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Continuamos nesta emissão especial da Rádio Observador, a partir do Aeroporto Internacional de Gago Coutinho, aeroporto de Faro, para uma última conversa nesta emissão especial que começou às 14h. Recordo que a Região de Turismo do Algarve celebra este ano 55 anos. O próximo convidado é Carlos Zabé, presidente do Turismo de Portugal. Muito boa tarde, bem-vindo. O Algarve ainda é a região, não é? Quando se fala de turismo.

O Algarve é uma região turística por natureza. Se nós virmos aquilo que tem sido o trajeto feito nestes últimos 55 anos e percebermos aquilo que foi a evolução também do ponto de vista da oferta, estruturação da oferta, de progressão na própria cadeia de valor, da capacidade de criar marca, quer marca regional, quer marcas a nível nacional empresariais. De facto, o Algarve está muito diferente daquilo que era. E só por uma curiosidade. A nível nacional, se nós recuarmos estes 55 anos, só pra termos uma noção, o valor das receitas de turismo, claro que temos que fazer aqui a atualização cambial, mas era cerca de 40 milhões de euros à nível nacional. Hoje, a nível nacional, nós estamos a falar de um setor que traz para Portugal receitas de quase 30 mil milhões de euros. E portanto, isto, de facto, foi uma evolução extraordinária que o setor teve a nível nacional. E claro, o Algarve tem cerca de um quarto daquilo que é o turismo, está aqui na região do Algarve e por isso é evidente que a região do Algarve tem uma importância fundamental naquilo que é o processo de crescimento do setor.

E isso, obviamente, para quem está a definir ou para quem está no dia a dia a trabalhar e a tentar encontrar uma estratégia de desenvolvimento para o país, tem que ter obviamente em conta toda esta dinâmica.

Naturalmente, e sobretudo, trabalhar muito em conjunto com aquilo que são os parceiros na região, particularmente a região do turismo do Algarve, com quem temos um conjunto de programas que visam isso mesmo, face àquilo que a região do Algarve é, face àquilo que são as suas potencialidades, mas aquilo que também são os seus desafios, encontrar também de facto as melhores soluções. Há pouco tivemos a ouvir o reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, que nos falava sobre o tema da formação e nós detetámos, juntamente com a Região do Turismo do Algarve, a necessidade de fazermos aqui formação específica dos profissionais no ativo e, em resultado disso, este ano já foram formados cerca de mil profissionais, através das escolas de hotelaria de turismo de Portugal, aqui no Algarve, são três escolas, e preparamos para abrir uma segunda edição. Também o tema da sustentabilidade, percebemos aquilo que também são as alterações climáticas, aquilo que pode ser o seu impacto ao nível do território e não queremos ficar para trás. Queremos liderar esse processo e por isso, ainda no ano passado, iniciámos um processo que se chama Safe Water. Aliás, aqui onde estamos no aeroporto, temos bem a evidência dessa campanha, que no fundo é um estímulo àquilo que é a eficiência hídrica, poupança d'água, preocupados com aquilo que é, de facto, a eficiência de recursos que estão a ser alocados ao setor do turismo. E também trabalhar com a Região de Turismo do Algarve, muito também ao nível da captação de grandes eventos. Sabemos que o Algarve, para além de ser um magnífico destino de praia, é também um magnífico destino de golfe. E ainda este ano trouxemos com a Região de Turismo do Algarve, um grande torneio de golfe que vai começar e que de facto ajuda a cimentar aquilo que é a marca Algarve.

O que é que nos pode dizer sobre a Estratégia Nacional de Turismo 2035, que está em vias de ser apresentada?

É verdade, a Estratégia Nacional 2035 é uma estratégia que já foi iniciada, que resultou e que está a resultar de um processo de cooperação, de audição, de um conjunto muito alargado de atores. Faço notar que nós passámos por todas as regiões do país e fizemos um conjunto de reuniões temáticas para refletir sobre o ponto de situação do setor e percebemos qual é o caminho que temos que prosseguir. Sabemos bem que o caminho que fizemos até agora foi um caminho essencial naquilo que tem sido o crescimento econômico do país. O turismo tem ajudado todo o país a crescer. Aliás, estivemos a ouvir falar do reitor. Um dos objetivos do turismo é ajudar que a economia cresça cada vez mais. Uma economia cada vez maior, uma economia cada vez melhor, será sempre melhor para o turismo. E por isso, o pressuposto de crescimento do setor do turismo, crescimento sustentável, é mesmo que a economia cresça cada vez mais, cada vez melhor. Este trabalho de construção da nova estratégia está em curso. O senhor Ministro da Economia e da Coesão Territorial já deu conta de que até final do ano ela será apresentada. E basicamente, tem aqui um ponto de partida que é essencial: é que o turismo tem que ser uma ferramenta para melhorar aquilo que é a qualidade de vida das pessoas, aquilo que é a capacidade de dar maior prosperidade e bem-estar às populações. Esse é o fim último do nosso trabalho, esse é o fim último do setor do turismo. É claro que para que isso aconteça, nós temos que fazer uma série de coisas. Devemos, desde logo, criar condições para que o turismo continue a crescer de uma forma, sobretudo em valor, como tem acontecido, mas que tem que acelerar este crescimento econômico, é o pressuposto daquilo que é a criação de rendimento e a distribuição de rendimento pelas pessoas. Nós não podemos querer aumentar o rendimento das pessoas, melhorar a qualidade de vida e não conseguir sem crescer. E depois, também um tema importante que é a coesão econômica, é o turismo enquanto fator de coesão econômica do país.

Muito bem. Rapidamente, o que o país pode aprender com esta experiência de 55 anos da Região de Turismo do Algarve?

Sobretudo uma enorme capacidade de adaptação, sobretudo uma enorme capacidade de lidar, às vezes, com situações particularmente difíceis, como foi até há bem pouco tempo o tema do Covid, e sobretudo a capacidade de transformar e de sempre se posicionar em níveis que permitam, de facto, acreditar que o setor do turismo vai continuar a ser um ator fundamental no crescimento da região.

Carlos Zabé, agradeço-lhe imenso ter estado aqui conosco nos últimos minutos nesta emissão especial, feita a partir do aeroporto do Algarve, que fica por aqui, que batizamos carinhosamente e internamente de Operação Dom Rodrigo, mas podia ser Operação Doce Fino ou Queijinho de Figo ou Folar de Olhão ou Operação Alfarroba. Enfim, o Algarve está cheio de coisas boas. Muito obrigado a todos, em nome de toda a equipa que produziu e realizou esta emissão especial. E um agradecimento especial também à Filipa Duarte, que está nos nossos estúdios em Lisboa. Já a seguir, a Tarde Política. Da minha parte é tudo. Bom fim de semana.