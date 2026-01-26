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E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história. Com a ajuda de Carolina Beatriz Ângelo, Adelaide Cabete coseu e bordou 20 bandeiras verde-rubras, ao longo de 48 horas épicas, para depois cíçarem na varanda da Câmara Municipal de Lisboa e nos altos prumos da cidade, onde quer que soprasse novo vento. A pedido de Miguel Bombarda, resguardaram-se num quarto sem janelas. Dos panos verdes e vermelhos pousados sobre uma mesa, como fadas obreiras de um milagre, juntas deram vida ao símbolo da República. As boas meninas vão para o céu, as más mudam a história. Estas são as Desobedientes da Rádio Observador, também disponíveis em podcast. Eu sou a Margarida Vila Nova e tenho comigo a escritora Maria João Lobo de Carvalho, autora das "Revolucionárias: 12 mulheres portuguesas desobedientes", do livro que inspira estas conversas, e o escritor e guionista Alexandre Borges. Maria João e Alexandre, qual foi a maior desobediência que cometeram esta semana e que possam contar aqui na rádio?

Muitas são incontáveis.

Muito bem. O meu respeito por ti, Maria João.

Não, se não fôssemos desobedientes, não estávamos aqui. Esta era a condição. Estava eu preparando esta conversa e tinha feito uma pesquisa sobre, mais uma vez, eu tenho a mania dos números, já perceberam, o número da população analfabeta, em particular de mulheres, no ano em que Adelaide Cabete nasceu, em 1867. E estava eu em Oslo, na Noruega, a fazer este trabalho, quando cheguei à linda conclusão que no ano em que ela nasceu, 80% eram analfabetos em geral, sendo que as mulheres eram um pouquinho superior ou mesmo bastante superior. E numa conversa à noite, depois de uma apresentação sobre Camões e depois de apresentar livros às crianças, filhos dos imigrantes, etc., um senhor, num jantar, norueguês, médico, pergunta o que eu estava a fazer, e eu disse: "Estou a preparar este podcast". E ele perguntou-me, assim out of the blue, como se diz, sem eu estar à espera, qual era mais ou menos a percentagem de analfabetos que havia em Portugal, porque na Holanda não chegava a 1% em meados do século XIX.

Falámos disso aqui, não é?

Falámos nisso outro dia. Pronto, vinha ele a dizer-me que era 1% na Noruega. Eu não quis ficar mal. E eu acho que por omissão também é desobediência. Eu disse: "É um bocado superior, mas não muito". Não tive a menor coragem de dizer que era 80% da população nessa mesma altura. Aliás, até sobressai a Adelaide Cabete e outras no meio desta quantidade de analfabetos. Mas eu tive aquele acanhamento. Não vou deixar mal o meu país, que tinha 80% de analfabetos.

Foi pela bandeira.

No meio do frio, 0,8.

Que desobediência maravilhosa.

E mais por omissão.

Uma porcaria. Eu tive uma semana em que nem passei um daqueles vermelhos acabados de cair.

Isso é sempre.

Fiquei sem ter oportunidade. Nem isso. Não tive a oportunidade.

Podes fazer isso na Noruega, que és tu.

Exato. Aí é que seria desobediência corajosa. A única coisa que me ocorreu é que eu apercebi-me de um erro a meu favor numa conta de €13. E não disse nada. Fiquei caladinho. Era uma despesa de 300 e tal. Eu achei: "Pronto, estes €13 não nos vão fazer falta".

Estamos sempre pelos números, não é, Margarida?

Exatamente, foi isto.

Sim.

Quem só estiver a ouvir isto na rádio não está a ver o olhar que a Margarida me fez. Eu sinto-me tão culpado!

Não! Eu estava a pensar se tinha sido por altruísmo, generosidade, empatia pelo próximo.

Não, sonsice.

Eu estava a tentar encontrar aqui.

Sonsice. E tu, Margarida?

Eu trabalhei toda uma manhã e depois tinha um sem número de coisas para fazer à tarde e desobedeci a mim mesma. Eu disse: "Não, está quieta, não vais fazer nada do que tens que fazer". E sentei-me a estudar a minha Adelaide para estar aqui convosco agora a conversar.

Sonsa ainda és pior que eu.

Pronto, eu desobedeci a mim própria, mas eu mando em mim, eu sou uma mulher empoderada, independente. E eu adoro esta Adelaide, sou um pouquinho apaixonada por ela.

Também é uma Cinderela autêntica, como vão ver.

Esta nascida e criada no Alentejo, esta filha de agricultores, que vem de famílias humildes e que faz um percurso notável, chegando a ser a primeira médica mulher formada em Lisboa. E sobre esta nossa desobediente, Maria João, começamos pelo Alentejo.

