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E nos próximos minutos vamos falar da Via Algarviana. É um percurso pedestre e ciclável que atravessa o Algarve de uma ponta à outra, de Alcoutim ao Cabo de São Vicente. Isto é para pessoas de perna rija. Consta que vêm aí dias ótimos para percorrer, uma vez que os dias estão mais amenos. A Anabela Santos é a coordenadora da Via Algarviana. Anabela, bem-vinda a esta emissão especial. Anabela, que balanço é que faz dos mais de 15 anos de existência da Via Algarviana?

Boa tarde, agradeço o convite. A Via Algarviana nós vamos fazer em 2026, 17 anos da sua inauguração. Acho que hoje em dia já podemos falar, de facto, que o Algarve já tem uma oferta em termos de turismo de natureza e a Via Algarviana veio desbravar essa realidade.

Porque é um percurso que rasga longitudinalmente toda a região do Algarve e depois é capilar, não é?

Exatamente.

Uma pessoa pode percorrer o Algarve de uma ponta à outra, mas parar a meio, depois ir mais pra norte ou mais pra sul.

Sim, eu diria que o grande fator diferenciador da Via Algarviana é nós atravessarmos todo o interior do Algarve, a serra, e só chegamos mesmo ao mar no final, no Cabo de São Vicente. E começamos no Guadiana. São os dois pontos icônicos. Mas além da grande rota que estamos aqui a falar, que são os 14 dias que precisamos para fazer a pé ou cinco de BTT, que é o que nós recomendamos, neste momento nós já temos uma rede de mais de mil percursos para fazer. Temos 18 percursos circulares que começam e acabam no mesmo ponto, que são mais pequenos, mais apetecíveis para as famílias, por exemplo. E temos depois as ligações, que neste momento já temos 12, e muitas delas até vão às estações de comboio para facilitar, em termos de mobilidade, a chegada até o eixo principal da Via Algarviana.

Portanto, a Via Algarviana, podemos dizer assim, é uma espécie de Via do Infante para quem gosta de natureza, de andar a pé e de bicicleta.

Exatamente, é mais ou menos isso.

Muito bem. Quem é que procura percorrer a Via Algarviana, Anabela?

Contrariamente ao que se imagina, temos muitos portugueses a fazerem. A diferença é que os portugueses não nos procuram tanto em termos de informação, porque felizmente também apostamos no nosso site e na aplicação móvel que temos, que pode ser descarregada gratuitamente no nosso site, e os portugueses conseguem mais ou menos ir buscar a informação. Mas além dos portugueses, diria que os principais turistas que percorrem a Via Algarviana são dos Países Baixos, Alemanha, franceses, em alta nos últimos anos, Canadá.

Países onde há muita tradição do trekking e do hiking, de andar a pé.

Até porque a Via Algarviana não é uma grande rota fácil.

Explica lá isso.

Fácil porque é preciso ter alguma experiência para fazer o percurso. Nós atravessamos as três grandes serras do Algarve. O Algarve não é plano, contrariamente, se calhar, à ideia que as pessoas têm quando vêm fazer praia. Passamos a Serra do Caldeirão, a Serra de Monchique e a Serra Espinhaço de Cão. Portanto, em termos de altitude, é o sobe e desce.

É um sobe e desce.

Exatamente.

É um constante desafio.

Portanto, é preciso ter alguma experiência para fazer.

Habitualmente vêm para percorrer toda a Via Algarviana ou vêm, à semelhança de outros locais do mundo, percorrer pequenos setores?

Depende. Temos de tudo um pouco. Existem pessoas, se calhar as pessoas reformadas mais jovens, que conseguem tirar 14 dias, porque pelo menos com a viagem vão precisar de uns 16 dias para vir. E essas pessoas, sim, normalmente fazem na totalidade. Depois temos pessoas que dividem, por exemplo, vêm duas vezes. Vêm num ano fazer uma parte, depois no outro ano fazer a outra parte. Temos portugueses, por exemplo, da zona de Lisboa, que nos contactam, que muitas vezes aquilo é quase uma coisa anual e vêm ao fim de semana fazer alguns setores.

