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Bem-vindo ao Diário do Decisão Benfica. As eleições de 25 de outubro estão aí à porta e neste podcast medimos o pulso à campanha. Eu, Miguel Cordeiro, e o Bruno Roseiro, editor de esporte do Observador, apresentamos mais um diário para analisar os temas em torno do Clube da Luz e para avaliar quem está a ganhar e quem está a perder votos. Aqui recuperamos também a memória de antigos presidentes do Benfica. Neste podcast Decisão Benfica, às segundas-feiras, para além do Diário, contamos também com um debate entre todos os candidatos e já está disponível em podcast o debate de hoje dedicado ao futebol. Agora seguimos com o Diário da Decisão Benfica. Bem-vindo, Bruno.

Olá, Miguel.

O que está hoje a marcar a campanha? Segunda-feira, tivemos aqui alguns eventos no fim de semana importantes, não é?

Sim, eventos e entrevistas, é um bocadinho mais do mesmo, não vamos cheir disso. Muitas entrevistas e globalmente continua a haver aqui uma marca ou duas marcas, digamos assim. Marca um confronto quase direto entre Rui Costa e Nuno Miguel Lopes.

Sim.

E marca dois, todos os restantes candidatos, das duas uma, ou a tentarem ganhar o seu espaço dentro de um eleitorado mudança/continuidade, ou a procurarem evitar esse tipo de bipolarização nestas eleições, pelo menos nesta primeira volta. Durante o fim de semana, como tu disseste, houve uma série de visitas a casas do Benfica, vários candidatos passaram norte, sul, um bocadinho tudo. Nós, neste caso, estivemos a acompanhar e a fazer o dia de Rui Costa, que basicamente passou por Barcelos, Braga, Santo Tirso e acabou em Abrantes.

Para os mais distraídos, o Observador está a passar um dia com cada um dos candidatos.

Um dia com cada um dos candidatos.

E está a publicar isto ao longo desta semana. Já publicámos alguns.

Publicámos o Martim Ayer, neste caso, no dia em que ele apresentou o Andres Jonker e acabou com o debate com o João Diogo Mantegas. Publicámos também Luís Filipe Vieira, que terminou com uma visita à casa, neste caso, de Torres Vedras e, em relação a Rui Costa, passámos mesmo um dia inteiro, o dia a seguir ao jogo de Chaves. Duas notas que se tiram em relação às casas, e é importante, sobretudo, balizar isto, porque aquilo que nós vemos muitas vezes nas redes sociais ou nas televisões não é propriamente aquilo que se passa em concreto em termos de norte, que é onde o Benfica tem uma representatividade enorme. Primeiro ponto, e isso aí diria que é uma vitória para o próprio Benfica. Todas as casas do Benfica onde vão candidatos a estas eleições, os candidatos são recebidos de igual forma. E isso não é um chavão para parecer bem. Ou seja, nós em Santo Tirso vimos como é que Rui Costa foi recebido quando chegou, já com algum atraso, depois durante o dia.

Claro.

Nós vimos como é que ele foi recebido, potes de fumo, tochas, e falando também com as pessoas que já nos tinham alertado para isso, vimos como é que de seguida Cristóvão Carvalho foi recebido. Ou seja, literalmente Rui Costa saiu da casa do Benfica de Santo Tirso e um minuto depois Cristóvão Carvalho chegou na sua carrinha caracterizada com a sua cara. E de facto, a receção foi exatamente igual. E, por exemplo, ao mesmo tempo, estávamos a ter João Nuno Rangalópez em Paredes, também com uma receção com tochas, com fumos, com grande entusiasmo. Isto tudo para dizer o quê? As casas do Benfica fazem questão que qualquer candidato que lá vá tenha a mesma receção e o mesmo tipo de apoio. Depois há um outro lado, que é em quem é que eles votam. E aquilo que me parece é, eu não digo taxativamente que Nuno Rangalópez não conseguiu atingir o eleitorado do Benfica, neste caso, fora de Lisboa, no Norte. Aquilo que me parece é que ainda existe muito o binômio Rui Costa, Luís Filipe Vieira.

