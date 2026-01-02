Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Começa aqui a edição de sexta-feira de You Champion a coincidir com o arranque da jornada 17 do Campeonato da Primeira Liga e com um grande jogo em perspectiva. O Sporting desloca-se ao final da tarde a Barcelos para defrontar o atual quarto classificado do campeonato, o Gil Vicente. E é por aqui que começamos esta edição com os nossos campeões Gabriel Alves, Pedro Henriques e Augusto Inácio. Boa tarde, bem-vindos. Um bom ano para vocês. Augusto, antecipas dificuldades para o teu Sporting?

Boa tarde a todos. Continuação de um bom ano para todos também. Diria que o Sporting vai ter uma tarefa difícil, complicada, porque o Gil Vicente está a jogar bem. É uma das melhores equipas em Portugal a jogar um futebol muito competitivo e muito competente. É verdade que há algum tempo para cá não tem ganho, mas tem sido uma equipa que dá pela barba aos seus adversários.

Vem de uma série de empates.

Exatamente. Embora o último empate seja um empate motivador, porque estava a perder 2 x 0 em Arouca e acabou por empatar, não perdeu esse jogo. Foi uma boa recuperação. Mas o Gil, como equipa considerada mais pequena, todos os seus jogadores fazem falta e naturalmente o Pablo, que foi transferido para o West Ham, é um jogador fundamental para a equipa do César Peixoto, que vai ficar sem uma unidade, que é o seu melhor goleador e que vai fazer imensa falta à sua equipa. Agora, claramente o Sporting também tem as suas debilidades no sentido de não poder contar com todos os jogadores. Ainda agora ficou sem o Ricardo Mangas, que não vai para Barcelos, mas o Sporting tem um plantel muito mais vasto, muito mais capacitado para uma ou outra ausência ser colmatada. O Gil Vicente já tem mais dificuldade. Por isso, eu diria sinteticamente para mim o que vai ser este jogo. Se o Gil Vicente marcar primeiro que o Sporting, o Sporting vai ter enormes dificuldades em ganhar. Se o Sporting marcar um gol primeiro que o Gil Vicente, então as coisas podem ficar mais facilitadas.

Pedro Henriques, boa tarde também, bem-vindo. O Augusto Inácio punha aqui evidências, dificuldades para formar o 11, tanto para Gil Vicente como para Sporting. Na perspectiva do Sporting, quem vai a jogo?

Muito bom dia. Aqui uma das questões principais é que eu na minha equipazinha já tinha lá o Mangas, ou seja, ia pôr o Mangas e o Fresneda a fazer as alas, com o Max Araújo mais projetado para a frente e isto vem me alterar, porque parece que além do Blopa. Quer dizer, não é só o Blopa, é o Geny Catama, é o Debast, é o Pote, é o Kende, é o Bragança, é o Nuno Santos, é o Leão Mané. Cada um, por razões diferentes, o Sporting está com muitas dificuldades e portanto eu tinha e tenho o Rui Silva, o Fresneda, o Quaresma, o Gonçalo Inácio, depois se calhar o Maxi, se calhar entrará aqui o Matheus Reis, por causa da saída do Mangas, eventualmente, não sei se o Max Araújo que eu estava a colocar à esquerda para fazer o corredor. Depois tinha o Trincão e o Ioannidis, o Mani João Simões, peço desculpa, e depois tinha o Trincão, o Ioannidis e o Suárez. E portanto, com esta alteraçãozinha, tirar daqui o Mangas, muito provavelmente, se calhar, não sei se o Max Araújo vai descer no corredor, que eu estava a colocá-lo mais à frente e isso libertará outro jogador lá para a frente. Portanto, veio me aqui alterar porque também estava a verificar que estas últimas duas lesões ou condicionamento seria o Blopa e o Mangas. Não tenho a certeza, se o Inácio está a dizer já que o Mangas já não vai para Barcelos, portanto não tinha a certeza se devia já ou não.

Não vai, Pedro.

Já nem vai. A partir daí, o Sporting tem que arranjar uma solução. O mais lógico seria o Max Araújo poder ir àquele posicionamento, porque o Sporting tem realmente vários lesionados. O natural seria o Nuno Santos tivesse já cá, que há muitos meses não está, a poder fazer o corredor e portanto o Sporting tem outras soluções. Aliás, vai levar quatro ou cinco jovens que vão completar o ramalhete no banco, porque inclusivamente o Sporting neste momento não é só a questão do 11 titular, embora tenha muitas soluções e as soluções que o Sporting tem vindo a mostrar têm dado resultado, mas depois é preciso ter banco e quando olhas para o banco e depois tens também demasiada juventude, não quero dizer que tenha mal, mas para jogos mais musculados como se espera que seja este, por aquilo que já foi aqui dito pelo Gil Vicente, pela boa campanha que está a fazer, depois às vezes pode faltar ou falhar a questão do banco. E neste momento o Sporting tem muita gente fora, por razões diversas, entre lesões e malta que está no CAN e daí o Sporting também, vamos chegar a abordar isso, estar no mercado, nomeadamente por extremos, por ser uma das dificuldades.

