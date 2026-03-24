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Seja muito bem-vindo ao "Aprender a Comer" da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana.

Olá, Nelson.

Mariana, hoje vamos olhar para um estudo que saiu recentemente. É um estudo nacional sobre literacia alimentar. Antes de irmos aos resultados, o que estamos exatamente a medir quando falamos de literacia alimentar?

Não estamos só a falar sobre, imagina, que a fruta faz bem ou que os legumes devem estar mais no prato, porque isso todos nós sabemos. Estamos a falar de uma coisa muito mais prática, perceber se a pessoa consegue, no dia a dia, planear as refeições, gerir orçamento, para além de escolher alimentos, interpretar os rótulos, cozinhar, integrar isto tudo na rotina real. Ou seja, a pergunta não é apenas: sabe o que devia fazer? É: consegue fazer? Acha fácil, acha difícil, tem ferramentas para decidir? E isto é importante, porque hoje muitas pessoas têm até noções gerais de alimentação saudável, mas depois bloqueiam quando chegam ao supermercado ou quando veem informação contraditória nas redes sociais, por exemplo, ou quando têm que conciliar tudo: dinheiro, tempo, saúde. E é interessante pensarmos exatamente nisto, numa ferramenta que mede a literacia alimentar de forma muito prática, muito do cotidiano, muito da vida real, como nós fazemos aqui também hoje em dia.

Então, o que este estudo português nos diz sobre a forma como os adultos no nosso país lidam com a alimentação?

Este estudo chama-se Estudo Nacional da Avaliação da Literacia Alimentar em Adultos. O resultado global foi 57,5% deste estudo veio indicar que tinha literacia alimentar. Portanto, isto aponta para um nível intermédio. Este estudo foi feito pela APN, Associação Portuguesa de Nutrição. Não é um resultado catastrófico, mas também está longe de nos deixar descansados. Isso importa porque a alimentação realmente tem impacto direto na saúde, na prevenção de doenças, na forma como vivemos o nosso dia a dia. Já a OMS diz isso, das doenças que são preveníveis. E este estudo apontou para cinco dimensões que eu acho muito interessantes vermos, que é o planeamento, a gestão dos recursos que nós temos disponíveis, depois a seleção dos alimentos, preparação e consumo. Portanto, são as competências que todas precisamos. As mais fortes.

Onde é que nós somos mais fortes? As mais fortes é a preparação, a seleção?

É, exatamente nesses dois. E já a outra dimensão do consumo teve resultados mais baixos, e isso gera uma maior dificuldade em transformar as boas intenções em escolhas ao longo da semana.

Podemos então dizer que o mais difícil não é o conhecimento, o saber, é interpretar e aplicar depois no dia a dia?

É isso mesmo, Nelson. Esse é que são os pontos mais interessantes deste estudo.

As pessoas até têm a informação, falta a outra parte.

É quase um paradoxo. A informação a mais, mas sentem dificuldade depois em transformar, em decidir. E a leitura, por exemplo, dos rótulos, é uma coisa que todos achamos que já toda a gente sabe ler e, na verdade, não é bem assim. A avaliação da credibilidade da informação. Quem nos dá essa informação, se é uma informação credível. Até depois também organizar o dia a dia. Portanto, o desafio não está em ter o conhecimento, é isso que nós tiramos deste estudo, é interpretá-lo bem. Também perceber um pouquinho em quem se pode confiar. Isto vai ter impacto na sua vida real. E também por isso acho que é muito importante distinguir entre factos e mitos, mesmo quando a opinião vem do profissional da área. E é importante que quem nos ouve perceba que quando estamos, neste caso, a falar sobre este estudo, é informação concreta, real, científica sobre este estudo, e não é apenas uma opinião.

Este estudo português pode comparar-se àquilo que se faz, por exemplo, na Europa? Estamos a falar de realidades muito diferentes?

Olha, neste momento, nós não tínhamos ainda nenhum estudo sobre literacia alimentar em Portugal. E compara-se, nós temos na Europa, um dos marcos mais importantes nesta área é um estudo que é o European Health Literacy Survey, ou HALS, que avaliou a forma como as pessoas acedem, como compreendem ou como avaliam a informação, mas em saúde. E portanto, estamos a falar de uma área técnica já bem estudada, mas aqui, no nosso caso, o estudo português, é a mesma lógica da autopercepção, mas aplicada à alimentação. Ou seja, em vez de medir a literacia em saúde geral, mede a forma como as pessoas percebem a capacidade para lidarem com este tema. Do planear, selecionar, preparar os alimentos do dia a dia. Portanto, torna-se especialmente útil por causa disso, e ajuda-nos a perceber onde é que as pessoas se sentem mais seguras e onde é que continuam a ter algumas dificuldades, que claramente é na hora de planear, comprar e cozinhar.

E Portugal confirma alguns dos dados que, por exemplo, conhecemos desse relatório, que é mais europeu?

Sim, confirma. Confirma isto que falamos, do ter informação e depois transformá-la em atos. E já aparecia noutros trabalhos europeus. Este estudo português reforça exatamente essa ideia, que saber o que é saudável não chega. Eu recebo muitas pessoas que dizem: "Eu sei o que é que tenho que comer". Na verdade, todos temos uma visão geral do que é saudável, mas isso não chega para conseguir aplicar esses conhecimentos e isso realmente ter impacto na nossa saúde, no nosso estilo de vida. Este estudo também mostra uma coisa importante, que são os grupos mais vulneráveis, que são os grupos com níveis mais baixos de literacia alimentar. Então são os idosos, as famílias com baixos rendimentos e as pessoas com doenças crônicas. Isto é importante porque lembra-nos que a literacia alimentar não depende só da vontade individual e que a informação e esta literacia têm que ser divulgada para toda a gente, independentemente do contexto.

