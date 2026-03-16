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Siga um líder que ele vai embalado. O Futebol Clube do Porto venceu o Moreirense e continua destacado na frente nesta jornada 26 e a noite do Óskar Pietrzewski até podia ter recebido o galardão de ator principal. É o principal destaque desta edição de segunda-feira de "Eu Campeão É". Hoje com a análise do Augusto Inácio, Pedro Henriques e também do Luís Pinto Coelho. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar, obviamente, por essa vitória esclarecedora do Futebol Clube do Porto no Dragão. Frente ao Moreirense por 3 x 0. Óskar Pietrzewski a assumir o papel principal. Já vou ao Luís Pinto Coelho, que é o adepto do Futebol Clube do Porto. Vou começar por ti, Augusto Inácio. O Futebol Clube do Porto conseguiu construir uma vantagem ainda na primeira parte e tirando, no fundo, algum estresse de algumas últimas partidas em que foi tudo resolvido mais nos minutos finais. Um Porto muito eficaz ofensivamente. Tiras pontos positivos apenas desta vitória? Boa tarde.

Boa tarde a todos. Não só os pontos positivos. Eu também tenho que destacar aqui a gestão que o Farioli tem feito dos seus jogadores. Repara que o Sporting foi praticamente uma equipa, que o Estugarda foi outra e ontem o Moreirense foi outra. Ou seja, os jogadores conseguem ter uma frescura física que conseguem também fazer aquilo que o Farioli pede aos seus jogadores, que é intensidade, que é pressão alta e depois disso vem tudo o resto. Diria que há um jogador que está a assumir forma cada vez mais, porque teve um período em que não esteve assim tão bem, mas está a voltar e eleva o Porto pra frente, que é o Fraport. É um jogador que quando está bem fisicamente, marca a diferença. Para mim, foi o homem do jogo, por tudo o que deu durante o tempo todo que jogou. Mas depois há aquelas individualidades que aparecem, como é o caso do Óskar Pietrzewski, que fez realmente um grande gol e embora tivesse a jogar com uma virose, segundo o seu treinador, o que é certo é que ele está a faturar jornada após jornada. É um menino, só tem 17 anos e acho que vai ter um futuro brilhante, mas pra já o Porto em 25 minutos resolve a situação ao fazer o segundo gol. O Moreirense não foi aquela equipa que demonstra na tabela classificativa. Isto não é desvalorizar o Moreirense, porque o Moreirense está a fazer um excelente campeonato. Vinha muito desfalcado também pro Dragão, mas não conseguiu sequer fazer um arremate na primeira parte à baliza. Na segunda, ele fez um ou outro arremate, um deles foi ao poste, mas claramente que o Porto selou a vitória com grande gol de Willyan Gomes, como algumas vezes já o fez. E o Porto mantém-se imparável, porque foi uma vitória extremamente justa e não tão difícil como se esperava, mas justa.

Luís Pinto Coelho, nós ontem na edição de domingo de "Eu Campeão É", falávamos deste Moreirense que perdeu algumas peças-chave aquando de janeiro e está uma equipa não tão forte como esta que iniciou esta edição do campeonato. Um jogo praticamente sentido único. Eu fiz esta pergunta ao Augusto, mas também queria perceber, enquanto adepto, quais são os pontos positivos que tiras desta vitória. A gestão de Farioli acaba por ser também de louvar, tendo em conta o calendário do Futebol Clube do Porto, e já vamos falar sobre isso.

Olá, boa tarde. Sim, essa gestão tem sido extremamente bem feita e a equipa parece muito fresca nesta altura. Muito solta, entra muito bem na partida e depois percebe-se que todos os jogadores contam. Eu acho que isso também no balneário é extremamente importante. E a equipa faz uma bela exibição. Na primeira parte estava 2 x 0, mas podiam ter sido 3 ou 4 com alguma facilidade. E o Porto faz uma exibição muito positiva e acho que a gestão, não só de Farioli, de toda a equipa técnica, eu acho que tem sido em folha de Excel a repartição de minutos por todos os jogadores e percebe-se que todos os jogadores neste momento estão em bom momento, estão confiantes, estão bem fisicamente e o Porto tem tudo para nesta parte final da época acabar muito bem a temporada.