Muito bem. Agora vêm os dias de outono, aliás, já estamos no outono. Há de haver muitos setores onde é possível parar e comer medronho. Mas quais são os valores naturais e os valores ambientais que se promovem com a Via Algarviana, Anabela?

A Via Algarviana é gerida por uma associação de defesa do ambiente, à margem, portanto, isto está mesmo intrínseco no nosso DNA, de fazermos a divulgação quer do patrimônio natural, quer do patrimônio cultural. E eu acho que também uma das grandes diferenças do nosso público que visita a Via Algarviana é que não vem apenas para caminhar. Vem precisamente para experienciar a parte gastronômica, porque quem caminha também gosta, no final, de ter um bom prato à sua frente. Vinhos, que também já somos uma região com vinhos bastante bons, o bom do medronho, para depois ajudar a fazer a digestão. E nestes sítios mais de serra, temos obviamente também ainda uma doçaria tradicional bastante apetecível, até porque no dia a seguir vamos gastar mais energias. Portanto, temos que comer um bom docinho, mas obviamente ainda temos aqui muito a questão também do artesanato, algum artesanato tradicional, que muitas destas pessoas depois, na verdade, também gostam de comprar qualquer coisa para levar para as suas terras e felizmente no interior ainda vamos conseguindo encontrar isso.

E isso é uma mais-valia.

Claro.

Isso dinamiza a economia local. Nós estamos a falar de territórios também de baixa densidade, ou não? Apesar de estarmos no Algarve.

Sim, são territórios, eu acho que é um bocadinho como todo o país. Estamos a falar de territórios mais de interior. Alguns dos locais, se calhar mais no início, até metade da Via Algarviana, territórios não só mais despovoados, mas mais envelhecidos.

Quando diz setor, é o primeiro setor, é o de Alcoutim até Silves.

De Alcoutim, eu diria, até mais ou menos Barranco do Velho, que é no concelho de Loulé, diria que são zonas Onde o despovoamento e o envelhecimento são mais acentuados, mas a simpatia também é maior. Às vezes é curioso ver que os estrangeiros, apesar dessas pessoas mais idosas não falarem inglês, dizem que foi o que mais gostaram, porque as pessoas são muito mais simpáticas.

A simpatia é uma linguagem universal.

Exatamente.

Anabela, como é que estas comunidades reagem à existência da via? Por exemplo, nos Estados Unidos e noutros países, as comunidades organizaram-se para manter os trilhos, para manter a via. Enfim, há uma rede informal de ajuda. Isso também já existe na Via Algarviana ou falta dar esse passo?

No nosso caso, somos nós que fazemos toda a parte de gestão e manutenção.

Nós, à margem.

Nós, à margem, exatamente. Mas por uma questão de qualidade de toda a sinalética, porque é preciso seguir as regras da Federação de Ciclismo e Montanhismo de Portugal, é preciso ter alguma formação para fazer isso e somos nós que fazemos toda essa manutenção da sinalética. Mas a população local o que nos faz chegar é se sabem que há alguma sinalética que se danificou e nos telefonam a comunicar.

Isso é fantástico. Isso é muito bom. Estou em falta. Há aqui uma confissão a fazer, porque há uns meses nós aqui na Rádio Observador fizemos uma emissão a partir da Praia da Rocha. A Anabela-

Desafiei-o.

Desafiou-me e eu prometi que ia fazer a Via Algarviana. Vai acontecer. Vamos combinar.

Nós vamos combinar.

Vamos combinar tudo. Depois darei feedback aqui na Rádio Observador. Anabela, muito obrigado.

Obrigada eu.

Boa sorte para esta fantástica iniciativa que já tem 17 anos.

Vai fazer 17, sim.

Via Algarviana. Já fez toda?

Já, mais do que uma vez.

Mais do que uma vez? Fantástico, Anabela. Muito obrigado.

Obrigada eu.

Vamos continuar a falar de turismo de natureza daqui a instantes. Até já.