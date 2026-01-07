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Margarida, tu fazes ideia se vamos ter muito Mercúrio retrógrado este ano?

Mas tu pensas que eu sou o Monsieur Dior que passava a vida a ver astrologia?

Não és, mas eu vejo-te com um vestido horóscopo Saint Laurent.

Eu também me vejo.

"Do Avesso", um podcast sobre moda com Margarida Brito Pais e Maria Ramos Silva.

Se achavam que a moda não ligava nenhuma ao mundo dos astros, videntes e previsões, esqueçam. A moda e a humanidade em geral. Porque esta coisa de nos interessarmos pelo estudo dos astros e pelas previsões já vem da Mesopotâmia.

Sim, mas nós temos uma ligação com a cultura popular e mais próxima das revistas femininas e dos jornais, sobretudo a partir de 1930. É quando começaram a surgir as primeiras secções com horóscopos no Sunday Express. Imaginem que um astrólogo, um senhor chamado Naylor, fazia umas previsões a partir dos aniversários dos leitores. Olha, foi um sucesso tamanho que aquilo viralizou na sociedade ocidental.

Até hoje.

Até hoje.

Também foi nessa altura que a Elsa Schiaparelli fez o famoso casaco de pelo.

Que maravilhoso esse casaco.

Bordado pela House of Lesage com estrelas e planetas. Aquilo, na verdade, parece um calendário cósmico ou cosmológico. Cósmico ou cosmológico?

Aqui pode ser as duas coisas.

As pessoas percebem, tem astros e signos, basicamente porque no centro da peça tens os 12 signos do zodíaco. É uma peça magnífica e que faz parte da coleção do Met.

Faz sentido também essa ligação da Schiaparelli. Sabes por quê? Porque o tio da própria criadora era um influente astrónomo do século XIX, um senhor chamado Giovanni Schiaparelli, e costumava até dizer que as marquinhas que ela tinha, uns ligeiros sinais, formavam uma constelação, tipo Ursa Maior. E aquilo ficou.

Que giro.

Sim.

Bem, a verdade é que podemos ser céticos, mas a vidente que leu a palma da mão de Christian Dior na Normandia tinha razão.

Essa história é maravilhosa.

Que está contada na autobiografia dele. Leram-lhe a mão e a senhora disse-lhe: "Vais passar muitas dificuldades, mas graças às mulheres vais ter muito sucesso". E assim aconteceu.

É verdade. Tu sabes certamente também quem é que disse: "Nasci sob o signo do Leão".

O Sporting. Não, ia com o Christian Dior.

Os dois. Olha, em ambos a figura do leão continua a ser central. Sabes que há imensos artigos em que analisam o mapa astral da designer, se calhar do Sporting também, mas o da designer há certamente. Cartas astrais, coisas exaustivas sobre a vida dela.

O da designer deve ser mais interessante.

Deve.

A verdade é que nós paramos sempre que vemos algum criador em frente a um baralho de tarô. Ainda há pouco tempo tiveste o Jonathan Anderson.

Pois foi.

Publicou uma imagem em que parecia que estava a tentar desenhar o seu futuro.

Olha, isso é muito curioso, porque a sua antecessora na marca, a Maria Grazia Chiuri, também usou muito as constelações e os signos na sua coleção de estreia na Dior.

Sim.

Na de depósito.

Sim, e continua a ser uma coisa que a casa usa muito.

Muito.

Mas pra mim ainda há duas coleções mais marcantes, um bocadinho mais antigas. Falo de McQueen e do inverno de 2007, que na verdade não teve muito boas críticas, mas a coleção misturou o Antigo Egito e o ocultismo do século XVII. O destaque, na minha modesta opinião, vai para aquele vestido preto semitransparente, que depois foi completado com um acessório que era uma lua.

Uma lua, exato.

Que parecia que atravessava o pescoço da modelo e que depois subia até à cabeça. E ainda antes disso, tiveste a coleção Circus do Galliano, em 1997, que foi apresentada numa arena de circo encenada, e que explorou também muito este lado nômade, supersticioso, e até da adivinhação, que também ligamos muito aqui ao universo do circo. Isto na roupa traduziu-se, claro, com muitos estampados cósmicos e estrelas bordadas em diversas peças magníficas.