E olhando pra esse final de época, há jogo já na quinta-feira frente ao Estugarda, isto para a Liga Europa. Depois segue-se aqui um calendário em que o Braga é a próxima jornada, jogo fora, na Pedreira, e fora tem ainda o Estoril, Estrela da Amadora e AVS. Em casa, recebe o Famalicão, o Tondela, o Alverca e também o Santa Clara. Tendo em conta este calendário, Luís, eleges aqui um jogo como o mais difícil, qual seria, se tivesses que eleger um?

Sim, na Pedreira. Frente ao Braga será sempre um jogo complicado, a deslocação ao Estoril também, até porque historicamente o Porto costuma ter sempre dificuldades no Estoril, mas o Porto tem uma almofada de pontos, porque o Porto pode ir a Braga e as coisas não correrem bem e continua na frente. E é preciso que o Sporting também, por exemplo, vá ganhar ao Alverca. Isso também não é líquido, mas eu diria, se tivesse que escolher o jogo mais difícil, é na Pedreira. Até pela qualidade coletiva individual do Braga.

E é uma equipa sempre imprevisível também. Pedro Henriques, ontem tivemos um Futebol Clube do Porto com jogo digno, competente e também digno de campeão. Boa tarde.

Boa tarde. As minhas notas em relação ao jogo, até para te responder à tua questão. São oito pontos que tenho aqui. Ponto um: vitória muito tranquila do Futebol Clube do Porto, que respira saúde física e psicológica. Ponto número dois, como disse o Luís, também concordo, uma primeira parte em que dá uma ideia que o Futebol Clube do Porto fez duas partes, a primeira pros pontos, pra garantir aquilo que é o mais importante pra ser campeão, e depois uma segunda parte, se calhar já a gerir esforços e forças pra aquilo que também vai ser a noite europeia. No ponto três, gosto sempre de estatísticas e tá tudo dito quando tens 17 arremates contra três, nove dos quais enquadrados. Se quiseres acrescentar 59% de input e quatro pontapés de canto contra um, portanto, vem reforçar aquilo que foi a superioridade, talvez quebrada com aquele arremate ao oposto do Landerson, com o momento do Moreirense. De muitas estrelas que ontem poderíamos eleger como man of the match, muitos jogadores, já foi aqui dito também por Augusto Inácio, o Alan Varela, o Fraport, o Pietrzewski, eu vou eleger o Willyan Gomes como o melhor em campo no dia em que ele faz 20 anos e, portanto, mais um jovem que o Futebol Clube do Porto tem, malta parece que com 20 anos já é velho, mas tem 20 anos e realmente a fazer aquilo que até foi o Inácio que ontem dizia no programa, e eu concordo, acho que foi o Augusto Inácio que referou. Toda mundo sabe como o Willyan Gomes finta. Toda mundo sabe que ele vai pra dentro e faz aquele arremate. O problema é, mesmo sabendo, não se consegue parar. E isso é uma característica de quem tem muita qualidade Destacar como os últimos pontos o Tiago Silva, que foi relembrado várias vezes por causa da questão do infortúnio da perda da mãe. Ponto oito, uma noite perfeita, no meu ponto de vista, como disse o seu treinador, o Farioli, falar que foi uma noite perfeita e foram palavras dele antes daquilo que é um jogo europeu. Eu acho que isso realmente é o que se destaca neste jogo, porque o Porto estava com um olho aqui. Não se pode dizer aquela expressão, porque senão a malta fica muito chateada, mas com um olho no jogo e um olho já no próximo jogo, que é as questões europeias. Portanto, está tudo dito, o Porto foi claramente superior.

