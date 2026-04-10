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Tudo empatado no Dragão e a eliminatória decide-se mesmo em Inglaterra. O Futebol Clube do Porto até esteve em vantagem, mas um autogolo de Martim Fernandes deixa tudo em aberto para a próxima semana. É o tema central desta edição de "O Campeão É", hoje com a análise do Gabriel Alves, do Augusto Inácio, do Pedro Henriques e também do Luís Pinto Coelho. Eu sou João Costa e Silva e começamos precisamente por esse empate do Futebol Clube do Porto frente ao Nottingham Forest, de Vítor Pereira. Luís Pinto Coelho, quando o Porto marcou ao minuto 11, talvez desse para sonhar com um jogo mais tranquilo, em que o Futebol Clube do Porto fosse capaz de algo mais, até chegar a uma vantagem interessante para a segunda mão destes quartos de final da Liga Europa. O que achaste da exibição de ontem? E pergunto também se o Futebol Clube do Porto só se pode queixar de si próprio mediante este resultado.

Olá, boa tarde. Sim, o Porto só se pode queixar de si próprio, porque ficou a dever muitos golos. Criou muito, falhou muitas oportunidades claras de golo, eu diria cinco, seis oportunidades de golo, só fez um golo. E depois, uma infelicidade do Martim, porque parece-me que a eliminatória com o Porto mais assertivo ao nível da concretização, tinha ficado praticamente resolvida. O Porto entra muito forte na partida, tem duas oportunidades antes de chegar ao golo e oportunidades claras, uma delas de Mufi isolado na cara do guarda-redes. E depois do autogolo, a equipe intranquilizou-se um pouco, principalmente ali durante 20, 25 minutos, mas voltou forte na segunda parte e voltou a criar várias oportunidades. O Porto parece uma equipe, em termos coletivos, mais forte que o Nottingham. Agora, jogar em Inglaterra será sempre difícil. O Porto nunca ganhou em Inglaterra. Vamos ver se o Vítor Pereira e desta gestão também que vai fazer, porque está na luta pela permanência e esse é o principal objetivo do Nottingham, a permanência na primeira liga, se vai beneficiar um pouco o Porto, embora o Porto também tenha um jogo muito importante no fim de semana, obviamente. Acho que Farioli tem feito bem esta gestão e eu acho que o Porto tem todas as condições para ir a Nottingham ganhar o jogo e apurar-se para as meias-finais, mas será sempre um jogo difícil, obviamente.

Fora de portas. Augusto Inácio, tivemos aqui este lance caricato que envolve Martim Fernandes com o autogolo, que permitiu o empate do Nottingham. Pergunto-te e também recorrendo aqui à tua experiência, como é que se devem gerir estes casos em que a confiança deste jogador pode sair beliscada e tendo em conta que estamos a falar de um jogador muito jovem?

Boa tarde a todos. Deixa-me dizer que o Porto, até sofrer o golo, estava a fazer um jogo extraordinário. Seis minutos de jogo, já o Porto tinha perdido duas claras oportunidades. E aqui vai encaixar nisso que eu vou dizer, que já ando a dizer há algum tempo. A este Porto falta claramente, já tem a lesão do Samu e Luca Dion, não tem ponta de lança. O Porto não tem ponta de lança. E como não tem ponta de lança, o Porto fica com muitas dificuldades em fazer gols. Mas o Porto bloqueou também mentalmente e eu diria que o foco do jogo que estava a ter, depois do autogolo, a equipe do Porto baixou muito. Baixou muito e aí o Nottingham pôde ter pelo menos alguma posse de bola. Na segunda parte o Porto entrou forte também, entrou muito forte, podia ter feito gols, não fez, e tu perguntaste-nos como é que se gere esta situação de um jogador fazer autogolo. A única coisa foi logo na hora, quando foi o autogolo, foram os colegas foram ter com o Martim Fernandes, provavelmente a dizer que isto acontece, são acidentes do jogo, mas claramente que abateu não só Martim Fernandes, e depois ainda por cima se ilusionado, como abateu a própria equipe. E isso fez com que o Porto não fosse, diria eu, com uma vantagem confortável, porque criou as situações para isso, porque o Porto podia ter tido um resultado bem superior àquilo que obteve um a um. Mas claro, fica o jogo em aberto, mas fica clara a sensação, e eu acho que não estou a dizer nenhuma leviandade, que o Porto é muito, mas mesmo muito superior a este Nottingham.

Gabriel Alves, o Porto perdeu a moral e a confiança que tinha naqueles 11 primeiros minutos, aliás, nos 13, e depois nunca mais conseguiu recuperar, apesar de ter tido mais oportunidades, mas nunca conseguiu ligar o jogo, se calhar, como queria.

