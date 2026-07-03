Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E já aqui está o Miguel Pina Andrade, que nos vai trazer a conferência de imprensa à Rádio Observador. Passamos em revista os destaques da imprensa nacional e internacional e vamos começar com a manchete do semanário Expresso, Miguel. No ano passado, o número de imigrantes que abandonou a Segurança Social subiu 66%.

O Instituto da Segurança Social contabiliza a cessação da atividade de cerca de 160 mil imigrantes que trabalhavam por conta de outrem e que não voltaram a ter registo ativo. Isto significa que abandonaram o país ou permanecem em Portugal, mas ilegalmente. De acordo com os dados a que o Expresso teve acesso, há dois anos perdiam-se cerca de 260 contribuintes estrangeiros por dia. Agora a perda escalou para um ritmo diário de mais de 450. Este é um número que impressiona o diretor do Observatório das Migrações, Pedro Goes, que apela a uma reunião urgente da concertação social. Diz que o crescimento acentuado deste indicador revela o aumento do número de saídas do país, mas também, Carlos, a passagem de muitos trabalhadores estrangeiros para a economia informal.

Seguimos com o Público, que destaca a vitória da Seleção Nacional esta madrugada.

"Agora vem a Espanha", é o que afirma o diário na capa com uma foto de Cristiano Ronaldo. No artigo descreve o jogo como assim assim, o resultado foi necessário, mas poderia ter sido bem diferente, pode ler-se no artigo. O jogo terminou 2 x 1. A seleção da esquina joga dia 6 frente à Espanha nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol.

Mas no Público, a manchete vai para o Fundo de Resolução do BES. O Estado começa este ano a receber o dinheiro emprestado para salvar o banco.

12 anos depois do colapso do BES, o Fundo de Resolução vai começar a reembolsar o Estado português e também os bancos pelos empréstimos que pediu para resgatar o Banco Espírito Santo e para, nos anos seguintes, capitalizar o Novo Banco. Com a ajuda da venda da participação no Novo Banco, concretizada este ano, o ressarcimento no fim de 2026 vai ser um montante bastante expressivo. É o que adianta ao Público o Fundo de Resolução, que diz que a maior parte da dívida vai ter as respectivas taxas de juro revistas com efeitos no primeiro dia do próximo ano.

O Diário de Notícias, Miguel, diz que o ministro da Defesa quer apostar no programa europeu SAF para produzir equipamento militar.

Nuno Melo diz que não vai ser uma despesa, mas sim a criação de oportunidades econômicas de grande escala. Insiste que é necessário aumentar mais o investimento em defesa, sabendo que Portugal já atingiu este ano o compromisso assumido com a NATO para dedicar 2% do PIB a esta área. O ministro da Defesa explica que Portugal tem agora acesso ao SAF, um programa de financiamento para o reequipamento militar dos países da União Europeia. Estamos a falar aqui de valores de quase 6 mil milhões de euros, que permitem investir em todos os domínios das Forças Armadas. Nuno Melo já avançou que Portugal vai produzir veículos blindados de médio porte.

E os 250 anos dos Estados Unidos da América é um tema em destaque na imprensa internacional. O jornal francês Le Monde descreve as festividades como desastrosas e polarizadas.

Isto porque o organismo bipartidário, criado há 10 anos pelo Congresso para preparar este evento, foi substituído por outro, apoiado pelo presidente Donald Trump. A maior parte das festividades concentram-se no espaço entre o Capitólio e o oblisco do Washington Monument, em frente ao memorial dedicado a Abraham Lincoln. Há tendas gigantes, pavilhões temporários e uma roda também gigante erguidos neste espaço verde no coração da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Está prometido um espetáculo de fogo de artifício sem precedentes, é o que diz a organização depois de Donald Trump discursar. O jornal francês diz que o presidente norte-americano transformou estas celebrações dos 250 anos da Declaração de Independência, não num evento unificador e consensual, mas sim uma autocelebração e politização da história. O Le Monde afirma mesmo que Donald Trump transformou estas celebrações no comício do movimento Make America Great Again.

Os destaques da imprensa nacional e internacional, hoje com o jornalista Miguel Pina Andrade. A conferência de imprensa regressa na próxima segunda-feira.