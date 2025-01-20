Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Sejam bem-vindos ao "Aveiro 360" desta semana. É a edição 55 do podcast da Câmara Municipal de Aveiro, com notícias da cidade dos canais. Destacos desta semana: a Maratona da Europa, que subiu ao top 100 das melhores do mundo. Foram delegadas competências às Juntas de Freguesia e a escola do campeão Nuno Delgado vai ensinar as crianças de Aveiro a fazer ippon. Venha daí. A Maratona da Europa, que se corre na região de Aveiro, entrou na lista das 100 melhores do mundo. Ocupa agora a posição 95 da World Athletics. É uma subida de 60 lugares, o que a torna mais atrativa, como sublinha Paulo Costa, da Global Sport, que organiza a maratona.

Significa que estamos num palco global de prestígio, com o maior poder de atratividade para os atletas que hoje viajam por todo o mundo à procura das melhores experiências. Aveiro, não sendo uma grande área metropolitana, com esta distinção e com a integração deste ranking, ganha poder de atratividade para que cada vez mais atletas estrangeiros venham até nós.

Até 1 de janeiro, já havia mais de 174% de inscrições do que no ano passado, mais 61% de atletas do estrangeiro inscritos. A Maratona da Europa corre-se em Aveiro e Ílhavo desde 2019, menos em 2020 e 2021 devido à pandemia. É uma maratona rápida, com percurso procurado por milhares de atletas.

O que distingue a Maratona da Europa é efetivamente o cenário que Aveiro proporciona aos atletas. É um cenário idílico entre a cidade, que é romântica, a cidade dos canais, entre a ria e o Oceano Atlântico, a barra. Será também a forma como nós conseguimos, todos juntos, criar um envolvimento comunitário que permite que haja uma recetividade a cada um dos atletas como se fossem únicos. Nós notamos isto nos comentários, no feedback das redes sociais, nos e-mails e em diversos testemunhos que nos chegam, que a forma próxima como sentem aquele calor da gente de Aveiro e de Ílhavo tem sido extraordinária.

São quatro os percursos da Maratona da Europa: 42 km com partida do Cais da Fonte Nova, passagem pelo Cais de São Roque, Cais do Sal, Gafanha da Nazaré, Praia da Barra, regresso a Aveiro pelo bairro da Beira Mar, Universidade de Aveiro e chegada ao Cais da Fonte Nova. Para os 21 km, o percurso é idêntico, mas não vai à Gafanha da Nazaré e Praia da Barra. Os 10 km, bem como a caminhada de 5 km, são percorridos no interior da cidade de Aveiro. A Maratona da Europa é mais do que um evento desportivo.

Nos dias 24, 25, 26 e 27 de abril, há um programa com a Expomaratona e também com aquilo que, até na sequência da Capital Portuguesa da Cultura, há um programa cultural com vários grupos da região, com muita animação, com os barcos moliceiros também envolvidos, com a Associação de Ovos moles e com a Região dos Espumantes da Bairrada. Nós temos um programa cultural que enriquece toda a semana e que permite que, no ano passado a média foram três noites de estadia de cada atleta, mas permite que esta estadia seja também plural e diversificada, no sentido de ir muito mais além do que a experiência de corrida.

Venha viver esta experiência, quem sabe bater o seu recorde pessoal. É no dia 27 de abril, domingo, e esse fim de semana é grande. Grande é também a lista de competências delegadas às Juntas de Freguesia pela Câmara Municipal de Aveiro. É uma prática que já vai no oitavo ano consecutivo. As 10 freguesias vão receber quase dois milhões e meio de euros. A maior parte do valor é para a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. No entanto, importa destacar alguns projetos. Por ordem alfabética. Em Aradas, o Parque Brincar Aradas, infantil e intergeracional, que vai entrar na fase dois e para o qual vão ser transferidos €15 mil. Há ainda mais €25 mil para a pintura exterior do edifício sede da Junta de Freguesia. Na freguesia de Cacia, destaque para os €11 mil transferidos para o Parque da Rua dos Lares e 13 mil para o Parque da Rua Venâncio de Matos. Freguesia de Eixo e Eiró, estão previstos €60 mil para três projetos, 20 mil para cada um: construção do telheiro no logrador da Junta de Freguesia, qualificação da Fonte Velha de Eiró, requalificação da antiga Escola Primária de Azurva. Freguesia de Esgueira. A maior parte do dinheiro enviado pela Câmara Municipal de Aveiro Vai para a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros, mas há a destacar €25.000 para a construção do parque infantil e geriátrico da Praceta da República. Na freguesia de Glória e Vera Cruz, destaque para a construção do armazém da Junta de Freguesia, €82.000, e beneficiação da capela do Cemitério Sul, cerca de 20 mil. Na freguesia de Oliveirinha, há a destacar a qualificação do auditório do edifício sede da Junta de Freguesia por €50.000. Ainda no âmbito da delegação de competências, na freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, sublinha-se a requalificação do edifício da Câmara Municipal de Aveiro e adaptação do edifício multiusos de Nariz, para os quais a Câmara Municipal destinou €60.000. Na freguesia de Santa Joana, está prevista a construção do armazém da Junta de Freguesia pelo valor de €120.000. Na freguesia de São Bernardo, a construção do Parque de Lazer e Merendas das Areias de São Bernardo, €40.000. E por último, na freguesia de São Jacinto, quase €6.000 vão ser destinados para a limpeza do passadiço, estradão e molhe norte. A lista é longa, são 10 freguesias, todas vão receber verba da Câmara Municipal de Aveiro para manutenção de espaços verdes, manutenção de parques infantis, passeios e pequenas reparações. A avaliação da execução dos contratos de delegação de competências será feita mediante a apresentação pela Junta de Freguesia de relatórios mensais de execução, a entregar à Câmara Municipal até ao dia oito de cada mês. Em Cacia, a Câmara Municipal de Aveiro vai investir €1 milhão na construção de um novo arruamento entre a Rua da Junqueira e a Rua da Vulcano. Esta nova via de ligação à Vulcano Bosch, junto à Linha do Norte, vai resolver um problema antigo ao nível da drenagem das águas pluviais, ao mesmo tempo que irá melhorar as acessibilidades, a gestão do tráfego pesado nesta zona da área de atividades econômicas Aveiro Norte. A construção deste novo arruamento foi entregue à empresa Eduardo Mota e Gervásio Silva Ltda. pelo valor de cerca de €925.000. No fecho deste "Aveiro 360", as crianças do município de Aveiro vão ter a possibilidade de aprender judo com a escola do campeão Nuno Delgado. O protocolo entre a Câmara Municipal de Aveiro e a instituição já foi assinado. O valor do projeto Judo na Escola ronda os €13.000, destina-se a todos os alunos do terceiro e quarto anos e foi implementado pela primeira vez no ano letivo 2015/2016. No ano letivo 22/23, participaram cerca de 1.500 alunos. E ponto. Fica por aqui o "Aveiro 360" desta semana. Siga-nos nas plataformas podcast, partilhe os episódios com os seus amigos e familiares. Regressamos de hoje a oito dias com mais notícias da região de Aveiro. Até lá.