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Josimar Dias, conhecido como Vozinha, foi herói ontem nesse Espanha zero, Cabo Verde zero. A seleção africana fez história pela primeira vez no mundial e amealhando aqui pontos frente ao campeão europeu. É um dos assuntos para analisar aqui com os comentadores do Campeão. Hoje, Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques e João Pinto. Eu sou o Nelson Ferreira e Gabriel Alves, começaria por ti. Esperavas mais desta Espanha? Ainda ontem, aqui no Campeão, dizias que é ainda assim uma favorita a vencer esta competição.

Boa tarde e continuo a dizer. De qualquer das formas, para já, os parabéns completos à equipe de Cabo Verde, os parabéns ao guarda-redes que tem sido muito focado e faz parte daquilo que os guarda-redes dão títulos. Os grandes guarda-redes, portanto, os guarda-redes de grande envergadura, normalmente no final de um campeonato, uma prova, eles e a equipe conquistando o título, eles têm à sua guarda 10, 12, 14 pontos. E ontem a Vozinha foi realmente o guarda-redes que manteve a zero a baliza da equipe cabo-verdiana quando a Espanha surgiu com maior incidência e obviamente apertou mais naquilo que é o jogo atacante. Portanto, muito bem Cabo Verde em termos táticos, em termos desportivos e naquilo que fez de projeto de jogo, num bloco baixo/médio, conseguiu truncar tudo aquilo que é a variação de jogo da equipe espanhola, que da minha parte também acho que cometeu erros. Colocar Gavi na ala esquerda, não percebi bem, mas pronto. Não sei se era uma experiência. Ferran, sim, porque Ferran começou do lado direito quando ainda era miúdo no Valência, portanto entra nas escolas do Valência. Hoje tem outro tipo de funcionalidade na formação onde joga, no Barcelona e de onde veio, mas era um homem da direita e poderia ontem, obviamente, não tendo Lamine nem Nico, se calhar Oyarzabal também poderia ter ido pro flanco esquerdo e ter colocado o Panda ou o Barriglesias como ponta de lança. Não o fez. E depois há a questão da posição do Pedri. Obviamente, Pedri não é nove e meio, é um jogador que abarca toda uma outra situação de vir de trás. Ele não é nove e meio, é oito. Mas pronto. Aquilo que interessa é que Cabo Verde soube e bem, fria, esclarecida, concentração competitiva, disciplina tática, destruiu tudo isso. E foi, de facto, muito interessante, somando àquilo que estão as nações africanas a fazer. Estou a ver a Costa do Marfim, que tenho que falar que está a trabalhar muito bem. O Egito, que é um excelente jogo a seguir frente à Bélgica, e não esquecendo Marrocos no seu jogo com o Brasil, e a expectativa para abrir a expectativa para os jogos desta noite, o França x Senegal e obviamente o Argentina x Argélia. Portanto, para Cabo Verde, naturalmente, fica já uma nota. Olha, eu vou lhe dar 18, porque espero dar-lhe mais na próxima ronda. E pra Vozinha, 20, naturalmente. São as primeiras notas do dia para esta seleção e para todo o povo que naturalmente está feliz, e com razão.

Augusto Inácio, a defesa é o melhor ataque. Temos vindo a analisar algumas equipes que, de facto, sendo teoricamente e tecnicamente menos evoluídas, tendo um bom bloco defensivo, conseguem parar uma potência como a campeã europeia, a Espanha. Foi isso que aconteceu com Cabo Verde, numa jornada, mesmo pelos outros grupos, com muitos empates. Todos empataram ontem. Espanha x Cabo Verde, Bélgica x Egito, também Arábia Saudita x Uruguai e o Irão com a Nova Zelândia. Todas estas equipes empataram ontem.

Boa tarde a todos. Olha, deixando dizer, é só comparar aquilo que foi a época do foco do Porto. Campeão como? Não sofrendo gols.

Ia dizer isso.

Tentando marcar. Isso.

Estava a pensar nisso.