Na região Norte.

Na região Norte. O peso que isso depois representa em termos eleitorais, é isso é que será a minha dúvida e também terá muito a ver com a questão de quem é que vai a uma segunda volta. Por quê? Porque me parece que a taxa de rejeição de Luís Filipe Vieira é tão grande em Lisboa, que por si só Nuno Rangalópez consegue abafar essa possível vantagem que ele tenha neste tipo de casas do Benfica mais no Norte. Mas realisticamente e falando com as pessoas, aquilo que se percebe é: há Rui Costa, há Vieira e depois há outros candidatos, mas que nesta altura não conseguem ter, nem de perto nem de longe, a implantação que estes dois têm.

Foi o último fim de semana antes das eleições, porque no próximo sábado é já o dia das eleições, 25 de outubro. Para além destas visitas a casas que os candidatos preencheram a agenda destes dois últimos dias com isso, houve também entrevistas, entrevistas importantes, Rui Costa, Nuno Rangalópez, Luís Filipe Vieira. Conseguimos tirar coisas novas destas entrevistas ou dados novos?

Não, consegue-se tirar tendências. As entrevistas são tantas, eu vou dar este exemplo prático. As entrevistas são tantas que eu acho que as pessoas até passam ao lado de coisas que realmente podiam ser interessantes e que são novas, mas já são tantas entrevistas que já se passa um pouco ao lado. Um exemplo prático em relação a Luís Filipe Vieira, sem o dizer taxativamente, mas claramente percebe-se que quando ele fala em cidade desportiva, quando ele fala em necessidade de fazer um estádio novo, não por uma questão eleitoral, mas porque fazer crescer e renovar o Estádio da Luz é algo que está sempre condenado a dificilmente poder ser amortizado em termos de receitas, até porque o Estádio da Luz não tem assim propriamente muita margem para crescer, ou seja, pode subir, mas não é fácil. E claramente ele, na nossa entrevista, fala nos terrenos onde está agora o Aeroporto de Lisboa e na zona da Alta de Lisboa como provavelmente o terreno onde seria melhor, mais prático e mais fácil integrar uma cidade desportiva que tivesse estádio, pavilhões e as demais infraestruturas. Isso acaba por passar ao lado, por quê? Porque já são imensas entrevistas. E vai sempre tudo bater ao mesmo. E eu tirei aqui três pequenos pontos de cada um deles. Rui Costa, ponto fundamental um, em qualquer intervenção, dizer sempre: "Eu não caí de paraquedas no clube, eu não sou um benfiquista de ocasião e o Benfica é muito mais do que Lisboa". Ou seja, ele sabe o que está a dizer, ele está a falar concretamente para Noronha Lopes e bipolarizar, digamos assim, estas eleições. Ponto dois, falar naquela questão das campanhas sujas e de notícias que vão aparecendo. Aí, neste caso, não referindo nenhuma candidatura em específico, mas falando mais para o eleitorado de grandes centros urbanos, ou seja, em Barcelos e Santo Tirso ninguém quer saber desta coisa das notícias sujas ou tudo mais. Ou votam A, ou votam B, ou votam C, isso passa-lhes um pouco ao lado. Mas aqui nos grandes centros urbanos, essas notícias podem causar alma moça e Rui Costa faz questão sempre de falar um pouco nelas. E depois um terceiro ponto que é: ele hoje está muito melhor preparado para ser presidente do que estava em 2021, quando de repente acordou e era administrador e à noite já era presidente.

Ele tem dito isso, sendo que os outros candidatos têm dito que então esteve a estagiar quatro anos a presidente do Benfica.