São todas muito fãs da Adelaide Cabete e eu acho que ela merece este nosso amor. E é inspiração para muita gente. Imaginem-se uma mãe viúva com três filhos em Elvas. Não devia ser fácil haver escolas, como sabemos, dado estes números que acabamos de revelar. E nenhuma delas podia ser dispensada de ajudar nas despesas da casa. Ora, na secagem da ameixa, que era por tradição a área, o setor onde mais gente trabalhava. E, mais importante, neste caso, para a nossa história, como empregadas de limpeza das casas das famílias ricas. Ora, nem sequer passava nos horizontes da mãe, da Adelaide e das outras duas crianças, que ela pudesse estudar ou aprender a ler. Isso não existia, tinham que sustentar-se a si próprias. A Adelaide, ao limpar o chão da sala das meninas a água e sabão, com o esfregão no chão, gostava de encostar ou tinha por hábito encostar um livro que tirava das estantes, porque livros também eram objetos raros e caros e não eram acessíveis a todos, muito menos à família da Adelaide. Então ao encostar um livro da menina que estava na estante, não era a menina que estava na estante, era o livro. Ao encostar o livro, começou a perceber a lógica das letras e a juntar A, água, árvore, ameixa. Começou a juntar pelos sons e ela própria começou a aprender a ler e a escrever. Isso é que tem graça, porque depois o tempo passa, torna-se uma adolescente com o nariz empinado, muito empinado mesmo, isto é muito importante, e conhece um sargento republicano, isto também é muito importante, militante já no Partido Republicano, de seu nome Manuel Cabete. Ao dizer o apelido, já estamos a contar o fim. Ele fazia parte do regimento de Elvas, era natural da Figueira da Foz, que isto também é importante, por quem se apaixona. Agora imaginemos a menina Adelaide, o cavaleiro, todo este universo que nós sabemos.

Ela do alto dos seus 18, 19 anos, ele 18 anos mais velho que ela. Tinha 36 anos.

Era muito mais velho do que ela. E ele ao perceber, durante o namoro, que ela tinha uma capacidade invulgar na aprendizagem, era inteligente, curiosa, descobria as coisas por si própria, procurava ir sempre mais além. Ele próprio estudara sozinho, era um autodidata também, o Manuel Cabete, e fora explicador de latim e de grego, que não era coisa pouca na altura. Portanto, ele a incentiva a que prossiga os estudos. Mas qual é o primeiro presente que ele lhe dá de namoro?

Amo.

Eu amo também.

Amo também. Acho que devia ser readotado. Devia recuperar essa boa questão.

Os nossos ouvintes não vão adivinhar, mas se tivesse aqui a Carolina Michaelis ou a Maria Amália, matavam o Manuel Cabete. Então, o primeiro presente de namoro foi uma gramática. Estamos aqui a referir as outras duas, porque elas achavam que eram chatíssimos os compêndios de gramática para as crianças. Ora, ela já não era uma criança, Adelaide Cabete, como sabemos, era adulta e, portanto, este incentivo ao dar-lhe uma gramática significa que ia sempre compreendê-la e ajudá-la nos estudos. E é ele, de facto, que a incentiva a nunca largar os estudos. E mais tarde, quando acabam por viver em Lisboa e casarem, constituírem uma família, embora sem filhos, o nosso Manuel Cabete faz isto e mais nada: vende todos os terrenos que tem na Figueira da Foz para ter dinheiro para lhe financiar os estudos. Ótimo, seu Manuel Cabete.

Exatamente. Acho que é até por isso que vão para Lisboa, não é? É mesmo para que ela possa estudar.

Não tem hipótese nenhuma de estudar em Elvas. Então os números são absolutamente inspiradores também. Ela faz o exame da antiga quarta classe já depois de casada, aos 22 anos. Aos 27, sigam esta sequência, termina o liceu com distinção, única mulher entre 119 estudantes. Isto ainda fez o fim do liceu em Elvas. Com 30 anos, ingressa na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, onde estão 36 homens e apenas duas mulheres. E não contente com isto, em 1900, no virar do século, com 33 anos, apresenta a tese final do curso, a proteção das mulheres grávidas e pobres, tornando-se a primeira mulher médica em Lisboa. Este percurso só por si é comovente. Como é que desde as primeiras letras, a limpar o chão da família rica de Elvas, até chegar a médica, passou um bigode às outras todas, economicamente relevantes. E passou à frente delas todas, pela direita, pela esquerda, ultrapassou-as a todas e foi a Adelaide Cabete que nós conhecemos e adoramos. Pelo menos tem aqui três fãs.

Sim. E eu sou fã também do marido.

Eu também sou fã do marido. É verdade, também nunca me acusem, como acusaram quando o livro saiu, de que eu tenho sempre um fraquinho pelos maridos delas e pelos pais.

Não, nem todos são.

Este merece.

Não, porque eles que permitiram muito da luta delas.

Até agora estamos dois a dois em maridos, eu acho. Lembram-se? Porque o da Maria Amália, o Gonçalves Crespo, não se davam muito bem. O da Carolina Michaelis, o Quintino Vasconcelos, era excelente.

O Ângelo Anx Unidade.

Também não era assim flor que se cheirasse. Exatamente. Agora estamos muito bem, Manuel Cabete. Vamos ver no fim como é que isto fica, o saldo para os homens.

Vamos aos números.

