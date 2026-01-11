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Fez história o Vitória Sport Clube frente ao Sporting Clube Braga. Há um novo troféu a caminho da cidade berço, em Guimarães. Ontem, dia 10 de janeiro, os vimaranenses adicionaram mais um título ao palmarés. É o terceiro troféu na história do Vitória Sport Clube de Guimarães. Destaque claro para essa final da Taça da Liga nesta edição de "O Campeão É". Hoje com o João Castro, o Luís Pinto Coelho e o Pedro Henriques. Sejam todos muito bem-vindos. E começamos precisamente por essa final. O Braga até entrou em vantagem, marcou cedo, aos 17 minutos. Depois assistimos a mais uma reviravolta do Vitória, com gols de Samu e Nedoy, que voltou a ser herói. Já tinha pisado frente ao Sporting e ontem marcou o gol que se revelou decisivo. Nos instantes finais, Charles, o guarda-redes do Vitória, defendeu um pênalti cobrado por Zalazar já nos minutos finais, aos 90 mais 11, acabou por ser o homem do jogo e a taça segue para Guimarães. João Castro, muito bom dia. Esta é uma vitória justa para o Vitória Sport Club?

Acho que é uma vitória justa e uma vitória épica. Diante do seu maior rival, vencer o seu terceiro troféu e curiosamente todos taças. Já tinha uma Supertaça, uma Taça Portugal e agora a Taça da Liga. Falta realmente um campeonato. Acho que foi muito bom pro futebol português esta final. Acho que foi uma excelente final, um ambiente espetacular em Leiria, e um jogo muito interessante. Dos jogos mais interessantes da época, diria eu, quer taticamente, quer pela intensidade, quer pelo resultado em si, da forma como foi acontecendo, um grande gol do Orgeles naquele livre, depois reação minhota já no final da primeira parte, depois acaba por chegar de pênalti ao empate e depois aquele gol do Nedoy. E depois, obviamente, aquele final épico com a defesa do Charles ao pênalti. Teve os condimentos todos para uma grande final, um grande jogo. Eu estava a ver o jogo no restaurante e toda gente estava muito atenta ao jogo, porque acho que levou muitas expectativas. Deixa-me dizer que eu acho que é o Vitória com muitos bons jogadores e aquilo que eu gostei mais do Vitória é a capacidade, porque já esteve a perder contra o Porto, esteve a perder contra o Sporting e contra o Braga, mas é uma equipa que se une, que não perde a calma, que tenta realmente reagir, tem médios muito bons, o Beni, o Dani, tiveram muito bem. Obviamente, a entrada do Samu acho que também foi preponderante. Eu acho que há três grandes figuras nesta Taça da Liga. É claramente o Luís Pinto, pelo trabalho feito no Vitória.

E não é o Luís Pinto Coelho?

Exatamente. Porque acho que a forma como o Vitória projetou a época, saindo jogadores muito experientes e realmente com maior cotação, e depois a aposta em miúdos, basta ver que o Sávio era suplente na equipe B em muitos jogos da época transacta. O próprio Nedoid, obviamente, mas aqui estão as três figuras: Luís Pinto, pela excelente campanha do Vitória na Taça da Liga, mas também no campeonato. Está a fazer um campeonato dentro das expectativas e com esta equipe, se calhar, acima das expectativas. Depois, Nedoid, obviamente, pelos gols decisivos, e Charles. Acho que são os três grandes pilares desta conquista vimaranense e acho que Guimarães merece aquela festa toda que foi feita ontem na Praça do Toural. Um excelente jogo, uma excelente promoção também do futebol, não sendo dos grandes, que eu acho também muito importante pro futebol português, e tivemos um belo espetáculo e se calhar um Vitória que quis um bocadinho mais do que o Braga vencer esta final.

E ontem falávamos aqui dessas possibilidades. Eu creio que ficou dividido entre o Luís Pinto Coelho, o João Pinto e também o Pedro Henriques. Luís, vamos falar aqui daquilo que eu acho que também é de se retirar destes jogos do Vitória. Protagonizou aqui três reviravoltas na prova, vence a competição, ganha aqui também uma mentalidade diferente e um ímpeto bom para o campeonato, que está bem à espreita do quarto lugar em que está o Gil Vicente, está apenas a três pontos desse lugar europeu. Ganha aqui uma energia diferente?

