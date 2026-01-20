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Esta é a história do dia da Rádio Observador: a vida difícil de Montenegro depois das presidenciais.

Nesta segunda volta, não estará representado o nosso espaço político. Nós aceitamos essa escolha com humildade democrática. O PSD foi escolhido para governar o país e é isso que fará nas próximas três semanas, como de resto nos próximos anos.

Tentar sair de fininho é compreensível. Luís Montenegro lembrava o mandato claro dado pelos eleitores no ano anterior e ensaiava a tradicional fuga para frente depois do PSD ter acabado de confirmar uma derrota histórica, com valores nunca vistos no currículo eleitoral do partido. O choque só não foi maior porque as sondagens vinham a preparar o terreno e até o candidato sabia o que tinha de fazer na hora H.

Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro a responsabilidade por este resultado. A responsabilidade é minha, toda minha e apenas minha.

Marques Mendes assume a derrota para ele, tenta não contagiar o governo, mas o governo nunca tinha verdadeiramente saído da campanha de Marques Mendes. Ministros, primeiro-ministro, dali nunca faltou o apoio que as estruturas do partido talvez tenham sido mais tímidas a oferecer. Mas agora era o tempo do pragmatismo treinado por quem lidera um governo minoritário e que está habituado a negociar ora com a área à esquerda do PSD, ora com a área à direita do PSD.

Não emitiremos nenhuma indicação, nem é suposto fazê-lo.

Poderia Luís Montenegro ter dito outra coisa na noite das eleições sem complicar a frágil matemática que tem de continuar a fazer para continuar a governar? E já agora, como vão ser estes dias com um novo campeão à direita? Eu vou conversar sobre isto com o editor de política do Observador, o Rui Pedro Antunes. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de terça-feira, 20 de janeiro. Rui Pedro, bem-vindo.

Olá, Pedro.

Nós na noite eleitoral vimos um guião, que era mais ou menos expectável, que é por um lado Luís Marques Mendes assumir a derrota como sendo dele e só dele, portanto, circunscribendo o desaire que aconteceu naquela noite e, por outro lado, vimos Luís Montenegro basicamente atirar a caspa dos ombros e seguir em frente. Parece-te que esta estratégia tem tudo para correr bem ou achas que pode haver ali obstáculos pelo caminho?

Acho que era um bocadinho inevitável. Desde logo, Marques Mendes teve essa simpatia, ele repetiu três vezes a palavra "minha". Ele disse: "Assumo por inteiro a responsabilidade", e depois disse: "A culpa é minha, toda minha e apenas minha". É quase como uma negação de Pedro. Não Pedro Benevides, mas é três vezes não, porque na verdade é sim. Mas obviamente que a culpa não será apenas de Luís Marques Mendes, mas o governo tinha que, de alguma forma, tentar isolar este ato eleitoral.

Descontaminar, que foi uma expressão que vocês usaram no artigo.

Exatamente, no nosso artigo. E de facto, há logo uma diferença óbvia que tem a ver com o facto de a derrota não ser de Luís Montenegro, porque Luís Montenegro teve mais 1,3 milhões de votos há poucos meses, quando comparado com Luís Marques Mendes.

Ainda assim, houve uma parada de ministros, ele próprio esteve muito presente na campanha eleitoral, portanto, é um bocadinho difícil dissociar as duas coisas.

Sem dúvida, é um bocadinho difícil, até porque o partido quis estar presente e quis se mostrar. E até houve muita gente que avisou Luís Montenegro que não era a melhor hipótese escolher Luís Marques Mendes, mas também aí foi mais uma inevitabilidade, porque de alguma forma Marques Mendes era uma espécie de conselheiro de Luís Montenegro, a quem ele ligava ciclicamente, a quem se foi relacionando bem ao longo dos anos e sendo um senador do partido, Luís Montenegro achou que era a melhor opção e que era possível, e em determinado momento as sondagens até disseram isso. E depois, que era a opção também mais confortável, tendo aquilo que era o curso natural e as figuras do partido para ele próprio e para as próprias dinâmicas. E isso fez com que ele fosse o candidato do governo, a maneira como se envolveu na campanha, indo à campanha em ocasiões marcantes logo no arranque, depois também na última semana, quando as coisas pareciam estar a correr mal, fê-lo vincular à campanha. Depois, ainda fez uma declaração na sede do PSD, podia-se pensar que era afastar-se, mas depois foi dar um abraço a Luís Marques Mendes para não fugir, de certa forma, às responsabilidades.