Nem é preciso vasculharmos muito o passado, Margarida, porque no Natal de 2017, o Demna lançou uma coleção de blusões pra Vetements com cada signo em destaque. Até em 2023, ainda mais recente, na coleção cruise da Gucci, o Alessandro Michele também se atirou ao cosmos. Portanto, isto continua a ser chão que dá uva.

Sim, agora mais recentemente, o cenário da Chanel com aqueles planetas todos. A verdade é que se começarmos aqui a procurar bem, acho que não há um designer que não tenha explorado, de uma forma ou outra, a temática. Aliás, podemos ficar aqui o resto do dia que tínhamos conversa.

E se for o caso, as marcas e as publicações continuam loucas com estas referências. A Refinery29 fez uma série com a Susan Miller, tu conheces de certeza, a famosa astróloga das celebridades. A revista Glamour lançou uma série em vídeos chamada Glamouroscopes, e até a Vogue tem feito inúmeros editoriais sobre o zodíaco, portanto, isto está mais que válido.

E nós sabemos, por experiência própria, que de facto, nos sites, todos os artigos que têm previsões de signos.

São um sucesso.

Continuam a ser os mais lidos. Agora, não é preciso uma bola de cristal pra saber, por exemplo, qual é a cor do próximo ano. Até porque a Pantone já anunciou.

É verdade.

E em 2026, parece que vamos ter o branco nuvem. É a primeira vez que um tom de branco é eleito pela Pantone como cor do ano, mas sabes que já há muita gente a dizer que afinal não vai ser bem assim.

Vão revolucionar isto tudo.

O que nas passarelas vimos foi azul, preto, cáqui e até cor de laranja. O branco...

Vamos ver se de facto é o branco ou não.

Vamos ver se é o branco.

Olha, mas além dos desejos clássicos de saúde, trabalho, amor, o que nós vamos usar em termos de tendências? E já agora também, o que devemos enterrar?

Eu prefiro falar do que podemos desenterrar, que é uma coisa mais animada para o início.

Também é bem visto.

Os cintos largos e as pregadeiras podem literalmente ser desenterrados, porque o que queremos em 2026 são acessórios que expressem personalidade. Um pouco como os que as nossas mães usavam nos 80s.

Uma coisa mais charada.

Uns bijus grandes. Se tiver a ver conosco. Aliás, tudo o que seja de mães e avós pode mesmo sair do armário, porque este aspecto vintage vai estar em alta.

Já estava e continua.

E a prova disso são as carteiras de luxo que vimos em vários desfiles.

Até estragadas, assumidamente.

Supergasto, não pareciam nada novas, mas eram.

Portanto, quer dizer que aquelas carteiras que eu tenho lá no fundo do armário, que já ficaram com a pele meio ressequida, um pouco deformadas, podem sair à rua, não há problema nenhum com isso.

Exatamente.

É para eu já continuar a usar com maiores riscos.

Podes tirar tudo do armário e se estiverem um pouco amassadas, melhor ainda. E também sabes o que é que podes tirar? Rendas. Luvas de renda, camisas, tops, vestidos, vai-se usar tudo. Até nas unhas, imagina.

Nas unhas?

Sim, o Pinterest, nas suas previsões, diz que o padrão rendado é o favorito das nail artists para o próximo ano.

Vamos ver isso.

Outra coisa que também já vem um pouco de trás são as calças balão, que também podem sair do armário. Quem não tem, pode usar sempre um truque que eu confesso que já usei várias vezes quando tenho preguiça para fazer a bainha das calças. Só funciona com calças largas e fluidas. Tipo umas pantalonas bem fluidas, põem uns elásticos nos tornozelos, sobem as calças, puxam para cima e é um dois em um. Fazem a bainha, porque aquilo já dá para pôr, ajuda e têm as calças da moda.

Sim, eu continuo a fazer isso muito com a ajuda dos botins, das botas, prender por dentro das calças e por cima do cano e ficarem um efeito ligeiramente balão.

