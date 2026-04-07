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Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte com um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.

Bruno, conta-nos tudo.

Vou contar.

Como é que foi o arranque da primeira presidência aberta de Seguro?

Surpresa, foi com pressão sobre o governo. Ninguém estava à espera. Nobody expects the Spanish Inquisition. Bem, o presidente começou o périple em Pedrógão Pequeno com o objetivo de, segundo o próprio, valorizar a economia nestes territórios, mas não se esqueceu de deixar uns recados ao governo, de avisar o governo. Vai verificar as coisas que estão atrasadas e as que já estão a terminar a recuperação. Acrescentou também que foi para ouvir e só falar depois, para saber o que está a correr bem e o que está a correr mal. Os apoios que estão a chegar e os apoios que estão a tardar. É uma excelente intenção, mas as coisas são o que são. O interesse estará centrado no que está a correr mal, obviamente, e nos apoios que estão a tardar. Ninguém espera fogo de artifício e celebração dos sucessos numa presidência aberta. O primeiro-ministro vai ter de estar muito atento ao que sai das viagens Na Minha Terra de António José Seguro.

Olha aí, Bruno, e quem está de fora não racha lenha?

É o que se diz. Sempre ouvi esta expressão, mas a CGTP está de fora do processo negocial da revisão da lei laboral, mas continua a rachar lenha. Ontem, o secretário-geral da Intersindical reivindicou o direito a estar presente nas reuniões que se têm realizado entre o ministério, a ministra da IUGT e também os patrões. Ontem foi a 53ª reunião. Upa! E acusou, Tiago Oliveira, o governo de estar a cozinhar o processo à margem das reuniões da concertação social e de avançar à socapa com o pacote laboral. Mas o secretário-geral da CGTP foi ainda mais longe, disse que este é um governo profundamente antidemocrático e que aquilo que está a fazer é inconstitucional. Só não se sacou de um daqueles exemplares de bolso da lei fundamental da nação. Ainda teve tempo de dizer que o primeiro-ministro não tem a mínima noção da realidade em que vivem os trabalhadores portugueses. Isto eu não diria que é rachar lenha, isto é mesmo malhar com muita força no governo.

Mais uma vez. E Bruno, vamos precisar de apertar o cinto?

No duplo sentido, no sentido literal, no sentido metafórico também. Com combustíveis a mais de €2 por litro, já estamos a apertar o cinto de alguma forma. Esta expressão, o apertar o cinto, tornou-se muito popular nos tempos em que Mário Soares era primeiro-ministro e o país-

O FMI.

O FMI e o país estava na bancarrota, a apertar o cinto, que era um nome simpático e popular daquilo que mais tarde ficou conhecido como austeridade, era o mote na altura. Agora, ainda não temos oficialmente austeridade, mas sim, vamos ter de ser mais frugais, apertar o cinto e preparar-nos para um eventual embate. E aí, nesse caso, será apertar o cinto de segurança. Talvez tenha sido essa a mensagem que o primeiro-ministro quis passar ao mostrar-se dentro de um carro sem cinto de segurança. Portugueses, não se preocupem, ainda não é preciso apertar o cinto. Só que é. Mesmo que não seja preciso ainda apertar os cintos metafóricos, os cintos de segurança devem mesmo ser apertados. O à vontade de Luís Montenegro levou a dar um mau exemplo num país em que, em termos de segurança rodoviária, os maus exemplos não faltam, até vindos de cima, e temos tido nos últimos anos vários.

É verdade. E Bruno, devemos estar atentos à Hungria?

Devemos estar muito atentos à Hungria. A Hungria não é dos países mais poderosos da União Europeia, mas com o Viktor Orbán no poder, já há 16 anos, tornou-se central em muitas das discussões da política europeia. Além disso, também funcionou como uma espécie de laboratório de ideias populistas, daí a atenção que quase desde o início os conservadores norte-americanos lhe dedicaram, ideias essas que entretanto também se estenderam a outros países europeus. Por isso as eleições do próximo domingo vão pôr os holofotes neste país da Europa Central, que tem desafiado o consenso europeu em várias matérias, incluindo, por exemplo, no apoio à Ucrânia. Ainda ontem foi notícia uma hipotética tentativa de atentado da Ucrânia nos gasodutos que transportam o gás natural da Rússia para a Hungria. Orbán responsabiliza a Ucrânia, que descarta responsabilidades. Zelensky falou sobre o assunto. Outros dizem que esta poderá ter sido até uma ação russa, uma ação de bandeira falsa, para influenciar as eleições de domingo, que podem dar um triunfo à oposição. Seja como for, no próximo domingo, a Hungria vai mesmo estar no centro da Europa, que geograficamente é onde está.

Muito bem, ainda bem que faço essa pergunta com o Bruno Vieira Amaral. Eu ouvi a pergunta, mas ela não é uma pergunta.

A pergunta parte com um princípio errado.

Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais para fazer do que estar a responder diariamente.

Estas perguntas são uma antecipação daquelas que a comunicação social vai fazer.