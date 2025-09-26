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Aqui estamos e continuamos no Aeroporto Gago Coutinho, aeroporto de Faro, onde estamos a fazer uma emissão especial a propósito dos 55 anos da Região de Turismo do Algarve. Algarve que como sabemos é sinónimo de turismo e é uma atividade económica que tem crescido muito nos últimos anos. Essa atividade que está relacionada com a animação turística. É preciso pôr este mar de gente que chega aqui todos os dias ao Algarve a fazer coisas, a visitar, a conhecer, a participar no que os centros urbanos têm para oferecer, mas também no que o Algarve tradicional dos costumes tem para mostrar a todos os milhares de turistas que procuram esta fantástica região. O João Ministro é o fundador da ProactiveTour, uma agência de viagens e consultora especializada em turismo responsável. Uma agência que foi fundada em 2010. É também um dos responsáveis do Festival Caminhadas de Ameixal e autor também de outros projetos. É uma autêntica formiguinha produtora de atividades, já percebi. João, bem-vindo.

Obrigado.

Como é que se sobrevive numa região que está muito conotada com o sol e com a praia?

Antes de mais, muito obrigado pelo convite. As coisas têm vindo a mudar, felizmente, porque eu acho que todos os agentes, sejam eles dirigentes, empresários, perceberam que o Algarve não é só o verão, que há aqui uma necessidade também de promover outras épocas do ano e que o Algarve tem muito para oferecer durante todo o ano.

Há conteúdo.

Há conteúdo, há muito conteúdo. Há muito conteúdo para trabalhar, há conteúdo que se tem vindo a trabalhar, felizmente, seja do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista cultural. Tudo isso tem feito com que nos últimos 10, 15 anos, o Algarve se esteja a abrir para outros mercados, para outros públicos, numa lógica de valor acrescentado que me parece interessante, porque estamos a falar também de segmentos que têm outro tipo de perceção e de interesses. A questão da sazonalidade tem se vindo a esbater lentamente e a necessidade também de mostrar aquilo que o Algarve tem noutras épocas do ano tem feito com que este processo se tenha vindo a acentuar e acho que, de certa maneira, é uma aposta ganha e que penso que tem que continuar.

É um setor que tem vindo a crescer, o setor do turismo de natureza?

Claramente, natureza e cultura é uma mistura muito proveitosa, mas nós temos que ter a noção que estamos num mundo onde o envelhecimento ativo tem uma tendência crescente em todo lado. Nós temos países na Europa onde a prática de caminhadas e de contato com a natureza é muito forte, como os países nórdicos, onde isso já existe há muitos anos. Os Estados Unidos é um mercado muito interessante para pessoas que realmente fazem este tipo de atividades com muita regularidade. Portanto, juntam-se aqui várias componentes. Há uma questão de interesse de contato com a natureza, mas também há aqui uma questão de saúde e bem-estar. Há aqui componentes que se articulam com aquilo que já falámos há pouco, de gastronomia, etc. Tudo isso tem feito com que o Algarve tenha vindo a crescer, porque têm vindo a surgir também mais agentes, mais empresários, mais animação e mais produto estruturado, que era algo que faltava até há uns anos atrás. Agora já começa a haver mais produtividade.

Faltava o produto, é isso?

Sim, claramente. E isso automaticamente disparou um pouco a procura do Algarve para esse tipo de experiências.

Portanto, surgiu nos últimos anos aquilo que podemos designar uma massa crítica em torno de uma atividade ou de um conjunto de atividades que antigamente não existia.

Claro que sim. Já se falou muito nisto, há aqui um efeito do sol e praia que é inegável. O Algarve ainda é muito conhecido por esse fenómeno do sol e praia e certamente vai continuar a ser, mas já há um outro tipo de mercado que procura o Algarve para outras coisas, seja para as caminhadas, como já falámos. Estamos a falar de uma região que já tem mais de 1000 km de percursos sinalizados, para eventos desportivos, para a parte da gastronomia, para a parte dos vinhos. Há aqui todo um conjunto de segmentos e de experiências que estão a crescer. E isso tem feito com que o Algarve tenha vindo a ganhar cada vez mais espaço neste mundo cada vez mais internacional do turismo, e isso nota-se.

João, corrija-me se estou enganado, mas durante muitos anos havia a ideia de que o Algarve era uma região rude e árida do ponto de vista natural. Mas isso não é bem assim.

Não. Há muita gente não tem noção, mas o Algarve é a região do país mais rica em biodiversidade. Nós estamos situados num sítio geográfico muito interessante, porque nós temos aqui a influência de vários climas. Temos o Atlântico, e neste fim de semana vamos ter esse efeito presente com o furacão ou a tempestade que está aproximando dos Açores.

A Gabrielle.