Entretanto, vêm as grandes batalhas da doutora Adelaide. Porque para as mulheres ou para as senhoras, era muito difícil mostrarem o corpo aos médicos homens. Portanto, elas quase que preferiam não ir ao médico do que terem que se exibir medicamente e clinicamente a um homem. Era um preconceito gigante que havia. Ainda hoje há muitas assim, da privacidade do corpo feminino Na verdade, só devia ser acessível a duas pessoas: ao marido e ao médico. Portanto, sendo a Adelaide Cabete médica, facilitava que as senhoras, no fundo, vencessem este tipo de pudor e pudessem ser seguidas clinicamente.

Até porque ela vai justamente ser ginecologista obstetra, não é?

Pois, na altura não se dizia tanto ginecologista.

Ai, eu adoro o termo.

Médica de senhoras.

Médica de senhoras mesmo, não é?

Médica de senhoras, ainda é até o meu tempo. Sim, médica de senhoras ou doenças de senhoras.

Mas não é inocente a escolha da especialidade.

Exato.

Eu acho que não é inocente.

Eu acho que isso é superimportante.

Quando escolhe obstetrícia e ginecologia, não é inocente, quer pela época e pelo contexto social que se vivia à época, todo esse preconceito, justamente, de uma mulher se despir à frente de um homem que não fosse o seu marido. E acho que por toda a luta, que depois é bandeira da vida dela, nos direitos e na saúde da mulher.

Sim, acho que ela já escolheu um pouco essa via. Agora, ela tinha este sonho de criar uma maternidade. Imaginem que não havia maternidades em Lisboa, nem em Évora, nem em Cafinhas, nem nada, nem em lado nenhum. Ela, sendo discípula de Alfredo da Costa, muito importante, que é o médico pioneiro da obstetrícia em Portugal e que também fazia parte da Academia das Ciências, já agora, ela tinha uma verdadeira admiração pelo Alfredo da Costa. Eram muito próximos. E foi ele o primeiro que incentivou para que lutassem, ele também, por haver uma maternidade em Portugal, só que ele morreu em 1910, na República, portanto, o sonho dele nunca foi realizado. Entretanto, as doenças propagavam-se de uma forma louca. As amas de leite, por exemplo, que era muito comum as mães, sobretudo as famílias abastadas, contratarem estas amas, eram vínculos brutais de transmissão da sífilis, da tuberculose, além de todo o resto, os maus hábitos alimentares, a falta de higiene, a pobreza que as amas tinham. E esta batalha dela foi sempre, do princípio ao fim da vida, para combater estes números incríveis da mortalidade infantil. Só para vocês verem, em 1913, morriam 160 em mil bebês que nasciam. Antes de um ano, morriam 160. Estão a ver? Em 2013, morrem três em cada mil que nascem. Antes de um ano, morriam 160 bebês. Era um número absolutamente incrível. E por isso ela foi ao fundo do problema e quis travar de todas as maneiras que pôde este flagelo da mortalidade infantil. Certo? E dos problemas das mulheres inerentes a toda a pobreza e a trágica em que viviam, sem nenhuma forma de higiene, de cuidados, de puericultura, de nada. Era mesmo outro mundo.

Estas suas batalhas, quer pelo fim das amas de leite, quer a luta pela baixa, quer antes do parto, quer no pós-parto, as maternidades, a saúde pública, foram as grandes batalhas dela, uma feminista republicana, como se afirmava, foi o caminho desta nossa desobediente.

Ela vai acumular aqui um outro lado. De resto, além do Alfredo da Costa, é ver outros professores que ela tem.

Eram todos os grandes nomes.

Eram todos os grandes. Basta ver os nomes, é o Ricardo Jorge, que falávamos aqui também no episódio anterior, com o Ruy Cabral e o Miguel Bombarda, que é um dos líderes do movimento republicano.

Que tem um triste fim. Tristíssimo.

Exatamente, vamos chegar a ele daqui a nada. Mas portanto, ela está à volta destas pessoas que são não só importantíssimas na história da medicina, mas também estão muitíssimo ligadas à questão do movimento republicano. E portanto, a Adelaide vai descobrindo, ou pelo menos aprofundando, o seu entusiasmo também com esta ideia de contestação ao regime instituído por todas as desigualdades que gera, não só de classes, mas também entre sexos.

E a história do ocultismo e do espiritismo e da superstição, todas estas histórias que as mulheres iam atrás disso, como se fosse uma ciência, e ela, enquanto médica, não podia aceitar isto quando havia outros meios.

Exatamente. Mas ela começa mesmo a ligar-se objetivamente a organizações que estão comprometidas com estes movimentos. Com Ana de Castro Osório, que também falaremos mais à frente nesta série, com a Carolina Beatriz Ângelo. Criam a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 1908, portanto, ainda dois anos antes da República, e por aí afora, ela vai estar ligada a mais uma série de organismos importantes.

