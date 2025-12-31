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Maria, a que horas tu vais encaminhar pra Sala do Pêndulo?

Ai, Margarida, eu infelizmente não estou em Versailles, portanto eu tenho pouco que andar até chegar ao relógio mais próximo. É verdade, não há muito pra andar.

Mas há uma tradição que se mantém desses reinados de Luís XV e Luís XVI, que é reunir toda a família numa sala e esperar pela viragem do ano. Só não há é palácio, nem relógios enormes e dourados, pelo menos.

Pelo menos não.

"Do Avesso", um podcast sobre moda com Margarida Brito Pais e Maria Ramos Silva.

A verdade é que hoje os telemóveis dividem a atenção com o guarda-roupa festivo quando chegamos a 31 de dezembro. Lá está, como tu dizias, não é o grande pêndulo, mas temos um relógio de pulso, é verdade. Sim, muita gente tem o relógio de pulso. Ao contrário do século XVII em França, não distribuímos presentes de Ano Novo, mas há o costume de estrear roupa nova nesta altura. Já agora, tu costumas seguir isto à risca ou nem por isso?

Já tenho a lingerie azul clarinha preparada. Se é isso que tu estás a querer perguntar. Só ainda não sei é se vou subir pra uma cadeira, porque isso, parecendo que não, obriga àquela logística de roupa um bocadinho diferente.

Sim, é verdade. Agora tu imagina no Brasil, onde cada tom tem o seu significado. Tens que pensar bem no que precisas. É lingerie branca para paz, amarelo para fortuna, o vermelho pro amor, o verde pra força, a esperança, o azul é o sucesso profissional. Olha, eu já estou perdida no meio disto tudo.

Isso implica, de facto, uma logística complicadíssima. Ou então, vestes um par de cada cor.

Todas umas por cima das outras, como é que pode ser?

Assim tens a certeza que a sorte chegará no próximo ano. Sabes que nas Filipinas também há um dress code completamente diferente. Manda a tradição vestir roupa com padrão de bolas ou formas redondas, porque acreditam que a forma circular, como é a forma das moedas, traz dinheiro para o ano que chega.

Sim. Olha, o que é certo é que mesmo quando não é para trazer aqueles clássicos, sorte, saúde, amor ou dinheiro, a roupa da passagem de ano é sempre muito bem pensada, pelo menos pras pessoas que se preocupam mais com isto. Temos sempre aquele look inesquecível da Bianca Jagger, na primeira passagem do ano organizada pelo mítico Studio 54 em 1977. Aquela imagem viral antes mesmo de haver viral.

Sim, aquele vestido vermelho que tinha um decote drapeado, que ficava com excesso de tecido no decote e depois se podia colocar na cabeça como um capuz. Mas não foi a única. Olha, na mesma festa tu tinhas a Diana Ross com um top de veludo preto e uma saia de cetim vermelho supervolumosa. A Liza Minnelli também estava em vermelho, se não me engano, e tinha um colar que parecia aqueles cordões de prender os cortinados.

Ai, maravilha.

Olha, vai na volta era mesmo um desse, ela não tinha mais nada.

E foi o que ela tinha à mão, muito bem.

E lá vai, que também tudo era permitido no Studio 54.

Imagino que sim.

A Barbara Allen também tinha um vestido com lantejoulas. Aliás, as lantejoulas são muito queridas nestas festas, e um adorno de cabeça no mesmo tom. Já a Jane Birkin foi com um corpete de tilhos, também em veludo, também uma saia de cetim com florzinhos, e depois levava a sua cestinha de vime.

Mesmo na passagem de ano, que maravilha.

Ela andava sempre com ela. Antes de ter a sua Birkin, andava sempre com a cestinha de vime.

Vê bem, mas vale a pena esperar, como vemos. Olha, foi uma festa épica com a Grace Jones a atuar. Lá volto eu à Grace Jones, não há volta a dar, peço desculpa. Entre bailarinos minúsculos suspensos. Tu sabes que foram encomendadas, Margarida, prepara-te, quatro toneladas de glitter pra colocar em cima da pista da dança.

Ai, meu Deus, a trabalheira.

Quatro toneladas. Há relatos de quem participou a dizer que parecia um pó de estrelas. Toda gente saiu com o cabelo e o corpo todo a brilhar. Seis meses depois ainda deviam ter algum vestígio nas casas, nas roupas. Não sei.

Claro, imagina os tapetes de casa.

Aquilo é pior que as pulseirinhas dos festivais. Aquilo, não sei.

Bem, realmente clubes e discotecas são sempre um bom cenário pra Réveillon e sempre sujas menos a casa. A menos que vais com um caminhão de purpurinas pra casa, como pelos vistos aconteceu. E sabes quem é que estava também nessa festa do Studio?

