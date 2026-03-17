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Este é o "E o Vencedor É..." da Rádio Observador. Já sabe que para além de nos ouvir aqui na rádio, também nos pode ver, é só acompanhar-nos em direto através das nossas redes sociais ou no site do Observador. Carla, esta manhã estão conosco Alexandra Machado e a Helena Matos.

E esta manhã vamos andar por vilas e cidades, mas começamos pela eleição dos órgãos externos à assembleia, ou melhor, pela não eleição dos órgãos externos à assembleia. Helena Matos, não há forma dos partidos se entenderem?

Nós temos um sistema que está preparado para dois partidos, dois partidos grandes. Acontece que passamos a ter três partidos médios, e não há como dizê-lo de outro modo. É a realidade que temos. Nós estamos a falar muito da questão do juiz do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça. Neste momento, penso que está consensualizado que o Provedor de Justiça será para o Partido Socialista, mas depois temos o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Económico e Social, Conselho Superior da Magistratura, o Conselho de Opinião da RTP, o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, o Conselho de Segurança Interna e o Conselho de Defesa Nacional. Espero que não me tenha aqui escapado nada. E estão à espera. E essa é a circunstância que temos. Como o Bruno disse aqui há pouco, é o óbvio que no passado houve discussões grandes entre o PS e PSD nesta matéria. Chegamos a estar durante algum tempo, por exemplo, a questão do Provedor de Justiça era mais evidente algumas vezes, que havia divergências nessa matéria. Agora, nós não podemos continuar assim, em primeiro lugar, porque tudo isto tem de funcionar. E conforme dizia o Paulo, realmente nós não podemos estar agora no Bom Maia e Vilão, nós não podemos ir à Autoridade Tributária: "Olhe, espera ali um bocadinho, que eu tenho que ir ali falar com mais duas pessoas."

Portanto, há um bloqueio.

Sim, mas há aqui bloqueios mais complicados que outros. Eu realmente não estou muito preocupada com o Conselho de Opinião da RTP. Efetivamente, penso: qual é o problema do Conselho de Opinião da RTP?

Pois, eu penso que os partidos também já não terão, porque segundo consta só falta o Tribunal Constitucional.

Mas já estamos há não sei quanto tempo nisto. E o Tribunal Constitucional irá agora ter, como nós presumimos, uma visibilidade, até porque se coloca uma visibilidade e um protagonismo grande, com alguma legislação, porventura, a ir para constitucional. E depois, até porque temos aqui uma outra coisa, e que é o tribunal, que se chama constitucional, isto começa a ser muito pouco constitucional, porque dos seus 13 membros, ele está com 11, mas há um outro que depois já está muito para lá daquilo que seria o final das suas funções.

É isso, é esperar por 2028, quando acaba o próximo mandato, e assim já há quatro.

Como eu não sabia como é que havia de finalizar este imbróglio, passo-te já a palavra, porque me parece que tu tens uma solução.

Em quanto está a sua solução?

Pronto, exatamente.

Espero que não seja. Isto é ironia. Tem que cuidar com os desejos. Esperar por 2028 não me parece razoável.

O método europeu funciona nas cimeiras, que é fechá-los todos numa sala e dizer: "Só saem daqui quando houver acordo."

Experimentou-se isso uma vez na escolha dos papas, por isso é que temos o fumo branco. Entraram fechados lá dentro e não lhes davam tréguas.

Precisamos de um conclave.

Por que não isso? Mas é verdade.

Sem telemóveis.

A psicologia, a pressão da necessidade de decidir.

Decidir uma data e a partir daí não sai.

Isto vai não sei quanto tempo. Há um desrespeito imenso pelas instituições, antes de mais.

Como é que se sai disto, Bruno?

