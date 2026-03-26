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E hoje em dia é muito comum alguém estar a dizer no outro lado: "O meu psicólogo disse não sei o quê". E fala-se isto em contexto social, uma coisa que não acontecia. Há muito mais acesso, na verdade.

"Só usamos 10% do nosso cérebro. O cérebro do homem é diferente do da mulher. Ouvir Mozart desde bebês torna-nos mais inteligentes? E será que há personalidades fortes e fracas? O pensamento positivo é a chave para o sucesso? Mitos, mitos, mitos. Estes são apenas alguns. Mitos da Psicologia é o título do novo livro de Francisco Miranda Rodrigues, especialista em Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações, e em Psicologia da Saúde Ocupacional, que foi bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Nas suas palavras, nunca tivemos tanto acesso à informação sobre psicologia e comportamento humano e, ao mesmo tempo, nunca circularam tantos erros, simplificações abusivas e falsas certezas com roupagem científica. Vamos conversar com este profissional que nos tem alertado sistematicamente para o impacto da desinformação e para a necessidade de maior literacia em saúde psicológica. Olá, Francisco, e bem-hajas por teres aceitado o meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador.

Olá, é um gosto.

É um prazer estar aqui a falar contigo. Tu és torriense.

É verdade.

E é engraçado porque depois de tua mãe sentir a grande libertação no dia 7 de abril de 74, 18 dias depois foi a grande libertação do país. Nasceste duas semanas e pouco do 25 de abril.

É bem verdade. E cresci sempre com essa dimensão muito presente do que significava, pelo menos para os meus pais, o que significava a liberdade e também o que significou pra eles na altura uma ideia de esperança, de que se calhar ele vai ter um futuro melhor por causa disto que está a acontecer. Essa ideia sempre me foi passada.

Tu tens quatro crianças. É um bocadinho o contrário hoje em dia. Hoje em dia as pessoas que eu conheço que têm filhos pensam: "Para que mundo é que a gente está a trazer?" Não há tanta esperança hoje, não sei, sinto que há esta ausência, não é?

Certo, é verdade. Também já não são assim tão crianças.

Sim, tens já dois adolescentes.

Aliás, dois já são adultos, e os outros dois adolescentes, um no começo da adolescência.

Entre idades e idades. O mais novo e o mais velho é o quê?

O mais novo tem 13 anos e o mais velho já tem 24.

Muito bem. Entretanto, mudaste para o Porto. Agora moras em Santa Maria da Feira.

É verdade.

Mas sempre foste daqui, moravas em Torres Vedras.

Morei em Torres Vedras. Tirando o tempo em que estive na faculdade, em que tive aqui a felicidade de estar numa residência universitária em Lisboa.

Ah, pois?

António Tomás Ribeiro. Uma pequenina residência, foi um espetáculo poder ter estado ali, foi um privilégio.

E estavas numa faculdade também extraordinária. Estiveste aqui no campus.

Estive no campus universitário, fiz a faculdade de Psicologia. Tirando esse período, vivi sempre em Torres Vedras. Nos últimos anos vivi no Turcifal, na vila do Turcifal. E portanto, foi só em abril do último ano do meu mandato que nos mudámos.

24. Foste para cima.

Sim.

Muito bem. Este teu fascínio pela psicologia vem de onde, Francisco? Desde pequenino querias estudar comportamento, adivinhar o que as pessoas iam fazer?

Sim, quer dizer, vem um bocadinho esse pensamento mágico, mas mais tarde. O pensamento mágico existiu, mas já no 11º ano, foi quando isso me veio mais à cabeça. Quando tive acesso àquilo que era a disciplina de Psicologia no secundário, que era uma disciplina opcional que eu tive e que me influenciou nesse sentido logo aí, com esse fascínio.

Vamos já aqui desmontar o primeiro mito: só os loucos é que vão pra Psicologia ou pra Psiquiatria. É uma coisa que se ouve falar muito. "Ah, você vai pra Psicologia, é porque tem ali coisas pra resolver e tem ali pra se estudarem ou pra se curarem". Isto corresponde um bocado à verdade, ou não? Ou toda a gente tem um desequilíbrio qualquer?

Desequilíbrios todos temos durante a vida. Mas há algum pequenino fundo de verdade que também há pessoas que quando procuram o curso de Psicologia, mais consciente ou inconscientemente, também procuram descobrir-se a si próprios. E também estão à procura de respostas pra algumas coisas. E portanto, isso pode ter assim esse pequenino fundo de verdade.

Nada que também um curso de eneagrama.

Não me fale em eneagrama.

Por quê? É uma batalha?

É um daqueles exemplos.

New age.

