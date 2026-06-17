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A produção de linho é uma das tradições mais antigas de Castro Daire, onde me encontro, no Museu Municipal situado no distrito de Viseu. Comigo tenho uma técnica deste museu, Goretti Monteiro. Muito bom dia. Como é o processo de desenvolvimento do linho?

É preparar a sementeira, o terreno, depois passa à arranca, em junho. A ripar o linho é passado pelos ripanços, a largar de molhar o linho pra amolecer. Depois passa a secagem e é amassado para dar a fibra. Depois passa pelas rocas e o fuso para fiar o linho.

Depois de todo esse processo.

Passa à tecelagem.

Consegue me explicar que objetos são estes concretamente? Qual é o papel que desempenham nesse longo processo para fabricar o linho?

A ripança para tirar a baganha do linho e as sementes que é a linhaça.

Aquela semente que nós hoje em dia, requeiramente comemos quase que diariamente e que está na origem deste produto não só vestimentário, de decoração também.

Sim.

Além destes objetos que permitem chegar ao produto final, nós temos aqui também um tear, que é quase o objeto usado na fase final. Consegue me explicar qual é que é o papel que o tear desempenha?

O tear é pra tecer o linho. É um tear de duas penhas como está vendo, que depois passa a peça do linho.

E depois a partir daqui pode-se fazer que tipo de objetos?

Outras trajes, toalhas e assim sucessivamente.

Além do linho também temos aqui detalhado o processo para fabricar lã, não é?

Sim, temos o ciclo da lã que no mês de maio as ovelhas serão tosquiadas. A lã é lavada, cardada, azeitada e fiada também, que depois também passará ao tear.

À semelhança do processo de fabricação do linho, também para a lã é preciso uma data de objetos, de instrumentos para se chegar ao produto final. Consegue me explicar que objetos são estes que estão aqui presentes?

Aqui a roca e o fuso, que também é fiada, que eram as senhoras antigamente que fiavam a lã.

E mais ou menos conseguem ter noção de que altura, de que ano é que são estes objetos aqui presentes?

São muito antigos. Mesmo muito. Agora pensar que este tear tem 200 anos, imagine o tempo que será lá pra trás.

Hoje em dia se precisássemos de utilizar estes objetos, eles ainda estariam aptos a serem utilizados pra se poder não só fabricar o linho, mas também a lã?

Sim.

Goretti Monteiro, muito obrigada.

De nada, obrigada eu.