Olha, boa tarde. Eu acho que quer o Luís, quer o Augusto, já fizeram a fotografia daquilo que foi, de facto, este jogo ontem à noite no Dragão. A verdade é que a equipe perturbou-se, paralisou, desorganizou-se, bloqueou. Está tudo dito. A partir daí, o Futebol Clube do Porto não foi mais o mesmo. E chegando na segunda parte, porque precisava. Olha, daqueles jogos onde, como por exemplo, no basquete, aquele pedido de minuto tinha sido necessário para o treinador falar com os jogadores. Isso não há no futebol e, portanto, como não há, passamos adiante, porque o intervalo começou a ser urgente acontecer para ajudar os jogadores do Futebol Clube do Porto. Porque há aqui duas situações. O Porto entra, de facto, muito bem. Falha um gol que é inacreditável falhar-se um gol daqueles. Lá está a ausência de Samu, do Luke Dion, a ausência de um ponta de lança a sério, porque isto não basta ser um ponta de lança forte e feio e bruto, digamos assim. É preciso ter mais qualquer coisinha, não é? É preciso ter, portanto, naturalmente, alguma filigrana. E de facto, o MofI não tem O outro também não tem e, portanto, o Futebol Clube do Porto tem o melhor jogador que ele tem para fazer gols é o William Gomes, que tem feito vários gols e bonitos, e bem, e aproveita bem as ocasiões. Portanto, o Futebol Clube do Porto tinha essa sensação. Os próprios jogadores sentiam que já tinham falhado dois gols, porque falhou o Moffi e falhou o Sáenz. E são duas grandes jogadas. Isto é que é verdade, são duas grandes jogadas que são desperdiçadas. E depois, eu sorri hoje de manhã na imprensa internacional sobre o autogol do Porto, porque eu acho que este título é fabuloso: "Golo anti-Puskás, um original do futebol." Está no As de Madrid. Eu acho que isto, de facto, diz tudo. E desestabilizou completamente a mente dos jogadores do Futebol Clube do Porto. O tal minuto cáctrico teria sido fundamental, caso houvesse, não há. Tens que seguir com aquilo que há e obviamente que tem que haver um tratamento da parte da liderança de Farioli com os seus jogadores, porque são situações que acontecem e poderão voltar a acontecer. Não sequer que aconteçam, mas podem voltar a acontecer.

Pedro Henriques, é preciso mais cabeça de Farioli para gerir o plantel do Futebol Clube do Porto numa altura crítica do campeonato, Liga Europa, segue empatada esta eliminatória, e há muito para decidir ainda também no campeonato.

Então, boa tarde. Vou começar exatamente por aí, porque nós em Portugal falamos na altura crítica do campeonato. Pior está o Nottingham. O Nottingham tem menos de 72 horas para o jogo, porque lá este regulamento que nós temos e seguimos à risca, e no meu ponto de vista, bem, eles lá não têm. Eles vão jogar no domingo às 14h horas. De resto, o Vítor Pereira falou sobre isso e nem sequer tem as tais 72 horas.

Contra o Aston Villa, outra equipa que também está na Liga Europa.

Exatamente. Cá o Porto luta para ser campeão, luta no sentido que está em primeiro lugar, até. Mas vamos dizer assim, e lá o Nottingham está no dito desespero para não descer. Sendo com essa diferença, se cá Porto, Benfica e Sporting, e agora isso é para os três grandes, quando jogam cá, tem entre eles, depois metemos aqui um Braga ou uma vitória do Sport Club, quatro, cinco jogos de grau de dificuldade maior, enquanto lá uma equipa como o Nottingham tem todos os jogos de alta dificuldade, porque é tudo de equipas de milhões acima e são finais todos os jogos. Portanto, nesse aspecto, percebendo a lógica, e é um facto que tem impacto, eu acho que batemos tanto essa tecla que eu acho que os jogadores às tantas começam a interiorizar isso como, entre aspas, uma desculpa. Jogo jogado. O Porto foi melhor, como já foi aqui dito, embora na posse de bola tivesse havido quase um certo equilíbrio, o Porto com 52%. O Porto teve 16 remates contra seis e teve oito contra dois remates enquadrados. Eu acho que estes dois fatores são muito relevantes e importantes daquilo que não só foram as oportunidades que o Porto, não são os remates, como às vezes pode ter muitos remates e nenhuma delas ser de jeito. E aqui foram remates de jeito.

E às vezes vai-se lá uma vez e marca-se e pronto.

Exatamente. E o caso dos dois remates enquadrados, porque o Marcos Fernandes não conta como remate enquadrado na própria baliza, entretanto foi um gol. Sabemos que o futebol tem estas coisas. De acrescentar só que enquanto esteve em campo, mas depois também já não dava mais, para mim o melhor jogador, aquilo que foi a figura do jogo, foi claramente o Sekou Fofana, a milhas de todos outros jogadores. E claro que o melhor em campo acaba por ser, no meu ponto de vista, o Stefano Ortega, e quando um guarda-redes é o melhor em campo, está muito dito daquilo que foi o próprio jogo. Dois aspetos finais.