Estes fenômenos que vão aparecendo, que parece que vêm resolver tudo, sempre, é uma fórmula logo, vamos descobrir ali o caminho para a felicidade ou para uma qualquer resposta que andamos à procura há muito tempo, dá-nos uma segurança bestial. Geralmente aquilo dá-nos sempre uma resposta muito segura. E esse é um exemplo. E por vezes entram também na profissão, ou seja, são coisas que estão muito espalhadas fora da profissão, mas por vezes também entram na profissão, ou seja, também há profissionais que às vezes parece terem desligado, não ligam tanto o pensamento crítico e aquilo que aprenderam na sua formação e acabam por se convencer na utilização de coisas que, na verdade, não têm evidência.

Há outro mito, o mito segundo o qual um psicólogo está sempre a estudar-te. Aquela coisa de quando estamos a falar com alguém que é psicólogo, estás a analisar a linguagem não verbal.

Ouço muito isso. No meu caso, posso te garantir que não corresponde nada.

Não precisa ser uma coisa muito óbvia que tu dizes. Que corresponda ao estereótipo.

E tenho que estar também num modo de estar atento a isso. Eu sou, de facto, bastante alheado desse foco e desse esquema.

Consegues desligar?

Geralmente não estou aí. Mais facilmente faço isso, e acho que isso também terá a ver muito com o treino que cada um tem. A minha atividade, já há muitos anos, cai muito mais na dimensão das organizações.

Exatamente, recursos humanos.

E gestão. E portanto, eu acabo por estar muito mais a olhar para as dimensões e para as dinâmicas organizacionais do que propriamente para aquilo mais individual e mais clínico, que geralmente, quando as pessoas dizem isso, está associado a uma ideia mais clínica.

Exato.

E eu realmente isso não faço.

Não foi a tua especialidade.

Não, eu cheguei a trabalhar nos primeiros anos, trabalhei na área clínica, cheguei a estar no consultório. Mas mesmo aí, eu quando estava fora, sempre tive uma consciência de que isso era muito fajuto. Ou seja, eu na verdade podia convencer a mim próprio que estava a tirar ali alguma informação só porque estava.

Atento ao body language.

Aliás, já me disseram, em algumas organizações, é comum dizerem: "Mas por que estes instrumentos todos de avaliação que estão a passar, como os assessments, não era muito melhor...? Falava conosco, tinha uma conversa e percebia as coisas, era mais simpático". Pois, está bem, mas é que eu tenho a obrigação, precisamente pela minha formação, tenho a obrigação de perceber que não, que dessa forma não vou ficar a saber aquilo que precisava.

É uma das coisas que no teu livro, os tipos de personalidades. Há personalidades fortes e fracas. E tu dizes que não.

Não.

Há como são e está bom.

Nós podemos é gostar mais de uma.

É conforme os nossos gostos. O que vai ao encontro dos nossos gostos.

Nós é que podemos transformar. Acabamos por dizer isso muitas vezes associado à ideia de que eu gosto mais deste tipo de pessoa, que tem estas características.

Uma pessoa que é muito assertiva.

Isso é uma personalidade forte. E outras pessoas que se calhar são ou mais introvertidas ou que assumem menos as suas posições, etc. Associamos isso a uma ideia de fraqueza. "Não gosto tanto". Quer dizer, não tem nada a ver com forte e fraco, as personalidades valem por si só.

A propósito de tipos de personalidade, há muitas empresas e apps de dating, por exemplo, usam testes como este MBTI, chamado, que nos classifica em 16 tipos, como INFJ ou ESTP. Isto tem o mesmo valor científico que um signo do zodíaco ou existe, de facto, uma estrutura rígida da nossa personalidade que nos deixa ser encaixotados desta forma?

O que acontece é que nós temos traços de personalidade. Aquilo que a evidência científica neste momento é mais consensual é: nós temos traços, e esses traços, por vezes, nós simplificamo-los, categorizamos um conjunto de traços que sejam mais salientes e dizemos que uma pessoa tem um determinado tipo de personalidade. É algo que temos que fazer com muito cuidado, porque isso são simplificações, que são só para ajudar numa determinada atividade, na comunicação entre pares. E essa comunicação é sempre com uma leitura muito cuidada, que ao contrário das categorias e das caixinhas, onde a gente mete uma pessoa e diz: "Esta pessoa é extrovertido". Não é: a pessoa é extrovertido ou a pessoa é introvertido. As pessoas, neste traço, por exemplo, da introversão e extroversão, as pessoas estão numa determinada posição de um contínuo, não estão numa caixinha. E portanto, embora os traços de personalidade sejam mais ou menos estáveis, ou seja, a partir de determinada altura da nossa vida, nós deixamos de ter mudanças muito significativas na nossa personalidade. Mas a verdade, embora não sejam completamente rígidas e cristalizadas, mas é mais ou menos estável, mas são ao nível destes traços. E a combinação destes traços, por vezes, é apresentada para simplificar como tipos de personalidade. As avaliações que são feitas com instrumentos de avaliação psicológica que estão devidamente estudados para uma determinada população, são válidos, ajudam-nos a caracterizar, ajudam-nos a perceber se a pessoa poderá ter traços mais adequados ou não para uma determinada função, por exemplo, no trabalho. Mas é isso. Não é um rótulo para colocar em alguém. É uma referência, é uma orientação. E é sempre num contínuo destes traços, uma espécie de configuração entre os vários traços, que de acordo com os instrumentos, poderá apresentar mais este tipo ou aquele.