Exato, o Benfica não é para estagiar. Vamos andar sempre por aí e ele vai colocando sempre muito aí a tônica, que foi: "Eu hoje sinto-me muito mais preparado e o próprio clube está muito mais preparado também para ganhar". Depois na entrevista que vai sair também ao Observador, há uma parte em que ele explica aquela frase de: "Eu quero ser melhor presidente do que fui jogador". Porque quem se lembra do Rui Costa a jogar percebe que não é fácil. Aquela camisola 10, sobretudo naqueles tempos áureos de Série A italiana, não era fácil ser o melhor. E ele explica exatamente tim-tim por tim-tim, qual é a ideia. A ambição dele é ser o melhor presidente, ele não está a dizer que vai ser o melhor presidente, é a ambição, aquilo para o qual ele está a projetar. Noronha Lopes, três grandes pontos também. Ele também deu uma entrevista grande à SIC, depois passou para a SIC Notícias. Um: ele é o candidato que foi juntando equipas, foi juntando nomes, foi traçando um projeto que é o projeto mais abrangente, mais transversal e que melhor serve ao Benfica nestas seis candidaturas. Esse é sempre o seu primeiro ponto. Segundo, colocar Rui Costa como o presidente do quase. Alguém que foi um grande jogador, vai ficar sempre como uma glória do clube, mas que não conseguiu ganhar em termos desportivos e não conseguiu melhorar a questão em termos financeiros. E um terceiro ponto, que é assumir para ele próprio tudo o que seja votos de pessoas que não queiram continuidade e queiram romper com os últimos 20 anos. Estas são sempre as três grandes ideias de João Noronha Lopes.

Tem currículo, até porque já concorreu contra Luís Filipe Vieira. Já se posicionou contra Vieira e agora posiciona-se contra Rui Costa e Vieira.

Contra Rui Costa e contra Vieira, sendo que por aí houve um gap, que eu acho que é o que lhe tira um pouco de eleitorado e aumenta o de João Diogo Mantegas.

É não ter ido contra Rui Costa.

Não ter ido contra 2021 e mais do que isso, não ter explicado o porquê de não ir. Uma coisa que eu sinto muito, e pessoas que são apoiantes de João Diogo Mantegas, era: nós em 2020 estávamos com Noronha Lopes, mas sentimo-nos quase órfãos.

Em 2020.

Por quê? Porque ele não nos explicou porque ele não avançou naquela altura. E isso aí poderá ser também um handicap para ele. No caso de Luís Filipe Vieira, é sempre falar das duas décadas onde esteve no Benfica com orgulho por tudo aquilo que fez e acrescentar sempre que Rui Costa não deu continuidade a tudo aquilo que ele deixou em termos de legado, quase como um pai a falar para um filho e a dizer: "Eu quando tentava preparar para ser presidente, sempre lhe disse: não mexas na estrutura. Tu és bom naquilo que tu és, sabes mais futebol do que eu, mas não mexas na estrutura". E ele, aquilo que considera é que Rui Costa mexeu na estrutura e automaticamente tudo aquilo que tinha sido construído começou a desabar. Depois, um segundo ponto que tem a ver com a necessidade de colar sempre João Noronha Lopes e João Diogo Mantegas a um futuro e uma nova geração que não são bons para o Benfica. São os radicais, são os que mexem nas assembleias gerais, são os que querem mandar no clube a partir das assembleias gerais e a partir daquilo que fazem nas assembleias gerais e, portanto, desvalorizar esses candidatos, não em termos de programas e conquistas, mas em termos daquilo que eles poderão representar em termos de futuro num clube que ele tem tendência a dizer sempre que será ingovernável. E depois um terceiro ponto que tem, que é as soluções que apresenta, sendo que ele tem uma coisa, quando ele fala, por exemplo, em cidade desportiva, se calhar, é muito mais fácil acreditar naquilo que Luís Filipe Vieira diz, porque ele acaba por ser um dos pais do estádio, quando muitas pessoas não o queriam. Ele acaba por ser também um dos pais do Seixal, que ele quer apostar e, portanto, por aí tem sempre essa vantagem de falar aquilo que poderá ser o Benfica em termos de infraestruturas, porque ele já fez também esse trabalho.