Eu acho que a Helena tem razão quando diz que temos um sistema pensado ou preparado para dois grandes partidos e para esses partidos se entenderem e se irem revezando, de preferência na escolha destes nomes para os vários órgãos, e que a partir do momento em que entra um terceiro corpo, o sistema bloqueia. É o problema dos três corpos. Tudo funciona quando são dois, quando há um terceiro, aquilo entra ali numa espécie de entropia e já não se consegue sair dali. E eu, por um lado, percebo que o PS procure, por todos os meios, manter esse privilégio de nomear um juiz para o Tribunal Constitucional. Por outro, pela lógica, seria o PS a ter de abdicar, a ter de ceder, porque, de facto, se temos um governo, se normalmente, se habitualmente, o governo nomeava dois e a oposição ou o partido que estava na oposição, um dos juízes, então o normal seria isso continuar para se desbloquear. Obviamente que o PS, como terceira força política no Parlamento, vê isso como uma perda das prerrogativas que tem, que sempre teve, só que as coisas mudaram. Eu percebo que procurem manter. E há aqui outra questão, que é a questão da politização do Tribunal Constitucional. Aqui se vê a importância que é ter juízes de uma determinada orientação ideológica, porque se quer sempre apresentar os juízes do Tribunal Constitucional como pairando acima dessas lutas partidárias e ideológicas. Como se vê, não estão nada acima, daí a importância de ter essa possibilidade de nomear os juízes para o Tribunal Constitucional. Portanto, este bloqueio revela não só o impasse entre os partidos, mas também a importância, no caso do Tribunal Constitucional, porque parece que é o único que, de facto, falta deles chegarem a entendimento. Há uma maior responsabilidade. Eu sei que vários partidos pediram o adiamento das eleições, mas creio que há uma responsabilidade acrescida para o Partido Socialista, porque foi o partido que saiu em terceiro das eleições. É aquele partido que tem mais a perder, mas que seguindo a lógica que sempre seguiu, era o partido que de fato perderia, porque passou a terceira força política no Parlamento.

Terceiro em número de deputados.

Em número de deputados.

Devem ter mais votos.

Pois.

O que torna o critério mais difícil de se aplicar.

Ver se aplicam o método também para o Tribunal Constitucional ou não.

Pois, mas o Chega também tem razão em dizer que se não nomear nenhum juiz para o Tribunal Constitucional, há uma parte do eleitorado que de fato não está representada nesses órgãos. E também não deixa de ter razão, apesar de ter havido mais eleitores a votar no Partido Socialista. Por isso é que estamos nisso.

Sim, mas eu creio que a bem do equilíbrio do regime, o Chega tem que ter uma pessoa no Tribunal Constitucional.

Vai ser interessante ver como é que-

Tenho curiosidade em saber quem é que vai designar.

Exato.

Quem é que o Chega vai escolher. Até porque porventura as pessoas têm que ter um determinado perfil, algumas pessoas não quererão ficar associadas a uma escolha do Chega. Agora, eu acho que irão acontecer eleições, dentro de algum tempo, e acho que não se pode subverter ou esticar as regras em função daquilo que nos dá jeito no momento. Portanto, neste momento, o Chega deve ter um juiz no Tribunal Constitucional e perder o juiz no Tribunal Constitucional, como os outros partidos, caso o resultado das eleições e das escolhas dos portugueses determinem isso.

Claro.

Vai ser interessante ver como é que o PSD sai desta situação.

Desembrulha.

Desembrulha. E eu acho que Hugo Soares, que na altura se disse que não tinha ido para o governo porque no Parlamento era preciso uma pessoa que negociasse bem com os outros partidos, vai ser interessante perceber o que é que vai acontecer nesta negociação, porque é disso que se trata, e ver como é que Hugo Soares se desenvencilha disto. Hugo Soares e obviamente Luís Montenegro, porque isto é mais uma negociação que está no Parlamento e nós vamos assistir a vários documentos, já temos assistido, aliás, a vários dossiês que carecem dessa negociação e espera-se que isto não seja também moeda de troca, que isto não haja aqui curto-circuito. Sim, é verdade, mas o Tribunal Constitucional é um órgão de extrema importância.

Sim, dos mais importantes. Haverá certamente trocas e deve haver. Não só entre estes cargos agora. Tu aprovas-me este que eu aprovo-te aquilo.

Com quem é que vai negociar neste ponto e o que é que vai dar em troca para conseguir a aprovação ou do Chega ou do PSD.

Não, mas o regime tem que se habituar. Já foi a dificuldade que vimos para a eleição dos corpos da Mesa da Assembleia da República, com a esquerda do Chega. Nem que seja para irem para lá fazer gestos e mandar beijinhos lá na mesa, que é o que têm feito alguns representantes do Chega que lá estão, ou então de saírem da mesa cá para baixo para depois ir dizer mal da mesa aos gritos, que é o que aconteceu com Filipe Melo, se não me engano.