Quem?

O casal Beatriz e Antenor Patino.

Ah, mas esses têm uma relação conosco.

Exatamente. Que surgem aqui numa imagem com a Carolina Herrera, e também eles próprios eram conhecidos pelas suas festas lendárias na casa, na Quinta Patino. De Ano Novo, imagino que não fosse menos badalada.

Quando eu digo que tinha uma relação conosco, era conosco, com Portugal, obviamente, porque nós não nos dávamos com estas pessoas.

Mas gostávamos. Deviam dar belas festas.

Deviam dar belas festas, não nos importávamos nada de ter sido convidadas. Fôssemos vivas nessa altura, também é bom referir isto. Eu já me dava por contente com o Lux, onde aliás fui feliz tantas vezes e em tantos Réveillons.

Tu ainda te lembras quando a Joana Vasconcelos pôs toda gente de máscara de crochê? Acho que foi 2004 pra 2005.

Precisamente. Lembro-me muito bem disso e lembro-me também da máscara que ainda conservo da Alexandra Moura, duma edição que eu já não sei se é anterior ou posterior, mas é muito clara, é naquela altura. Ainda está meio partida, mas ainda a guardo com muito carinho. Era uma máscara de resina e os designers portugueses, cada um deles, fazia uma máscara pra aquela noite. Era uma espécie. Era suposto ser um baile de máscaras, mas um baile de máscaras à Lux, portanto sempre com a vida nota, com triste.

Sempre com um acessório digno de ficar guardado e que envelhece muito bem. Por outro lado, há festas que envelhecem mal, mas aí não é devido à umidade, que pode estragar máscaras e afins.

São mais coisas políticas, não? Diplomacia.

É o cenário diplomático. Tu imagina que havia um baile russo, que era o Le Blanc, em Washington, que era um baile que juntava celebridades e alta sociedade pra celebrar as tradições russas.

Isso era muito engraçado, de facto.

Não dá pra imaginar agora. Mas o que é facto é que temos imagens ótimas do Salvador Dalí com a sua musa, sua artista ultravioleta, com os chapéuzinhos de papel. Que às vezes não envelhecem tão bem também.

Mas são outro elemento fundamental desta quadra. Essa festa é para 69, não é? Não chega ainda a ser 70. Mas de facto, Margarida, os chapéus, queremos ou não, são uma instituição nesta matéria. Hoje um pouco mais raros, de facto, mas nas galerias históricas aparecem sempre, até as serpentinas e as línguas da sogra, que é outra coisa que tem um nome extraordinário.

Sim, nesta altura há muitas coisas dessas. Mas de facto, os chapeuzinhos é um acessório que podes usar no interior ou no exterior, desde que não chova.

Pois, desde que não chova.

Mas o que é curioso é que é só no século XIX e XX que é dada uma finalidade festiva a este acessório, pelo menos com esta forma.

Os cônicos.

Que tem um lado de sombrero.

Sim, porque se nós pensarmos bem, o típico formato cônico e pontiagudo deriva muito dos modelos impostos, por exemplo, pela Inquisição. Aliás, até aquela imagem clássica que nós temos da bruxa meio mitificada, tem um chapéu destes em bico. Portanto, não é necessariamente uma imagem feliz, choalheira, mas felizmente conseguiu fazer aqui um caminho mais interessante e associar-se também à festa e aos bons motivos.

Exatamente. Aliás, festas de todo o tipo. E quando falamos aqui da noite de Ano Novo, temos as festas em casa, mais discretas, ou então os grandes festões com dress code, claro. Mas também temos experiências na rua.

Claro, aquelas mais populares.

Públicas, de multidões, como a mítica bola de Times Square, que na verdade começa em 1907, e aí o melhor é estar mesmo quentinho e confortável.

Sim, roupa para a rua é melhor sempre.

Para fazer a contagem de fim de ano.

Sim, é verdade.

Mas sabias que este hábito das bolas já vem de trás, mais precisamente do século XIX, e era para ajudar na navegação? Nada a ver com isto.

E depois ficou. Mas, Margarida, isto é muito perigoso tu estares a levar-nos para o século XIX e primórdios do século XX, que são precisamente uma perdição em termos de imagem e guarda-roupa.

É verdade.

E portanto arriscamo-nos a perder aqui muito tempo. A questão é que também era preciso saber dançar bem nesta altura. Não havia melhor arma diplomática.

Mas toda a gente sabia dançar no século XIX.

Pois, exato. É uma coisa que se perdeu com grande pena minha. O Johann Strauss e os filhos dominaram os bailes vienenses com as suas valsas e polcas. O calendário do Ano Novo em janeiro era superpreenchido e não há volta a dar. Até hoje continuam a ser um clássico absoluto.