Deste fim de semana também, permite-me, Bruno, frases importantes como Noronha Lopes na entrevista a dizer que não se recandidataria à presidência do Benfica se no currículo tivesse apenas um título em quatro anos.

Sim, foi o soundbite que ele trouxe de Paredes.

Exatamente. E a frase de Rui Costa a dizer que Noronha Lopes copiou o programa, mas a confessar que não leu o programa de Noronha Lopes.

Essa acho que ninguém percebe, nem o próprio.

Exato. Muito bem.

Nem consegue perceber.

Vamos à caça ao voto. Bruno, quem é que está a ganhar votos?

Olha, eu diria que João Diogo Mantegas, nesta fase, parece-me que vai ter tendência a ganhar mais alguns votos. E por quê? Porque depois de tudo aquilo que ele tem feito em termos de campanha, agora está a chegar o seu momento Martim Ayer, digamos assim. Martim Ayer explicou aquilo que queria para o futebol, explicou o como e disse com quem a quer, e trouxe Anders Jonker, juntamente com Louis van Gaal, etc. João Diogo Mantegas apresenta agora Rúlan Guerrero para diretor de formação do Benfica.

Sim.

Vai guardar um nome ainda do próximo diretor desportivo, neste caso do futebol profissional, e a única coisa que se sabe é alguém que, passo a citar: "José Mourinho vai gostar muito, conhece e vai gostar muito". Não se sabe quem é, mas tem esse perfil. E eu acho que nesta altura é importante João Diogo Mantegas começar a sacar este tipo de cartas para mostrar que o seu projeto, por um lado, é muito mais do que ideias e, por outro, é muito mais do que o apelar ao associativismo. Eu continuo a achar que João Diogo Mantegas é provavelmente aquele que conhece o Benfica melhor em termos transversais. E melhor não quer dizer que ele saiba mais de futebol, não é isso.

De todos os departamentos, conhece bem.

Conhece mais o universo benfiquista.

Sim.

Porque é muito mais lato. Percebe como é que funciona uma assembleia geral, percebe como é que funcionam os fóruns do Benfica, consegue perceber como é que funcionam os grupos que se vão organizando, num bom sentido, muitas vezes só para discutir à mesa o futuro do Benfica e depois nunca avançam sequer com candidaturas. Portanto, ele conhece muito bem essa envolvência.

Aliás, comparando todos os programas, ele é o único que coloca em primeiro ponto o associativismo, e é o grande pilar que ele coloca nesse programa para esta eleição.

Porque é aquilo que se nota mais é João Diogo Mantegas avança não é pela questão do futebol não ganhar tanto como se queria, não é pelas finanças não estarem como se pretendia, é porque ele sente que o Benfica está a fugir aos sócios.

Sim. Ele fala disso, da perda de identidade.

Exatamente. Essa questão da identidade, da cultura de vitória, da liderança, ele põe muitas fichas aí. E é importante, nesta fase, ele dar também nomes, sendo que Rúlan Guerrero pode ser alguém que algumas gerações, se calhar, mais novas não conhecem. Há outras gerações, a nossa geração, conhece e sabe bem o passado que ele teve como jogador do Athletic Bilbao, e sabe também depois o percurso que ele teve em termos de formação e, de fato, parece-me que é um nome interessante neste cargo em específico. Portanto, diria que isso poderá dar alguns votos.

E quem é que está a perder? Alguém?