E todos estes organismos, como o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas ou a Liga Abolicionista, eram muito para travar a prostituição, travar a mortalidade infantil, travar os maus tratos dos miúdos em casa, que os mães não sabiam tratar deles e depois faziam, por exemplo, cantinas escolares, colônias balneares, empréstimos, livros a estudantes pobres, bolsas de vestuário e calçado, imaginem, lições de bordado e de stenografia. Tudo isto elas atavam mão. Era em vários ângulos, em vários prismas, tudo o que fosse pela educação das mulheres, mas neste sentido prático de evitar a mortalidade, de evitar a prostituição, de evitar as doenças venéreas, era tudo a bater nisto, sempre, com a parte científica. Isto para ela era fundamental. Pronto, de tudo fez um pouco, sendo que ela era sempre apolítica, a religiosa, dizia ela, apolítica, que não era assim tanto. A religiosa, livre-pensadora, batia-se totalmente pela separação entre religião e Estado, por sempre os seus conhecimentos científicos, como eu disse, à frente de todos os outros, humanista, moderada, pacifista, mas muita atenção, nada saliente, nada histérica, nada egótica, nada gabarola. Era completamente, totalmente humilde e sabia ter os pés bem assentes na terra, no que queria e por onde ia.

Mas nem tudo é união entre as mulheres, muito menos entre republicanismo e feminismo. Afinal, o sucesso de um movimento não implica necessariamente o de outro. Surgem divergências entre Adelaide Cabete e Ana de Castro Osório. Adelaide acusa Ana de muito feminismo e pouco republicanismo. Ana recrimina Adelaide precisamente pelo oposto. Mas o que Adelaide pensa e pressente é que sem república, toda a luta pelos direitos das mulheres pode estagnar e cair num pântano de onde dificilmente se conseguirá salvar qualquer ideia. Outubro de 1910. Aproxima-se. O que será da luta das mulheres? E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir pro céu, mas são as más que mudam a história. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir pro céu, mas são as más que mudam a história. Segunda parte das desobedientes. Estamos a contar a história da primeira médica de Lisboa, Adelaide Cabete. Mas a maior operação da vida da doutora Adelaide não aconteceu em nenhum hospital. Alexandre, queres situar-nos no dia 04 e 05 de outubro de 1910, onde andava a nossa desobediente?

Com todo gosto. Para explicá-lo, tenho que recuar um bocadinho mais no tempo pra percebermos de onde é que vêm os movimentos republicanos e a importância de uma organização que vamos já falar um bocado, que é a maçonaria nesta segunda parte. O republicanismo nasce à volta da Revolução Francesa, claro, da República Francesa. Esse é o grande ideal que depois todos os outros vão tentar copiar. Agora, no caso português, por exemplo, demorou bastante mais. É mais no fim do século XIX que vem esse movimento, ele vai nascendo, vai aparecendo, mas é no final do século XIX com a história do célebre ultimato inglês, que é o documento pelo qual a intimação britânica a Portugal, dizendo: "Ou vocês ocupam a África nos territórios que vocês dizem que são vossos ou nós vamos ocupar aquilo de alto a baixo pra unir o Cairo ao Cabo." E a posição de subserviência que a coroa portuguesa então tem perante Inglaterra em nome da mais velha aliança do mundo, é aquilo que vai instigar particularmente os ímpios republicanos em Portugal e vai provocar uma primeira tentativa de golpe associada a uma data que muitas vezes falamos e não sabemos exatamente o que aconteceu, que é o 31 de janeiro de 1891, no Porto. Mas aquilo é mal preparado, é rapidamente descoberto e abortado. Portanto, a partir daí a república vai percebendo que tem que encontrar outro estratagema se quer, de fato, ter sucesso. Então vai associar-se de algum modo a uma outra organização com bastante mais experiência em guardar segredos, que é a maçonaria. A maçonaria está muito associada aos movimentos republicanos pelo mundo, mas não necessariamente. A maçonaria é uma coisa muito associada às ideias liberais, tanto que em Portugal se diz que o primeiro grão-mestre da maçonaria foi o Dom Pedro IV, o mesmo que vence as guerras liberais e aquele mesmo que também é o primeiro imperador do Brasil. Portanto, são ideias muito mais democráticas, de igualdade, do fim do absolutismo, que tanto podem acontecer em monarquia como em república. O problema é que no caso da monarquia portuguesa, nos últimos anos, para segurar a contestação popular, o desagrado com a questão da humilhação infligida pelos britânicos, com as condições de vida difíceis, o rei Dom Carlos escolhe como primeiro-ministro alguém que vai governar em ditadura, que se chama João Franco, acaba com a assembleia.

