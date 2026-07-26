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É tempo agora para uma nova edição de "Juventoré" na Rádio Observador, todos os dias com notas para dar de zero a 20. Nesta edição das manhãs "360" de fim de semana, temos conosco a Mafalda Pratas e o José Manuel Mestre. A condução deste "Juventoré" é contigo, Vasco Maldonado Correia.

Mais uma aparição de Luís Neves, mais uma promessa de explicações, mas explicações essas para já nem vê-las. O ministro da Administração Interna continua a empurrar com a barriga os esclarecimentos sobre as polémicas em torno dos mandatos na Polícia Judiciária. Por isso mesmo, eu começo por ti, Mafalda Pratas, bom dia, para perguntar se tens esperança de um dia ainda vir a ouvir Luís Neves, de facto, trazer explicações.

Bom dia. Tenho esperança, sim, mas acho que esse é um dos principais problemas a apontar neste caso cada vez mais estranho, e que deverá hoje suscitar a minha nota muito negativa, que é o seguinte: um ministro não apresenta explicações quando quer. Se ele agora quiser apresentar explicações daqui a dois meses, é quando apresenta explicações. Não é assim. Se surgiu este caso muito grave que mina a própria credibilidade da pessoa como ministro e como servidor público, então tem que apresentar explicações dentro de um prazo razoável. E estar simplesmente em silêncio, a adiar, não me parece uma conduta nada apropriada e eu penso que neste momento é quase inevitável que mais cedo ou mais tarde Luís Neves se demita, porque realmente o caso é muito grave e esta falta de explicações e de tentar empurrar para a frente não está propriamente a augurar bom futuro quanto às possíveis explicações. Porque se as explicações fossem muito simples, se fosse uma mera confusão, ou se realmente com este dispor do atrelado... Porque para mim esse é o principal caso grave. O caso das obras é um bocadinho menos grave, mas o caso do atrelado com os bidões lá dentro, com os químicos, parece-me realmente o caso mais grave. Se a explicação fosse uma explicação simples e até de quem estava a tentar resolver um problema para o bem público, então acho que Luís Neves já teria dado essa explicação. Agora, querer estar, parece-me a empurrar pra frente e provavelmente até para depois de agosto, imagino que para setembro ou outubro, não sei, parece-me que isso mina muito a credibilidade do ministro e do próprio governo.

E da Polícia Judiciária também.

Sim, da Polícia Judiciária também, embora, sem dúvida, claro, porque fica aqui um bocadinho a ideia de que um diretor da Polícia Judiciária pode dispor de tudo aquilo que é apreendido pela Polícia Judiciária em território nacional, para ganho pessoal ou para ganho pessoal dos seus amigos, e isso claro que é completamente inaceitável e sem dúvida que também mina a Polícia Judiciária. Agora, eu não tenho informação privilegiada, mas não estaria muito surpreendida se esta informação que vai saindo, saísse de dentro do próprio seio da Polícia Judiciária, isto é, de pessoas dentro da Polícia Judiciária que não estiveram de acordo com esta atuação de Luís Neves como diretor e estão a tentar expor essa informação. E portanto, até que este problema seja completamente explicado, digamos assim, vai continuar a pairar. É mais um caso que mina a confiança das instituições públicas e o Chega já propôs uma comissão parlamentar de inquérito que, note-se, não é apenas ao caso do atrelado, nem ao caso das obras. A comissão parlamentar de inquérito, pelo menos de acordo com as palavras de André Ventura, vai ser feita para escrutinar todo o mandato de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária. Portanto, isso inclui não apenas estes dois casos. Também pode incluir outras coisas, quer casos também mais deste foro mais pessoal ou mais de corrupção pessoal, quer casos de, penso eu, que o Chega vai tentar politizar isto, visto que Luís Neves é conhecido por ter uma ideologia diferente do Chega em matéria de imigração, de segurança, etc. Eu penso que o Chega vai tentar politizar este caso para essas áreas também e para as políticas seguidas por Luís Neves nessas matérias, e não apenas para o caso do atrelado. E eu penso que aqui Luís Neves está, de facto, muito mal a não dar explicações, mas Luís Montenegro também. Luís Montenegro é, afinal de contas, o primeiro-ministro e não sei do que está à espera. Acho que se eu fosse primeira-ministra já tinha chamado Luís Neves ao meu gabinete para ele próprio dar explicações ao ministro e explicar qual é o plano de ações. Não sei se Luís Montenegro também não estará a tentar empurrar um bocadinho este caso para depois das férias, se calhar para depois da época de incêndios.