O gesto lhe ficou bem.

Sim, é verdade. Isso fica sempre bem, porque há aquela ideia de afastar completamente as responsabilidades e obviamente que o governo teve. A ideia agora vai ser diferenciar as várias eleições e tentar provar que não há aqui uma espécie de um cartão amarelo ao governo. Porque, por exemplo, quando são eleições europeias e quem está no governo perde as eleições, isso é entendido como um cartão amarelo. A ideia aqui é tentar forçar que não é. Eu já estive a ouvir comentadores a falar da necessidade de uma regulação, a dizer que isto também é um aviso para a ministra da Saúde. Eu creio que não haverá uma relação direta assim. Agora, que é claramente mau para o governo este resultado em particular, já seria mau não passar o candidato apoiado pela AD à segunda volta, mas ter um resultado tão mau, não há maneira de isto não beliscar o governo.

Até porque este era efetivamente o candidato do governo. O governo estava presente, há quem diga até mais do que o próprio partido, estava o governo lá representado com ministros todos os dias. Mas há aqui um aspecto que não tem a ver apenas com os números atingidos por Marques Mendes, mas tem a ver com os números atingidos, desde logo por André Ventura Não é conhecido por ser modesto nas suas conquistas e, portanto, há quem veja que André Ventura, logo nestas três semanas que aí vêm, vai complicar muito a vida a Montenegro. Concordas com isso?

Sim, ele para já vai tentar assumir-se como o verdadeiro líder da direita. Eu acho que é um bocadinho exagerado, no sentido que ele não foi a votos com Luís Montenegro e sempre que foi, continuou a ficar atrás. Não sei se isso a longo prazo ou a médio prazo irá mudar um dia, mas sem dúvida que André Ventura vai tentar capitalizar isto ao máximo e desde logo já conseguiu condicionar Luís Montenegro. Em condições normais, antes da normalização do Chega e de André Ventura, Luís Montenegro teria tomado uma decisão no sentido daquilo que são os partidos tradicionais, ou seja, teria logo à partida dado uma indicação, ou pelo menos sugerido que poderia apoiar António José Seguro. Isto se estivermos a falar, recuarmos três anos ou dois anos, não é preciso mais do que isso.

No tempo das linhas vermelhas.

Das linhas vermelhas, de que havia certos obstáculos que nunca seriam ultrapassados nesse relacionamento, tendo em conta aquilo que eram algumas das ideias do Chega. E isso foi tudo à vida. A realidade e a expressão que o Chega foi tendo do ponto de vista eleitoral forçou, de alguma forma, Luís Montenegro a não tomar posição. E depois a própria situação que tem na Assembleia da República faz com que tenha que ter muito cuidado.

Porque essa é a questão. Houve várias críticas logo no imediato, quando se percebeu que o PSD não ia apoiar nenhum dos candidatos, e isso foi dito de viva voz por Luís Montenegro. Mas a minha questão é: ele teria alternativa a dizer aquilo que disse, tendo em conta que tem um governo minoritário e que precisa de negociar, quer com o Partido Socialista, quer com o Chega?

Não, acho que seria sempre uma lose-lose situation. Por quê? Na verdade, se ele apoiasse o Chega, à partida, ia ficar logo completamente colado ao Chega e o Partido Socialista podia tomar a dianteira e capitalizar aquilo que ainda parece ser maioritariamente um país que rejeita algumas das ideias do Chega, pelo menos isso parece ainda existir. Vamos ver o que é que nos dizem os resultados da segunda volta. E de alguma forma dizer que o PSD se tinha vendido à extrema-direita e estava absolutamente encurralado no lado de matérias, por exemplo, de regime, em que ainda tenta alguns acordos com o PS, quando procura algumas matérias e diplomas que exigem alguma moderação. E, portanto, aí o Partido Socialista tinha logo um motivo para dizer: "Estão a ver? Eles juntaram-se à extrema-direita."

E se fosse o contrário?