Já lá vamos, Pedro. Gabriel Alves, boa tarde também, bem-vindo. Tem este Gil Vicente qualidade para causar problemas ao Sporting, tendo em conta também as limitações do plantel e o Minho, de que aqui já falámos. O último exemplo, o Ricardo Mangas.

Sim, mas o Gil Vicente também tem limitações no plantel, tem jogadores no CAN. Não podemos só olhar para um lado, temos que olhar para os dois meio-campos. Olha, eu estou de acordo com tudo o que já foi dito, quer pelo Augusto, quer pelo Pedro, e acho que este Gil Vicente que procura a Europa, isto aqui é verdade, e está a fazê-lo com bastante consistência. Aliás, as equipas do Minho têm estado muito bem neste campeonato, têm trazido algum fogo, algum interesse a esta prova, que está fora das cinco principais ligas europeias. E este Gil Vicente é uma das equipas que de facto tem denotado um trabalho interessante por banda do seu treinador César Peixoto e por toda uma estrutura, não é só o treinador. O treinador às vezes é muito apontado, etc. Mas há toda uma estrutura, há todo um trabalho, há toda uma equipa, há todo um bloco que obviamente funciona em prol de um objetivo. E este Gil Vicente tem estado bem. Vem de empates seguidos ultimamente, o Sporting vem de quatro vitórias, três no campeonato, uma na taça. São situações diversas, mas para já, e isso é que Faz sorrir. É um belo jogo para lançamento 2026. Eu acho que vai ser divertido e entretenido.

Assim seja. Continuamos a falar do Sporting e do reforço que está a caminho de Alvalade. É brasileiro, tem 19 anos, chama-se Luiz Guilherme e deve chegar do West Ham, de Inglaterra, a troco de 14 milhões de euros, mais três por objetivos. É isso que noticia hoje a imprensa desportiva. Gabriel, é craque o menino?

Eu não tenho uma observação muito forte sobre ele, mas obviamente tem 19 anos. Acho que é importante, como outro jogador que, nesta altura, o Sporting também procura em Espanha, no Granada, que foi trabalhado no Betis. O Sporting tem feito bons mercados, tem contratado jovens, tem estado atento e não tem esbanjado milhões. Vou ver para depois falar.

Pedro Henriques, há pouco falavas na necessidade, de facto, do Sporting se reforçar para colmatar algumas lacunas que tem no plantel e é nesses extremas que essas lacunas são mais evidentes?

O Sporting, neste momento, tem uma série de jogadores que também estão fora por causa da CAN. Falta-lhe ali um central, tem arranjado soluções, mas o Diomande faz falta. Depois temos aquela questão do Kenda e do Geny. O Kenda lesionado muito dificilmente vai regressar tão cedo, porque a lesão requer realmente tempo e poucos jogos irá fazer, até porque, como sabemos, depois há de rumar ao Chelsea. E depois a questão do Geny, que está dependente de Moçambique. Aliás, ontem marcou um golo na derrota para os Camarões, 2 a 1. É um jogador que regressará e é um jogador muito importante para as alas, mas regressará quando assim for permitido em função da CAN. E depois com a questão do Pote lesionado. Depois esta questão do Bragança, aí já uma questão do miolo, que supostamente estará em condições, que há falas que poderá, juntamente com o Debast, poder regressar para a Taça da Liga, vamos ver. O Sporting nas alas, até porque para teres jogadores como o Ionidis, que é um bom cabeçador, como o próprio Suárez, tu tens que ter jogadores que façam os corredores e que desequilibrem. Não é só fazer, é fazer e desequilibrar. É claro que o Sporting, quando tem Geny, quando tem Gatame, quando tem Maxi Araújo, etc., tem esses desequilibradores, mas não os tendo e tendo privado, e para aquilo que é a competição, relembrar que há dois jogos da Liga dos Campeões, há esta meia-final, pelo menos, da Taça da Liga, há depois a questão do campeonato e o Sporting pôs o foco em ser tricampeão. E também olhando para quem vai à frente, que é o Futebol Clube do Porto, o Sporting claramente que tem que manter bastante vivo aquilo que tem sido, até agora, a melhor equipa, que é 40 não sei quantos gols, o melhor ataque, mas para se marcar gols é preciso não só goleadores, mas também quem os alimenta. E dentro dessa perspectiva, eu diria que é nas alas que está exatamente a necessidade maior do Sporting. Até porque embora Manga seja um bom jogador, o próprio Ivagianidis, o próprio Ferraz Nedat, nós pensamos logo em Nunes Mendes, em Nunes Santos, em Porros, e pensamos em jogadores que faziam coisas diferentes em relação a estes e que faziam de laterais, alas, extremos, faziam quase tudo. Faziam todos aqueles corredores e nessa perspectiva eu acho que o Sporting está a se tentar reforçar. Depois vamos ver. A minha dúvida em relação ao Luiz Guilherme é: era um jogador que não estava a jogar e que não estava a ser aposta, embora seja um brasileiro jovem, que realmente deu o que falar, mas o fato é que nem para a taça estava a ser utilizado. Às vezes é o contexto e é a adaptação, mas neste mercado de inverno, para mim, é jogadores para entrar para o 11 titular. E eu tenho algumas dúvidas que esta contratação seja nessa perspectiva.