Ele não vai de férias.

Pois, exato, mas para as férias dos portugueses. Para depois da época dos incêndios. Vamos ver. Mas este caso não augura mesmo nenhum bom futuro para o governo, que continua a ter bastantes casos e ministros em fogo brando a queimar. E portanto, eu vou dar uma nota obviamente muito negativa a Luís Neves, vou dar um cinco.

Este não é, de resto, e como fazias referência, Mafalda, o único caso a pressionar o governo e Luís Montenegro. Entretanto, terminou na sexta-feira, depois de vários atrasos, a segunda fase dos exames nacionais. Arranca amanhã a correção destas provas. José Manuel Mestre, bom dia.

Bom dia, Vasco.

Eu pergunto o que nos exames te faz pensar no sistema de controle de navegação aérea?

Eu também queria falar do ministro. Não sei se queres que eu passe já para os exames ou se falo no ministro. Ok, então deixamos os exames para mais adiante. Em relação ao ministro da Administração Interna, há aqui algumas coisas. Ele pareceu sempre um diretor extraordinário da Polícia Judiciária, pareceu ministro com coragem política, que era uma espécie de estrela deste governo. Em muito pouco tempo, tinha uma promessa que agora está muito fragilizada, se não for cumprida porque não houver dinheiro, que era aumentar os polícias como aumentou os inspetores da Polícia Judiciária, e agora vê-se enredado nesta teia. Esta história, no que lhe diz respeito, é um pouco a história da mulher de César, que não lhe basta parecer, tem de ser. A um ministro da Administração Interna, que chefia as polícias, que aplicam multas quando alguém não cumpre a lei, ou quando alguém faz o que não deve ou deixa de fazer, quando um diretor da Polícia Judiciária que deu ordens, chefiava equipas para deter pessoas que não cumpriam a lei, essa pessoa tem muita dificuldade em estar numa situação dúbia. E por mais estrela que tenha sido, e se calhar até apagar os efeitos disso, o certo é que, como dizia Rui Rio numa entrevista, eu diria quase assassina pela força daquilo que disse esta sexta-feira, o ministro e ex-diretor da Polícia Judiciária tem que dar explicações já sob pena de estar totalmente em xeque, de ter perdido a sua autoridade e colocar em autoridade o próprio partido do governo. E isso é um problema que Luís Neves tem que avaliar. Ele, quando encostado à parede, se estava no lugar a pedido do primeiro-ministro ou porque se sentia com condições políticas para continuar a ser ministro, resolveu dizer que se sentia com condições políticas para isso, mas agora tem de dar essas explicações sob pena do seu poder continuar a ser minado, mas que é uma ave com a asa ferida ou com as duas asas feridas, isso é, a asa da Polícia Judiciária e a asa das obras que fez. E, portanto, as explicações, sobretudo para ele, mas também para o sistema democrático, são urgentes e são precisas. Mas o caso de Luís Neves é isto, é apenas isto. Já toda a gente viu as duas coisas, já toda a gente reagiu naquela perspetiva: "Eu também gostava de não ter licença de obras, de não ter que fazer isto tudo" e o compreendeu ou não. Aqueles que tiveram que pagar tudo seguramente têm a mais dificuldade ou muita dificuldade em compreendê-lo. Já toda a gente tem uma ideia sobre a história do atrelado do caminhão TIR que foi apreendido e está noutro lado. Aqui as provas serão outras, a questão é mais melindrosa, implica várias coisas, mas isso é uma parte. Mas eu queria falar de Luís Montenegro. Eu disse aqui muitas vezes que Luís Montenegro tinha um oráculo. Ele mora na rua do Pessolo, praticamente em frente à casa do ex-presidente da República e ex-primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, são vizinhos, e eu criei aqui uma imagem simbólica quando ele tentou fazer as coisas como Cavaco fez entre 85 e 87, quando era primeiro-ministro sem maioria absoluta. E ele próprio, indiretamente, e pessoas do círculo próprio assumiram que ele estava a agir um pouco como Cavaco agiu nessa altura. E viram-se várias fórmulas usadas por Cavaco que foram replicadas por Luís Montenegro. Só que esse oráculo parece ter desfocado nesta altura, porque Cavaco Silva, quando um ministro punha em causa a credibilidade do governo, por melhor que fosse, ele deixava-o cair. Aconteceu desde logo com Miguel Cadilhe, que tinha feito uma reforma do IRS total, quase, mas quando esteve em causa a idoneidade do ministro, ele não deixou que essa idoneidade atingisse o primeiro-ministro. Repetiram-se as remodelações, os casos, até Leonor Beleza, que era de uma credibilidade imensa, que estava a executar uma estratégia governativa, mas quando Cavaco Silva percebeu que o governo ia ser atingido e que ele próprio iria ser atingido, então aí, nessa altura, deixou cair a própria Leonor Beleza. E este é um modus operandi que não é de Luís Montenegro. Ao mesmo tempo que esse oráculo ficou desfocado, ele parece ter adotado um amuleto. Ele gosta muito de amuletos, ainda agora ofereceu um amuleto a Cristiano Ronaldo para a seleção, que não deu sorte nenhuma.

