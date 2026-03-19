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Não exatamente este livro, mas de um livro que saiu mais ou menos na mesma altura. Um livro chamado "Os Limites do Crescimento", que é o famoso relatório do Clube de Roma. Este livro é de 68, o livro do Clube de Roma é de 72. E devo dizer que na minha casa, na minha família, até por causa do meu pai, isto teve muita influência, até na carreira profissional dele, porque ele antes era um investigador, também biólogo, curiosamente também entomólogo, como o Paul Ehrlich. Mais ou menos a mesma idade. Se fosse possível, seria um ano mais novo, nasceu um ano depois deste biólogo americano. Mas sobretudo por esta ideia de que há um crescimento que está a comprometer o futuro da humanidade. Repara, e isso tornou-se muito evidente, em 1970 tivemos o Ano Europeu do Ambiente, foi o lançamento das políticas de ambiente na Europa e em Portugal foram criados os primeiros parques naturais, também nessa altura, ainda antes do 25 de Abril, e criada a Comissão Nacional do Ambiente, que também foi pioneira. Mas sobretudo o relatório do Clube de Roma teve muita influência, era um relatório que dizia que se ele tivesse razão, o petróleo já teria acabado, o ouro já teria acabado, já não haveria reservas de um conjunto de minerais importantes. As coisas não foram bem assim que se passaram, mas "A Bomba Populacional", este livro, teve, porventura, tanta ou mais influência que esse relatório, porque ele legitimou, por exemplo, a política de filho único na China, uma política de que os chineses se arrependeram amargamente, estão arrependidos amargamente. E nós hoje, à distância de quase 60 anos, percebemos os erros cometidos. Percebemos que esta visão era uma visão em muitos aspetos errada, determinística, portanto, uma visão que não contava com algo que é muito importante, que é a capacidade que a humanidade sempre tem tido, até agora, pelo menos, de se transformar, de inovar, de modificar a forma como se relaciona, como troca bens, como se desloca e tudo isso é hoje completamente diferente. E isso permitiu que nós hoje tivéssemos muito mais população do que foi imaginado que seria possível neste livro, "A Bomba Populacional", e mais bem alimentada. E em muitos aspetos, com menos desgaste ambiental. Não quer dizer que não haja outros problemas ambientais, e eles existem. A questão é saber como é que eles se resolvem. Se eles se resolvem através daquilo que, por exemplo, algumas pessoas ainda hoje defendem, que é o chamado decrescimento, no fundo, tornar-nos todos um pouco mais pobres ou menos consumistas ou o que tu quiseres. Há várias formas de apresentar isto, ou procurar ir resolvendo os problemas através da inovação. Só para teres uma ideia, este livro tinha uma capa com um bebê dentro de uma bomba, com aqueles rastinhos, aquelas bombas que nós vemos nos livros do Tintim, por exemplo.

Sim, exato.

E depois tinha um subtítulo que era: "Enquanto estiver a ler estas palavras, cinco pessoas, a maior parte delas crianças, terão morrido de fome. E terão nascido mais 40 crianças". Tinha aqui um lado que era: quem tem filhos, tem culpa. E houve mesmo movimentos para que as pessoas não tivessem filhos. Eu ontem tive a ler uma crónica muito engraçada de uma senhora que nasceu por esta altura, porque os pais já tinham dois filhos e houve uma discussão tremenda no casal se deviam ou não interromper a gravidez desta terceira criança, até porque o pai fazia parte de um destes movimentos "Não tenha mais filhos" e andava com um botão, um daqueles emblemas na lapela que diziam: "Dois chega, três é de mais". Depois ele teve que se demitir do grupo, porque acabaram por decidir não interromper a gravidez. Isto teve imensa influência social, teve imensa influência nas políticas e nós hoje sabemos que estamos com um problema exatamente ao contrário. Estamos com o problema de nos faltar Falta gente. Já fazemos alguns programas sobre isso. As previsões das Nações Unidas dizem que a população mundial aproximar-se-á do pico já lá para 2080. Há economistas que dizem que não, lá para a década de 50 deste século, isto é, dentro de 20, 30 anos, teremos atingido o topo e neste momento, muitos países do mundo que não se imaginava que estivessem já com índices de reprodução abaixo dos 2.1, que é o índice para manutenção da população, já estão nessa situação, nomeadamente quase toda a Ásia e até o norte de África, uma parte do mundo árabe e do mundo muçulmano, já estão com esses níveis abaixo dos 2.1, estão com 1.4, 1.6. Nalguns casos, mesmo abaixo de 1. Isso acontece nalguns países da Ásia. E portanto, estamos com um problema ao contrário. E em compensação, quando olhamos para os valores, verificamos que hoje nós temos, por exemplo, só para dar uma ideia, quase três vezes mais população do que tínhamos no tempo da bomba populacional e, em média, aquilo que se produz para alimentar esta população, são 20% mais calorias do que se produzia há 100 anos, na década de 60. O que mostra que, em boa parte, houve uma revolução verde, entre outras coisas, que resolveu os problemas que consideravam irresolúveis, porque as previsões do Paul Ehrlich eram absolutamente apocalípticas. Ele achava que no ano 2000 já não haveria, por exemplo, Inglaterra. Inglaterra, nessa altura, estava a passar por uma crise, depois tudo mudou. Ele achava que iriam morrer centenas de milhões de pessoas. Ele achava que a Índia nunca seria capaz de alimentar a sua população. Tudo isso se revelaram previsões erradas. E uma questão que temos de discutir é se quando temos problemas, o que devemos fazer é exagerar o risco ou procurar soluções, ou até que ponto é que às vezes exagerar o risco acaba por impedir que se procurem as melhores soluções. É isso que vale a pena discutirmos a partir das 10 h.

Fica combinado. Até já.

Até já.

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