Ditadura é com o Parlamento fechado, não é a ditadura que as pessoas-

É isso mesmo, exato, mas é com o Parlamento fechado. Ou seja, o Parlamento que tinha sido uma conquista das guerras liberais, termina. E há prisões, há uma série de coisas. E é isto que particularmente acelera a revolta nos últimos anos e que vai colocar a maçonaria do lado dos republicanos, achando que ou acabamos com a monarquia ou não há nenhuma hipótese pros ideais liberais em Portugal. Há uma outra organização chamada A Carbonária, que também fica aqui associada e que era uma espécie de maçonaria dos pobres, porque a maçonaria era uma coisa muito dos intelectuais, uma coisa muito elitista. Então, A Carbonária, que era uma maçonaria que tinha nascido na Itália associada aos carvoeiros, era gente que não tinha sido aceita na maçonaria, basicamente, vai ser o braço armado, vai ser a tropa de choque, vão ser os bombistas, os anarquistas que depois vão fazer a revolução em Portugal. Mas começam por cometer um pecado original, digamos, que é precipitarem-se e fazerem o regicídio, diz que estão por trás do regicídio. Diz que o Manuel Buíça e o Alfredo Costa, que não confundir com o Alfredo da Costa da maternidade que falávamos na primeira parte, que digamos que são os assassinos do rei e do príncipe real Luís Felipe, seriam carbonários. Isso ofende a consciência cristã e mais pacifista portuguesa, e portanto, a partir daqui sabe-se que a República tem os dias contados, mas que as coisas terão de ser feitas de outra maneira. Então entram em cena figuras digamos, um bocadinho mais intelectuais, como o doutor Miguel Bombarda, de quem também falávamos na primeira parte, vai ser o chefe civil da revolução republicana, o célebre Almirante Reis vai ser o chefe da parte militar, e são eles que conspiram para ter aqui o golpe que vai sair na madrugada de 3 para 4 de outubro. E vão trazer outras pessoas que talvez nós não esperássemos esses encontros, mas que também estão nestas reuniões maçônicas, etc. Por exemplo, as nossas meninas e a nossa Adelaide.

E o que a nossa Adelaide andava a preparar por essa altura?

Então, não sei se a Maria João quer entrar aqui. Nós ouvimos.

A menina sabia fazer de tudo um pouco.

Sabia fazer de tudo, como ouvimos no início do nosso episódio.

Era espantoso como era sempre a mesma meia dúzia a ser chamada pra tudo. Eram as poucas que sabiam ler, lá estava. E então, Afonso Costa também é muito importante naquela altura. O que ele pediu à Adelaide e à Carolina Beatriz Ângelo que em segredo, escondidas algures numa sala sem janelas, bordassem as primeiras bandeiras verde-rubras que iriam ser içadas na Câmara Municipal após a vitória da Rotunda, onde é agora.

Onde é agora a Rotunda.

Tudo se passava onde é agora a Rotunda.

Porque era onde a cidade acabava também, se pensarmos isso hoje em dia. É estranho. Exactamente, passeio público e depois terminava ali.

E terminava ali.

Ainda não havia estátua do Marquês, está a perceber?

Ainda não havia Observador, senão vínhamos aqui até Alvalade.

Ora bem, e acompanhávamos tudo de perto.

Mas enfim, lá estavam eles todos barricados enquanto as outras duas estavam dia e noite, 48 horas ou mais, a bordar e a coser as bandeiras verde-rubras a pedido, para que fossem içadas no dia para consagrar a vitória. Só que essas bandeiras tinham uma razão, não era, Alexandre? Porquê que eram verdes-rubras?

Eram a bandeira da Carbonária. Nós muitas vezes não sabemos de onde é que estas coisas vêm, mas é interessante ver que de facto os símbolos da República Portuguesa, particularmente vêm. A bandeira verde-rubra, justamente no início, era literalmente um bocado de pano verde e um bocado de pano avermelhado, aquela cor que, perdoe-me, eu não sei bem dizer. Carmim. Ainda não tinha a esfera armilar, mas verdadeiramente na bandeira carbonária, por acaso já há uma espécie de esfera armilar com uma estrela, portanto é tudo mesmo muito similar. E depois o próprio hino que é escolhido, a bandeira é escolhida pelo Columbano Bordalo Pinheiro, pintor, e depois o hino que é escolhido tinha sido composto por dois maçons e é um hino que vem desse tempo do ultimato. Era contra os bretões.

Era contra os bretões, por causa dos ingleses, que se opunham às pretensões portuguesas.

Aquilo 19 anos depois já não fazia tanto sentido. Se calhar podemos aqui passar para contra os canhões, marchar, corajosamente.

Já nessa altura, a nossa desobediente já estava na maçonaria?

Exatamente. A nossa desobediente já tinha entrado para a maçonaria em 1907. Cá está, porque dentro desta questão dos ideais republicanos e liberais, estava também, naturalmente, uma aspiração feminina muitíssimo legítima, que era: vamos finalmente ter os mesmos direitos do que os homens. Ela tinha entrado para a Loja Humanidade, que era uma loja feminina. A maçonaria tem isto, não sei se estou a dizer um grande disparate, mas já perguntei a amigos envolvidos nessas organizações e vou começar a dizer nomes. Não, estou a brincar. Eu disse: "Mas por que é tão difícil haver mulheres nas lojas dos homens e vice-versa?"

Não, têm lojas separadas.

Elas têm normalmente lojas separadas, que é para que ninguém se apaixone por ninguém, para que supostamente não haja envolvimentos amorosos.

Perderam-se já vários casamentos interessantes. Mas ela não vai depois, quando se zanga com a Ana de Castro Osório, sai da maçonaria, não vai ingressar na Ordem Mista Internacional?

