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Sejam então bem-vindos ao "Ao Vivo". Aqui no nosso estúdio está hoje a Maura. Olá, bem-vinda.

Olá, obrigada.

E também o Pedro Reis, que vai acompanhar a guitarra daqui a pouco em "90s". É uma das canções do teu último álbum, o "Subspecie". Muito obrigado por terem vindo à Rádio Observador.

Obrigada nós também.

Já vamos falar um bocadinho também com a Maura, uma carreira da qual eu quero mais músicas. É esta a minha sensação em relação à Maura. A Maura vai tocar no dia 31 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, com o Massico. Fixe. É uma ótima abertura pra um grande artista. Aprecias a música dele?

Sim, fiquei muito contente, porque sabendo que é uma abertura, fico sempre contente, mas depois quando também gostas do próprio artista, a alegria redobra-se.

Parece-me que foi muito bem encaixado esses dois nomes. Talvez tenha sido a Carla Campos que pensou sobre isto, que está conosco agora em direto, imagino que a partir de Cascais, onde faltam poucas horas para o início de mais uma edição do CoolJazz. Olá, Carla, bem-vinda à Rádio Observador.

Olá, Nelson. Olá, Maura. Tudo bem?

Olá, Carla. Bom dia.

Olha, Carla, primeiro dia com Rita Vian e Benjamin Clementine, mas não só, porque parece-me que o CoolJazz está cada vez com mais palcos, com mais ofertas. É uma das marcas também pra edição deste ano, Carla?

É isso mesmo, Nelson. Hoje arranca Benjamin Clementine. É o headliner desta noite, composta por quatro concertos. As portas abrem às 19h. O primeiro concerto é o palco Cascais Jazz Sessions by Smooth FM, com a banda Plasticine. Depois passamos pro palco AGS com Rita Vian, que vai tocar antes de Benjamin Clementine. Depois o grande Benjamin Clementine, há tantos anos esperado aqui no AGS CoolJazz. E depois, o quarto concerto da noite, encerra a noite com os Late Nights, com Mafalda Nunes.

Essa é uma das características também de haver sempre um DJ set no final dos concertos, não é?

Exato. Começámos o ano passado com esse set no palco Late Nights, a seguir ao concerto principal da noite.

Como é que foi construir este cartaz? Eu acho que a Carla tem alguma sorte, digamos, porque o jazz vive um momento bom, em que se está a adaptar com outras sonoridades. O novo jazz de Londres, por exemplo, também está representado naquele dia 15 com Ezra Collective e Jordan Rakei. Também vos dá outra amplitude para, apesar do nome, não é um festival de jazz propriamente dito.

Exatamente. O festival, desde que nasceu, já tem mais de 20 anos, foi exatamente pensado para ser uma fusão de sonoridades. E é exatamente esta alta mistura que se faz no cartaz todos os anos, entre a soul, o R&B, blues, música portuguesa, também nestes estilos, música brasileira. A música portuguesa num grande destaque, que também nos últimos anos tem crescido numa qualidade inacreditável. É o caso da Maura, que está aqui conosco, também que vai estar com o Massico no dia 31. Ou seja, esta fusão de sonoridades do mundo, de Portugal, foi neste sentido e com este conceito que eu pensei neste festival. E todos os anos é esse o desafio que eu me dou a mim mesma, de manter esta linha, e trazendo esta panóplia de artistas, em que este ano, sem dúvida, como tu diz muito bem, talvez seja o ano em que temos mais jazz e contemporâneo, porque no dia 15 é o Ezra Collective e Jordan Rakei, ambos de Inglaterra, sul de Londres, desta sonoridade do jazz contemporâneo e até um pouco eletrónico. Às vezes, tem vindo muito daí essa inspiração dessa zona do mundo. Mas também o Massico. Massico também com o seu soul jazz e a sua mistura. Isto é prova de que os artistas também estão, eles próprios, a misturar-se com vários estilos. E como tu dizias, como o jazz cresceu muito nos últimos anos, ou fundiu-se com outras sonoridades, como o hip-hop, como a eletrónica. E é uma excelente fase do jazz. E o festival, que desde 2004 está a mostrar esta fusão e já há uns bons anos atrás criou um palco, especificamente no jazz tocado em português e concurso Jazz Talentos. Ou seja, estamos aqui com o jazz com muita força já há muitos anos, pra além das outras sonoridades também.

agscooljazz.pt é também o site onde encontram todo o cartaz deste festival, que arranca hoje com os Plasticine, também com Rita Vian, Benjamin Clementine, depois a fechar a noite, a música da Mafalda Nunes. A Maura vai estar no último dia. São muitos dias, um mês inteiro de grandes concertos para conferir neste CoolJazz. Carla Campos, da organização, obrigado por ter juntado aqui a nós no "Ao Vivo". Vou agora falar um bocadinho com a Maura. Podes ficar por aí, porque ela daqui a pouco vai cantar uma das canções que se calhar leva ao palco também no dia 31. Um beijinho, Carla. Até breve.