Estes testes, como o Rorschach, por exemplo, aquelas manchas de tinta, ainda servem para diagnosticar psicopatas ou são relíquias históricas?

Não são relíquias históricas.

Ainda hoje são usadas e há critérios?

Estes instrumentos continuam a ser estudados, têm mais aplicação ou menos aplicação para algumas atividades no âmbito da psicologia. O principal alerta aqui é que os instrumentos dão-nos informação, não nos dão uma interpretação.

Com certeza.

E não nos dão certezas absolutas do que quer que seja.

100% fiáveis.

É preciso que exista um profissional do outro lado que interprete não só os resultados per si daquele instrumento, mas também todo um conjunto de outros dados que obtém por outras formas, por exemplo, por entrevista ou por outros dados clínicos. Há um todo que tem que ser interpretado depois com base naquilo que é o conhecimento teórico que o profissional tem. É um pouquinho mais complexo do que simplesmente aplica-se uma prova, está aqui, é isto e agora faço desta maneira. Não, estamos longe disso.

Nós também somos mais complexos. Muito mais complexos, claro. Tu foste um dos fundadores do Académico de Torres Vedras, aliás, chegaste a presidente da direção. Este projeto, só tirei por causa disso, este projeto Atitude Positiva foi o quê? Até uma coisa que foi uma referência conhecida pelas academias de conhecimento da Fundação Gulbenkian. Resumindo, isto era mais ou menos o quê? Eu gosto deste nome, Projeto Atitude Positiva, para escolas.

Começou como sendo um projeto ainda dos antigos planos municipais de prevenção da toxicodependência que tinham sido lançados pelo IDT, pelo Instituto da Droga e da Toxicodependência, na altura, já foi há bastantes anos. E o objetivo era ter um programa que permitisse desenvolver competências socioemocionais, que sendo desenvolvidas, seriam preventivas de comportamentos de risco. Como por exemplo, desenvolvermos mais autoestima, desenvolvermos autorregulação, desenvolvermos aquilo que seria a comunicação interpares, assertividade. Portanto, que através do desenvolvimento de determinadas competências e da promoção de certo tipo de comportamentos saudáveis, pudéssemos prevenir comportamentos de risco.

Perfeitamente. Boa. Isto continua a existir?

Continua a existir. Aliás, hoje em dia já com bastante mais solidez, porque tem tido investigação associada permanentemente, com resultados publicados em revistas pares. As pessoas que acabaram por ser recrutadas desde o início, os psicólogos, para a implementação do projeto, tinham também sempre alguma dimensão de investigação associada. E portanto, eles foram sempre publicando, desenvolvendo outras valências, outros módulos associados ao projeto, por exemplo, para ajudar nas transições de ano, foi o segundo módulo que foi acrescentado depois no projeto, e tem vindo sempre a crescer e a ter intervenções. Eu não tenho já há muitos anos ligação ao projeto, já não tenho nenhum mérito, mas estive com a criação e dá muita satisfação o fato do projeto continuar a crescer, hoje já ser uma coisa completamente diferente e estar a funcionar.

Ia dizer, isto tem a ver com o município de Torres Vedras mesmo? Aliás, tu eras da Câmara.

O município de Torres Vedras apoia.

Não há outros municípios, não está espalhado?

Neste momento existe.

É um projeto a replicar.

Sim, e já escalou para outros municípios.

Isso é muito importante. Muito bem, depois estudaste Gestão de Recursos Humanos, estou aqui a ver Universidade do Colorado, Denver, não sei o quê, Psicoterapia e Conselhamento Educacional. Doutoraste-te em Psicologia Clínica.

Não.

Eu sei que interrompeste para o Bacharel, mas achava que tinhas voltado.

Não, nunca voltei.

Como largaste ao manicão.

Não voltei e não estou a pensar voltar.

Programa de Alta Direção de Empresas na AES. Na vida profissional, antes eras consultor e Recursos Humanos foi onde trabalhaste mais. Tiveste em 2005 a 2014, esta década ligada a empreendedorismo na área dos livros. Tiveste livrarias, uma editora, Livro do Dia. Editaram mais de 20 livros, mais de 20 títulos, tiveste livrarias, mais de 100 eventos com autores nestes nove, 10 anos e quatro projetos de turismo cultural. Isto era o quê?