Tal e qual.

Mas é uma ordem mista.

É uma ordem mista. Exatamente. Havia uma ordem mista lá fora, mais pequena, em França. Cá, a loja dela estava integrada no Grande Oriente Lusitano, que era a grande maçonaria, do rito escocês.

E a Carolina Beatriz Ângelo também lá estava.

A Carolina Beatriz Ângelo também, exatamente. Mas depois, porque nesta altura, antes da República verdadeiramente, a maçonaria ainda concedia os mesmos direitos, tratava com a mesma dignidade as lojas masculinas e as lojas femininas. Era separado, mas havia isto, direitos idênticos. Após a implantação da República, exatamente, tudo volta para trás. E a loja feminina da Humanidade, em que está a nossa Adelaide, passa a ser tratada como uma loja de adoção, submetida, digamos, hierarquicamente às lojas masculinas.

E é aí que ela se zanga.

E é aí que ela se zanga, bate com a porta. Ela era a venerável da loja. É maravilhosa a Adelaide, que ela está sempre na liderança das coisas. Ela não só está, ela lidera.

Pois, tem o tal nariz empinado do princípio.

Exatamente. E pede a adesão à Ordem Mista Internacional, que é do rito francês, permite isto, e não o rito escocês, e vai então criar uma loja com o mesmo nome, Humanidade, aliás, cria com um sobrinho.

O Brasão, é muito importante.

Arnaldo, não é? Arnaldo Brasão. E cria a primeira loja maçónica mista em Portugal. E depois até vai presidir a mais uma série de lojas que vão abrir.

E é simbólico o nome que ela adota.

Louise Michel.

Quero-te falar sobre isso, Maria João.

Ora, a nossa Louise Michel. Entretanto, Alexandre, os ideais da Revolução Francesa eram muito interessantes. Igualdade, liberdade, fraternidade, que eles achavam que isto é que era para ser. Louise Michel era enfermeira e escritora, que lutou mesmo nas barricadas da Comuna de Paris naquela altura, mas mais tarde afastou-se ao perceber que lhe retiravam o ideal de igualdade plena. Foi isso que aconteceu com a Louise Michel.

Tal e qual. Acho que é a primeira pessoa a hastear a bandeira negra dos anarquistas. Ela era mesmo uma anarquista. E é curioso que a Adelaide tenha ido buscar este nome.

Pois, e outra dama histórica. Cada um tinha, de facto, nomes extraordinaríssimos.

Tal e qual. Por que eu acho que isto é tão importante? É que há uma traição aos ideais feministas, não só pela maçonaria, mas digamos, aliás, porquê? Porque a maçonaria estava muito contaminada, por assim dizer, nos seus ideais mais puros, mais iniciais, pela questão dos políticos republicanos, que simplesmente tinham aderido à última hora à maçonaria, porque perceberam que era ali que estava o seu acesso ao poder e que estavam os centros de decisão. Porque a República, das primeiríssimas coisas que faz, é recusar o direito de voto às mulheres.

Sim, o medo que os homens tinham das mulheres, e ainda hoje.

Medo que elas eram influenciadas, mas depois vamos ver quem foi a primeira mulher a votar. Mas de facto, tiraram tudo o que elas fizeram, tudo o que elas pensaram, tudo o que elas puseram em ação. A seguir da República, estava o rasa. Basicamente, era isso. O feminismo para a Adelaide Cabete nunca na vida foi imitar os homens, gravata, colarinho, bengala, nada disso. O que ela queria era que a mulher se tornasse tão útil quanto eles no bem da humanidade ou no progresso da sociedade e na alteração da sociedade. E então, é muito gira a frase que ela diz a suplicar aos homens, porque ela faz o apelo não só às mulheres, para todas as coisas que já falámos, clínicas, científicas, etc., mas aos homens também, porque são metade da sociedade, um pouquinho menos que metade, mas quer a gente queira quer não. Portanto, ela suplica aos homens que eduquem as filhas: "Homens, não sejam egoístas. Para que o nosso trabalho seja perfeito e seguro, preparem o solo para que as mulheres de amanhã o aproveitem. Desde já, eduquem as nossas filhas para viver do trabalho honesto, visto que não são ricas. Tratai de as dignificar, de modo a que os maridos vejam nelas mais alguma coisa do que a besta de carga, a máquina de fazer filhos, como diziam e dizem alguns escritores balofos e algumas banalidades femininas". Espetacular. A besta de carga e a máquina de fazer filhos. Portanto, isto ela quer absolutamente inverter. E nós ainda não falamos na parte escrita.

Ah, sim, faltava escrever.

Não é propriamente livros, nem poemas, é artigos de intervenção política.

Aliás, ela foi fundadora e diretora da revista Alma Feminina.

Que era a revista do Bórgon.

Exatamente, que é a revista onde, no fundo, a Angelina Vidal também escrevia, como vimos no fim do último episódio.

Todas as meninas más que mudaram a história escreveram na Alma Feminina.