São estratégias. Há quem não concorde, há quem concorde. Eu acho que no meio-termo é que pode estar aqui o ideal, mas diria que Cabo Verde, em relação ao jogo com a Espanha, porque Espanha é superfavorita e é um dos candidatos a ganhar este mundial, fez aquilo que tinha que fazer no sentido de não sofrer gols. Porque Cabo Verde sabia que se sofresse um gol, as coisas podiam se complicar e de que maneira, porque não estava a ver Cabo Verde com argumentos pra poder dar a volta ao resultado. Ainda por cima, tinha que se adentrar no terreno e provavelmente aí a Espanha teria mais passes e teria a possibilidade depois de ampliar o marcador. Só que Cabo Verde não permitiu. Jogou com a alma do povo, jogou com a alma da nação, jogou com a alma do país. Jogou com aquilo tudo que podia ter e dar, e foi isso que fizeram. Por isso, Cabo Verde está de parabéns. Claramente que sai aqui sempre o Vozinha, porque o último obstáculo foi sempre um problema para os espanhóis Eu diria que Cabo Verde, nestes jogos, normalmente acontece sempre isto. Não aconteceu ontem, mas muitas vezes acontece. A equipa mais favorita adianta-se com tudo, vai com tudo e depois no contra-ataque até são capazes de furar um golo. E Cabo Verde teve uma possibilidade de um remate, que foi ao lado, mas deu esse sinal. Por isso, defendeu bem. Agora, atenção, a expectativa aumentou para Cabo Verde. Toda a gente deve estar a pensar assim: "Já que empatamos com a Espanha, agora com o Uruguai a gente também não vai perder." Calma, são jogos diferentes, as coisas são também estratégias diferentes, mas Cabo Verde deu um passo importantíssimo e já marcou a sua posição neste mundial, que empatou com um dos grandes candidatos que é a Espanha. Por isso a expectativa é alta, até porque no grupo de Cabo Verde está toda a gente com um ponto. A Arábia Saudita empatou com o Uruguai e a Espanha também tem um ponto. Por isso Cabo Verde pode e deve sonhar que pode também ter as suas possibilidades de passar à fase seguinte.

Já vou ao João Pinto, que está conosco hoje, até para lhe deixar aqui algumas perguntas sobre Bernardo Silva, que ao que parece vai mesmo para o Real Madrid, pelo menos é o que diz Fabrizio Romano, esse especialista em transferências do Twitter. E também há aqui notícias do Benfica, já a partir de amanhã também a conhecer o seu adversário. Mas Pedro Henriques, ainda neste Mundial 2026, queria o teu comentário a propósito da estreia de João Pinheiro. Já tem data e hora, quinta-feira, 20h, João Pinheiro vai arbitrar o Suíça-Bósnia-Herzegovina. E também esta questão do Irão, que continua um pouco atribulada no momento de conflito entre os dois países. De novo, tivemos ontem até o presidente da FIFA no balneário do Irão, mostrando-se solidário com as dificuldades logísticas que a equipa tem enfrentado. Mehdi Taremi ficou retido durante várias horas no aeroporto, isto porque o Irão não pode pernoitar nos Estados Unidos, então joga nos Estados Unidos, mas viaja para o México. Uma situação complicada que estará aqui a viver esta equipa que não se sentiu propriamente em campo. 2 x 2 frente à Nova Zelândia é um resultado normal. E também esta estreia do árbitro português, o representante português da arbitragem neste mundial.