Mas também, honra lhe seja feita, a leitura da ata mais longa que foi.

Também lhes coube.

Também lhes coube. Mas também era um rapaz novo, e portanto assim confunde.

Mas o regime tem que se habituar, como é evidente.

Sim, mas vai ser interessante perceber se o PSD vai dividir para reinar.

Há sempre uma possibilidade que é do PSD nomear o seu juiz e depois de dividir a escolha do outro com o Chega, por exemplo, deixando sempre o terceiro para o PS.

Sim, é isso. É dividir para reinar.

Essa será uma possibilidade.

Vamos ver como acontecer, se acontecer, quando acontecer. Ainda não deram notas, querem dar notas? Helena, que nota é que dás que tu adoras?

Se as pessoas não fizeram o teste, como é que eu posso dar notas?

Para já estão atrasados, se não fizeram o teste.

Se estiverem atrasados no teste, também chumbo. Se não fizerem o teste chumbam ou não?

Faz chumbo.

Vão à segunda chamada.

Vão à segunda chamada, mas que isto tem impacto.

Mais. Acho que é mais.

Eu dou um nove, porque os partidos claramente ainda não se habituaram a esta nova realidade. Eles têm defendido que é o novo normal, é a nova realidade política, temos que conviver todos com ela, mas quem parece estar com mais dificuldade para se adaptar a esta realidade, decidida pelos eleitores nas urnas, são os partidos.

Devias dar dois terços.

Tens alguma nota ou guardas para daqui a pouco?

Dois terços.

Dás dois terços.

Dois terços.

Assim seja. O Parlamento que discute, Paulo, vai discutir agora a elevação da Póvoa de Lanhoso a cidade. Há também aldeias e outros também. Espreito Vizela.

Sim, aí era conselho, atenção. Aí é diferente. Aí é uma autonomia, é deixar de ser uma freguesia de um conselho e passar a ser um conselho autónomo. Aí há uma questão de auto-autonomização de povo.

Vamos voltar aqui a discutir estas questões.

O que eu acho curioso, atenção, isto é regular, neste caso o PS e outros partidos que fazem estas propostas de elevação de aldeias a vilas e de vilas a cidades, e é recorrente em todas as legislaturas. O que eu acho impressionante é o fascínio que as populações têm em subir para o patamar seguinte.

Há umas que não querem subir.

E lá o contraponto. Vila de Cascais, vila de Sintra, vila de Óbidos, fazem questão de se manter vilas.

Pois.

Porque é um instrumento de marketing. Óbidos, vila natal Se não fosse vila já não ficava bem.

Cidade natal.

Cidade natal. E o apelo turístico para algum tipo de turismo é muito melhor tu visitares uma vila, é mais pitoresco do que uma cidade.

É um estatuto. Dá um certo estatuto.

Sintra ser uma vila, desculpem, é tipo aquele grandalhão que tem 18 anos e ainda senta na secretária daquelas que já não cabem as pernas, da primeira classe.

É quase um título nobiliárquico.