Para terminar, Pedro.

A recordação do Lucescu, também recordado, com o tal minuto de silêncio, extremamente importante, e é bom nós homenagearmos também estas grandes figuras e a homenagem, muito bem. O Futebol Clube do Porto a mostrar que é assim que se faz, que foi feita pelo seu antigo treinador, porque o Vítor Pereira é adjunto do presidente do Futebol Clube do Porto, e depois o Vítor Pereira, que também teve dois anos fantásticos, com apenas uma derrota no Dragão e mesmo assim foi dos treinadores mais contestados para aquelas bandas. Mas uma homenagem muito bem a reconhecer aquilo que o Vítor Pereira fez com o vídeo, com a camisola, com os adeptos a aplaudirem, que é o mais relevante e importante.

Uma homenagem bonita no Dragão. Veremos o que é que acontece na próxima semana. Braga e Porto levam decisões destes quartos de final para fora de portas. O Braga joga em Sevilha frente ao Betis, o Porto joga em Inglaterra. Ainda ontem na Liga Europa, o Bolonha perdeu em casa com o Aston Villa por 3 x 1, o Friburgo da Alemanha venceu por 3 x 0 o Celta de Vigo e o Braga já tinha empatado a uma bola na quarta-feira em casa com o Betis. Vamos avançar aqui para um dossiê muito badalado no último verão. Não temos muito tempo, portanto vou pedir-vos que sejam mais sucintos. Notícias mais recentes falam de um interesse do Manchester City no capitão do Sporting, Hjulmand. Hugo Viana pode vir a ser uma peça-chave para facilitar esse processo. Augusto Inácio, ainda vamos conhecer muitos capítulos desta novela. A confirmar-se, é um bom destino para o capitão do Sporting?

Deixa-me dizer que o Hjulmand, para ficar este ano no Sporting, acho que teve conversas com a administração do Sporting, que o senhor presidente, que este seria o seu último ano, na próxima época, que iria sair. Hugo Viana conhece bem o Hjulmand, foi ele que o foi contratar ao Lecce para o Sporting e agora vê, porque até é capaz de sair o Rodri do Manchester City, é preciso ali um seis realmente com grande categoria internacional. E o Manchester City está na corrida, como estão outros clubes também na corrida pelo Hjulmand. É um grande jogador. O Sporting provavelmente já está ciente que vai perder o jogador. É a vida destas equipas que não podem aguentar os jogadores e naturalmente que é quase uma certeza que o Hjulmand vai sair do Sporting na próxima época.

Gabriel Alves, o City de Guardiola é o clube em que Hjulmand pode brilhar mais?

Guardiola o sabe. Naturalmente, se o escolheu e há indicações nesse sentido, é porque o Pep Guardiola quer contar com a presença do jogador dinamarquês. É muito bom para o jogador e para o Sporting. O Sporting tem, obviamente, mostrado ao mundo, e isso é bom, porque se olha cá para o futebol português, grandes jogadores. Portanto, põe o Gyokeres, põe agora o Hjulmand.

Fala-se de Luis Díaz também.

O quê? Não percebi.

Fala-se também na imprensa de Luís Suárez, ainda que o caso de Hjulmand esteja possivelmente mais avançado.

Tem ainda mais à frente do Luís Suárez, que é o Araujo. O Araujo não sei se fica para o ano. No Uruguai não sei se fica, se calhar o Suárez fica e o Araujo não. Contem com isso.

Veremos.

Até porque os papéis de supermercado, postos nas caixas do correio do mercado de Velhas anda e os papéis todos. Eu vou dar um de Itália, vê tu só. A Juventus quer o Bernardo Silva, quer o Lewandowski, quer o Alisson, guarda-redes do Liverpool, o Rüdiger, central do Real Madrid e ainda o Goretzka. São cinco logo desses. Isso vai ser caro. Já andam os papéis de supermercado do mercado.

Já andam a rodar por aí.

Mas agora, voltando ao Hjulmand, acho que muito bem. Já foi dito, o diretor desportivo do Manchester conhece muito bem o futebolista e obviamente que Pep Guardiola não deixa de observar à minúcia.

Luís Pinto Coelho, sendo tu adepto do Futebol Clube do Porto, esfregas as mãos com a partida de um jogador tão influente, neste caso, do Sporting.

Antes disso, também posso dizer que a Juventus também quer o Kiwier. Já que falamos da Juventus, eles querem muita gente.

Querem todos.