Parece-me que neste fim de semana Luís Filipe Vieira perde um cadinho de votos apenas e só neste sentido: a bipolarização está a adensar-se, ou seja, Rui Costa fala cada vez mais para Noronha, e é muito raro já quando ele fala de Luís Filipe Vieira. E ele tinha muito para dizer sobre Luís Filipe Vieira, isso aí que ninguém tenha dúvidas, mas cada vez mais Rui Costa está a colocar o seu foco da mensagem para fora em Noronha Lopes, e Noronha Lopes está a colocar cada vez mais o seu foco em Rui Costa. E é isso que vai tirando votos a Vieira, sendo que o grande calcanhar de Aquiles de Luís Filipe Vieira, depois da forma como saiu do Benfica, é a taxa de rejeição que ele tem, sobretudo na zona dos grandes centros urbanos. Isso vai ser sempre o grande problema. E se não fosse isso, eu tenho muitas dúvidas que Luís Filipe Vieira não chegasse a uma segunda volta.

Vamos seguir para a Farmácia Franco. Neste segmento, recuperamos a história de antigos presidentes do Benfica. Nós já estamos a chegar ao final do nosso tempo, Bruno Rosário, vamos falar de Fernando Martins. Foi presidente do Benfica entre 1981 e 1987. Temos dois minutos para falar de Fernando Martins.

Sim, Fernando Martins é um presidente importante até pelo período em que ele lidera o Benfica. Por quê? Porque é o período em que começa a nascer um novo fenômeno, com outra expressão, chamado Futebol Clube do Porto, na altura com Pinto da Costa e José Maria Pedroto. Portanto, o centro de decisões deixou de ser tão focado em Lisboa, e com essa curiosidade, que foi a amizade que ele conseguiu ter com Pinto da Costa, apesar de todas as rivalidades, faz com que ainda hoje o Futebol Clube do Porto, em 2025, quando vem jogar a Lisboa, à zona de Lisboa, estagie no Hotel Altis, que era o hotel de Fernando Martins. Portanto, foi algo que Pinto da Costa instituiu no Futebol Clube do Porto e que André Villas-Boas prossegue. Fernando Martins ganhou Três campeonatos, quatro taças e uma Supertaça. Tem ali um momento-chave que é a escolha de Sven-Göran Eriksson.

É o momento.

Que acaba por ser um dos grandes baluartes da sua presidência. O Eriksson não só foi campeão e ganhou a taça, como chegou a uma final da Taça UEFA, perdida com o Anderlecht em 83. Mais tarde, já sem Eriksson, a aposta em John Mortimer também foi muito importante naquela altura para recolocar o Benfica a ganhar, apesar de ter tido aquela mancha, entre aspas, na época 86/87, que é a derrota por 7 a 1 em Alvalade, que nem por isso deixou que o Benfica fosse campeão no final da temporada, neste caso, já com João Santos, já não era Fernando Martins que estava na presidência. Mas tem aqui outros dois pontos fundamentais. Um primeiro: foi ele que conseguiu fechar o terceiro anel, ou seja, naquela altura o Estádio da Luz e o Benfica passaram a ter o maior estádio da Europa e o terceiro maior estádio do mundo. Portanto, isso foi um dos pontos fundamentais, e um outro ponto fundamental que era: já na década de 80, os presidentes pensavam como é que poderiam arranjar receitas alternativas. E aquilo que para nós hoje é óbvio, na altura não era, e foi com Fernando Martins que o Benfica passou a ter a publicidade nas camisolas da equipa principal, o que naquela altura era uma receita muito importante, era uma receita quase considerada extra, porque não havia essa normalidade, que hoje para nós é coisa natural. Aliás, nós hoje pensamos é onde é que se pode pôr a publicidade. Nos ombros, nas costas e tudo mais. Naquela altura, só pôr a publicidade à frente era uma receita, de facto, importante e foi ele que instituiu isso no Benfica. Portanto, é um mote para os seis candidatos perceberem que há sempre qualquer coisa para inventar e para ganhar outras receitas.

Fica a memória de Fernando Martins. Está feito este diário do "Decisão Benfica". Estamos de regresso amanhã.