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Novo episódio de Guerra Traduzida. Vamos agora falar sobre o que é notícia da imprensa russa. Contamos com a ajuda do José Rafael Lopes e vamos começar com a questão do navio apreendido pelos Estados Unidos, que é notícia na imprensa russa.

Um pouco por toda a imprensa russa, para ser mais exato, embora a TASS seja mais analítica deste caso. Escreve que a Rússia pede o fim das atividades ilegais contra navios em águas internacionais e sobre o navio apreendido, que tinha bandeira russa, exigem que os Estados Unidos tratem a tripulação com respeito. Para tal, a TASS cita o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que numa comunicação enviada aos órgãos de comunicação social da Rússia, diz ainda que os Estados Unidos têm de parar de abordar navios em águas internacionais. Diz o MNE, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que está preocupado com as ações dos Estados Unidos, destacam várias violações da lei internacional por parte dos norte-americanos e abordam as sanções à Rússia que consideram ilegais. Isto tudo no artigo mais analítico por parte da agência TASS.

Mas como dizia, José, não é só aí que este tema é tratado na imprensa russa.

É também tratado em grande parte dos jornais russos. Há referências a essa comunicação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. A maior parte das notícias acabam por ter a mesma informação, citam essa mesma declaração e apontam os mesmos dados. Quem faz diferente é o jornal The Moscow Times. O artigo deste jornal aponta também as questões que já abordámos, mas vai mais longe. Escreve que este tipo de incidentes aumenta as tensões políticas entre a Rússia e os Estados Unidos da América e que isso pode mesmo significar um piorar de relações internacionais que já não estão no seu melhor.

Vamos avançar nesta Guerra Traduzida e falar da Gronelândia, que também está em destaque na imprensa russa.

Falamos de novo da TASS, a agência de notícias russa, onde há um artigo que diz que a União Europeia está a preparar-se para um conflito activo com os Estados Unidos devido à Gronelândia. Conflito activo é a expressão utilizada pela agência de notícias da Rússia. Citam o jornal Politico, mas avançam também com fontes próximas do processo que estão baseadas em Bruxelas. Fala a TASS em constrangimentos da União Europeia com Donald Trump e diz este jornal que a Europa está a levar a sério a possibilidade de um conflito armado. A agência lembra o desejo de Donald Trump em ter a Gronelândia sob orientação norte-americana e escreve que o presidente dos Estados Unidos chegou a ponderar anexar o Canadá como Estado. Falam ainda numa situação que pode tornar-se numa crise na Europa nos próximos tempos, embora aqui sem dar grandes informações sobre o que é que pode provocar, além de tudo isto, essa crise e de que forma é que a União Europeia pode ou não tentar agir.

E há ainda uma decisão do Senado que entra na imprensa russa.

É uma notícia da RIA, do Senado norte-americano, que dá destaque a uma decisão desse órgão de gestão dos Estados Unidos, que aprovou uma resolução contra Donald Trump. É assim que é descrita essa decisão, uma resolução contra Trump. A imprensa russa detalha aqui a notícia de que Trump terá de consultar o Senado antes de qualquer tipo de intervenção na Venezuela ou em qualquer outro país. Este tem sido um tema recorrente na imprensa russa nos últimos dias. Tem sido a imprensa russa e a Rússia em si muito crítica da ação dos Estados Unidos na Venezuela. Este artigo da RIA faz ainda um resumo da operação militar levada a cabo pelos Estados Unidos, que culminou com a captura de Nicolás Maduro, o presidente deposto da Venezuela. Escreve a RIA que os norte-americanos tiveram uma atitude errada perante um país soberano, como é o caso da Venezuela.

José, temos tempo ainda para um caso curioso que envolve desporto.

Acontece no jornal Izvestia. Neste caso, o desporto é basquetebol e junta o desporto à libertação de um jogador em França. Trata-se de Danil Kasatskin, estava detido numa prisão francesa e o presidente da Federação Russa de Basquetebol considera a libertação deste jogador como a melhor notícia do ano. Fala num pequeno milagre. Ao mesmo tempo, o FSB russo confirmou que Kasatskin era suspeito num caso de cibercrime e estava sujeito a uma extradição para os Estados Unidos. Foi devolvido à Rússia, daí esta libertação estar a ser tratada desta forma, como um pequeno milagre por parte da imprensa russa, neste caso pelo jornal Izvestia. Está mesmo a ser visto este caso como uma vitória diplomática da Rússia perante os Estados Unidos. Ora, este jogador de basquetebol, Danil Kasatskin, foi trocado por Laurent Vinatier, um francês que estava preso na Rússia, condenado devido a acusações de espionagem. Ora, o francês regressou a França e este jogador russo regressou agora à Rússia.

É o ponto final na Guerra Traduzida, que está de regresso amanhã à antena da Rádio Observador.