Eles querem reformular aquilo tudo. Obviamente que é um jogador que tem um peso tremendo no Sporting e acho que é um jogador que irá para a Premier League. Vamos ver se é para o City. Eu acho que ele tem muito mercado na Premier League e acho que possivelmente será aquela venda que o Sporting vai fazer antes do final do exercício, até 30 de junho, porque depois tem o Maxi Araújo e o Luís Suárez no Mundial e obviamente que vai esperar pelo Mundial para a valorização desses dois jogadores, se depois tiver que os vender. Mas acho que se calhar Hjulmand será a transferência a realizar mais cedo pelo Sporting.

E Pedro Henriques, até é um jogador que não vai valorizar com o Mundial porque a Dinamarca foi eliminada, portanto o Sporting pode fechar essa venda mais cedo, diria eu, não é? E não esperar por essa valorização.

Em relação ao Sporting, a política do Frederico Varandas não é entram 10 e saem 10. Não tem sido. E é normal que um jogador como o Hjulmand, pelas razões que já foram apontadas, até porque há esse acordo verbal, possa sair. Agora não acredito que saia o Hjulmand, o Luís Suárez, o Maxi, sai toda a gente. Isto não é bar aberto. A minha única preocupação é esta: desde que o City ou o Real Madrid não levem o nosso Gabriel Alves, está tudo certo. Podem levar quem quiser.

Gabriel, o desejado aqui pelo Pedro Henriques. Bem, a Primeira Liga arranca hoje com a jornada 29, com dois domingos, Famalicão e Moreirense, num jogo que se espera bem quentinho. Amanhã também há muitos jogos. Temos AFS Vitória às 15h30, Santa Clara Rio Ave às 18h e depois o Estrela da Amadora Sporting às 20h30, com relato aqui em direto na Rádio Observador. Emissão especial para acompanhar um pouco depois das 20h. Mas para já vamos às vossas notas. Pedro Henriques, eu não sei se tens aqui uma nota para dar a João Pinheiro.

É essa a minha nota.

Pronto, então vamos a isso.

Espero que o Inácio fale num feito também do andebol do Sporting, que acho que faz sentido. Portanto, vou deixar essa nota para o já que é importante para o desporto em geral e para o andebol em particular, não é só por questão de ser do Sporting Portugal. Mas vou focar apenas o João Pinheiro, porque com todas as qualidades, defeitos, virtudes, críticas e tudo aquilo que a gente vai ouvindo, o fato é que o João Pinheiro foi nomeado para o Mundial 2026. Dos 52 árbitros que foram nomeados, a Europa leva 13 mais dois, ou seja, dois vão como suplentes. E dentro desses 13 que vão arbitrar jogos, o João Pinheiro está lá. E portanto, só há duas ligas europeias, que é o caso da França e Inglaterra, que duplicam os árbitros, todos os outros, como Portugal, como a Espanha, como a Alemanha, como a Itália, como os Países Baixos, ligas fortes, todas elas levam apenas um árbitro. Há cotas a cumprir e Portugal está de parabéns, nomeadamente o João Pinheiro, o Bruno Jesus e o Luceno Maia, que são os nossos três representantes.

Qual é a nota, Pedro?

Tem que ser 20, porque uma nomeação destas é algo que só acontece a muito poucos.

Vamos a ti, Augusto Inácio.

Três notas 20. Primeira para o andebol do Sporting, que passou aos quartos de final e com todo o mérito. Nota 20 também para o João Pinheiro, tudo aquilo que o Pedro Henriques já disse. E nota 20 também para o Futebol Clube do Porto, que não esquece os seus. Grande homenagem que fez ao Vítor Pereira.

A média está lá em cima, Gabriel Alves.

É 20. Olha, eu vou citar o candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol, que é um senhor, Carlos Barroca, que escrevia há dias no seu Facebook: "A verdadeira razão do desporto é unir as pessoas". Tivemos duas situações dessas nos últimos dias. Jokers em Alvalade, excelente, lindíssimo. Vítor Pereira no Dragão, excelente, lindíssimo. Assim, sim, não dá direito a novelas, mas dá direito às pessoas sentirem-se bem, sentirem-se em paz. 20 para o Futebol Clube do Porto, 20 para o Vítor Pereira.

Luís Pinto Coelho, não estragues a média, por favor.

20 para a homenagem que o Porto fez ao Vítor Pereira, obviamente. O Vítor Pereira tem uma ligação muito forte ao Porto, porque passou pela formação, foi treinador adjunto da equipa principal, depois foi treinador principal e acho que ontem foi um momento bonito e é um treinador que eu gosto muito e que um dia gostava de ver voltar ao clube.

Média de 20 nas vossas notas de campeão, que amanhã está de regresso na edição das manhãs 360 de fim de semana, a partir das 11h30. Um abraço a todos.