Vou responder o mais rápido que posso a tudo isso, mas porque eu tenho que falar em Cabo Verde, como é óbvio. Primeiro, imagina que o Cristiano Ronaldo amanhã só toca na bola ao minuto 30. Ui, é que o Yors Sarbal, o tal homem que joga lá à frente, só ao minuto 30 é que deu o primeiro toque na bola. Isso diz muito daquilo que foi também esta Espanha. Estatísticas muito interessantes, um Cabo Verde com 26% de posse de bola e num jogo de 11 faltas, Cabo Verde cometeu uma falta. Isto é um recorde absoluto que acho que remonta a 1966. É uma coisa perfeitamente fora do contexto da normalidade, que é uma equipa como Cabo Verde, que com 26% de posse de bola, quer dizer que passou mais tempo atrás da bola e a defender e só cometeu uma falta, é extraordinário. O jogo em si também tem poucas faltas, como disse, 11 para a questão da Espanha. E depois dizer que todas as estatísticas, obviamente, foram a favor da Espanha, a começar pelos cantos, 11 cantos contra apenas um canto. As faltas foi uma de Cabo Verde e 10 de Espanha e até inclusivamente as finalizações, oportunidades, aquelas que são contabilizadas. Sabemos que há estatísticas que tiram as bolas aos postes, etc., mas 27 contra sete. Diz muito daquilo que todos nós vimos, uma Espanha a carregar, mas é como o outro diz: "Não basta correr, é preciso correr bem." E aqui não basta chegar, é preciso chegar bem. Não me surpreendem estes empates todos, ninguém quer perder. As equipes europeias estão com dificuldade em entrar, claramente. Há exceções, como é o caso da Suécia, mas estão com dificuldade claramente a entrar. Tem muito a ver com tudo, com calendários, umas férias que eles são forçados a fazer antes. Forçados no sentido, porque depois não há muito tempo para virem pro campeonato. São condicionantes diferentes, mas depois quando isso começar a rolar, obviamente que alguma normalidade vem ao de cima. Parabéns a Cabo Verde, lágrimas, festa, vozinha, a diáspora, os sentimentos de pertença a um país e uma nação. Tivemos tudo aquilo que acho que o futebol ainda vai tendo e que é esta magia que eu acho que é fundamental. Quanto ao árbitro português, ele tinha que começar a estrear-se, obviamente, se está lá, é uma equipa de arbitragem, falaremos depois melhor. Todos os jogos são importantes nesse grupo, porque as quatro equipes que lá estão, estão todas com um ponto e portanto esta segunda jornada, obviamente acredito que até vá adiar pra terceira, se calhar, a decisão final, mas o fato é que partem todos com um ponto e isso significa que é um jogo. Aliás, qualquer desses dois jogos vão ser jogos difíceis e esse também vai ser um jogo difícil, porque partem todos em pé de igualdade e oxalá seja uma estreia importante. Quanto ao presidente da FIFA, eu percebo o papel dele. Obviamente que ele vai tendo que dar uma no cravo, outra na ferradura. A questão é que devíamos ser proativos. É um bocadinho como aquela história de antes de acontecer, devíamos ter evitado que acontecesse. E tudo o que está a acontecer, o árbitro somali ser recambiado, esta questão com o Irão, este excesso de publicidade que eu percebo, mas ao mesmo tempo acho que é um exagero aquela que é a pausa pra hidratação ou cooling break, agora eles chamam de hydration break. Há aqui uma série de coisas que nos deixam sempre um bocadinho apreensivos relativamente a todo esse funcionamento e não deveria estar a acontecer com os jogadores iranianos, estas retenções, estas esperas, o ter que andar a viajar pra ir pro México, depois chegarem. Isto é tudo aquilo que não se quer. A FIFA, neste aspecto, está a tentar dar uma cara lavada, mas já está tudo muito sujo, como é óbvio.

João Pinto, parece que Bernardo Silva vai mesmo rumar ao Real Madrid, o jogador português que está nesta comitiva no Mundial é um desejo de Mourinho. Segundo diz Fabrizio Romano, fica adiado esse sonho teu de benfiquista, de voltar a tê-lo com as cores vermelhas e brancas.

Boa tarde. Ele foi muito claro quando disse logo no início do ano, já para não haver novelas, que não ia voltar para o Benfica. Depois o que se falava, e que parece que estava quase firmado, era o Atlético de Madrid. Esta mudança do José Mourinho para Madrid acabou por o fazer mudar de ideias. Acho que é um clube à altura dele, vai para o melhor clube do mundo, vai lá chegar, espero eu, como campeão do mundo e portanto vai ter tudo a seu favor.