Sem dúvida, mas eu acho que essa inteligência de marketing territorial também faz parte. Ao contrário daquilo que é a generalidade das populações, que não sei este fascínio por ser uma vila. Póvoa de Lanhoso, atenção, nada contra, quer ser cidade e é um exemplo, entretanto, é aquele que está à mão agora neste processo de votação. Póvoa de Lanhoso quer ser passado de facto a cidade e depois é muito raro os partidos aqui votarem contra, como é evidente. São aquelas populações que estão em-- Póvoa de Lanhoso tem 21.700 habitantes. Em 1960 tinha 22.033. Tinha mais em 1960 do que tem agora. É do distrito de Braga. Se formos a ver depois as propostas de passagem de aldeia a vila, sei lá, Vila de Punhe, esta já tem vila no nome. Portanto, agora é só fazer jus ao nome. A Vila de Punhe, que é em Viana do Castelo, tem menos população também, menos 20% da população do que tinha em 1960. Vila Cova de Alva, de Arganil. Em 1920, há um século, tinha 1364 habitantes, agora tem 513. Portanto, quase um terço do que tinha há um século. Eu diria que muito mais por propriedade seria até uma cidade para a dimensão de há um século do que é agora para vila. E o que eu acho impressionante é este fascínio, que eu não entendo, porque as vantagens ou são nulas ou podem até ser negativas, quando se passa para o patamar seguinte, porque há ali um desajuste, sobretudo em poder da atração turística, eu acho que é pior para este tipo de populações, de localidades, terem estatutos acima daquilo que são. Portanto, perde-se ali o mistério. Sobre isso, a pesquisa sobre isto, encontrei um artigo aqui no Observador do Nuno Alpine Martinho, que vai escrevendo algumas coisas aqui para o Observador, e ele olha para o caso de Valença, que em 12 de junho de 2009 passou precisamente de vila a cidade, e ele fez o balanço agora em 2024, portanto, passados 15 anos. Ele diz que na altura a elevação à cidade trouxe a promessa de maior visibilidade, novos investimentos e, sobretudo, novas oportunidades para a população local. 15 anos depois, ele diz que a realidade apresenta-se muito diferente da esperada. Muitos valencianos questionam sobre os reais benefícios desta transição. E ele diz que a elevação da cidade trouxe algo verdadeiramente significativo. Não, não trouxe.

Mas deve ser trazida alguma alteração à pessoa que faz os documentos municipais, os envelopes, o papel.

Porque tem que mudar aquilo tudo.

Os vidros.

Não faz-se uma festa no dia.

Não consigo perceber, e esta é mesmo uma dúvida que coloco, por que se pode dizer a uma população, e por que uma população acredita, que a sua mudança de vila a cidade pode trazer mais investimento, o que disseste que eles querem?

Mais investimento, mais visibilidade.

Mais visibilidade.

Novas oportunidades para a população local.

E novas oportunidades.

É um papel.

Por quê?

Nada. É ilusão, de onde é que vem a ilusão.

A elevação à cidade obriga a ter determinados equipamentos.

Equipamentos.

Não estará relacionado com isso?

Ou já o tem.

É preciso perceber por que eles querem. Ser cidade implica ter uma dependência da Caixa Geral de Depósitos? Estou a perguntar. Agência bancária, sim. É dois terços de um conjunto de instituições, um deles é uma agência bancária, mas não necessariamente tem que ser. Mais uma vez, dois terços de alguns.

Dois terços a perseguirem.

Dois terços de um conjunto de instituições. Paulo, vais dar dois terços a esta iniciativa?

Se tiver tempo, ainda faço uma nota sobre a pensão de Mário Centeno.

Está bem. Vamos à Alexandra ainda, porque queres dar nota da evolução das negociações para a reforma laboral, fundo branco. Eu estava muito a dar nota à evolução.

À evolução, se houvesse.

Não há. Olha, é uma batalha atrás de batalha. Agora estamos em época de Oscars. Mas não há. O tom foi diferente à saída. O tom foi diferente, a aproximação, obviamente, se verdadeiramente houve uma aproximação, é positiva. É lógico que é sempre estranho, de repente, porque António José Seguro pressionou que houvesse nova reunião, de repente, essa reunião desbloqueou uma série de coisas. E isso é que eu acho verdadeiramente estranho. Parece que é uma reunião milagrosa, de repente, num dia, que se avança nos pontos que estavam em desacordo. E por isso é importante perceber que acordo é que vai sair dali, ou seja, que reforma laboral é que já estamos a falar. É verdadeiramente uma reforma laboral já no sentido da palavra, ou já estamos a falar além de algumas mudanças de artigos do Código de Trabalho? Tudo isto parece um pouco estranho, ter-se andado tanto tempo a negociar e numa reunião desbloqueia-se um conjunto de situações. Portanto, é importante ver se o que vai chegar Ao Parlamento, se é que vai chegar alguma coisa. Saída de negociações entre os parceiros sociais. Porque alguma coisa ao Parlamento irá chegar. Nem a ministra do Trabalho poderia agora não levar alguma coisa ao Parlamento. Seria um golpe de teatro um bocadinho maior do que se esperaria. Mas, de facto, o que é que vai chegar ao Parlamento e que acordo vai sair destas reuniões? É importante que se apure e que se veja exatamente o que é que mudou. Porque já me parece que estamos aqui quase a falar de pôr o papel fixado na empresa ou pôr as mudanças na intranet. Serão coisas mais relevantes, obviamente, mas é preciso perceber o que se passou ontem naquela reunião e que jogos de bastidores, no fundo, estão a ser feitos. E mais uma vez voltamos ao tema das negociações no Parlamento, com quem é que o PSD vai negociar neste tema. O Chega não se percebe que acordo é que quer, não se percebe que alterações legislativas quer. Percebe-se o que é que não quer, não se percebe o que é que quer. Quer uma nova proposta, mas não percebemos em que sentido. Nem se sabe.