Se fosse o contrário, tinha um problema que era o Chega dizer o contrário, que a verdadeira direita era o Chega, começar a tentar ficar com o centro-direita, porque afinal de contas, Luís Montenegro não era do espaço não socialista, mas sim o que faz acordos com os socialistas, e tentar dizer que aquilo eram os dois partidos do sistema que se iam unir a vida toda, que eles os dois eram um só bloco e que o outro bloco, a única alternativa à governação do país era ele. E portanto, a partir desse momento, ia tentar vender a ideia de um bloco central que existia entre PSD e PS e que a verdadeira alternativa era ele, André Ventura. E agora está tripartido, mas isso poderia correr o risco de haver um bloco central de um lado e o Chega do outro. E, portanto, Luís Montenegro estava aqui de pés e mãos atadas, além de que ele tem logo uma outra questão, que é não é maioritário, não é um governo com apoio maioritário na Assembleia. E dá-lhe jeito em algumas matérias, por exemplo, na área da imigração e outras matérias que parecem ser exigidas, ou haver uma exigência por parte da população e dos eleitores maior, como por exemplo, a imigração, em que o PS nunca irá no sentido de aumentar as restrições, e em outras matérias, como matérias de regime, apesar de alguma moderação do Chega em algumas dessas matérias, por exemplo, para acordos relativamente à União Europeia, acordos internacionais, é necessário que se mantenha essa boa relação com o Partido Socialista, que me parece que também ficaria comprometida ou com um lado ou com outro. Portanto, a partir do momento em que ele escolhesse um dos candidatos, apesar de ser uma eleição presidencial, ia sempre estar a comprometer o relacionamento com o que não escolhesse na Assembleia da República, e um governo minoritário não se pode dar esse luxo.

Sendo que esta decisão que tomou e que tu olhas como um mal menor, digamos assim, dentro das opções que Luís Montenegro tinha, também não lhe garante uma vida tranquila, porque desde as matérias que estão aí por negociar, o pacote laboral, por exemplo, há de haver aí um orçamento mais dia, menos dia, a começar a ser negociado. Tudo isso vai ser difícil, tendo em conta que André Ventura provavelmente agora sente-se empoderado e vai tentar tudo para desequilibrar e fragilizar o governo na expectativa de ser ele um dia, numas legislativas, a vir a tomar o poder. Como é que o PSD está a olhar para isto?

Olha, desde logo, é interessante o que estás a dizer, porque as duas coisas que eu dizia, ele pode ser acusado de ambas, que é: a partir do momento que não escolhe António José Seguro, pode estar a ser acusado de nem conseguir escolher entre alguém que tem ideias xenófobas, que é um radical, que é um extremista e alguém que não é, e que toda a gente conhece como sendo alguém que é moderado. E, por outro lado, pode ser acusado também pelo Chega de não conseguir escolher entre alguém que é de direita e alguém que é do espaço socialista. Portanto, a tal ideia da construção do espaço não socialista, que é maioritário. Acho que há uma maioria sociológica não socialista, não necessariamente de direita, que é uma ideia que se construiu nos últimos tempos. O PSD tem esta primeira reação, que é tentar estancar os efeitos desta derrota, que como nós dizíamos, só pode ser completamente atribuída ao partido, e tentar a partir daqui ir limitando os danos. Mas deixa-me só dizer uma coisa: eu falei com algumas pessoas da AD antes da eleição, enquanto Marques Mendes ainda tinha hipótese, e muitas delas diziam: "O melhor para nós é António José Seguro E dizem isto por quê? Porque um presidente da cor política do governo sente-se mais pressionado a tomar decisões mais contra o governo de forma mais sistemática. E portanto, essas pessoas o que achavam é que com António José Seguro, o Luís Montenegro iria conseguir levar a legislatura até o fim. Não só pelas características

A coabitação ia ser mais pacífica.