Era tão clássico que era uma febre que tanto chegava aos meios mais elitistas como aos sítios mais modestos do subúrbio da capital austríaca. Talvez só ficasse aquém realmente da opulência dos grandes bailes da corte imperial russa, sendo que um dos bailes mais recordados já é de 26 de janeiro de 1889.

Já depois do Ano Novo.

É, e estava tudo preto.

Esse baile é extraordinário. Eles chamaram-lhe mesmo o Black Ball, por razões óbvias. Foi um momento lendário no Palácio Anichkov, em São Petersburgo, e também um gesto político, e desafio da imperatriz Maria Feodorovna, a mulher de Alexandre III. Como a corte austríaca não tinha feito luto pela morte do herdeiro russo, quando o príncipe austríaco Rudolf se suicidou, ela decidiu: "Não, nós vamos manter a festa, não há cá pausas nas danças e nos bailes." Só que foi tudo preto.

De facto, a vingança serviu-se com vestidos negros, meias, luvas, chapéus e muitos diamantes e pérolas à mistura.

E tudo muito elegante à mesma. Não pensem, aliás, que as senhoras ficavam perdidas por não haver Pinterest nesta altura para se orientarem, porque os registos mostram-nos que abundavam as ilustrações do século XIX, que mostram as modas e tendências da época para usar no Ano Novo também. Mas depois o século XX tem de facto a vantagem de nos trazer uma roupa que permite festejar de forma mais livre. Eu vi muita dose de loucura em todas estas imagens antigas. Aliás, eu vi um nível de loucura às vezes superior até ao que se vive hoje.

Não me estranha também, não estamos em tempos muito loucos.

Sim, pessoas em cima das mesas, coisas absolutamente extraordinárias. Mas de facto aqui já com outra capacidade de se mexerem.

Claro, e claro que os loucos anos 20 vieram expandir esta tendência também muito com o Charleston, com aquelas danças loucas e os vestidinhos de franjas. Nessa altura, também em Portugal, fervilhavam aqui os clubes e cabarés que apanharam esta boleia desta década do início do século XX, como o Ritz Club ou o Maxim, na Baixa de Lisboa, onde os réveillons eram bailes de máscaras, que são outra longa tradição ensaiada ao fim de ano.

Sim, eles faziam muito. As máscaras e os casinhos. Aliás, um destes pontos de referência nessa altura era o grande Casino Internacional do Monte do Estoril, que funcionava ali no Palacete no Monte Estoril, precisamente. Tu sabias que era um super destino internacional, foi palco de grandes orquestras, de grandes estreias de cinema e teatro e por ali passaram jazz bands nessa era dourada. Aliás, o primeiro grande concerto de jazz no concelho de Cascais terá acontecido ali a 31 de dezembro de 1927, precisamente num réveillon, na passagem de ano, com os Robinson Sincopeyers a atuar. Não é extraordinário? É quase um século.

E é a época dourada, de facto. E as imagens mostram-nos isso mesmo, com muito glamour. Esse casino encerra em 1931, que é o ano em que é lançado o Casino do Estoril.

Exatamente.

Os mais antigos ainda se devem lembrar dos fins de ano no Casino do Estoril, apresentados pelo Henrique Mendes nos anos 60 e, portanto, que também já chegava ao grande público através da televisão.

As pessoas em casa também ficaram à outra moda. E os hotéis também sempre foram ótimo palco para grandes bailes. O Avenida Palace, em Lisboa, o do Estoril, o Infante Sagres, no Porto, o primeiro cinco estrelas da cidade. Eu imagino que aqueles bengaleiros deviam estar muito bem recheados.

É verdade, mas sabes o que é que nada bate? É a euforia do pós-guerra. Tens o lendário cabaré Diamond Horseshoe, em Nova York, e as imagens do dia 31 de dezembro de 1945, ano em que acaba a Segunda Guerra Mundial, mostram um público completamente eufórico.

Elas já eram eufóricas nos outros anos.

Com muitas razões para festejar, o mundo inteiro. Há imagens da multidão à porta do cabaré. É impressionante. Da pista de dança já lá dentro as pessoas, cheio de pessoas, mesas corridas, taças de champanhe e claro está, tudo com os seus chapeuzinhos de cartão ou cartolas, ou então até alguns chapéus do dia a dia, mas sempre enfeitados ou com umas fitinhas, ou com uns adornos mais festivos.

E plumas e brilhantes, calculo.

Claro.