Muito bem. Mas lá está, é fundada e dirigida pela Adelaide, é isto que eu digo. É que ela estava sempre na liderança, na ponta de lança. Maravilhoso.

É ponta de lança e depois era gozada.

Pela sua figura.

Era gozada pela sua figura e caricaturas por todo lado.

Isso só prova como era importante.

Mas há uma coisa muito curiosa. Diz-se que ela se ria de si própria e que se ria de todos os desenhos, todas as caricaturas que eram feitas dela. Ora alguém que se ri de si próprio e que tem humor sobre si, sobre o outro, sobre si, para mim revela um enorme sinal de inteligência. Eu sou fã só por isso.

Podes crer.

Sim, é porque estas feministas eram sempre ridicularizadas.

Exato.

Pelas outras, pelas mesmas sociedades.

Mas se tens esse humor sobre ti própria, de facto, és inatingível.

O humor por si próprio, já ganhaste o mundo.

Exato.

Aliás, não ter sentido humor é pecado mortal. Já falámos nisto aqui.

Alguém que não gosta de comer e que não gosta de sorrir.

Não gosta de rir de si mesmo é perigoso. Portanto, isto aqui foi a condição para nós os três estarmos aqui. Somos os três com sentido de humor e rimo-nos de nós próprios.

E gostamos de comer.

Pois.

A propósito, deixa-me lançar só agora esta lança. A propósito desta relação dela com o corpo, e ela de facto era uma senhora roliça, ela tem um enorme desprezo pela moda e pelas novas tendências e desta cultura.

Da frivolidade, como ela chamava.

Exatamente. Não é que a senhora vai estudar a moda e descobre que as saias compridas, por isso é que eu uso minissaias, não, estou a brincar, que as saias compridas são uma das grandes razões para algumas doenças, infecções, e que, por essa mesma razão, as senhoras deveriam usar saias não curtas, mas acima do tornozelo e abaixo do joelho.

As poeiras. Não se esqueçam como é que eram as ruas. Era terra. As poeiras, os vírus, os bicharocos todos que andam ali, trepavam pelas pernas acima e infiltravam-se nas partes baixas femininas e causavam infecções terríveis.

Isto pior, portanto, nas saias com cauda, não é?

Saias com cauda era o fim da picada.

Não, ela queria a proibição das saias compridas. Alguém que quer abolir a saia comprida. Eu adoro. Meteram-se com ela com as modas e isto e aquilo.

Não, e ela ficava passada quando as meninas, para se manterem livres do tecido adiposo, como diziam, ou seja, as meninas mais gordinhas, tratavam de beber vinagre e não se alimentavam convenientemente para emagrecerem, para arranjarem uma elegância que era completamente artificial e não contentes com isso, era beber vinagre como quem beba água. Isto é precisamente contra toda a ciência.

Era a receita da Cleópatra.

Isso, provavelmente. Essa era leite de cabra.

Muito bem.

Não era? Bom, então, o que ela menos gostava, Margarida, era o concurso das Miss.

Ai, não, isso das Miss, então.

As Miss já corriam o mundo. Não havia propriamente a Miss Portugal ainda, mas ela achava que isto era completamente a antítese do que era uma vida saudável e profícua e para futuras mães. Aliás, tudo o que ela dizia, era engraçado, sobre, por exemplo, usarem saltos altos, era péssimo. As meninas mais ricas usavam saltos altos, isso era péssimo para a curvatura da coluna e portanto os órgãos, quando se estava grávida, podiam mudar de sítio porque andávamos empinadas em saltos altos. Havia muitas coisas que eram um pouquinho do saber popular, mas que ela lá arranjava uma justificação científica, tudo a bem de salvar crianças à nascença e dar uma vida mais digna e mais saudável a todas as mulheres. Daí a luta dela contra a prostituição, sempre, e contra toda a vergonha que se passava nas ruas e as crianças tão cedo que eram levadas também para a prostituição.

E controlo do álcool. Ela está muito à frente do seu tempo.

Mas eram lutas comuns a estas todas, as desobedientes contemporâneas dela, não era ela em particular. Mas ela é que encabeçava, lá está.

Certo.

A erradicação da prostituição, contra a prática do aborto em condições miseráveis, bateu-se pela saúde pública, pela educação, melhores condições para a mulher. Ao longo de todas estas, a baixa

Uma voz que está muito contra os maus-tratos infligidos às mulheres. Foi uma voz muito emocionante nisto. E outra, que também eu achei engraçada, contra o uso de brinquedos que incentivassem a violência.

O uso de brinquedos bélicos, também achei isso super avançado. E contra a violência na tourada.

Essa eu não ia falar, porque dá pano pra mais.

Esquece.

Mas era precisamente contra a violência na tourada e contra a corrida de touros, de uma forma geral. Apesar de ser elvas.

Em relação aos brinquedos, não é a Adelaide que, já no segundo congresso, agora estou a dar um salto na história, mas que aproveita os bonecos para sensibilizar na educação das crianças. Queres me utilizar?

Sei que lhe chama puericultura. Tenho certeza que a Maria João sabe muito mais disso do que eu.