Mais pacífica. Nós temos, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa com António Costa foi muitas vezes o garante. E também havia essa pressão sobre ele, às vezes até sangou com o próprio eleitorado de origem e do partido que ele próprio liderou. E o entendimento dessas pessoas era que com António José Seguro seria mais fácil e será mais fácil essa coabitação. E não há dúvidas nenhumas, tendo em conta até a própria personalidade dos dois, que André Ventura seria ou será, se vencer as eleições, um presidente muito mais interventivo e com uma interferência, o tal magistério de influência que seria antes de interferência, muito maior do que se for António José Seguro, que terá uma interpretação muito mais institucional e da atual constituição do cargo, muito mais conservadora daquilo que são os poderes presidenciais do que André Ventura. E, portanto, também aí acho que é essa a noção do PSD de apesar de tudo, lá no íntimo, mesmo que não o diga publicamente, preferir que seja António José Seguro o presidente.

E nesse sentido, mesmo não tendo declarado o apoio, pelo menos o Luís Montenegro, houve depois logo no imediato várias figuras, até dirigentes do partido, que vieram dizer que vão votar António José Seguro. Parece que vai ser a tendência agora nos próximos dias, ver várias figuras mais ou menos próximas de Luís Montenegro a declarar precisamente o apoio ao candidato que dá mais jeito ao partido estar na presidência.

Sim, mas até eu acho que é mais do que isso. Além de ser por dar jeito, é mesmo porque eles preferem genuinamente António José Seguro. E porque essas figuras do PSD representam uma visão muito mais moderada do partido do que propriamente aquilo que são as bases. Porque eu tenho muitas dúvidas que metade do PSD esteja indisponível para votar André Ventura por qualquer razão de consciência do eleitorado do PSD. Outra coisa é, por exemplo, a direção do PSD. Sem dúvida nenhuma, vamos ver. Leonor Beleza, não hora António José Seguro, digo eu, estou a dizer, se não apoiou, acho que um dia apoiará.

Que queria os surpreendidos se a escolha fosse outra.

Carlos Coelho, por exemplo, não hora apoiaria António José Seguro. Não sei se vai fazê-lo ou não. Ou seja, entre os dirigentes do PSD é muito provável que vão continuando a apoiar António José Seguro e eu acredito até por convicção, nem sequer é por essa ideia de ser o mais fácil para o governo. E depois, claro, podem existir algumas figuras do PSD que arrisquem André Ventura, mas também há depois uma espécie de medo do próprio partido que André Ventura se normaliza a um ponto e que o eleitorado se habitua a um ponto a André Ventura, que depois de passarem essa barreira e esse preconceito de votarem em André Ventura, não voltem para o PSD. E aí vamos para um plano legislativo, em que André Ventura até já consegue ir buscar um eleitorado que Luís Montenegro tem conseguido segurar. E, portanto, também há esse medo paralelo, e ontem falava precisamente com uma pessoa, com um dirigente PSD sobre isso, que era atenção para quando o dique abrir, há pessoas que vão para o lado de Ventura e podem não voltar para cá. E, portanto, quando se passar esse preconceito de votarem André Ventura, quando o eleitorado PSD típico e base passar a votar em André Ventura, mesmo uma segunda volta presidencial, pode ser um caminho de não retorno.

E o PSD tem noção disso. E está, imagino eu, a olhar para estes dias com alguma preocupação.

Com alguma preocupação e apreensão. E depois disto, naturalmente que a esquerda hoje já não vale exatamente aquilo que valia, mas nos próximos dias, o Luís Montenegro vai ser chamado de fascista para cima por não ter tomado uma posição a favor de António José Seguro em detrimento de André Ventura. E, portanto, isso também se vai intensificar de alguma forma as críticas a Luís Montenegro.

Dias difíceis para o PSD, dias duros para Luís Montenegro. Rui Pedro, obrigado.

Obrigado, Pedro.

Rui Pedro Antunes segue há vários anos a vida interna do PSD, quer quando o partido está no governo, quer quando o partido está na oposição e é o editor de política do Observador. Falámos aqui dos próximos dias do governo. Ora hoje o primeiro-ministro tem um dossiê quente nas mãos, o pacote laboral, que já deu direito a greve geral, volta a ser discutido, desta vez com a própria CGTP, na residência oficial de São Bento. Em Espanha, cumpre-se o primeiro dia de três dias de luto nacional, depois do trágico acidente ferroviário que provocou dezenas de mortos. À noite, joga-se em Alvalade a sétima jornada da fase de Liga Única da Liga dos Campeões. O Sporting enfrenta nada mais, nada menos que o atual campeão em título, o PSG. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.