Ele próprio chegou a ser o amuleto da seleção. No mínimo era o que se via.

Exatamente. E usava a pulseira com o amuleto. Ele agora adotou um amuleto de Benfica, que é o amuleto de António Costa, que mora em Benfica. Porque António Costa era aquele que quando o ministro estava em apuros, tinha garantida a sobrevivência por muito tempo. Até que, de tanto apostar na sorte, houve um dia em que ele próprio acabou por ter de se demitir. E aqui Luís Montenegro troca claramente a firmeza de Cavaco pela jogada da sorte, que é o ministro em xeque pode ficar, e vai ficando, e vai ficando, e vai corroendo O governo, o primeiro-ministro, a própria democracia. É certo que isto é um modus operandi que ele já usou para si próprio, porque ele teve problemas com a Casa de Espinho, cujas obras foram feitas, ou parte delas, por um empreiteiro que trabalhou para a Câmara que ele como jurista deu razão contra a Câmara onde ele, Luís Montenegro, era jurista ou prestava serviços como jurista. Há a história da casa, a história da Espinho Viva. Diz isso?

Dizia que o próprio Cavaco Silva também chegou a ter um pequeno problema com umas obras.

É verdade, mas há uma diferença significativa: é Luís Montenegro passou por cima disso tudo, a Espinho Viva, etc. Mas Cavaco Silva foi implacável e só no fim, só em 1994, é quando o empreiteiro decidiu oferecer-lhe uma parte da obra e não cobrar aparentemente IVA por isso, é que Cavaco Silva se deixou enredar. E sabes qual foi o resultado? Houve mais coisas, mas o que é certo é que ele concorreu à Presidência da República em 95, decidiu avançar em outubro e depois perdeu as eleições presidenciais. Estas coisas as pessoas parece que perdoam, mas há um dia em que o copo transborda e até Cavaco, até esse oráculo que tinha feito tudo bem, quando achou que, aparentemente, isso é o que consta da história, porque a coisa levou algum tempo a ficar esclarecida, quando Maria Cavaco Silva terá aceitado que o empreiteiro fizesse um desconto e isso teve um efeito no pagamento do IVA, isso depois ajudou a ter um custo político. Não foi só isso. Houve a ponte, o bloqueio da ponte, houve mais coisas, é certo, mas são estas coisas, e Luís Montenegro também tem mais coisas a bloqueá-lo, que exigem que um primeiro-ministro seja mais assertivo na hora de reagir às coisas.

José Manuel Mestre, queres dar nota a este caso e passar rapidamente também aqui aos exames?

Um 18 para Luís Montenegro, pela capacidade que tem de fazer de conta que não vê.

Queres então passar também aos exames rapidamente antes de irmos à Mafalda?