Exatamente. Temos influências do Atlântico, temos influências do Mediterrâneo, temos a presença do Norte de África, temos todo um relevo a norte, que faz com que também haja aqui um efeito barreira. Portanto, o Algarve reúne em si um conjunto de características que o tornam muito diferente do resto do país. É a zona mais rica do ponto de vista da biodiversidade, é a zona riquíssima do ponto de vista de produção agrícola em termos de variedades. É muito rico culturalmente. Nós temos uma cultura e uma história milenar Tudo isso torna o Algarve muito especial e é muito gratificante ver que ao longo destes últimos anos, a quantidade de experiências que vão nascendo precisamente aproveitando todo este manancial de oportunidades, seja com a história da presença árabe, seja a questão dos vinhos, seja a questão da paisagem. E para quem pensa que o Algarve é quente, não, basta subir um pouco no território e encontra florestas bem densas, bem verdes. Mas claro, se for pra zona de Alcoutim, há zonas mais áridas, mas também isso torna o Algarve interessante. Não é monótono. Temos aqui uma variedade muito grande de experiências e que faz com que, por exemplo, a Via Algarvena, que falávamos há pouco, seja um percurso interessante. Ou seja, as pessoas ao longo dessa viagem vão tendo a experiência de várias paisagens, de vários cenários, de várias particularidades naturais e isso também torna o percurso muito interessante.

Qual é o feedback que os turistas lhe dão destas experiências menos ligadas ao sol e à praia, João?

Nos últimos cinco anos, temos um crescimento muito grande ao nível do mercado americano. Há umas semanas atrás já tínhamos batido o recorde de clientes americanos do ano passado. E aquilo que vamos tendo feedback, para já, é a simpatia das pessoas. Há aqui um aspecto que é transversal ao país inteiro, que é a forma como as pessoas sabem acolher e sabem comunicar e lidar com autenticidade, genuinidade, e isso são aspectos muito valorizados. Mas depois há coisas que eu acho que também são muito apreciadas. A gastronomia, claramente, é um aspecto fortíssimo. Nós ainda conseguimos ter uma gastronomia nossa autêntica, diferenciada, muito especial, com ingredientes que só existem em determinadas zonas. Isso é um elemento muito especial. E depois, claro, o clima é inegável. O Algarve sempre viveu muito também dessa questão do climático é muito vantajosa. O clima, claramente, sim, embora, vamos ver com as outras alterações climáticas o que vai acontecer, mas ainda temos claramente um clima muito benéfico. E depois, cada vez mais, obviamente, as questões naturais que estão na ordem do dia e sempre vão estar. A paisagem, nós temos uma linha de costa muito diversa, temos uma serra. Misturando isto tudo, o feedback que vamos tendo é muito positivo. É bom não esquecer que também temos cada vez mais agentes empresariais altamente competentes, altamente profissionais, que conseguem passar boas experiências e isso também faz do destino cada vez mais apelativo.

E ajuda também ver aqui uma dinâmica em torno do produto, uma dinâmica, eu diria, de programação e vamos ter já este fim de semana o Algarve Nature Fest. Isso também ajuda a potenciar este tipo de produto específico.

Estes eventos têm uma particularidade que também serve para apresentar coisas novas. Dão a oportunidade a pessoas que de outra forma não tinham a oportunidade, nem estavam ao corrente do que está a acontecer. Congregam num período de tempo curto várias experiências. Isso é muito interessante para as pessoas conhecerem o que é que é este território.

É hoje, amanhã e domingo, em Aljezur e também em Monchique.

Exatamente, com muitas caminhadas, saídas de observação de aves, de bicicleta e por aí fora. Também com gastronomia misto. E esses eventos posicionam muito bem o território, alavancam aquilo que são a oferta do território e também serve para que os agentes locais preparem coisas novas, que eu acho que é algo interessante que nós temos que ter sempre em conta, é preciso estar sempre a encontrar, diversificar, encontrar pontos novos, porque não nos falta material para trabalhar. Há que ser criativos e há que ter esta perspectiva de experiências enriquecedoras e o Algarve tem imenso pra trabalhar. Nós estamos numa fase que eu acho bastante interessante e temos que saber gerir e saber fazer este tipo de atividades qualificadas para este mercado cada vez mais interessante que está a chegar.

E diferente, não é? É outro tipo de turista, não é?

Claro que sim.

Habitualmente é um turista que gasta mais.

Sim, o cliente americano claramente é um mercado também exigente, mas é um mercado que gasta mais, que está disponível para pagar por experiências exclusivas. Nós estamos a falar muito, sobretudo, de experiências exclusivas privadas, pessoas que realmente têm outra posse financeira para fazer determinado tipo de investimentos e de adquirir experiências, mas também que querem coisas de qualidade. Isso é importante. E nós temos que agarrar este mercado e outros, obviamente, mas sabendo dar sempre o conteúdo real e especial que o Algarve tem para dar.

E tem muito para dar, como temos percebido ao longo das últimas duas horas e vamos continuar a perceber na próxima hora. Vamos falar de comida logo depois do jornal das 16h. João Ministro, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter estado conosco aqui nesta emissão especial a partir do Aeroporto de Faro. Até já!