Isto é muito curioso. Era um projeto. Sim, nós apaixonámo-nos muito por isso. Já lá vai bastante tempo. Chamava-se Walking Poetry. E como é que aquilo funcionava? Na altura existiam os iPods.

Sim. Por exemplo, onde a gente punha músicas.

Exatamente. E então, o que nós fizemos? Nós criávamos, a partir de um determinado território, e de uma temática associada a esse território, criávamos um texto que refletisse a história desse local ligado a esse tema. E depois tinha pontos no mapa onde a pessoa ia caminhando.

Como aqueles museus: "Aqui, ouça o 14, carregue no 14 para ouvir".

Isso mesmo, só que era ao ar livre.

No território.

No território. E a pessoa colocava na faixa um, era o ponto um do mapa.

Como os safaris.

Exatamente.

Que piada.

E tinha sempre uma ligação literária. Portanto, havia sempre uma ligação desse texto a um autor conhecido.

Há um festival em São João da Madeira, que é mesmo de poesia na rua, na estrada, nos parques, nos restaurantes.

E nós, na verdade, o que estávamos a tentar era fazermos parte daquilo que é uma dinâmica de turismo associada à cultura por via dos livros, que eram, na verdade, o nosso core business.

Depois meteste-te na criação da Ordem dos Psicólogos Portugueses, primeiro foste diretor da Associação Pró-Ordem dos Psicólogos, aquilo foi andando, as conversações e tudo, até que tomaste posse. Foste eleita a 7 de dezembro de 2016 e tomaste posse. Vai fazer 10 anos este ano, como o tempo passa.

É verdade.

Criaste, por exemplo, o Dia Nacional do Psicólogo, que foi contigo. Que é 4 de setembro.

Quem criou foi a Assembleia da República, mas sim, foi proposta no meu mandato. É verdade.

Esta questão dos finalistas de Psicologia terem que fazer o ano profissional júnior, ou seja, aquele estágio já ser remunerado, quando às vezes é difícil de arranjar, mas é preciso ser remunerado, senão a ordem não lhes dá certidão. Como é que isso se resolve? Nunca tiveste protestos por causa disso?

Temos, claro que sim.

Às vezes não é fácil começar a trabalhar como recém-licenciado.

Sim, sempre existiram dificuldades. Hoje, felizmente, apesar de tudo, existem menos dificuldades do que existiam há 10 anos. Há 10 anos, quando se arrancou com os anos profissionais júnior, foi mesmo muito difícil, até porque nós saíamos naquela altura, ainda estávamos a tentar sair de uma crise financeira em Portugal e havia um elevadíssimo desemprego em Psicologia. Nós estávamos a falar de desemprego de dois dígitos, e era mesmo muito difícil. Só que nós adotámos desde o início uma coisa que muita gente desconhece, que é um modelo europeu, o chamado EuroPsy, o Diploma Europeu de Psicologia. No fundo, é um referencial que foi adotado por 30 e tal organizações de Psicologia em toda a Europa, para além da União Europeia, que diz quais são as competências que um psicólogo deve ter E que diz como é que deve ser o percurso formativo para nós termos um psicólogo. Onde estão os anos acadêmicos.

Sim, do curso.

O que deve existir dentro desses anos acadêmicos, nomeadamente o estágio curricular.

Sim. Que é o estágio do último ano, não é?

Que é o do último ano.

Sim.

E depois o que eles chamam de internship, que é o estágio profissional. E que nós passámos a chamar Ano Profissional Júnior e obrigar à remuneração, por quê? Porque a situação em Portugal era, antes de existir o Ano Profissional Júnior, por exemplo, no SNS existiam muitos psicólogos, mas mesmo muitos psicólogos, há um, dois, três anos a trabalhar voluntariamente.

Sim.

Portanto, não havia necessidade de contratar.

Claro.

E por quê? Isso aconteceu quando houve uma grande explosão de cursos de psicologia em Portugal, quando passamos a ter muitos cursos, na altura privados, com o INICIO, e portanto chegaram a ser 38.

Exatamente.

Hoje em dia são 31. Isso acabou por desequilibrar muito o mercado e criar um grande problema de empregabilidade e de valor para os atos da profissão. Tinha que se reequilibrar isto. E uma das formas foi adotando esse modelo, os psicólogos para já estariam melhor preparados para dar respostas às necessidades das pessoas, mas, por outro lado, tinha uma outra coisa: é que nós puxávamos pelo valor da profissão, porque se é um profissional, se já terminou o seu curso, tem que ser pago.

Sim.

Foi nessa altura que acabaram os voluntariados. Esses voluntariados na profissão acabaram nessa altura.

Muito bem.

Agora, tem dores de crescimento e por vezes continua a haver dificuldades.