Isso, sem dúvida. São três vitórias muito importantes e que mostram um bocadinho o espírito do Vitória. Esta capacidade, esta resiliência sempre de lutar até o fim, de lutar contra a adversidade. E concordo com o João Castro, acho que é um grande trabalho do Luís Pinto, que no início da época perde muitas peças fundamentais, mas depois lança jovens e os jovens estão a dar resposta, a equipe é competitiva, está a fazer um campeonato regular e ontem tem aqui uma grande vitória. Eu acho que há poucas coisas no futebol português melhor do que um Vitória-Braga. Pro simples adepto que está a ver o jogo é fantástico, porque há sempre emoção, é uma rivalidade que depois dentro do campo é fantástica, são sempre jogos empolgantes. E ontem foi mais um, bom pra Taça da Liga, estádio cheio, bom ambiente, um jogo emocionante, acho que teve todos os condimentos e é uma vitória justa, acho que até pelo trajeto do Vitória. Acho que ontem há uma coisa que, na minha opinião, foi fundamental. O Braga entra muito bem, faz uma grande primeira parte, mas a diferença de 24 horas em termos de recuperação e muito mais jogos que o Braga tem em termos da época, acho que pesou um bocadinho naquela segunda parte, o Braga quebrou um bocadinho e depois o Vitória sempre muito resiliente e faz ali o um, depois Nedoid entra e dá sempre jeito ter um pinheiro. Até em épocas natalícias, passar as festas para fazer o segundo gol e Charles obviamente segurou a equipe e depois ainda estava 1 x 0, segurou a equipe. Eu lembro de uma defesa, um remate de João Moutinho num canto, uma defesa incrível, e depois no pênalti, obviamente, também, mas é uma vitória justa do Vitória.

Passamos aqui ao Pedro Henriques, que ao nível da arbitragem correu tudo bem, deste uma boa nota ontem ao árbitro desta partida, mas quero também perceber contigo o que há pra dizer deste jogo de ontem, que foi muito bem jogado e, claro, desta vitória histórica do Vitória Sport Clube de Guimarães.