Então passamos. Estavas tu a dizer-me o que é que eu comparo na história dos exames à história do sistema de controle e navegação aérea. É simples. Até vou pegar numa notícia de hoje que vem na primeira página, e está ao vivo na TSF, do diretor do INEM, que diz: "É triste sermos acusados por 10 ou 12 chamadas que não correram bem." Entretanto, o público faz uma excelente reportagem no sítio onde estão depositados os exames. Foi ao local a convite, obviamente, do governo, tem acompanhado esta história e descobriu que ainda há 300 exames que estão a ser reconstituídos. Que há poucos dias eram 800 e tal, e parece que isto é tudo normal. Quando morreram grávidas, quando houve problemas sérios no Sistema Nacional de Saúde, parece que é tudo normal. Eu queria contrapor só o que acontece no sistema de navegação aérea deste país e do mundo inteiro. Imaginem que aí também era triste serem acusados por um ou dois casos que correram mal, dois aviões que chocavam um contra o outro. Ou seja, está na altura de se aplicar ao resto do país, ao resto da realidade, aquilo que se faz no sistema de navegação e controle aéreo. Não pode, zero.

Um erro mais.

Não pode haver incidentes. Exatamente, as pessoas não podem morrer porque a saúde não responde. E, de repente, isso tornou-se uma normalidade. O INEM reage desta maneira porque 10 ou 12 casos correram mal. Como? E agora temos o ministro da Educação, que veio dizer que assume que há exames com notas suspensas e que veio dizer uma coisa como esta, que é muito significativa, é que se estivesse à espera de ter todas as condições, nunca iria fazer nada. É assim que o país avança. Portanto, ele avançou para esta reforma, como ele lhe chama, porque é preciso fazer alguma coisa. Se morrem alguns pelo caminho, pelos vistos estamos numa era onde isso é normal. Este ministro foi aquele que fez, as pessoas talvez não saibam, o estudo econômico do novo aeroporto, e quando o PSD contestava esta localização do novo aeroporto, ele fez para a comissão que fez o trabalho que indicou esta solução como a solução mais viável, foi ele que fez o estudo econômico e de algum modo acabou com todas as dúvidas que havia no próprio PSD sobre a viabilidade daquele aeroporto, que já tinha sido estudada e comprovadíssima em 2008. Toda gente dizia que não era viável. Ele fez isso. Ele é reconhecido por muito e também deve ser por isso, mas o fato de ter qualidade não o exime a não fazer tudo aquilo que deve ter que ser feito para que as coisas resultem. A resposta deste ministro é que as coisas se vão resolvendo. Ele pode sair totalmente vencedor, mas, por exemplo, há 300 alunos que ainda não sabem do exame, é dito aqui. Podem não ser 300, alguns pode ser duas disciplinas, mas há 300 exames que estão ainda por reconstituir, desfeitos, perdidos. Se até ao dia do acesso ao ensino superior houver um aluno que não tenha nota e por isso não consiga concorrer ao ensino superior na primeira fase, sendo atirado para uma segunda fase onde pode não haver vagas para o curso que ele quer O ministro tem responsabilidade por isso. E ele gosta de dizer que o diretor do Júri Nacional de Exames e CeSantes vai ser responsabilizado. Os diretores das escolas vão ser responsabilizados, mas nunca diz que vai pedir responsabilidades a quem avançou para este caminho assim. E ele tem de pedir responsabilidades. E tal como no resto, tal como no caso que falávamos há pouco, nos outros casos de saúde, se houver um aluno que não entrar para o ensino superior, não pode existir. É um avião que colidiu com o outro e isso quando afeta pessoas e a vida e o futuro dessas pessoas não pode existir.

José Manuel Mestre, preciso da tua nota para irmos rapidamente à Mafalda Pratas.

A minha nota é outro 18 para o ministro da Educação, Fernando Alexandre, pela capacidade que tem de passar as culpas para terceiros e não garantir que todos os estudantes que concorreram, que fizeram os exames e ainda não viram as suas notas, terão condições de concorrer à primeira fase, nem que ela tenha que ser adiada.