Olha, nós falamos da época dourada de Hollywood, de glamour e star system em Los Angeles. Quando falamos dessa época, 45, depois também mais por diante um pouco. No fim do ano, as estrelas reuniam-se, por exemplo, no Romanoff's, que era a Meca do fim de ano, acolheu os grandes rostos até 1962. Aliás, a foto mais icônica é de 57 e foi captada pelo Slim Aarons, que é outro vulto da fotografia e que mostra o balcão do bar, os reis de Hollywood, que eram na altura Clark Gable, Van Heflin, Gary Cooper e James Stewart. Imagina este friozinho.

Que fotografia.

Todos impecáveis, muito bem vestidos a celebrar.

É verdade. E depois tinhas as festas em casa do produtor Sam Spiegel.

Sam Spiegel.

Onde ia toda a gente do cinema também. Desde Judy Garland a Chaplin, toda a gente por lá passou. Aliás, diz que o próprio chegou a desabafar que tinha receio de ser lembrado só pelas suas festas de Réveillon.

Há coisas piores pelas quais ser lembrado. Olha, não me importava de ser recordada pelas festas de Réveillon que dou.

Mas é chato quando tens uma carreira, seres lembrada pelas festas e por zero trabalho.

É o que temos, Margarida, é melhor que nada. Olha, na Costa Leste, por sua vez, era difícil bater os fins de ano em Park Avenue, aqui todo outro nível de elegância, na casa de uma socialite imperdível da época, a Kitty Miller. Por lá passou também muita gente, o Cecil Beaton, a Diana Vreeland, todos queriam tirar um bocadinho daquelas festas. E sabes que eles até tinham uma dimensão filantrópica, estes encontros, porque a Kitty Miller chegou a angariar milhões de dólares para o Hospital Roosevelt.

Bem, incrível filantropia, de facto, mas a elegância também não devia faltar.

Ela era uma das mais bem vestidas da época.

Ela vestia-se lindamente. Consta que convidava cerca de 50 ilustres, que chegavam aí pelas 10:00 da noite, jantavam às 10:30. Depois ainda chegavam mais uns convidados after dinner, às 11:30, e depois começavam a distribuir o champanhe. Se dúvidas houvesse sobre a ligação com a moda, em 1956, por exemplo, uma das convidadas foi a De Pina Massinesi, que era editora da Vogue na Austrália.

E há fotos delas duas desse encontro. Olha, a fin triana, como dizes, tinha um gosto impecável, mas sabes quem era a grande atração desses jantares? É outra imagem que também ficou muito cristalizada dessas noites.

Até tenho medo.

Não é nada alarmante, nada tema. É um menino vestido de encarnado. Isto é interessante, tem a ver com roupa, é um menino vestido de encarnado, que é como quem diz a famosa pintura que o Goya fez de Dom Manuel Osório D'Esonhiga, que os Miller tinham, imagina, na sua sala de estar. E portanto, há imensas fotos maravilhosas das pessoas muito bem vestidas debaixo daquela pintura estrondosa.

Tudo a adorar o menino.

Tudo a adorar, literalmente, o menino do Goya, menino esse que em 49 foi para a coleção do Metropolitan. Lá saiu de casa e foi viver a sua vida também para o museu.

Espetacular. Mas olha, se virmos bem, tudo é magnífico nestas festas, só há uma coisa menos deliciosa, que é o barulho de fora de casa.

Às vezes é um pouco chato.

E dá algumas histórias engraçadas, como aquela vez, não sei se te lembras desta história, quando a Valentino deu uma grande festa em Staz, na Suíça, em 2013. E que os vizinhos do chalé chamaram a polícia, porque era uma barulheira que não podia, e queixava-se de que houve música e dança toda a noite, e ainda por cima só ouviam Madonna.

Mas eles só ouviam Madonna porque Madonna era uma das convidadas, provavelmente. Eles não perceberam isso. Eu não sei, seria um disco a tocar. Também era ótimo a Madonna estar a ouvir discos de Madonna na festa de Valentino.

Eu quero acreditar que ela estava a cantar ao vivo e os vizinhos não se aperceberam.

Uma atuação privada e ao vivo.

Quem nos dera a nós ter Madonna nesta passagem de Ano a tocar para nós.

Nós só temos o CD, de facto.

Por falar nisso, por falar em CDs e em playlists, que já amiantas, temos que escolher também a nossa aqui para a passagem de Ano, porque da roupa acho que já temos algumas ideias.

Já temos, Margarida. Só tenho uma certeza, é que não vou de certeza usar chapéus na cabeça, porque da última vez que fiz isso, sabes o que é que veio a seguir nesse ano? Uma pandemia.

Não, antes uma overdose de passas.

É verdade.

Porque há muitas passas a que te desejo, já não queremos cá pandemias. Bem, até para a semana e feliz Ano Novo.

Feliz Ano Novo.