Eu vou começar pela arbitragem, pegando nas palavras do João Castro, que disse que houve três figuras importantes na conquista deste título. O João Castro, na primeira pessoa, sabe perfeitamente que há uns anos, há muitos anos, supostamente o Sporting não ganha, ou pelo menos não vai para pênaltis, já não me recordo bem, por uma Taça da Liga, por um erro grave de um árbitro. Aliás, essa taça fica conhecida com o nome do árbitro. E obviamente que nós estamos a esquecer de um aspecto muito importante: é que no último minuto do jogo, o Vitória Sport Clube viu anulado um gol contra o Sporting. Um gol que depois o jogador está em jogo por centímetros. E aparece uma coisa que não existia há uns anos e que parece que só quando está mal é que a malta carrega, e mesmo quando está bem, a malta carrega em cima, que se chama de VAR. E o VAR faz com que o Vitória, de forma justa, atenção, vá à final, porque senão ia para pênaltis e aí a probabilidade seria eventualmente 50 por 50. E ontem, também com quase uma hora de jogo, há um momento claro, óbvio, decisivo, de televisão, obviamente, é para isso que lá está. Não é só para ver o que é claro e óbvio que todos nós conseguimos ver à primeira, é quando conseguimos ver na primeira repetição, aparece num momento decisivo de um lance de pontapé de pênalti. E para que não haja qualquer dúvida, com todas as críticas que possam fazer, é só ler os comentadores todos da arbitragem, com exceção de um, toda a gente diz que é pênalti, porque aquilo é mesmo claro e óbvio, dentro do novo conceito. Lei 12, página 110, quando tiverem a oportunidade, leiam para perceber o que isso significa. E dizer que sim, realmente o Vitória Sport Clube tem uma série de heróis ontem e o Charles é talvez o que está no topo dessa pirâmide, vamos dizer assim, mas também não esquecer que o Samu e o Camarão quando entraram, entraram para mudar. Como disse o Luís Pinto Coelho muito bem, é sempre bom ter um Pinheiro no doi, mas é um Pinheiro que sabe o que faz e portanto no doi só acaba por não ser uma vez mais o herói desta Taça da Liga, porque realmente o Charles foi completamente decisivo. Mas temos que colocar aqui também, no meu ponto de vista, a videoarbitragem, que de repente resume um jogo de alta rotação, de grande intensidade, com muito fair play. Atenção à forma como Braga reage à derrota, os jogadores, a maneira como falaram, os guardas de honra. Isso é muito relevante e muito importante. Realmente foi extraordinária a venda rivalidade. E eu conheço bem esta rivalidade, porque fiz vários, vamos chamar de dérbis, entre Braga e Vitória Sport Clube. Aliás, o último jogo que o Braga fez no Primeiro de Maio contra o Vitória Sport Clube fui eu que arbitrei. No Primeiro de Maio, portanto, depois foi para o estádio novo. Isto para dizer que é um jogo que também fica marcado pela questão da arbitragem. E depois, só relembrar, porque os clubes para também serem grandes e entrarem naquilo que é a classificação dos grandes, independentemente de terem adeptos fantásticos, grandes condições materiais, e o Vitória Sport Clube tem tudo isso, também vivem de títulos e isso faz com que foi muito importante, porque junta à Supertaça de 88, à última Taça de Portugal 2013, esta Taça da Liga. E um clube também se dimensiona pelos títulos que vai conseguindo conquistar, sabendo que em Portugal ser campeão nacional não é fácil, isto é, tirando Porto, Sport e Benfica, e portanto um clube como o Braga, como o Vitória Sport Clube, vê muito na Taça de Portugal, na Supertaça e na Taça da Liga, a grande possibilidade. Foi um grande jogo. Acho que para quem pensava que o futebol podia ser só uma final de Benfica-Porto de Sport e o resto não tinha interesse, já está tudo dito pelo Luís e pelo João, a maneira como todos nós ficamos agarrados, entre aspas, ao jogo e às emoções que foram vividas, e uma nota de pesar para o adepto do Bracarense que supostamente faleceu depois no final do jogo.

Aliás, essa notícia foi dada logo depois do final do jogo, um homem de 65 anos, adepto do Sporting de Braga, que faleceu, ao que tudo indica, por doença súbita. Para a história fica esta grande final entre dois clubes fora do círculo dos três grandes, Vitória Sport Clube e Sporting Clube Braga, que marcam esta final de 2026 da Taça da Liga. O Vitória, como dizia aqui muito bem o Pedro Henriques, conquista o seu terceiro troféu oficial em mais de 103 anos de história, a Supertaça em 1988, a Taça de Portugal em 2012, 2013, nessa época, e agora em 2026, vence a Taça da Liga frente ao Sporting Clube de Braga. Vamos avançar e antes de irmos ao mercado e vamos olhar para um reforço que está praticamente fechado no Sporting. Joga-se hoje a Supertaça Espanhola, o primeiro título espanhol da temporada. Aliás, o prato principal deste domingo, que coloca frente a frente Barcelona e Real Madrid, El Clássico. Luís Pinto Coelho, o Real Madrid aparece aqui com Mbappé, ainda sem certezas se vai ser titular ou a jogar a partir do banco, pode ser suplente. Rodrygo também já está apto, mas sem Rüdiger e Mendy. Alguém parte com mais favoritismo para esta final? E também perguntar-te, já agora, por quem é que estás a torcer, não é?

Olha, eu torço sempre pelo Barcelona, sempre o Barcelona, nunca Real Madrid, obviamente. Mas eu acho que é 50-50. Acho que isso é daqueles jogos, as equipes são muito iguais, têm muito talento individual de parte a parte e qualquer um daqueles talentos pode decidir o jogo. Eu gosto mais da forma como o Barcelona joga, mas obviamente que o Real Madrid com as armas que tem também é sempre perigosíssimo. Espero uma vitória do Barcelona, mas aqui não consigo dar favoritismo para ninguém.

