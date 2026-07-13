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Este é o Diário do Mundial da Rádio Observador. Estamos em período de pausa, tempo de descanso e preparação para as equipas que vão estar nas meias-finais. Vamos falar com o jornalista Miguel Cordeiro. Olá, Miguel, bem-vindo.

Olá, Maria João.

Estamos agora no maior período de pausa desde que começou o Mundial. São dois dias, este domingo e esta segunda-feira, faltam quatro jogos para o fim. Miguel, vamos começar por aí. O que é que temos em carteira até à final?

Já estamos mesmo perto do fim. Estamos na última semana daquilo que é o maior Mundial de sempre. Já se jogaram 100 jogos, uma centena de jogos, desde que começou a competição a 11 de junho, há um mês, podemos dizer isto. O Argentina-Suíça foi o jogo 100. Nunca se jogou tanto no Mundial. Agora faltam apenas quatro, os quatro mais importantes, podemos dizer assim: as duas meias-finais, o jogo de terceiro e quarto lugar, que é chamado o jogo que ninguém quer jogar, e depois temos a final já no próximo domingo. O próximo jogo que vamos ter em carteira é na próxima terça-feira, às 20h, na hora de Lisboa, Espanha-França, no Dallas Stadium, o AT&T Stadium. Este jogo acaba por decidir o primeiro finalista do Mundial. E foi nesse estádio, o Estádio de Dallas, que Portugal jogou com a Espanha e perdeu. Portanto, a Espanha regressa a esse palco em que enfrentou a seleção portuguesa. Depois, na quarta-feira, à mesma hora, às 20h, há o Inglaterra-Argentina. Este jogo, esta meia-final, acontece em Atlanta, no Atlanta Stadium, que na verdade é o Mercedes-Benz Stadium. Este jogo acontece na próxima quarta. Depois, na quinta e na sexta temos novamente folga, novamente dois dias de folga. No dia 18, no sábado, às 22h, na hora de Portugal, as seleções que perderam a meia-final vão perder esta meia-final. Essas duas seleções vão discutir o terceiro e quarto lugar, esse tal jogo que ninguém quer jogar, porque na verdade as equipas querem é jogar a final, mas é a tradição no Mundial, vai acontecer mais uma vez, acontece no próximo sábado, 22h, horário de Portugal. O jogo é em Miami, no Hard Rock Stadium. Podemos dizer que é a luta pela medalha de bronze. No dia 19, aí sim, há a grande final, aí sim, o jogo que todos querem jogar. Domingo, às 20h, no nosso horário de Portugal. Jogo em New Jersey, no MetLife Stadium, na área metropolitana de Nova York. Vai ser um grande espetáculo. Aqui temos espetáculo desde o início até ao fim, desde antes até para lá do fim, podemos dizer assim. Antes do jogo, há a cerimônia de encerramento, depois temos o jogo, a primeira parte com o futebol, no intervalo, um espetáculo de half time, semelhante ao que acontece no Super Bowl, vai ser um pouco mais curto, mas vai ter grandes nomes. Por exemplo, Madonna, Shakira, Justin Bieber, os BTS. São cerca de 10 minutos de espetáculo de intervalo. Depois temos futebol novamente e no fim há a cerimônia de prêmios, que no caso do Mundial, são entregues os prêmios individuais e é também entregue o título de campeão.

E as quatro seleções já se preparam para os duelos das meias-finais.

Sim, a Argentina e Inglaterra ainda em modo de recuperação. Jogaram mais recentemente. França e Espanha já estão a preparar de forma mais intensa. Estas duas equipas jogam já na terça, portanto, na próxima noite madrugada, na hora portuguesa, já vamos ter as conferências de imprensa de antevisão. O jogo entre Espanha e França também já está a ficar marcado por uma declaração polêmica. Mariano Rajoy, antigo primeiro-ministro de Espanha, tem aqui uma frase mesmo muito polêmica, diz que a França é um coletivo de muito alto nível, sem franceses. Esta é uma frase, podemos dizer que é completamente absurda. Basta ver que dos 26 jogadores desta seleção francesa, 23 nasceram em França e mesmo esses três têm nacionalidade francesa, tal como acontece com muitas outras seleções. Já aconteceu com Espanha, por exemplo, já aconteceu com a seleção portuguesa, basta pensar em nomes recentes como Pepe e Deco, e há outros na lista. Esta polêmica está a acumular-se principalmente fora dos relvados e já houve declarações de Pedro Sánchez, o atual primeiro-ministro espanhol, e da Federação Francesa de Futebol, também a atacarem o que disse Mariano Rajoy.

Miguel, e deste dia de pausa tivemos alguns dados sobre a competição, como por exemplo, o recorde de adeptos nas bancadas?

É um número gigantesco. Seis milhões e meio de espectadores ao vivo no Mundial. São dados da FIFA, é um recorde impressionante. É óbvio que temos mais jogos. Sim, temos mais jogos, mas também temos estádios gigantescos a ajudar este número. E fazendo aqui uma comparação que a FIFA faz, de facto, leva-nos para um recorde impressionante. Entre os recintos dos Estados Unidos da América, do México e do Canadá, de acordo com a FIFA, foram registradas 6.527.410 entradas para ver os jogos do Mundial ao vivo. Este é o número redondo. Diz a FIFA que estiveram presentes mais adeptos nesta edição do Mundial do que nas duas últimas edições em conjunto. E aqui é que se percebe a dimensão deste recorde. Mais de seis milhões e meio de espectadores presentes nos estádios do Mundial.

E Infantino, Miguel, já pensa em alargar outra vez a competição.

É como se 48 equipas fossem poucas, não é? Portanto, a ideia é passar de 48 para 64, portanto, mais 16 equipas. Se continuássemos a ter grupos de quatro equipas, porque de facto havendo alargamento, depois não sabemos muito bem como é que isto se vai organizar, mas podem ser grupos de quatro equipas na mesma. Se assim for, o último grupo vai ter a letra P, vão ser 16 grupos de quatro equipas. O presidente da FIFA admitiu este fim de semana que isto, de facto, é algo que está a ser pensado. Admitiu ao portal suíço Blue Win a possibilidade de o Campeonato do Mundo de 2030, já o próximo, vir a ser expandido para 64 seleções. Portanto, isto poderia acontecer já nesse mundial que Portugal vai organizar em conjunto com Espanha e com Marrocos, sendo que os primeiros jogos estão preparados para a América do Sul. Vai ser a edição centenário do Mundial. "Esta é definitivamente uma questão que vai ser examinada e discutida nos comitês relevantes após o Campeonato do Mundo." Esta foi a frase de Gianni Infantino. O líder da FIFA diz que este mundial comprova a evolução do futebol em diferentes partes do mundo e considera também que o mundial a 64 equipas continuaria a ter qualidade. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ver o que é que dão essas discussões. Faltam quatro anos para a próxima competição, mas a FIFA não descarta, neste momento, a possibilidade de ter já 64 equipas na próxima edição. Seria um mundial gigantesco. Se este já o foi, imaginemos com mais 16 equipas.

Está feito o Diário do Mundial com o jornalista Miguel Cordeiro. Voltamos amanhã para uma nova edição.