Tem que ser, anos de espera. Francisco Miranda Rodrigues, temos que fazer aqui um rapidíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com Francisco Miranda Rodrigues, ele é psicólogo e ex-bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Traz no seu último livro "Mitos da Psicologia", onde desmonta algumas crenças persistentes sobre a mente e sobre o comportamento. Estávamos ainda a falar de quando saíste, quando foste para bastonário. Por exemplo, eu lembro de uma das tuas cruzadas, Francisco, que foi as altas taxas de depressão dos portugueses. Foi uma coisa que até resultou numa carta aberta que fizeste ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que ele manifestou o teu apoio, para defender esta criação desta agenda de prevenção e desenvolvimento. Isto, de facto, é muito importante. Há esta falta da noção do estresse no trabalho, por exemplo, que não é sempre mau e as pessoas têm essas crenças. Mas de facto, nós temos números a nível da depressão, esta doença terrível e silenciosa, muito assustadores em relação à Europa, por exemplo.

Sim, estamos no topo. E isso realmente fala por si, é dramático que assim seja. Houve muita discussão, e às vezes ainda existe alguma discussão sobre se temos um superdiagnóstico ou um subdiagnóstico.

Ok.

Façamos a discussão que quisermos, mas os números são de facto muito impressionantes. E há algum consenso que significa o que está à vista de uma forma geral: é que temos números demasiado elevados e que precisamos de fazer mais do que aquilo que estamos a fazer para lidar com isto, nomeadamente do ponto de vista preventivo. Embora as respostas que existam para as pessoas, que têm vindo a ser melhoradas, pouquinho.

Este também é outro mito, o desequilíbrio químico. Usamos muito a questão da falta de serotonina para explicar a depressão. Este desequilíbrio químico ajuda a combater o estigma ou simplifica demasiado uma doença que é complexa?

Eu acho que quando nós reduzimos qualquer doença ou qualquer comportamento a uma relação apenas de um fator e assim direta, causa e efeito, corremos o risco, quando estamos a falar de comportamento humano, de estar a cometer um erro grande.

Porque há sempre mais variáveis.

Há muitas variáveis. E há uma dimensão que são muitas variáveis, não é uma variável, que são os determinantes socioeconômicos, que têm uma importância muito grande.

Muito peso.

E aí, claramente, joga-se muito das diferenças, provavelmente, que nós temos. Ainda assim, poderíamos dizer: "Mas nós temos uma posição do ponto de vista socioeconômico muito melhor do que muitos outros países e temos números piores". Sim, porque mais uma vez, também não são os determinantes socioeconômicos só. Portanto, isto é bastante mais complexo.

Sim.

E é natural que andemos sempre à procura: "Mas por quê?" É multifatorial e sabemos que existem vários fatores que se juntam no caso português. Mas também é verdade que continuamos, apesar dessa pergunta ser feita muitas vezes, a não fazer estudos epidemiológicos e investigar o suficiente sobre essas mesmas causas em Portugal.

Vais voltar e vamos saber mais quando sair o "O País que Temos na Cabeça"? É uma obra que eu sei que tens em mãos.

Acho que poderíamos saber mais alguma coisa.

E aí já é mais adaptado ao nosso modo de viver no país.

É adaptado ao país e é muito voltado para a dimensão entre a psicologia e política pública em Portugal. Ou seja, coisas como alguns dos fenômenos políticos que atravessamos, ou mesmo o que poderíamos estar a fazer, pegando em práticas que já temos de política pública. Falando, por exemplo, o que fazemos sobre os primeiros 1000 dias? O que estamos a fazer para promover aquilo que a evidência científica é fortíssima sobre-

Os primeiros 1000 dias de uma criança. Desde que está na gravidez até aos dois, três anos.

É impressionante.

E que vão moldar toda a possibilidade, 90%.

E que são altamente preventivos e promotores de sucesso.

Portanto, não há nada sobre isso? Tirando os 1000 dias do braço à tonos.

O que há é que fazemos muito pouco. E o que este livro traria, se vier a ver a luz do dia, é a relação entre aquilo que a psicologia sabe sobre isto, o que nós hoje em dia temos de política pública já montada sobre isso, o que não temos, porque não está a funcionar e o que poderíamos fazer.

Sim. É muito curioso, por exemplo, tu foste para este cenário em plena pandemia. E aí houve um grande incentivo. Acho que houve um lado positivo grande. As seguradoras passaram a incluir as consultas de psicologia. Na pandemia, houve um aumento da procura, houve a criação de linha de apoio psicológico, o SNS 24, foi muito importante. O desemprego da profissão baixou muito, houve uma grande procura. Há 26 mil psicólogos, se não me engano, em Portugal.

Sim, já há mais agora.

Dos quais só 1000 estão no SNS, e isto há um tempo.

Sim, 1000 e tal. 1500, talvez.

300 deles nos centros de saúde.

Que devem ser neste momento 400 e qualquer coisa.

Por que tão poucos?