Pronto, mas torces pelo Barcelona e estás a torcer por isso, e portanto logo vais estar agarrado à televisão. Não sei se com cachecol ou não, mas vais estar a torcer pelo Barcelona.

Com a camisola do Yamal.

Pronto, também vale. João Castro, este El Clássico joga-se na Arábia Saudita, assim como as meias-finais, e numa altura até que as relações entre os dois clubes estão cortadas, é o que diz o presidente do Barcelona, diz que vai ser muito difícil termos um aproximar de posições. Vamos ter um jogo bem quentinho, mais logo.

Olha, acho que sim, apesar de eu achar isso daqui, uma forma simpática de dizer, quase inacreditável, a Supertaça jogasse fora de Espanha. Acho que não faz sentido, mas a questão do dinheiro, a questão dos comerciais são-

Se falou também dessa possibilidade, não sei se se lembram, no que diz respeito à Taça da Liga. E há sempre esse sururu todos os anos de que pode ser jogada lá fora.

Claro. Agora imagina a Taça da Liga no Qatar e ser um Braga e a Vitória. Quantos adeptos é que iam lá estar? E perder esse espetáculo ontem. É só isso. Acho que não faz sentido nenhum. Mas em relação ao jogo, acho que vai ser um jogo quentinho, tens toda a razão. O Real Madrid mais desfalcado. Acho que aqui o Barcelona tem um bocadinho de favoritismo, por causa disso também.

Mas torces por quem?

Não torço por ninguém. Eu digo-te mais, até gostava que o jogo fosse a penáltis. Era mais emotivo, dava ali um bocadinho mais de pique ao jogo, mais emoção, era interessante. Portanto, não vou torcer por ninguém. Espero que seja um grande espetáculo, com algum fair play, mas que seja também um bocadinho quente. E depois acho que em termos táticos temos aqui sempre que jogam Barcelona, gosto de ver como é que as equipas tentam bater aquela linha tão subida do Barcelona e, portanto, vai ser um bom jogo também a nível tático, com grandes intervenientes e acho que vai ser um superclássico hoje. Só tenho pena que não seja em Espanha.

Caso para dizer que estás em modo árbitro, quase Pedro Henriques, que não manifesta.

É, eu vou estar com o Pedro Henriques. Estou do lado do Pedro Henriques.

Que não manifesta aqui favoritismo pra ninguém. Pedro, o Barcelona talvez um pouco mais consistente, vamos dizer assim, do que este Real Madrid, que tem vindo a oscilar e um pouco mais irregular. Quem é que ganha mais logo?

Bem, o Real Madrid nos últimos cinco encontros acho que ganhou, não foi? Acho que qualquer coisa como isso, recentemente. Estava aqui a tentar perceber, mas de qualquer maneira eu acho que-

Já te dou essa informação.

Sim, eu acho que sim. Eu acho que vou pra uma situação que, não sei, o Gabriel Alves hoje fazia falta aqui.

É verdade, ia pensar logo nisso.

Que é pra dizer o seguinte: acho que pode ser o tudo ou nada pro Xavi Alonso, ou o primeiro título ou o despedimento. Não sei por quê. Não sei se isso pode acontecer ou não. De qualquer maneira, eu acho que é o que está tudo dito. São duas equipas. Eu acho que o Barcelona parte na frente, vamos dizer assim, naquilo que pode dar. Como ontem a gente também dizia que o Braga, de alguma maneira, tinha algum favoritismo em relação à Vitória do Sport Club. Não só pela classificação, pela consistência e tudo mais. Mas lá está, o ontem é um bom exemplo, é a questão, os intérpretes, neste caso, aqui também, são tão bons, são de altíssima qualidade, que como alguém dizia, e eu também concordo, que mesmo nestes jogos, nestas grandes finais, embora o normal seja que 95% dos casos o coletivo é o que mais importa, nestes jogos, às vezes, o que importa é quando há alguém destes craques que está tão inspirado que faz a diferença. E nós temos muitos jogos que são marcados, ou seja, uma equipa que às vezes coletivamente até está melhor que a outra, mas depois há um jogador, porque estes jogos não é preciso motivação, está lá tudo, está lá os condimentos, e que sobressai. Eu diria que às vezes quando se diz que vai ser ganho nos detalhes, às vezes o detalhe é a individualidade. Alguém que, por exemplo, o Teodor Gel's fez aquele golaço, não foi suficiente, mas podia ser qualquer coisa dentro desse gênero. Ou aquela trivela contra o jogador do Vitória também fez e a bola foi ao poste. É nestes jogos que às vezes aparecem as coisas extraordinárias e penso que a qualidade é tão grande, também já estou como o João. Que isto vá pra penáltis, que é pra gente ter mais tempo pra ver.