Ok, um beijinho. Muito obrigada. Até breve. Beijinho. Obrigada.

Maura, este festival está também, se calhar, a concretizar, já noutras edições, o sonho de alguns artistas portugueses. Fazerem abertura pra artistas que gostam. Eu estava a ver em sonoridades completamente diferentes. Os Ganso vão abrir para Tindersticks. Poderia ser difícil a banda pensar há alguns anos que isso poderia acontecer. Também sentes isso no teu dia 31 de julho?

Sinto. Quando o convite foi feito, foi logo a minha primeira sensação, que depois até tentamos não nos entregar muito a ela, porque senão depois começas a ficar nervosa, porque te queres equiparar e não o deves. Mas claro, senti esse orgulho extra.

Fala-me um bocadinho da tua carreira, que eu aprecio há tanto tempo. Eu acho que tu és a grande representante desta nova soul e deste R&B, só que nunca se deixa de sentir algum hip-hop também na tua música. Isso é fruto do trabalho que fizeste antes de te lançares em nome próprio, porque acompanhaste muitos artistas.

Sim, exatamente. Foi mesmo um beber dessas sonoridades e até de sonoridades que não eram particularmente as minhas, mas que como melômana, vais percebendo que há coisas que funcionam bem este mix com este mix. Portanto, acho que tomei até a decisão de me lançar a solo, para algumas pessoas até tarde, porque eu precisei dessa mesma escola pra depois me poder definir de uma forma mais natural e orgânica.

A música portuguesa também se está a tornar mais interessante porque cada vez mais acolhe sonoridades que não eram tão praticadas pelos músicos portugueses. Isso acontece também através de um lado geográfico ou cultural dessas influências. Somos cada vez mais uma mescla de tanta coisa em Portugal, não é?

Eu concordo, e até mesmo o próprio panorama político, não querendo entrar muito por aqui, às vezes parece que está cego a esse benefício, que essa mesma mistura tem.

É porque as pessoas não saem à noite, não vão a concertos. Senão já tinham visto.

Exatamente. E a procura. Às vezes, a partir de um artista, conheces outro. Há muita coisa a acontecer em Portugal, às vezes não são é vistas.

Fala-me um bocadinho do teu momento atual, porque o "Subspécie" é o disco de 2023. Como é que estão os teus planos para música nova?

Olha, eu sou muito apologista de que tenho que ter coisas pra falar, porque senão depois também noto que os temas se começam a replicar um pouco e eu não adoro isso.

Artistas que falam sempre da mesma coisa.

Sim.

Não é o teu caso, não gostas.

Se calhar até falo, só que de prismas, porque eu acho que as coisas têm nuances, então podemos viver delas. Uma coisa pode estar muito dark e ser feliz ou o contrário. E acho que este período foi bom parar. Também estava a precisar a nível pessoal e agora estou com mais coisas pra dizer diferentes.

Eu estava a me recordar que no "Subespécie", corrige-me se eu estiver enganado, não há duas, porque o TNT também entra numa canção, mas tens uma com a Mistic e com a Capicua. Tenho curiosidade em te ver mais colaborações tuas. Isto é, não tu a colaborares com outros, mas outros a colaborarem na tua música.

Sim, acho que é um caminho até natural. Não gosto de ser uma obrigação. Mas quando isso faz sentido, eu acho que até pra mim enriquece o tema. E ensina-me outras coisas. Acho que já tive mais medo disso, acho que tive um bocadinho medo de perder a identidade. E eu acho que às vezes nos featurings isso acontece, mas quando não acontece, acho que é um ganho.

Como é que as tuas músicas nascem? Como é que é o teu processo de composição? Tu estás com alguém, é com alguém à guitarra? Como é que as tuas músicas nascem normalmente?

Eu prefiro o processo sozinho. Até pela questão de ser autodidata, começas a fazer as coisas muito sozinha. E depois porque acho que há ali alguns momentos melancólicos onde eu me sinto menos observada se tiver sozinha e outros mais felizes. Eu não gosto muito da observação, mas depois da ideia estar mais ou menos concreta, há um grupo pequeno de pessoas com quem eu gosto de partilhar e fazer aquele brainstorm sobre o que está a acontecer.