Só um breve comentário também, voltando aqui ao mundial, esse França x Senegal. Ainda há dias li o nosso colega Luís Pinto Coelho dizer que pode ser uma das favoritas, este Senegal, junto a um jogo mais logo às 20:00 de França. Como é que olhas para esta partida, que é o prato forte da jornada de hoje?

Ontem tivemos uma Espanha com muita sobranceria, com muitas invenções, porque achava que o jogo se ganhava com piscar de olhos e hoje a França não vai cometer o mesmo erro, até porque o último jogo de preparação que fizeram, um dos últimos, foi contra a Costa do Marfim e perderam. Portanto, eu acho que a França vai muito acordada para este jogo. Vai muito desperta. O Senegal tem uma boa equipa, mas para mim França é a equipa mais forte. Eu acho que a França vai querer desde a primeira hora mostrar aquilo a que vem e portanto acho que são más notícias para o Senegal e uma França com o Olise, com aquele momento de forma com que acabou o ano, vai ser muito difícil de parar.

Pode ser uma das figuras deste mundial se continuar com esse momento de que aqui fazias referência. Temos pouquíssimos segundos para o final do programa. João Pinto, fico já contigo. Quem é o teu campeão e com que nota?

Cabo Verde. Tenho essa sorte de ser o primeiro e poder dizer logo. Cabo Verde com uma nota 18, uma grande exibição e obviamente que nada está decidido, até porque todos têm um ponto e o último não passa, mas foi um bom começo.

Augusto Inácio, nota para Cabo Verde também ou tens outro destaque hoje?

Não, nota destaque número um para Cabo Verde, claramente. Dou nota 18, como disse o Gabriel Alves, e bem, espero dar uma nota maior, porque realmente foi uma grande surpresa pela positiva de Cabo Verde. Mas também queria dar nota 17 de preocupação pelo Rúben Dias, preocupação porque é o melhor central que Portugal tem e preocupação porque ele não está em grandes condições, está a fazer trabalhos à parte, não acabou muito bem a época no City também com lesões. É realmente um momento de grande apreensão para a nossa seleção, sinceramente.

A ver vamos. Gabriel Alves, campeão de hoje, com que nota?

Olha, eu já dei os campeões, portanto Cabo Verde e a Vozinha, mas quero deixar aqui um campeão, aquilo que se está a ver, a observar, a sentir neste campeonato do mundo, a chamada paixão pelo futebol. O futebol, portanto, como alicerce, como epicentro disso. Nos estádios tem sido uma maravilha, as civilizações diversas, cada uma com o seu caráter, a sua diversidade, a forma como se unem face ao espetáculo. Têm sido, de facto, momentos muito grandílicos e parabéns ao futebol, que está no meio de muitas clivagens e de muitas cenas, eu diria, pouco próprias, mas os povos que estão nos estádios têm dado uma grande nota. Parabéns.

Começamos com a nota e o campeão do Pedro Henriques.

Eu vou dar 20 a Cabo Verde, porque aconteça o que acontecer, o que eles ontem fizeram, nós também, porque amamos todos Cabo Verde, fizeram fora do campo e no pós e no antes, toda essa festa é o mais bonito. Independentemente destes garneis todos que existem em torno destas competições e dos dinheiros, é o mais bonito, é o seu estado puro. E o Vozinha, o guarda-redes, esta coisa fantástica dos tempos de hoje, que entrou com 50 mil seguidores no Instagram, saiu de lá com 1,8 milhões e há 11 minutos já estava a caminho dos sete milhões. É o mundo em que vivemos, portanto, a qualidade das pessoas que estão lá, depois o momento, a circunstância é que faz com que tudo altere. Cada vez mais é o homem e a sua circunstância. Nota 20 para Cabo Verde.

Amanhã à mesma hora, depois do jornal da 13:00, "E o Campeão É...?", numa edição que vai olhar mais em pormenor para a estreia de Portugal neste mundial de futebol.