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Guerra traduzida na Rádio Observador. Seguimos com a imprensa russa, com o jornalista José Rafael Lopes. Em destaque: Putin discursou hoje no Congresso da União Russa de Industriais e Empresários.

E disse que a Rússia está a conseguir manter a estabilidade macroeconómica, apesar das restrições. O líder russo explicou que, para enfrentar os desafios da atualidade, a Rússia precisa ser forte e unida na defesa dos interesses nacionais e na capacidade de enfrentar os problemas contemporâneos. Esta é a parte do discurso em destaque na Agência TASS. Vladimir Putin falou na sessão plenária do Congresso da União Russa de Indústrias e Empresários. Vladimir Putin assegura que a Rússia está a resistir e que todos os compromissos orçamentais para com o povo russo vão ser assegurados.

Também destaque, José, deputados russos reúnem com congressistas norte-americanos.

Um grupo de deputados da Duma Estatal começou a reunir-se com membros do Congresso Norte-americano. O deputado do partido Rússia Justa tinha declarado esta semana à imprensa russa que o grupo de quatro ou cinco parlamentares poderia viajar para Washington nos próximos dias. Isto tinha sido anunciado ontem. A reunião realizou-se hoje. O jornal Kommersant refere que a delegação da Duma Estatal iniciou negociações com congressistas americanos em Washington. Boris Chernyshov, vice-presidente da Câmara Baixa, anunciou isso mesmo no Telegram. Ele acrescenta que, do lado ucraniano, participaram congressistas republicanos e democratas. Chernyshov diz que os deputados russos entram nas negociações sem qualquer tipo de ilusões, mas com uma posição clara e prontos para um diálogo franco. O vice-presidente da Câmara Baixa refere ainda que o objetivo do encontro é lançar as bases para um diálogo parlamentar entre a Rússia e os Estados Unidos.

Falamos também de Mark Rutte, diz que a Rússia continua a ser a maior ameaça da NATO.

O líder da NATO divulgou hoje o relatório anual do secretário-geral. Nesse documento, Mark Rutte volta a afirmar que a Rússia é a principal ameaça à organização transatlântica. O KP escreve logo na abertura da notícia sobre este tema que o Kremlin já indicou anteriormente que a Rússia não tem interesse em entrar em conflito com a NATO, como é escrito isso também no relatório de Mark Rutte. A ameaça mais significativa e directa à segurança é a Rússia, bem como à paz e à estabilidade na região euro-atlântica. O KP diz que esta afirmação ecoa a retórica de anos anteriores. Neste artigo, este meio de comunicação russo recorda ainda declarações do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que a 4 de março disse que a Rússia não defende qualquer confronto com a NATO e que qualquer ação tomada por Moscovo é estritamente necessária e pensa apenas nos interesses do país.

Para fechar, um tribunal de Moscovo aplicou uma multa à Duolingo.

Multa de 2 milhões de rublos por violar leis de proteção de dados pessoais. A Duolingo é uma empresa norte-americana de tecnologia para a educação. Esta empresa desenvolveu uma aplicação de aprendizagem de cursos de línguas e oferece certificações depois de completados os cursos, sendo que o Duolingo tem mais de 40 idiomas com formação e tem também uma aplicação para ensinar os utilizadores a jogar xadrez. Agora, um tribunal de Moscovo multou a empresa por violar as leis de proteção de dados pessoais. Isto foi detalhado pelo serviço de imprensa dos tribunais de Moscovo. Essa multa de 2 milhões de rublos à Duolingo.

Fica por aqui a guerra traduzida.