Há aqui uma ideia curiosa, parece-me. Portugal tem bons resultados nesta parte de preparar os alimentos, até comparado com outras áreas em que está a ser avaliado. Tem um pouquinho a ver com a nossa cultura alimentar?

Olha, aqui já vem opinião, mas eu acho que pode ser uma hipótese interessante. Sim, nós com a nossa cultura da alimentação mediterrânica. Nós, portugueses, que gostamos muito de cozinhar e estar à mesa. Não é uma conclusão do estudo, mas eu percebo a interpretação e acho que é uma leitura plausível esta tradição da cozinha portuguesa, que é uma herança. Mas, ao mesmo tempo, vemos mais fragilidade aqui no planeamento, na gestão dos recursos, na integração destas escolhas do consumo do dia a dia, e isso talvez diga muito também sobre a vida moderna, diria eu. Que sabemos fazer ou achamos todos que sabemos fazer, mas nem sempre conseguimos concretizar, organizar-nos para fazer bem com regularidade.

Eu recordo-me de alguns programas que já fizemos aqui no "Aprender a Comer", em que damos precisamente essa ajuda, transpor o conhecimento que temos para soluções que são mais do dia a dia, a forma como organizamos a nossa comida, como organizamos as nossas refeições ao longo da semana. Por isso, nós estamos a dar aqui um bom contributo, ou não? Pelo menos neste podcast.

Sem dúvida, Nelson. Eu acho mesmo que sim, e acho que fomos pioneiros nisso. Já temos o nosso programa há mais de seis anos. E digo isso também pelo feedback que vamos recebendo dos ouvintes, que muitas vezes nos dizem que aproveitam a informação que partilhamos aqui no podcast e que depois as introduzem no dia a dia ou no dia a dia das suas famílias, e tem sido um feedback espetacular. E temos procurado exatamente fazer isso de forma consistente, que é desmistificar mitos, esclarecer dúvidas, explicar o racional por trás das escolhas mais saudáveis e da mudança de estilos de vida, sempre ligados à alimentação, mas que explicando o racional, as pessoas sentem-se mais motivadas para fazer essa alteração. Isso é muito importante. Não precisam só de saber o que é bom ou mau. Precisam de perceber o porquê. E esse lado da explicação com base científica tem estado sempre presente no nosso programa. E ao mesmo tempo, eu acho que tentamos trazer tudo isto de uma forma prática.

E até damos receitas.

Damos receitas, exatamente. E tu me ajudas muitas vezes. E por isso eu diria que o "Aprender a Comer" tem sido, sim, um contributo para aumentarmos a literacia em Portugal. E agora o estudo também nos mostra que ainda há muito trabalho a fazer e, portanto, isso reforça a importância de continuarmos estas nossas conversas.

E onde é que Portugal tem mais a melhorar no que toca a esta literacia alimentar?

Olha, eu diria que há aqui talvez três frentes muito importantes. A primeira de todas, claramente, é na educação, porque só assim é que evoluímos e mudamos as gerações. Portanto, uma educação prática nas escolas. Já se fala de alimentação saudável, roda dos alimentos, mas tem que se falar de forma mais concreta, tem que se dar ferramentas, não pode ser só teoria. Portanto, eu acho que ensinar a planear refeições, seja de pequeno-almoço, seja de almoço, ensinar a cozinhar o básico, fazer uma sopa, inserir os orçamentos também, porque eu acho que nas escolas deveriam falar de orçamentos. Eu acho que a cidadania é um ponto importante para isso.

E como muitas das escolhas alimentares têm que ver com isso também, estão diretamente ligadas a essa capacidade.

Completamente. Interpretar rótulos também. Uma das coisas que eu tenho feito agora na minha missão Aprender a Comer nas escolas é ajudá-los a interpretar rótulos. Portanto, eu acho que há um trabalho de educação muito importante nas escolas e também integrar as famílias, porque as escolas muitas vezes chamam as famílias para algumas apresentações. E depois simplificar a informação também. Mas na educação prática também há outra questão, que é: não é só o cozinhar, é também levar ao terreno, onde se produz, onde se apanha. Tem que ter esse contacto, principalmente nas grandes cidades, que as crianças passam a não ter. Depois, o simplificar a informação nos rótulos, quanto mais clara, visível, acessível, nada de letras pequeninas, que não se conseguem ler a partir dos 40.

Ainda podíamos fazer melhor.

E depois combater a desinformação, porque esta avalanche de conselhos alimentares, de personalidades que sabem imenso sobre alimentação, com muita convicção e pouca base científica, nós precisamos de mais literacia, de mais critérios com evidência. Portanto, só opiniões e modas não nos levam aqui a aumentar a literacia, e eu acho que há muito para se fazer para melhorar a literacia alimentar. E também defendo muito que não devemos pôr as pessoas a decorar regras. É dar-lhes ferramentas para viver melhor e fazer melhores decisões.

E comer com segurança e de forma mais saudável. É isso também que fazemos no "Aprender a Comer", que esta semana olhou mais em pormenor para este novo estudo nacional sobre literacia alimentar. Hoje a uma semana estou de regresso aqui com a Mariana Chaves. Até lá.

Até lá, Nelson.