Governos atrás de governo. Não, aqui não tem que ver com os psicólogos não quererem, aqui tem que ver só com não abrirem concursos para se contratar psicólogos. Demorou imenso tempo. Tivemos 20 anos sem abrir um concurso.

É muito tempo.

20 anos. Portanto, recentemente abriram concursos, mas continuamos a ter pouca contratação para aquilo que são as necessidades evidentes. Ou seja, nunca é prioridade. A prioridade está sempre noutras áreas da saúde. E por muito que se fale, na resposta, por exemplo, nos cuidados de saúde primários, onde seria essencial para a questão preventiva, por exemplo, da depressão. Os modelos que também se sabem hoje que poderiam nos ajudar mais sustentavelmente, implicariam começarmos a tratar isso nos cuidados de saúde primários, às vezes com intervenções que são só de literacia, porque as pessoas não precisam de outro tipo de intervenção porque ainda é apanhado de forma precoce. Ou às vezes com intervenções de grupo, que são muito mais sustentáveis, têm uma efetividade, ou seja, na relação entre o custo e o benefício que vão ter são muito mais interessantes, muito mais compensadoras. E depois então íamos tendo intervenções individuais a seguir, de poucas intervenções, e depois, se necessário, irmos para intervenções mais especializadas, já dadas nos centros hospitalares, ou mesmo a necessidade de uma intervenção combinada com a psiquiatria, por exemplo. Agora, não é isto que acaba por acontecer. E este modelo, por exemplo, foi uma das coisas que propus logo no primeiro ano de mandato, enquanto gastronômico, que era um programa nacional de prevenção da depressão, que tivesse esta dimensão e que na verdade era uma adaptação daquilo que acontece no Reino Unido, ou acontecia nessa altura exatamente nesses termos.

Também há quem diga que falta de psicólogos nas escolas também é um mito. Antigamente, há sete ou oito anos, havia 700, agora há mais, para aí 2000 ou 1800.

Agora já não se pode dizer que de uma forma geral ainda falta.

Eu conheço um ou dois, por exemplo, que são do agrupamento todo, observam quatro escolas.

E existirá situações onde assim é, mas já não de uma forma generalizada. Nós tínhamos, quando eu tomei posse, deveriam ser para aí uns 700, 800 psicólogos, e neste momento estará perto, de fato, dos 2 mil. Quer dizer, não é igual a nada, e quando compara com o SNS, é uma diferença muito grande. Tivéssemos nós no SNS tido um crescimento como tivemos nas escolas.

Exatamente, que era importante.

Que era bastante importante.

E é engraçado, também diz uma coisa, Francisco, que é: mas nas escolas é um bocadinho diferente a abordagem, porque nós pensamos que é o psicólogo para o aluno que tem dificuldades. Não é muito um para um, é mais o trabalho de apoio à direção da escola, na construção do projeto educativo. Não se pode meter os psicólogos nas escolas a fazer o que tem que ser feito nos centros de saúde. A escola não é um contexto para se fazer trabalho clínico.

Sim, muitas vezes o problema é: fala-se em psicólogos e a imagem que vem à cabeça é a psicologia clínica.

Sim. O miúdo no gabinete do psicólogo a responder à coisa.

E intervenções individuais. É clínico e individual.

Mas não é para aí que a gente tem que estar focado. Numa escola é um projeto mais geral.

Lá está.

E que apoia os alunos, os professores, os técnicos.

E o desenvolvimento de competências, por exemplo, trabalho com alunos. Prioritariamente, desenvolvimento de competências socioemocionais, porque isso permite prevenir. E trabalha-se em grupos e, portanto, consegue-se a muito mais gente. Portanto, quando às vezes, ainda hoje se diz assim: "Como é que é possível?" Porque neste momento o rácio estará perto de ser um para 500. Está perto. Acho que ainda não chegou a isso, mas estará perto de um para 500. Um para 500, relativamente àquilo que é recomendado internacionalmente, é o melhor das recomendações. Mas muita gente diz assim: "Um para 500, que vergonha, como é que é possível um psicólogo acompanhar 500?" Não. Isso é na lógica de que um psicólogo vai acompanhar todos os alunos da escola. Mas todos os alunos da escola precisam de acompanhamento, primeiro? Segundo, e os acompanhamentos têm que ser todos individuais? Terceiro, então e os programas do ponto de vista logo do desenho, em termos pedagógicos, do projeto da escola, que pode ser só por si muito preventivo? Só pode ser educativo aquilo que se desenha como a forma como a escola vai olhar para os temas, como os professores os vão abordar, como é que são as dinâmicas das aulas, tudo isso. Quer dizer, isso pode mudar tudo E não há intervenção individual.

Exatamente.

Também devo dizer isto: isto não é só sobre o que os psicólogos podem gostar mais de fazer. Isto é sobre aquilo que o interesse público e a evidência científica diz que tem mais impacto.