Agostinho Inácio, conhece este Luiz Guilherme?

Luiz Guilherme é um jogador que foi lançado pelo Abel Ferreira no Palmeiras. Era um menino que estava a destacar, joga com o pé esquerdo no lado direito, faz muito jogo interior e além de fazer interessantes remates, diria eu, não bons remates, interessantes remates, faz boas assistências. Por isso é um jogador que veio para a Europa, veio para a Inglaterra, não se adaptou lá muito bem. Se calhar as opiniões que teve não soube agarrá-las, precisa de um novo desafio e o Sporting pode ser realmente esse clube que lhe pode dar essa possibilidade de poder reentrar outra vez em grande, numa situação em que ele está muito difícil, muito complicado na Inglaterra. Deixa-me dizer também que o Sporting não está atrás só de um extremo.

Pois, era isso que eu ia perguntar, exatamente. E precisa de mais um, para além de Luiz Guilherme, na tua opinião.

Vamos ver. Tudo tem a ver com aquilo que é o olhar do treinador. E o olhar do treinador, se nós, algum tempo atrás, quando o treinador quis o Jota Silva, ainda não tinha força, ainda não tinha, aos olhos da estrutura, uma capacidade de até se impor aquilo que era o seu desejo, hoje, qualquer coisa que ele possa dizer, a estrutura já olha para ele de uma outra forma, como um líder, realmente, que na verdade ele é. Agora, o Sporting, saiu o Geny Catano, que está no CAN, mas principalmente saiu o Kenda, que está lesionado e que provavelmente até o final da época vai ter dificuldades em jogar, ainda por cima na próxima época vai para o Chelsea. É natural que o Nuno Santos ainda esteja com dificuldades em voltar. Pote também não se sabe quando é que vem. Faz-me lembrar o Pote do ano passado, que era só um mês de lesão, depois teve quatro meses. Não sabemos quando é que Pote chega ou não. O que é certo é que o Rui Borges disse que gostaria ter um extremo de pé direito do lado esquerdo. Ou seja, e este Faé, que o Sporting parece interessado do Granada, que joga na segunda divisão espanhola, parece que se encaixa dentro do perfil daquilo que o Rui Borges quer. Mas vamos ver. Mas também se fala muito do Yara May, do Corunha. O Sporting parece que não atirou a toalha ao chão.

O Namorantio

Parece que tem 40 milhões para gastar nesse jogador. Agora, creio que há uma coisa que é verdade, salvo raras exceções, tudo que seja mercado de inverno ou é para jogar ou então não vale a pena, porque se não é para jogar, não faz sentido estar a equilibrar o plantel com os jogadores que vão para o banco. Por isso eu estou a ver o Eramai mais para frente, não neste mercado de inverno, mais para o verão, e mesmo assim, vai ser muito difícil, porque está-se a falar agora de 40 milhões, parece que estamos a falar de 40 tostões. Parece que agora os clubes portugueses estão endinheirados, encheram um poço de petróleo e que podem gastar 40 milhões. Com esta facilidade toda com que se fala, o Sporting pode ir até aos 40 milhões. Só ofereceu 35. Também, que o Sporting tem esse dinheiro todo, mas para o nível do futebol português, para a capacidade do futebol português, parece que estamos a brincar com o dinheiro.

Ainda tinha aqui mais um tema, as alterações ao formato da Taça de Portugal no próximo ano, que foram confirmadas pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença. Já lá vamos se tivermos tempo. Para já, os vossos campeões e começo por ti, Gabriel.

