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E já está comigo em estúdio a Teresa Freire. Bom dia, Teresa.

Bom dia, Miguel.

Passamos agora em revista os destaques da imprensa nacional e também internacional. E começamos em Portugal com a manchete do Jornal Económico: a taxa de criminalidade em Portugal é a quinta mais baixa desde 1998.

O ano passado, a taxa de criminalidade em Portugal foi de 32 crimes por cada mil habitantes, uma ligeira subida face a 2024, mas uma ligeira descida face a 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística. A maior diferença foi registada nestes últimos anos. A taxa de criminalidade em 2025 foi a quinta mais baixa em pelo menos 28 anos, sendo que, face aos anos de pré-pandemia, o número de crimes subiu menos do que a população.

Seguimos com o Diário de Notícias, que escreve que Portugal é o país da zona euro que vai sofrer mais pressão nas contas públicas com o envelhecimento da população na próxima década.

Portugal é também o sétimo mais atrasado na corrida às metas de despesa militar acordadas com a NATO. A previsão é do Mecanismo de Estabilidade Europeu, o fundo de resgate da zona euro e maior credor da República Portuguesa. Isto porque Portugal ainda deve ao Observatório da Estabilidade da Zona Europa 23 mil milhões de euros relacionados com o resgate de 2011 a 2014. No entender do ESM, esta dívida exige um ajustamento da rota orçamental atual para compensar a falta de espaço orçamental e a não complicar a descida da dívida pública, que se situa neste momento nos 12 mil milhões de euros, valor que resulta da soma de 5,8 mil milhões de euros para custear o efeito do envelhecimento nas despesas com pensões e saúde, mais 6,4 mil milhões de euros para pagar o enorme reforço exigido pelo acordo com a NATO.

Passamos para o jornal Público, que destaca esta manhã as contas dos partidos. O lucro do PSD quase duplicou o ano passado. Já o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda são os únicos partidos que registaram prejuízos.

Os dados constam das contas anuais divulgadas pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que fiscaliza as contas dos partidos. O Público consultou os dados dos partidos com assento parlamentar. O PSD destacou-se em 2025 com as melhores contas. No espaço de um ano, passaram de quase 1,3 milhões de euros para 2,4 milhões. Já o Chega, que em 2024 obteve o maior lucro, desceu para a segunda posição, mas teve na mesma um resultado líquido de 1,36 milhões de euros. Apesar de o PS fechar o ano com resultados negativos, os socialistas conseguiram reduzir o prejuízo em perto de 300 milhões de euros. Destaque também para o LIVRE, que quadriplicou o lucro em apenas um ano, passaram de 57 mil para 265 mil euros.

Vamos ainda ao Jornal de Notícias, com destaque para a cidade do Porto, onde as multas por mau estacionamento dispararam para quase 270 por dia.

Entre janeiro e abril, foram passadas exatamente 269 multas por mau estacionamento por dia no Porto. A média de coimas disparou em dois anos e mais do que duplicou a média registrada em 2024. De acordo com os dados da Câmara do Porto, o aumento reflete-se no valor das receitas, que passou de 375 mil € em 2024 para 1,3 milhão, só entre janeiro e maio deste ano. A Rua Doutor Eduardo Santos Silva, a Rua de Costa Cabral, a Rua da Constituição, a Rua de Honório de Lima e a Alameda do Professor Ernâni Monteiro são algumas das artérias onde se registam o maior número de infrações.

Vamos agora aos destaques da imprensa internacional e começamos com o britânico The Guardian, que faz manchete com a polêmica do Mundial de Futebol. Donald Trump confirmou que pediu ao presidente da FIFA para reverter a suspensão de um jogador norte-americano neste mundial.

O presidente admitiu que pediu pessoalmente a Infantino para rever o cartão vermelho do avançado norte-americano, porque considerou a expulsão injusta. No entanto, Donald Trump insiste que não pressionou a FIFA a anular a suspensão. A verdade é que Folarin Balogun acabou por ser titular no jogo de ontem à noite frente à Bélgica e os Estados Unidos acabaram por perder.

Vamos ainda ao jornal espanhol. Fechamos em Espanha, precisamente. Os jornais espanhóis dão natural destaque à passagem da seleção espanhola aos quartos de final do Mundial de Futebol.

Sendo que as atenções vão diretamente para Merino, o jogador que marcou o único gol da partida. O El Mundo tem como título: "Quando brilha, vence e quando não brilha, também. Um gol de Mikel Merino aos 91 minutos despede Cristiano Ronaldo e leva a Espanha aos quartos de final". Já o El País escolhe o mesmo ângulo: "Merino despede Cristiano Ronaldo no último minuto e coloca a Espanha nos quartos de final do Mundial". E o Mundo Deportivo escreve que a seleção espanhola venceu a seleção portuguesa de Cristiano Ronaldo com gol do jogador Navarro nos acréscimos, que fez justiça.

E é com futebol que terminamos a conferência de imprensa, hoje com a Teresa Freire.