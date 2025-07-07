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O que dizem os jornais russos e a imprensa ucraniana em tempo de guerra? É isso que detalhamos de segunda a sexta na Guerra Traduzida. Vamos para mais um episódio hoje com o jornalista José Rafael Lopes. Muito boa tarde, José.

Olá, Miguel.

Vais começar hoje pela imprensa ucraniana e pela notícia que faz manchete no Kyiv Independent. Volodymyr Zelensky e Donald Trump discutiram a possível substituição da embaixadora da Ucrânia em Washington.

Discussão essa que aconteceu durante uma conversa telefónica entre os dois líderes, ao que adianta uma fonte próxima a este jornal ucraniano. Oksana Markarova ocupa o cargo desde abril de 2021. Desempenhou um papel central na coordenação do apoio militar e financeiro dos Estados Unidos durante as fases iniciais da invasão da Rússia. De acordo com esta fonte próxima, a questão de substituí-la foi levantada pelo próprio presidente ucraniano, sugerindo que a mudança poderia mesmo ser útil para ambos os lados. Há vários candidatos na calha para esta substituição. Um deles é o primeiro-ministro ucraniano, assim como a vice-presidente ministra e também o ministro da Defesa e o ministro da Energia. Quatro nomes que podem suceder neste cargo de embaixador. A eventual reorganização da equipa diplomática acontece numa altura de tensão renovada entre Kiev e Washington, depois de ter sido suspenso o envio de armas norte-americanas para Kiev. Além disso, há também rumores, de acordo com o Kyiv Independent, de que Volodymyr Zelensky quer também substituir o primeiro-ministro ucraniano, que está no cargo desde 2020.

No campo de batalha, a Rússia avançou com um ataque massivo esta noite à segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. Há registro de 47 feridos. Três são crianças.

E há também vários danos a registrar depois de uma noite em que essa cidade, Kharkiv, foi atacada seis vezes pelas tropas de Moscovo. De acordo com a Procuradoria Regional, os drones lançados pela Rússia atingiram um edifício residencial de vários andares. Os apartamentos acabaram por se incendiar. Noutro bairro, foram danificadas lojas, pavilhões comerciais, um edifício de uma empresa civil, automóveis e também um jardim de infância. Os russos atingiram também uma estrada numa zona residencial, carros a arder e também houve danos registrados em linhas de elétrico e semáforos. No total, os ataques russos a Kharkiv e também a outras cidades ucranianas mataram 12 pessoas no último dia. Algumas crianças, como dizias e bem, é o que adianta o The New Voice of Ukraine.

A Ucrânia, entretanto, afirma que atacou uma fábrica russa de produtos químicos na região de Moscovo.

Fábrica essa que produzia componentes com fins militares em Krasno-Davosk, próximo da capital russa. Dali saíam explosivos, pólvora, componentes para munições e também armas de mísseis. A notícia foi avançada no Telegram pelo chefe do Centro Contra a Desinformação do Conselho Nacional de Segurança, citado pela imprensa ucraniana.

O governo ucraniano vai construir um bairro residencial na região de Kiev para alojar os habitantes de Mariupol, uma das regiões mais fustigadas pelos ataques russos no início da guerra.

O Ministro das Comunidades e Desenvolvimento Territorial da Ucrânia, juntamente com o Conselho Municipal de Mariupol, está a lançar esse novo projeto de habitação para pessoas que tiveram de abandonar a cidade no sudeste da Ucrânia. Este complexo residencial vai ser construído em Bila Tserkva, a aproximadamente uma hora de distância de Kiev. O projeto vai ser financiado por uma unidade administrativa ucraniana, que tem a cargo o setor de nova habitação. Espera-se que o governo aprove a decisão na próxima semana para que possa arrancar a construção ainda este ano deste complexo. Vão ser erguidos três complexos residenciais, já destinados a, pelo menos, um terreno municipal com cerca de 11 hectares, que é equivalente a 11 campos de futebol. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, revela ainda que vai ser dada prioridade a militares, a veteranos, a famílias de soldados mortos na guerra, a famílias numerosas e também a pessoas com algum tipo de deficiência. É uma notícia da Interfax e também do Pravda da Ucrânia.

Destaques da imprensa ucraniana na Rádio Observador, na edição de hoje da Guerra Traduzida.