Olha, eu vou pegar num assunto da semana passada e vou dar uma nota de campeão. Os Baresis, isto a propósito da lei do fora de jogo que poderá vir a ser alterada, e espero bem que sim, para bem do futebol. Os Baresis, portanto, que vão aparecer. Porque Baresi foi, na verdade, um jogador compêndio nessa função durante o tempo todo em que jogou. Ele foi, naquilo que era o futebol italiano, uma marca, uma imagem. E todos queriam ser Baresi. Portanto, eu acho que neste momento e tudo o que é campeonatos jovens, quer a níveis nacionais ou internacionais, naquilo que são as fontes para se ir buscar jogadores, aqueles que são os grandes clubes, neste momento estão de olho nisso e estão muito atentos, porque obviamente não é sobre a hora que depois vão tentar resolver a situação. O assunto tem que ser resolvido antecipadamente. Para todos os Baresis, espero que apareçam, ou possíveis potenciais Baresis, espero que apareçam. Para todos eles, para já, ainda ignorados, ficam 12, na expectativa que possa aparecer alguém que chegue ao 20, que seja uma grande estrela, como foi Baresi.

Grande jogador do AC Milan, assim é que é Franco Baresi em italiano.

E eu conheci o menino num campeonato da Europa de Júnior disputado no fim dos anos 70, na antiga Checoslováquia.

Pedro Henriques, vamos então ao teu campeão.

O meu campeão tem a ver exatamente com aquilo que também são promessas agora. E quando digo promessas, no fundo, planificação, mais do que promessas do próprio presidente da Federação Portuguesa de Futebol, no que diz respeito, e estou a falar especificamente para a arbitragem, depois abordaremos essa questão da Taça de Portugal, que também é relevante e importante. E em termos de arbitragem, depois dos bodycams, que não é propriamente uma tecnologia muito relevante e importante, há todo aqui conjunto de coisas e uma delas que tenho a certeza que este mês ainda vai ser anunciada. Não sei se entrará ainda em competição nesta época ou se será para a próxima época, que tem a ver com aquilo que nós designamos por SAOT, ou seja, Semiautomatic Offside Technology. Portanto, basicamente, os fora de jogos semiautomáticos, como vemos nas Ligas dos Campeões, em que todo o momento do toque na bola, analisar a questão do fora de jogo e depois todas as imagens tridimensionais são muito mais precisas e tiram praticamente o erro humano de estar a colocar linhas. E eu acho que isso pode ser uma das medidas muito relevantes e importantes e com isto, tudo aquilo que o próprio Pedro Proença tem vindo a anunciar de coisas que já foram alteradas, embora as pessoas hoje em dia estejam a ser muito críticas em relação a este novo conselho de arbitragem, mas muitas coisas que neste momento estão a mudar completamente as comunicações dos videoárbitros, a questão do cargo de diretor técnico nacional, a questão das avaliações qualitativas serem colocadas cá fora. Está aqui todo um conjunto de mudanças, a questão da profissionalização, que vai agora finalmente ter contornos diferentes para arrancar, a questão da criação da entidade externa. Enfim, há aqui conjunto de medidas que estão a ser implementadas e que vão ter agora aqui um desenvolvimento e que é importante porque a arbitragem precisa mesmo de ajuda, no bom sentido da palavra, do setor do futebol em geral, para melhorarmos em termos quantitativos e tentarmos fugir um pouquinho desta coisa que tem sido realmente horrível todas as semanas a batermo-nos mesmo.

A tua nota?

Sim, nota 18 para toda essa boa perspectiva e consumação destes factos.

Augusto Inácio, só falta o teu campeão.

Pois, eu também vou para o artigo de opinião que eu hoje li do Pedro Proença no Jornal da Bola, tem ali coisas muito interessantes, mas queria destacar, e dou nota 17 para não me esquecer, aquilo que vai ser o possível meias-finais da Taça de Portugal. Eu até inclusivamente adiantava mais alguma, não sei se isto é possível, se o Pedro Proença está a ouvir o nosso programa ou não, as meias-finais num só jogo. Verdade. Até se forem em campo neutro. Nem de um, nem de outro. Campo neutro, as meias-finais. Eu acho que podia ser aqui muito interessante. Agora queria dar também a nota 18 para o Pablo, o ponta de lança do Gil Vicente. Consegue uma transferência muito boa para si e para a sua carreira para Inglaterra, embora o West Ham não esteja bem classificado na Premier League, é treinado por Nuno Espírito Santo, mas é salto muito grande na sua carreira e que faz com que realmente ele possa sonhar cada vez mais alto. Por sua vez, o Gil Vicente sai beneficiado, entre aspas, financeiramente deste negócio, assim como o Famalicão tem 50% do passe também. Por isso são equipas que precisam de dinheiro, porque são equipas que precisam de equilibrar os seus orçamentos, são equipas que precisam de dinheiro também para investir no futuro e este é primeiro passo. Não foi no final da temporada, foi a meio da temporada e já foi muito bom.

Com os cofres mais cheios depois desta transferência do avançado do Gil Vicente, que se tem utilizado nesta primeira metade da época. Fica por aqui a edição de hoje de "E O Campeão É" com os nossos campeões Gabriel Alves, Pedro Henriques e Augusto Inácio.