Exatamente. Aliás, os ouvintes não veem.

Curiosamente, sim, isto não foi combinado, mas parece que foi.

É verdade, também serve e é uma boa dica. Outras apostas seguras são as peles com textura, tipo as peles de avestruz. Aquelas com pontinhos, já se usam muito, o crocodilo com as escamas. Isso também pode vir tudo para a rua. Ou então as versões mais modernas que temos visto muito na passarela, que é a pele entrelaçada, quase com a mesma técnica que se usa nas cestas de verga, por exemplo.

É muito engraçado, porque aí falamos de algo mais artesanal. Mas um dos itens que se prevê que vai ter um maior crescimento em 2026 são os óculos inteligentes, que eu pensava que era uma coisa que não tinha sentido grande.

Mas inteligentes, tipo aqueles que tu consegues entrar em reuniões, ver e-mails, e sei lá mais o quê. No fundo, como se andasses com um computador apoiado no nariz e braços em arames.

Exatamente isso, Margarida. Parece que há cada vez mais formatos e opções. Aliás, é o acessório com mais lançamentos previstos para 2026. E segundo dizem, calcula-se que tenha um crescimento de 30 mil milhões de dólares até 2030. Portanto, é ver, literalmente.

Ai, meu Deus! Tu sabes que eu sou uma tradicionalista.

Sim, não sei se isso é para ti.

Essa tendência a mim não me apanham tão cedo.

Mas há outra que tu se calhar vais gostar mais.

Estás a falar da joalharia.

Sim, acho que esse já vale.

Claro que vale. É verdade. O ouro continua, de facto, a valorizar. Aliás, como em todas as épocas, se pensarmos bem, pré-crise e guerra, é um valor seguro e portanto acaba sempre por crescer. Dizem-nos os dados que as previsões são que a joalharia cresça 4,1% anualmente até 2028.

Mas estás a falar só do ouro ou joalharia em geral?

Joalharia como um todo, incluindo pedras preciosas.

Muito bem.

Claro que nós sabemos que o ouro acaba sempre por ser um canal de entrada neste universo, porque existe uma enorme variedade e vários tipos de preço. Aliás, segundo o Business of Fashion, 42% das mulheres e 35% dos homens afirmam que compraram já mais joalherias agora, nesta altura, do que há dois ou três anos.

Sim. Eu imagino que com esta onda recente de noivados das superestrelas, quer dizer, Taylor Swift, Selena Gomez, a Georgina Rodríguez, até a Zendaya, que anda a promover um noivado falso. A popularidade dos diamantes e anéis de noivado vai aumentar em 2026. E se calhar a hora que nos estão a ouvir, até já temos aí mais nomes anunciados, sabe-se lá.

Exatamente. Calculas tu muito bem. Até já há estudos que apontam para que os diamantes de laboratório, e aqui um pequeno aparte, porque esta dúvida surge muitas vezes. Os diamantes de laboratório têm efetivamente a mesma composição química que os diamantes verdadeiros, portanto, têm exatamente o mesmo valor. Calcula-se que estes diamantes de laboratório venham a representar metade das vendas das joias em peças com pedras preciosas. O meu lado de taróloga, que vale o que vale, diz-me que as peças tipo solitário, aqui também muito inspirado pelos anéis das celebridades que falavas, vão ganhar um boost. E acho que nem vai ser tanto em anel de noivado.

Nem é preciso ficar noivo.

Acho que aquela coisa da aliança de compromisso, meio adolescente, que namorados trocam, vai voltar e vão só ser solitários entre namorados. Tenho para mim.

Muito bem, vamos estar atentos aos dedos da malta Mais do que roupa e microtendências, sabes o que me interessa muito sempre que começa um novo ano? As grandes exposições de moda que aí vêm. Vai haver uma incrível no MoMu, o Museu da Moda de Antuérpia, que celebra os 40 anos do grupo dos Antwerp Six, os famosos seis designers formados na Academia Belga da Moda, nomes como o Dries Van Noten e Ann Demeulemeester, que são os mais vistosos, mas há muitos mais. Isto é para ver entre 31 de março e janeiro de 2027, portanto, se puderem, não percam. Margarida, tens uma mostra dedicada a Schiaparelli no Victoria and Albert. Eu presumo que isto também seja imperdível, em Londres. Inaugura a 21 de março e vai mostrar peças únicas, desde as criações obviamente mais icônicas da Schiaparelli, mas até ao trabalho do Daniel Roseberry, que assumiu o leme nos últimos anos.