Quem é que te acompanha em palco? Como é que é um concerto da Maura? Este a 31 de julho, no CoolJazz. Que banda é que tens contigo?

Olha, 31 vai ter essa vertente muito boa de banda, porque nem sempre é possível, e eu venho de uma vaga onde tenho estado a trabalhar mais em trio. Então teremos teclas, teremos baixo, guitarra, bateria e voz.

E uma bela voz que tu tens. Eu esta semana voltei a ouvir o "Subespécie", de que gosto muito, mas aqui na lista Rádio Observador ainda tinha a rodar a "Só Sinto", que ainda é uma música tão distante e é tão bonita do teu outro trabalho, o "Em Contraste". Apesar de haver claramente uma explosão de artistas femininas, neste gênero do R&B não há assim tantas vozes femininas em Portugal, apesar de terem aparecido algumas vozes mais da pop e são muitas. Ainda há pouco estava a falar com um colega, porque estávamos a fazer um programa sobre divas, o que é que é uma diva. E há vários tipos de diva na música. Eu estava a lembrar: "Não, mas há a black diva". E estava a tentar encontrar em Portugal e surgiu a conversa da Kika Santos, que poderia ser um desses casos. Faltam mulheres, poderiam haver mais mulheres a trabalhar este gênero, como ela fez, como tu tão bem fazes.

Eu acho que sim, mas também pegando um bocadinho naquilo que estávamos a falar anteriormente. Talvez elas até existam e nós não sabemos, porque acho que crescemos um bocadinho sempre a pensar que há certos gêneros que não devem ser feitos na nossa língua, erradamente. E acho que o R&B, a soul music, o hip-hop, está muito estigmatizado com o inglês. E acho que isso também pode ser desencorajador, às vezes. Mas acredito que estamos a viver uma vaga diferente e que essa diferença vai trazer mais vozes femininas Da soul, a serem só quem são e não terem que se adaptar a este estilo de som ou àquele.

Eu estou mortinho por as conhecer.

Também eu.

A Maura no ao vivo da Rádio Observador, aqui acompanhada pelo Pedro Reis à guitarra, para uma versão mais despida de "90s ou Noventas", canção que faz parte do último trabalho da Maura, o "Subspécie". Seguramente uma das canções que vão poder ouvir, se calhar, nesse concerto dia 31 de julho. Ela está no cartaz do CoolJazz, que arranca hoje com o Benjamin Clementine como cabeça de cartaz, mas passem pelo site do CoolJazz para conhecer estes belos concertos que estão programados para a edição deste ano e que fecham então com a Maura e Massango no dia 31. Maura, Pedro, o nosso palco é vosso. Muito obrigado por terem vindo à Rádio Observador.

Obrigada.

E obrigado também à Mariana de Sousa Aguiar, que está aqui com os cuidados técnicos para esta atuação. Até breve, se não for mais, até dia 31 de julho no CoolJazz.

Os dias cobram e quem tem o passo lento acha que não anda bem. Os outros cobram, mas não ligo, só me devo a ti, não devo a mais ninguém. Pessoas vão e pessoas vêm. Eu nem tento, fica tudo aquém. Sei que é para ser contigo, porque não quero aparecer com mais ninguém. Será que é isto que chamam de alma gêmea? Achei ter conhecido a minha até chegares tu. Será que é esta a nossa missão aqui na Terra? É que eu gosto dos teus gostos bem 90. Vi que até tens o vinil do D'Angelo. Contigo aprendi sobre os outros. Contigo aprendi sobre mim. Comigo vais aprender e ver que aos poucos, há quem fique. E eu sou de 90, fico sempre até ao fim. Fico nos dias maus, nos dias bons. Segues as melodias dos meus tons. É perfeito, batata com azeite. Dúo que não falha, tipo cereais com leite. Malfeito e o matinal meu é aceite. Desde que contigo me deito, não há dia em que não me deite e agradeça o efeito que me tens feito. Sem promessas, só premissas de sermos inteiros. Dá beijinhos na minha ferida, sopra o meu dodói. Sopra o meu dodói. Dá sentido à minha vida. É bom, é leve, não mata nem mói. Contigo aprendi sobre os outros. Contigo aprendi sobre mim. Comigo vais aprender e ver que aos poucos, há quem fique. E eu sou de 90, fico sempre até ao fim. Contigo aprendi sobre os outros. Contigo aprendi sobre mim. Comigo vais aprender e ver que aos poucos, há quem fique. E eu sou de 90, fico sempre até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. Até ao fim.

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