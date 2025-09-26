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Olha, Filipa, estamos a caminhar para a chamada hora perigosa para quem almoça cedo, porque a fome vai apertar e falar de comida vai tornar-se um pouquinho perigoso. Mas vamos assumir o risco, é sobre gastronomia e sobre o que está associado à gastronomia que vamos falar nos próximos minutos. Temos conosco o chef Hugo Nascimento, do restaurante Na Pron, em Odeceixe. Viva, chef Hugo.

Olá.

Também o chef Luís Brito, do restaurante A Ver Tavira. Viva, chef Luís Brito.

Olá.

E também o Rui Virgínia, que é o General Manager da Quinta do Barranco Longo, em Algoz.

Boa tarde.

Para além de produzir belas dormidas, também produz vinho, certo?

É mais vinho.

É mais vinho. Muito bem. Vou começar pelo chef Hugo Nascimento, do restaurante Na Pron, em Odeceixe. Chef, tem uma história engraçada, porque deixou Lisboa para vir para o Algarve. Rendeu-se aos encantos algarvios?

Boa tarde.

Boa tarde.

Obrigado pelo convite. Eu já tinha em mente sair de Lisboa com a família e apareceu a oportunidade de poder fugir para o sítio onde eu costumava passar férias. Aproveitamos essa deixa e fugimos.

Para Odeceixe.

Odeceixe. É onde começa o Algarve.

Há quantos anos está em Odeceixe?

Estou há seis anos.

Seis anos. Que tal tem sido a experiência?

Tem sido desafiante, com anos difíceis também, como sabemos. Logo no início, quando chegamos, tivemos a pandemia, portanto, tivemos alguns desafios.

Batismo de fogo.

Por falar em batismo de fogo, logo em seguida também tivemos fogos. Portanto, tivemos alguns desafios, mas tem valido muito a pena.

O que ganhou em Odeceixe que não tinha em Lisboa, chef Hugo Nascimento?

Logo à partida, duas horas por dia.

O trânsito, não é?

Se fizermos as contas, são muitos dias. E isso dá-nos uma qualidade e, portanto, dá-nos a possibilidade de ter uma vida familiar totalmente diferente.

Do ponto de vista do desenvolvimento da atividade profissional, que é ligada à produção gastronómica, é uma experiência mais rica que tem hoje do que a que tinha em Lisboa?

Sem dúvida. Em primeiro lugar, porque também foi um projeto a solo, o meu primeiro projeto a solo, o meu primeiro restaurante e, portanto, fazer do esboço um restaurante num sítio bonito, longe de uma cidade e do estresse, claro que foi um processo maravilhoso e tem sido um processo maravilhoso.

Muito bem, já vamos descobrir, vai ter que nos dizer o que se come no Na Pron e o que se come com muito gosto ali na zona de Odeceixe, na porta do Algarve. Chef Luís Brito, e em Tavira, como é que tem corrido a experiência? Bem, porque já ganhou uma estrela Michelin, não foi?

Ganhámos.

Ganhámos. É uma equipa de quantas pessoas?

Neste momento somos 18 pessoas a contar com sala. Nós somos uma equipa única.

Portanto, a que confeciona e a que emprata e serve à mesa do cliente.

Todas essas pessoas são importantes.

Sim.

Tavira é uma cidade que me diz muito, é uma cidade que eu gosto. Estou ali há oito anos, já vivo no Algarve há 40. Estou ali há oito. É diferente, é calma. A cidade em si é bonita, muita história, cultura, e nós estamos no centro dessa história, dessa cultura.

Isso molda a forma como confeciona a comida, chef Luís Brito?

Todos os dias.

É? Como assim?

Tem os nossos próprios pratos. Tem muitos exemplos, ao fim e ao cabo, de ornamentos, a mão de Fátima, que eram os batentes da porta antigamente, as portas da Reixa, o vaso de Tavira. Temos muitas coisas que nós mandamos fazer de propósito para contar também um pouquinho a história da cidade a quem nos visita.

Onde é muito visível a presença mourisca, não é?

Muito mesmo.

Isso também se vê no prato?