E com este resultado, o Porto está isolado na liderança, 69 pontos. Vai aproveitando também o fato do Sporting não ter jogado nesta ronda, uma vez que o duelo com o Tondela foi adiado. O Sporting tem menos um jogo, mas está neste momento com os mesmos pontos do Benfica, 62, os dois na segunda posição do campeonato. O Porto que volta a jogar esta quinta-feira, desta vez no Dragão, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e com vantagem de 2 x 1 conseguida na Alemanha, um jogo que também vai contar com relato aqui em direto na Rádio Observador. Olhando também para os jogos de ontem. Tivemos o Aves-Santa Clara, vitória para a equipa dos Açores, que consegue assim também fugir um pouco a estes lugares da despromoção. O Aves está praticamente condenado. São já 14 os pontos que o livram da zona de despromoção, 12 até ao playoff. É, de fato, uma missão muito difícil, ainda matematicamente possível. O Nacional perdeu em casa com o Estoril, que estabiliza na sétima posição do campeonato. O Rio Ave venceu o Estrela e também se afasta da zona de despromoção. Luís Pinto Coelho, olhando para estas contas mais complicadas da zona de despromoção e tendo em conta os jogos que faltam para o final, quem é que te parece mais condenado? O Tondela está com menos um jogo, é verdade. Tem 25 jogos, tem esse jogo em atraso desta jornada.

Eu acho que tirando o Aves, que me parece já condenado, eu acho que o Tondela vai ter algumas dificuldades. E depois a equipa que possa ir ao playoff vai ser uma luta grande. Eu acho que o Rio Ave ontem começou a respirar um bocadinho melhor com aquela vitória, mas tenho muitas dúvidas desta equipa do Rio Ave.

Ganha aqui uma folga de cinco pontos para o lugar do playoff. Onde está agora o Nacional?

Sim, mas eu acho que o Nacional é mais equipa. Vamos ver, cinco pontos já é uma margem confortável. Parece-me que o Nacional é mais equipa, mas cinco pontos já começa a ser significativo. Mas eu diria que o Nacional ou o Rio Ave, se tivesse que apostar, apostava numa dessas equipas para o playoff.

Augusto Inácio, também a tua opinião sobre isto e não sei se queres destacar algum jogo do fim de semana, visto que não estiveste conosco na edição de fim de semana. Também houve essa vitória do Famalicão frente ao Vitória Sport Clube, com muita contestação no estádio em Guimarães.

O que estava aqui muitas vezes em causa e aquilo que se olha, ao que eu olho, é para cima e também para baixo, porque o campeonato para baixo também está muito equilibrado, no sentido da dúvida, quem é que vai descer de divisão e quem é que vai ao playoff. Eu diria que também não se pode excluir disto, de descer de divisão ou de ir ao playoff, por exemplo, o Casa Pia, que está ali por baixo. Agora, o Santa Clara teve uma excelente vitória, saiu daqueles lugares. O Rio Ave também, duas vitórias seguidas, respira um bocadinho melhor, mas cada jornada que passa, cada vez que uma equipa lá de baixo não ganha, fica logo ali no buraco outra vez. Ou seja, vai ser uma luta titânica para quem não desce de divisão. Em relação aos primeiros classificados, esperava-se que o Porto ganhasse, é verdade. Esperava-se que o Benfica ganhasse em Arouca, não com aquelas dificuldades todas. E já ouvi muita gente dizer que o Benfica ganhou no último minuto. Pois, mas o Sporting também já ganhou e não foi só um jogo, foi vários. O Porto também já ganhou, calhou ao Benfica agora também de ganhar nos últimos minutos. O Benfica está em segundo lugar, essa é que é a verdade. O Sporting tem um jogo a menos. Estão a sete pontos do primeiro, o Porto está mais confortável. Benfica e Sporting têm que olhar para cima, mas também têm que olhar para o segundo lugar, porque o segundo lugar também dá acesso à Champions e no caso de não chegar ao primeiro, convém não ficar em terceiro, porque então esse fica mesmo de fora da Champions.

Muito dinheiro em jogo. Pedro Henriques, quanto às contas da manutenção, quem é que te parece aqui em piores lençóis, vamos dizer assim?