E também no governo, após as outras coisas. No governo também. Fala-se hoje em dia das novas áreas onde a psicologia devia estar mais: no marketing, nas tecnologias, na inteligência artificial, cibersegurança, fala-se muito isto. Mas também no governo. Na Inglaterra, por exemplo, há um grupo de psicólogos, economistas, antropólogos, especializado em ciência comportamental, que corre pente fino todas as políticas públicas e deteta oportunidades para as tornar mais eficazes e para ceder às pessoas, literacia.

É verdade.

Cá não temos nenhum. Excepcionalmente, quando há uma lei, a eutanásia, chamam um psicólogo.

Sim, isso sim.

Nesse caso, sim.

Os psicólogos serem chamados a poderem se pronunciar, e nomeadamente a própria Ordem dos Psicólogos, hoje em dia, é chamada a pronunciar-se na maior parte do corpo legislativo que direta ou indiretamente acaba por ter contributos. Mas não no sentido de quando se está a pensar a política pública na administração, ou os próprios procedimentos na aplicação, termos esse varrimento. Já existe em alguns sítios, por exemplo, a Autoridade Tributária já tem uma pequenina célula de profissionais da área da psicologia a trabalhar nisto. E começa a acontecer aqui e ali.

Pontualmente.

Enfim, foi uma das coisas que eu tentei promover muito. Hoje em dia já existem, inclusivamente, algumas startups de jovens psicólogos a tentarem trabalhar isto. A Gulbenkian tem dado um exemplo muito importante. Ou seja, a Gulbenkian patrocina já há bastantes anos projetos que utilizam precisamente essa metodologia. E tem sido muito promotora e é também através disso que tem puxado pela existência destas startups também.

Por que tu cozinhas bem?

Bem, numa treva dizia.

Eu sei que na pandemia, por exemplo, no Natal, fizeste uma emissão do Tu Cozinha a fazer uma pizza com os outros membros da Ordem.

É verdade. Pizza faço muitas vezes.

Mas tu gostas de cozinhar para os teus amigos?

Gosto, gosto muito.

Há alguma coisa que tu digas: "Isto ninguém bate as do Francisco".

Não, isso não digo. Essas coisas assim não digo.

Mas pizza fazes bem, por exemplo.

Faço, e gosto.

Inventas?

Eu invento muito. Mas eu acho que invento como forma de disfarçar o fato de não ser. Não, é sério.

Tu és gourmet, tu gostas de ir a tascas.

Isso eu gosto.

De fine dining.

Isso gosto, mas estou a comer a comida dos outros.

Exatamente. Mas pode ter ideia.

E tenho algumas ideias, e pego nas ideias. Eu sou organizado, mas eu não sou metódico.

Ok.

E portanto, eu não gosto de ficar muito agarrado a: faz-se assim e sempre aquilo.

Exato.

E pra fugir a isso, então dou esta de que invento umas coisas. E pronto, e assim está tudo bem. Porque eu não estou a falhar a receita, eu é que gosto de inventar.

Muito bem. Obrigatoriamente, tem que falar de mais alguns mitos. Por exemplo, uma coisa que nesta seleção que tu fizeste, Francisco, ficaram muitos de fora. Vem o "Mitos 2". Podia vir.

Não sei se virá, mas lá está, como eu não sou metódico, se calhar não virá. Mas claro que existem muitíssimos mais mitos. Eu fiz uma escolha de mitos que foi, por um lado, pegar em mitos que eu pelo menos achava que eram mais conhecidos e que eu conhecia também de outros livros que abordavam mitos.

Estilo: "Só 10% servem".

Muito batido.

Sendo os homens, sendo as mulheres, sem diferença.

Os americanos têm livros onde têm recolhas de mitos e onde, por exemplo, esse está. Os espanhóis também têm publicações um bocado mais técnicas, mas onde têm muitos mais mitos. E portanto, tentei pegar em alguns desses, fiz uma escolha, e depois tentei ver quais é que eram aqueles que me vinham à cabeça da minha experiência agora enquanto estive na Ordem. Por exemplo, este do se tu acreditares muito.

O pensamento positivo.

É, o pensamento positivo.

As coisas vão se realizar.

Pronto, isso foi uma coisa que tive que lidar muito.

Isso é verdade, mas no caso, por exemplo, das doenças, os médicos dizem que ajuda muito a pessoa a pensar na cura e que é capaz de se curar, e que é uma luta que vai valer a pena. É a única coisa que eu penso: "Isso ele tem razão nisto, mas você, CEO desta empresa, nunca". Agora, quando é nas doenças e o "vou me curar", aí acho que pode ajudar esse pensamento positivo.