E como dizias e tu muito bem, o Real Madrid, desde que perdeu com o City pra Champions por dois um, a 10 de dezembro, vem de cinco vitórias consecutivas, inclusive esta última frente ao Atlético de Madrid, que culminou com a passagem à final, porque tivemos essas meias-finais. É um jogo que tem a pita inicial marcado pras 19h, hora portuguesa, portanto é acompanhar o El Clássico Supertaça Espanhola para ver quem leva este troféu pra casa. Vamos ainda ao mercado muito rapidamente, no Sporting, segundo extremo a caminho de Alvalade, João Castro. Souleymane Faye já não foge ao Sporting, tem 22 anos, um negócio que pode chegar aos oito milhões no total. É mais um extremo, depois da chegada também de Luís Guilherme. Prova-se aqui a necessidade de reforçar este setor e tu conheces este jogador?

Conheço, já estive a informar, já estive a ver. Deixa-me dizer que eu acho que o negócio vai ficar entre os seis e os seis milhões e meio sem bônus.

Sem bônus, exatamente. Pode chegar aos oito milhões com o tal bônus.

É. Mas eu acho que nem vai haver essa questão do bônus. Acho que vai ser seis ou seis milhões e meio e uma porcentagem só pro Granada. Em relação ao jogador em si, é uma aposta que não tem muito risco em termos de valor, apesar de que obviamente seis milhões são sempre seis milhões, mas acho que é uma aposta potencial, ou seja, é um jogador que não está feito ainda, tem ali muito potencial, tem três características que eu gosto muito. Primeiro toque é muito bom do jogador, ou seja, a maneira como ele recebe a bola, mesmo pressionado, orientado. A capacidade de drible, tem números acima dos 30% de sucesso de drible, que é muito bom para o jogador, pra um extremo também, porque arriscam muito, e a progressão com bola e a capacidade física do mesmo, aparece bem ao segundo poste, é um jogador forte, explosivo, na sua progressão, aparece muito bem ao segundo poste a finalizar mesmo de cabeça. Portanto, não é um jogador, obviamente, que já esteja feito, senão não estava no Granada, como é lógico, mas acho que é o scouting do Sporting a ver ali algumas características para o potenciar dentro do clube, portanto pode ser interessante. Acho que pode acrescentar mais com o Alisson, por exemplo, até em termos comparativos. E é um jogador que joga pela esquerda, mas também pode jogar pela direita, é um jogador claramente de bandas, de corredor e, portanto, acho que é daquelas apostas que não me choca e acreditando no scouting do Sporting, que tem acertado algumas vezes, pode trazer aqui algumas coisas, mas eu acho que ainda vai ter que ser trabalhado pela parte do Mister, do Rui Borges, para chegar a um potencial que obviamente jogar no Sporting obriga.

É um negócio, se calhar, muito na linha daquele que o Futebol Clube do Porto fez ainda há dias com Pietu Zeski, jogador que vem do Campeonato Polaco e que tem 17 anos, ainda que Pietu Zeski seja mais novo.

E mais caro.

E mais caro também um bocadinho, mas o negócio está quase na mesma linha. Olhando aqui pra lista de jogos e pra aquilo que podemos contar hoje, há jogo grande na Liga Italiana, Inter de Milão-Nápoles, também é um jogo para assistirmos com atenção, começa às 19h45. Temos jogos em atraso da 16ª jornada, Nacional-Santa Clara, também Moreirense-Tondela. Aliás, este Moreirense-Tondela é jogo em sinal aberto para ver na TV a partir das 18h. Na Segunda Liga, destaque para o duelo entre equipes B, Futebol Clube do Porto B, Sporting B, a partir das 15h30 e com transmissão no Porto Canal. Luís Pinto Coelho, não sei se também queres falar sobre isso, se é uma das tuas notas de campeão, mas é pra aí também que avançamos. Segue caminho, fica à vontade.