Sim, eu gostava também só olhando um bocadinho para cima para relembrar uma luta muito interessante, que é o Gil Vicente e o Famalicão com 42 pontos a espreitar a Conference League, mas também com um olho no Braga, embora o Braga tenha menos um jogo e estão quatro pontos de diferença, se o Braga cumprir, fica mais difícil.

E joga com o Porto na próxima jornada.

E também há essa possibilidade de eventualmente, ou ambos perdem, ou uma delas pode perder e, portanto, o Gil Vicente e Famalicão poder, caso o resultado não seja tão favorável ao Braga. Está interessante. Eu acho que está interessante esta questão Conference League com olhinho no quarto lugar, embora eu acho que o Braga tem mais estatuto e estrutura neste momento para tal. Olhando para baixo, já foi tudo dito, o Aves parece-me claramente condenado, obviamente, com os seus 10 pontos. E depois o Tondela está difícil, mas está em 19. Sabemos que uma vitória, por exemplo, uma vitória e depois o Nacional perder, já mete outra vez as contas no barulho em termos de playoff e depois os 24 pontos do Casa Pia, os 25 do Santa Clara, os 25 do Estrela da Amadora, depois até 26 do Arouca, 27 do Rio Ave e 29. Todas estas equipas, claro que depois 29 já são sete pontos de avanço para o playoff Dois fins de semana seguidos a correr muito bem ou a correr menos bem uma equipa pode baralhar as contas, sendo que a classificação neste momento até espelha, no meu ponto de vista, um pouco daquilo que é o valor das equipas. Portanto, eu acho que vai ser muito interessante, mas se calhar também mais duas jornadas ou três e teremos essa parte do final da tabela mais esclarecida para tentar perceber estas equipas que estão com os 20 e muitos pontos, para onde é que vão. Se mais para cima, se mais para baixo.

Antes a meta era sempre 30 pontos, já se conseguia sequer dizer que conseguia a manutenção. Agora, neste momento, já é tudo um bocadinho mais complicado. Vamos ver. Nas próximas semanas já vamos ter um retrato mais fiel. Destaque também lá fora para Inglaterra. A vitória segura do Manchester United frente ao Aston Villa, quarto classificado, duas assistências de Bruno Fernandes e assim o Manchester United fica seguro no terceiro lugar do campeonato. É uma ótima campanha pós-Rúben Amorim. Já o Liverpool cedeu o empate já nos minutos finais frente ao Tottenham e o resultado final foi 1x1 e portanto também está aqui mais condenado, quem sabe, até a jogar a Liga Europa no próximo ano. Vamos ver o que acontece. Entretanto, amanhã temos regresso às competições europeias. O Sporting joga em casa frente ao Bodo/Glimt às 17h45 em Alvalade. Luís Pinto Coelho, tu amanhã não estás conosco na edição de "O Campeão É", portanto vou socorrer-me de ti. Desvantagem considerável, aliás, 3x0. Uma boa noite do Sporting é capaz de anular esta desvantagem trazida da Noruega?

É possível. Eu acho que o Sporting vai fazer gols, não tenho muitas dúvidas disso. Eu acho que o problema pode ser mesmo a questão defensiva e o Bodo também não fazer gols, porque eu acho que o Sporting, se marcar cedo, até pode conseguir chegar aos três gols, mas o problema depois é não sofrer. E esta equipa já se viu na eliminatória anterior, conseguiu ganhar a nilão, por isso será uma tarefa muito difícil. Eu acho que ainda há uma esperança. Acho que entrar bem na partida, fazer um gol, isso pode ajudar. O público também pode ter um papel muito importante a empurrar a equipa pra frente. É possível, mas é extremamente difícil. Eu diria que, neste momento, o favoritismo 70%, 75% é do Bodo/Glimt, mas o Sporting ainda tem essa esperança, principalmente se entrar bem na partida. Se fizer um gol nos primeiros 15 minutos, por exemplo, acho que pode ficar tudo relançado.

Ainda temos tempo. Augusto Inácio, o principal problema do Sporting pode ser a questão e temos isso presente, porque o Bodo/Glimt não está neste momento a jogar ativamente, tirando a questão da Champions, o grande problema pode ser esse, a questão do cansaço? Ainda que o Sporting não tenha jogado esta jornada.