Existe alguma evidência, falando dessa matéria em específico, existe alguma evidência sobre a forma como nós através da elaboração de imagens mentais, conseguimos ativar determinados mecanismos fisiológicos, e nomeadamente, isso poder contribuir para que os nossos mecanismos imunitários também possam funcionar, e ajudando-nos com algumas doenças. Isso acontece, por exemplo, no controle da dor, em que a utilização de um relaxamento com apoio de imagética, portanto, de imagens mentais, acaba por ser mais potente, ajudando a que a pessoa possa realmente relaxar e com isso sentir menos dor. E portanto, que sim, há esse efeito, mas isso é muito diferente da dimensão que eu estou a abordar no livro.

Sim, eu sei. Eu vou ser CEO.

Mas há impacto, assim como há, na verdade.

São psicossomáticos.

Sim, e atenção, porque no livro eu também digo que há um efeito, só que o efeito, por exemplo, é muito mais visível. O efeito que a evidência reporta é um efeito sobre pessoas que já são muito competentes, e que há ali uma espécie de extra mile de resultado que podem atingir por via destas autoverbalizações. Mas antes disso, tem que haver trabalho, esforço, dedicação, desenvolvimento de competências, treino, falhar, voltar a aprender.

Andar a falhar melhor, como dizia o outro.

É.

Tu quando estudaste ou quando aprofundaste a psicologia, houve algum mito, destes mitos da mente, que tu admiraste de ver desmontado?

Houve várias coisas em alguns destes mitos, porque eu julgo que não será surpresa nenhuma, que eu tive que investigar para escrever o livro. Eu não tinha isto na cabeça. Enquanto, por exemplo, o livro anterior que eu escrevi, uma parte daquele livro foi escrito de impulso, depois tive que rever, mas houve muita coisa escrita de impulso. Aqui, não. Aqui tive que investigar muito. Há várias coisas que eu achei interessantes por causa do serem contraintuitivos. Não é que fossem uma surpresa, mas achei muito interessante retornar a certos racionais para: "Exatamente, é isto, já não me recordava". Por exemplo, o caso da autoestima. Repara, então por que quando se fala em desenvolver autoestima, como é que é? Afinal não é importante.

A autoestima como solução universal.

É importante, mas não tem uma relação de causa e efeito com o sucesso. Por exemplo, com sucesso educativo. Há correlações, que é diferente de haver causalidade. Agora há uma coisa que se sabe: alguém que tem sucesso educativo, tem geralmente mais autoestima. Às vezes isso confunde. E esse tipo de mecanismo é interessante.

Os criminosos violentos podem ter uma autoestima enorme.

Claro.

Esta está a pensar aqui em mais duas outras coisas, concretamente. Por exemplo, esta questão de terapia ser para doidos. Quando no fundo é uma ferramenta de manutenção. Ainda não é muito comum consultar um psicólogo. As pessoas estão todas convencidas da necessidade de ir, do bem que lhes fazia. Há um mito que é: só é considerável ir ao psicólogo se estamos mal, mas também esta psicologia positiva, este savoring, também era importante.

Sim, é verdade. Para já, eu discordo que tenha sido-- a pandemia levou a um crescimento exponencial, isso é verdade. Mas eu não concordo que o que aconteceu foi: havia pura e simplesmente um antes de pandemia, um pós-pandemia, como se não tivesse existido ao longo dos anos já um crescimento significativo. O que aconteceu na pandemia é exponencial, é verdade, e foi positivo que de repente começasse a falar imenso destes temas, que houvesse muito mais procura. Hoje em dia é muito comum, eu já falei sobre isto várias vezes, mas não me canso de referir isto. É mesmo muito comum nós estarmos sentados na mesa de um restaurante e de repente ouve-se qualquer coisa. Eu tenho o efeito cocktail party relativamente ao psicólogo, que é: hoje falar em psicologia ou em psicólogo numa mesa qualquer desperta-me. E hoje em dia é muito comum alguém estar a dizer um para o outro: "O meu psicólogo disse não sei o quê". E fala-se isto em contexto social, uma coisa que não acontecia. Há muito mais acesso, na verdade. A diferença das escolas é uma melhoria de acesso. A questão dos seguros que referiu, melhoria de acesso. Eu sempre defendi que aquilo que se podia fazer mais para combater o tal estigma.

Exatamente, que só os doentes e os malucos.

Isso era acesso.

Era o estigma.

Se as pessoas tivessem acesso, o estigma iria desaparecendo.

Como o racismo e acaba os brancos.

E na verdade tem vindo a acontecer. Agora, haverá sempre um bocadinho de estigma, porque o estigma é uma crença, e como o livro abraça, crenças nós todos temos.

Muito bem. "Mitos da Psicologia: o que a ciência realmente nos diz", sobre a mente de Francisco Miranda Rodrigues, que é psicólogo e foi bastonário até há um ano e meio da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Francisco, vais voltar com certeza, se não for com o país que temos na cabeça, é com mais mitos, que é sempre importante desmontar. Havia muita coisa ainda a falar. Obrigado por ter vindo.

Obrigado, Léo. Foi bom.