Não sabe. Vai atrás do vento.

Só diz o que não quer. Exatamente. Claro, dizer o que quer implica- Dá trabalho. Não, implica fazer escolhas.

Implica ter uma política sobre o assunto.

E não dizer só aquilo que as pessoas querem ouvir.

A banalidade.

Mas dito isto, obviamente que o acordo com a UGT é relevante, e chegar a um acordo com a UGT e que o acordo que chega ao Parlamento seja consensualizado com a UGT será importante. É preciso perceber é se é uma reforma ou se já estamos a falar numa mudança cirúrgica. Queres dar uma nota? Eu neste momento vou dar aquele 10 de esperar para ver. Certo. Dois minutos, Paulo, para falares da reforma de Mário Centeno.

Sim, ontem falei aqui dessa questão e da forma como é tudo pouco transparente. E o Banco de Portugal ontem fez aquilo que lhe competia, emitiu um comunicado a explicar os traços genéricos em que é atribuída a reforma a Mário Centeno. Explica que há dois regimes agora em vigor, um aplicado às pessoas que são quadros do banco ou entraram como quadros do banco até 2009. A partir daí a legislação alterou-se e as pessoas que entraram depois disso constituem direitos à reforma diferentes. Explica também que até 2009 o assunto está entregue ao fundo de pensões do Banco de Portugal, que existia e que foi reconstituído. Do lado do Banco de Portugal, institucionalmente estará explicado, o resto é com a sociedade gestora do fundo de pensões. Já será um trabalho de arqueologia política, porque é um regime que se aplica ainda às pessoas que vão saindo para a reforma e que entraram no banco antes dessa data, mas que já não está verdadeiramente em vigor, portanto, já não produz novos efeitos, produz efeitos ainda da legislação passada. Mas eu diria que é um trabalho interessante, de alguma arqueologia, que era perceber até 2009 quais eram as condições e regalias que o fundo de pensões do Banco de Portugal dava e continua a dar às pessoas dessa situação na passagem à reforma. Essa parte ainda falta explicar e esclarecer.

Mas, de qualquer forma, há aqui uma questão. Eu sei que a grande indignação é por aquilo que Mário Centeno vai receber, certamente.

Certo.

Mas o Banco de Portugal deixa de lhe pagar como conselheiro. A indignação é não se saber as regras. Mas o Banco de Portugal deixa de lhe pagar neste momento como conselheiro.

Como o ordenado.

Claro.

Passa a ser o fundo de pensões que paga.

E ele poderia ficar muitos anos como conselheiro.

Podia, há pessoas que ficam durante décadas.

Para lá da grande indignação por aquilo que ele vai receber, e que será certamente muito, mas que era legalmente previsto no fundo de pensões, o Banco de Portugal poupa dinheiro.

Nas contas da sua gestão corrente, a sua demonstração de resultados, sim.

Em princípio, o governador vai ao Parlamento.

A responsabilidade do pagamento passa obviamente para o fundo de pensões. A grande questão é saber como é que até 2009 o fundo de pensões foi financiado. Se era só por contribuições do ordenado dos próprios funcionários ou se o próprio banco metia dinheiro todos os meses ou todos os anos. O próprio banco, à parte daquilo que são as regras comuns para o comum dos mortais, se metia dinheiro para financiar o fundo de pensões. Essa é a grande questão até 2009.

Investiga. Investiga. E o Vencedor regressa mais logo na tarde política. Que hoje começa mais cedo por causa do Sporting-Ludogorets, depois do jornal das 17 horas, o Diogo França e a Raquel Abrucassys.