Não, chama-se puericultura. Arranjava uns bonequinhos de celulóide que levava para as aulas onde ela dava, em vários sítios também. E era sempre ela fundamental que mesmo as crianças, as pequenas, começassem a saber tratar de um bebé, mudar uma fralda de pano ou sei lá como é que era na altura, era um pano com cetim. E como é que se põe o bebé a arrotar e como é que se dava o biberão. Biberão, não havia cá biberões, havia era as amas, que ela era contra também. Mas como é que eles, com um brinquedo, com uma boneca, imitar um bebé, mesmo destes agora que se compõem até muito iguaizinhos. Como é que elas podiam manipular e aprender a brincar, no fundo, aprender coisas muito sérias a brincar. E outra coisa muito divertida, que vocês ainda não disseram, foi a polícia feminina. Foi ela a primeira a propor polícias femininas nas ruas. Polícias femininas.

Mulheres que não estivessem armadas, mas para proteger as crianças e as mulheres. Eu achei isso fascinante.

As crianças eram levadas, as crianças pobres andavam descalças, andavam miseráveis nas ruas, eram muitas levadas para estas redes, não só as do álcool. Imagina o que se passava naquelas casas, com os pais alcoólicos, as mães prostitutas, as crianças levadas para um e para outro, isto devia ser mesmo muito inquietante.

Entre estas várias lutas que ela teve, percorreu e se bateu, e entre estas várias bandeiras que ela levantou, quer no Congresso Feminista, no primeiro, quer no segundo, saltando a história, enviuvou, perdeu o seu marido, diz que das coisas mais importantes que lhe aconteceu na vida foi ter conhecido o marido.

Isto é muito bonito. Das mais bonitas.

Mas eu sou uma eterna romântica. Há uma altura, entre ela ter ficado viúva, entre estarmos a viver em plena ditadura, que de repente foi uma tristeza para ela todo o contexto político que se vivia à época, ela vai até Luanda.

Sim. Abre um consultório. Não é?

Exatamente, continua a trabalhar como médica.

Continua a trabalhar como médica, protegendo a maternidade, protegendo as crianças.

Praticamente até o fim da sua vida.

Já aí recebe um disparo acidental de uma arma de caça numa aldeia e fica gravemente doente, numa perna, sobretudo. Volta para Lisboa já com o país totalmente diferente, já com 67 anos, e acaba por morrer no ano seguinte, a chegar, vítima de insuficiência cardíaca. Ainda tinha só 68 anos.

Eu digo-te uma coisa, eu também se chegasse ao meu país e estivesse tudo virado ao contrário, depois das lutas todas que eu tinha travado, eu também morria com um ataque do coração.

Mas era giro. Só voltando atrás um segundo. Quando ela vai participar no Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas em Washington e vai num transatlântico entre Inglaterra e Nova York e entra uma viscondessa dessas todas totalmente emproadas, que achava que todas as feministas eram uma forma inquietante de histeria, ser feminista, imaginem. E então, ao chegar a Nova York.

Esse é o nome do romance. Uma forma inquietante de histeria.

Está ótima, a frase é linda. E então, imaginem, ela deve lhe ter feito, durante a travessia, péssima cara. A viscondessa não deve ter gostado nada de ter a Adelaide Cabeta a bordo. Só que ao chegar à fronteira lá, desembarcam em Nova York, primeiro. Desembarcam em Nova York, Adelaide Cabeta tem o passaporte diplomático, porque vai participar neste International Council of Women, em nome das feministas portuguesas, e passa ali à frente de toda a gente, fura a fila, é desobediente de serviço e é a primeira a entrar. A viscondessa, pedem a autorização do marido. Onde é que está a autorização do seu marido para entrar em Nova York? E a viscondessa diz: "Qual autorização?" Então a senhora já sabe, se não tem autorização do marido, vem para Portugal ou fica aqui numa salinha à espera que o seu marido venha. A viscondessa, a partir daí, parece que mudou de opinião acerca da luta das feministas.

E a nossa Adelaide foi se bater pelos direitos de todas as mulheres.

Foi se bater por todas nós, incluindo ela própria, a viscondessa.

Obrigada, Adelaide.

Obrigada, Adelaide.

Quando regressou a Lisboa, em 1934, Adelaide Cabete foi surpreendida por uma grande notícia. A sua colega do tempo da universidade, Domitila de Carvalho, acabara de ser eleita uma das três primeiras mulheres deputadas à Assembleia Nacional. Havia muitos pontos de discórdia entre as duas, mas de uma coisa Adelaide tinha a certeza: as mulheres ao serviço do país nunca seriam as suficientes. Poderiam aquelas pioneiras ser o cavalo de Troia no interior da muralha do regime? A história continua no próximo episódio. Se gostou deste episódio das Desobedientes, pode seguir-nos nas plataformas de podcast, no YouTube e no site do Observador. O podcast As Desobedientes tem o alto patrocínio da Toyota. E quem era ao certo esta mulher? Contra um tempo e um país que não a quis ouvir. As boas meninas podem ir para o céu, mas são as más que mudam a história.