Eu tenho aqui algumas notas. Ontem estive aqui e dei um 18 ao Francisco Cabral, à espera que ele vencesse o torneio, hoje na variante de pares em Brisbane.

E tens novidades.

Na Austrália. E ganhou o torneio, por isso um 20 para ele. Está a começar muito bem a época, vem agora o Open da Austrália e acho que ele, juntamente com o colega austríaco, podem fazer uma gracinha. Depois também um 20 para o Ricardo Horta. Gostei muito das declarações dele na flash interview. Muito sereno, muito consciente e muitas vezes é difícil, perdendo o jogo daquela forma contra o principal rival, ter aquele discernimento. E depois aqui uma nota negativa para o Nélson Oliveira. Acho que se perde muitas vezes naquelas questões. Ontem, mais uma vez, no banco, fez um espetáculo, acabou por ser expulso. Acho que os jogadores também têm que se controlar um bocadinho. Mas um oito para ele, porque acho que vai à oral, que é pronto, ganhou, deixa ir à oral, mas tem que se controlar mais no banco.

É para repensar os comportamentos, porque manchou um bocadinho a final, que foi tão boa de se jogar entre estes dois clubes do Minho. João Castro, vamos às tuas notas.

Nota 20 para o Vitória. Pela vitória, pelo público, pela paixão, como se viu. Depois no campo e já na praça do Toural, nota 20 para o Vitória, que é um clube que merece e realmente necessita títulos, e que merece esses títulos. Depois aqui, a questão do Ricardo Horta e do Nélson, concordo com o Luís Pinto Coelho, até porque o Nélson assim fica de fora de jogo contra o Porto e eu precisava que ele também jogasse. E portanto, prejudica realmente a equipa, além do próprio João Mendes já ter sido expulso durante o jogo. Estes comportamentos depois pagam-se caros mais à frente. Depois aqui uma nota positiva, 14 para o Fenerbahçe, ganham uma Supertaça, já não ganhava desde 2014. Portanto, saiu Mourinho, eles ganharam uma Supertaça. Há que deixar essa nota aqui também, porque era um pau de sol fraco, obviamente com alguns esforços, mas a verdade é que conquista também essa Supertaça, que eu acho importante. E depois uma nota negativa para as palavras do presidente do Braga sobre o VAR. Quando convém, o VAR é elogiado, quando não convém, o VAR é criticado da forma que é. Acho completamente impróprias as declarações sobre o VAR e, portanto, nota negativa para o presidente do Braga.

Pedro Henriques, no minuto.

Ia assinar por baixo o João Castro. Mas pronto, não vou fazer. Eu vou dar para a Taça da Liga, para a final da Taça da Liga, mas também para as meias-finais, no fundo, para a Taça da Liga em si, com destaque tanto para Braga, 19, 20 para o Vitória Sport Clube, porque houve essa peticardia, houve esse momento menos bom, que já foi aqui destacado pelo Nélson Oliveira, mas basicamente o comportamento dos jogadores no final foi, de uma maneira geral, extraordinário e de fair play. Sobretudo, é sempre mais difícil para quem perde, obviamente, do que para quem ganha. E por isso, um destaque para esta final, que foi extraordinária, foi exatamente a paixão e o dérbi do Minho que se estava à espera, com todas as rivalidades, mas também com toda a emoção que veio das bancadas, que foi dentro do campo e o respeito que acabaram, de uma maneira geral, com essas exceções por se terem. E, portanto, para a Taça da Liga, 20, mas 20 para o Vitória Sport Clube, que a ganhou, e 19 para o Braga, que foi um digno vencido.

À boa moda do Minho, uma vitória histórica para o Vitória Sport Clube, que acrescenta assim mais um troféu ao seu palmarés. Nós estamos de regresso amanhã, mas já na hora habitual de semana, logo depois do Jornal da Uma. Um abraço a todos, bom fim de semana.