Mafalda Pratas, também acompanhas esta ideia e pergunto já agora, como é que viste o aviso de Fernando Alexandre de que se esta segunda fase apresentasse os mesmos problemas que se registaram na primeira, de que o processo de transição digital na correção dos exames em Portugal acabava de vez. Isso faz sentido? Ou seja, uma reforma é tão necessária, mas se correr mal uma vez, já não se pode voltar a pensar nela.

Eu acho que realmente se correr mal nesta segunda fase, que diga-se, não é em nada semelhante à primeira fase, na medida que há muito menos alunos e exames a serem feitos. Portanto, o verdadeiro teste, por assim dizer, seria daqui a um ano, quando houver uma nova primeira fase onde há realmente centenas de milhares de alunos em todas as disciplinas e portanto, esse é o real teste. Veremos se vai continuar a ser feito. Mas se nesta segunda fase, que é muito mais fácil, digamos assim, porque tem muito menos alunos e provas a serem digitalizadas e corrigidas, se ainda assim houver problemas, então eu creio que o mínimo será suspender. Não digo que encerrar para sempre esta matéria, mas pelo menos suspender e para o ano fazer uma coisa normal, digamos assim, até se ter a certeza absoluta que feita, eu tenho chamado a isto reforma, mas que a mudança pode ser feita. Estes problemas e mais se continuar a haver na segunda fase estes problemas e isso se arrastar e no final das contas, com problemas na primeira e na segunda fase acumulados, houver também problemas registados no acesso ao ensino superior, eu creio que a demissão de Fernando Alexandre é necessária. Eu sei que Fernando Alexandre é uma pessoa muito querida por muita gente e é um dos ministros sérios e com clara qualidade na sua carreira anterior a ministro, mas isso não o exime das responsabilidades ministeriais que teve e dos erros políticos que pode ter feito. E eu creio que não só, obviamente, houve uma enorme precipitação em avançar com esta mudança, não tendo as certezas de que havia o mínimo possível para ela correr bem, porque de fato não havia, e eu percebo a declaração do ministro de que se nós estivermos à espera que tudo esteja perfeito para fazer a tal reforma, nunca ela é feita, mas quer dizer, isso não implica, tem que ainda assim haver o mínimo que tem que estar garantido para fazer a tal reforma, porque senão estamos a fazer mudanças atrás de mudanças sem ter nada garantido. E isso também não me parece uma grande estratégia de reforma. E portanto, eu creio que ele tem, sem dúvida, responsabilidades políticas na precipitação que houve quando aparentemente não havia um sistema informático e um sistema de informação e de pessoal dentro do Estado capaz de o fazer, e tem também responsabilidades políticas na forma como lidou com o problema. Isto é, eu creio que, sem dúvida, a melhor forma que deveria ter sido tomada para lidar com este primeiro problema tinha sido adiar cerca de uma semana, por exemplo, todos os outros prazos. Isto é, adiar uma semana a segunda fase e adiar uma semana o acesso ao ensino superior. Ninguém seria prejudicado com isso, e eu penso que teria sido mais avisado do que estes remendos em cima de remendos que Fernando Alexandre está a fazer. E de certa maneira, eu penso que esta semana houve várias declarações infelizes, não apenas do ministro, mas também de outras pessoas como Sebastião Bugalho, que realmente não foram boas. Quando há um erro político, o ministro deve assumir esse erro político, em vez de tentar passar culpas para outras pessoas. Agora, estamos todos à espera da segunda fase e esperemos que não haja problemas. Se não houver problemas e se acabar o acesso ao ensino superior por não ter problemas, eu creio que o ministro, como se diz em linguagem popular, se vai safar.

E nessa segunda fase, Mafalda, que nota é que merece Fernando Alexandre? Preciso mesmo que concluas.

Sim, eu ainda não tenho a nota da segunda fase, mas com a nota da primeira fase é um seis, porque de fato precisa de uma grande melhoria para passar com positiva.

Duas notas negativas. José Manuel Mestre, não tens, desculpa. Estamos mesmo em cima do noticiário, mas ficam as notas negativas da Mafalda e as notas positivas aqui com um traço de ironia do José Manuel Mestre.