Ainda bem que eu vou já aqui apontar estas datas. Temos que começar a ver bilhetes de avião.

Temos.

Também vai ser interessante ver a ligação entre as principais casas e as grandes feiras de arte em Londres. Tanto a Frieze London como a Frieze Masters receberam novas parcerias com gigantes da joalharia. A Tiffany, por exemplo, e a De Beers também.

Já que estamos em Londres, e se forem de fato a Londres esta primavera, passem também pela galeria do Rei do Palácio de Buckingham, por favor, para ver a maior exposição dedicada ao guarda-roupa da Rainha Isabel II. Vale muito a pena.

Exato. Podem juntar o Victoria and Albert e esta na mesma viagem.

Fazer ali um belo pijaminha.

Por cá também vamos ter coisas muito interessantes. Eu recomendo uma exposição na Casa das Histórias da Paula Rego sobre o vestuário na obra da pintora portuguesa, para ver até 15 de março.

Que giro. Bem interessante.

É muito interessante. E depois temos sempre os clássicos imperdíveis do calendário de moda também. Com as passadeiras vermelhas e prémios.

Claro, isso vem tudo.

Estreias como "O Diabo Veste Prada", os festivais de cinema. Podemos já começar pelos Oscars, que é já 15 de março, e depois temos a Met Gala.

Met Gala.

4 de maio, e que promete a edição deste ano.

Pois é. E os desfiles, como sempre, sobretudo as coleções cruise que costumam ser fora de casa e dão-nos ali um cenário sempre extraordinário. A Chanel, por exemplo, vai passar a 28 de abril por Biarritz, que também foi um capítulo muito importante na história da fundadora da marca. E Margarida, duas grandes estreias no calendário da alta-costura. Já este mês com o Jonathan Anderson na Dior e o Matthieu Blazy na Chanel. Aliás, é muito engraçado porque cada marca tem dois novos embaixadores, dois rappers, o 70s Shake e o A$AP Rocky, respetivamente, o que também diz muito da visão e estratégia das marcas. E vamos ver como é que isto tudo vai correr, este toque criativo.

E tu não te esqueças também dos grandes casamentos que podem acontecer em breve. E que têm tudo também para ser grandes momentos de moda.

De moda, claro.

Para diferentes gostos.

Sim, certamente.

Mas interessantes e que vamos estar atentas, de certeza. Toda a gente fala da Taylor Swift e do Travis Kelce, mas quem sabe se não teremos também uma Zendaya e Tom Holland ou uma Dua Lipa.

Dua Lipa, sim, e o Calvin Harris. Eu também estou muito curiosa para ver como é que as marcas vão continuar a dar-se com os principais palcos desportivos. Dos Jogos de Inverno agora em Cortina, a Roland-Garros, ao Wimbledon, a própria Fórmula 1, obviamente, que vai fazer escala em Portugal. Imagina, temos aqui mais um palco interessantíssimo, para não falar de todo um calendário cada vez mais recheado nos Emirados Árabes. Ou protagonizado por grandes estrelas asiáticas, e muitas delas nós nem sequer conhecemos, mas elas têm imensos seguidores.

É verdade.

O que na verdade nos lembra que há um segmento em que eu penso que, Margarida, nem quando éramos cartomantes profissionais nós conseguiríamos prever o que vai acontecer, que é o luxo, o alto luxo.

Sim, aí está uma previsão que pede um daqueles baralhos de tarô superbonitos e um turbante magnífico.

Isso dava também, um turbante.

Infelizmente, são coisas que não tenho aqui à mão.

E nós deixamos para outro episódio, até porque o futuro do luxo é uma conversa que exige bastante tempo, e tempo é um luxo que nós não temos neste momento. Portanto, até para a semana.

Até para a semana.