O cansaço aqui não se coloca, porque o Sporting também não jogou esta jornada precisamente para preparar este jogo com o Bodo/Glimt. Mas atenção, o Bodo/Glimt também fez o mesmo. Inclusivamente, foi estagiar a Málaga para estar mais fresco para esta jornada. Concordo com o Luís Pinto-Coelho, se o Sporting entrar logo nos primeiros 15, 20 minutos, fizer um gol, ganha uma capacidade mental ainda mais forte para encarar os tantos minutos. Também não podemos esquecer, porque isso também é o forte desta equipa norueguesa, é que eles jogam muito coletivamente, ou seja, jogam muito com os setores, muito juntos uns dos outros, e têm capacidade que, na perda da bola de algum elemento do Sporting, principalmente aquele meio-campo, o Bodo/Glimt não vai ficar a jogar a bola para lá de para trás. É uma equipa vertical, é uma equipa que vai, é uma equipa que tenta. Foi assim que foi contra o Inter e esse é o aspecto que eu vejo mais perigoso para o Sporting. Se me perguntares assim para mim: "Mas o Sporting tem capacidade para fazer três, quatro gols ao Bodo/Glimt?" Eu acho que tem. Fica é na dúvida se o Sporting também não vai sofrer gols. E esse é que é o aspecto mais perigoso.

Veremos amanhã. Fiquei sem tempo pra ti, Pedro Henriques, mas vou deixar a nota amanhã para quem estiver aqui, para dar-me um bocadinho mais de tempo para falarmos.

É tranquilo.

Vamos às notas. Começo por ti, Pedro.

Eu vou dar dois 19 e um 20. Dois 19 para aquilo que foram vitórias na Taça da Liga, quer do Benfica masculino, quer do Nouvas feminino. Vitórias também de 19 para o voleibol feminino na Taça de Portugal e voleibol masculino do Sporting na Taça de Portugal, portanto Porto e Sporting, neste caso concreto, mas vou deixar o 20, pronto, sem noite de Óscares, o 20 vai para o rugby português, para os nossos Lobos, o European Championship, portanto a conquista do Europeu e por isso tanto parabéns com aquela vitória por dois pontos bem suadinha, mas altamente justa.

São notas positivas. Luís Pinto Coelho.

Vou dar aqui um 18 para a estrutura do futebol clube Porto, incluindo a equipa técnica, obviamente, por toda a gestão que tem sido feita. E até porque está aqui o Augusto Inácio, pela questão do mercado de janeiro. Acho que o Porto fez a diferença para Sporting e para Benfica no mercado de janeiro. Eu lembro que o Augusto, quando era treinador do Sporting, ganhou aquele campeonato em janeiro, quando chegou o André Cruz, o Medeusa e o César Prates, foi fundamental para ganhar aquele título para o Sporting. E eu acho que o Porto, com as quatro contratações que fez em janeiro, alguns titulares, outros que vão permitindo rodar a equipa, tem sido fundamental. E acho que a estrutura deu ali a Fariol a possibilidade de fazer esta gestão, que tem sido fundamental agora nesta parte final.

Augusto Inácio.

As minhas são notas 20 para aquilo que o Pedro Henriques disse em relação ao futsal, ao voleibol, aos nossos Lobos. Tinhas aqui tu também para dar essa nota, dá a nota 20, mas também queria dar, para já, nota 18 para o Marítimo. Grande vitória em Leiria, ganhou 2x1, tem 53 pontos, mais seis que o Viseu, que é o segundo, e mais 12 que o Vizela, que é o terceiro classificado e o terceiro vai fazer um playoff. O Marítimo tem tudo para subir de divisão, vai subir de divisão, e esta vitória ontem foi muito importante.

As contas na segunda liga também estão bem equilibradas, logo depois do quarto lugar até ao último. Tudo pode mudar numa questão de uma jornada. Muito obrigado aos três. Ficamos por aqui nesta edição de "O Campeão É" de segunda-feira.