Vê-se no prato.

Vê-se como?

Através da louça e através dos alimentos. Nós trabalhamos basicamente a gastronomia algarvia, não a pura e dura que nós conhecemos, mas a nossa interpretação da cozinha algarvia. E o que nós tendemos a passar é os sabores da região, os sabores do país, e o que as pessoas me dizem depois é: "nós tivemos não só uma experiência gastronómica, mas também uma aula de história e cultura."

Ok. Nesse sentido, o ponto fica que prato no A Ver Tavira?

Fica que prato.

Que prato é que pontifica nessa forma como vocês contam a história de Tavira e da gastronomia algarvia?

Como é que nós contamos através do elemento? Nós trabalhamos produtos daquela região.

Sim.

Desde o peixe ao marisco por aí fora, e tentamos sempre fazer pratos, mesmo louça em si, que seja típica da época dos romanos. Depois conseguimos contar a história através daí.

Muito bem, então deixe-nos lá salivar. Descreva lá um prato que sirva no A Ver Tavira, chef Luís Brito.

Se eu fosse uma cataplana.

Sim.

Ok?

Essa é fácil, é uma cataplana.

Não é uma cataplana convencional.

Sim.

Se eu fosse, imaginamos uma cataplana que vem dentro de uma rocha.

Ah, ok.

Feita num prato feito para esse fim. Sabores do barrocal, que tem a ver com o sabor de tudo que é um cozido do barrocal, onde o sabor está lá, estão lá os elementos todos, transformados, obviamente.

Uhum.

Tanta coisa.

Tanta coisa.

E depois conseguimos viajar. Neste momento estamos a trabalhar o litão de Olhão com a ostra da Ria Formosa. Temos aqui algumas coisas. Tenho o privilégio de ter o subchefe madeirense. Temos um prato que exemplifica a Ilha da Madeira, a rocha, a espuma da areia, o gaiado com a cura como é feita na Madeira. Temos aqui uma panóplia de coisas.

Muito bem, eu sabia que era a hora perigosa para nós falarmos de comida, já estou com fome. Tudo isso acompanhado com vinho algarvio?

Algarvio e do país.

E do país.

Não temos vinhos estrangeiros.

Não há vinhos estrangeiros, só vinhos nacionais.

Exceto os champanhes. Nada mais.

Rui Virgínia, bem-vindo à emissão da Rádio Observador. É o general manager da Quinta do Barranco Longo, em Algoz. Produz vinhos. O Algarve era conhecido também pelo seu vinho, mas havia muito preconceito em relação ao vinho algarvio, não havia?

Sim, houve um preconceito e é justificável, porque as vinhas estavam situadas em terrenos de areias, na costa. Eram os terrenos menos valorizados para a agricultura da região, eram terrenos de sequeiro e esses terrenos nós sabemos muito bem o que é que deram origem. Deram origem àquilo que nos fez encontrar hoje aqui que é o turismo da região. Hoje nesses terrenos temos resorts, campos de golfe, etc. A vinha na região, a partir do início do século, rejuvenesceu ou renasceu das cinzas, praticamente.

Quando diz século, diz este século.

Exatamente.

Houve aqui um movimento de levantar do chão a vinha algarvia, é isso?

Eu sou um dos primeiros que ajudou a aparecer o vinho da região. Para o ano, aqui do Barranco Longo faz 25 anos de existência e eu, como produtor, acompanhei desde o início este renascimento. E está à vista porque funciona.

O que é que o levou a acreditar na vinha algarvia?

Porque eu comecei como produtor de citrinos.

Sim, aqui também no Algarve.

Eu tive uma visita de um enólogo bastante conhecido, que é o Anselmo Mendes, e num desses jantares de verão, ele desafiou-me, mais um colega da minha esposa, que estamos em Évora todos, a dizer: "Se o Algarve tem boas laranjas, tem bons figos, tem alfarroba, tem bons legumes, boas frutas, tudo saboroso, como é que é possível não termos bons vinhos na região?" Isso ficou.

Portanto, deitou mãos à obra e plantou vinha nova ou recuperou vinhas que já existiam?

Eu em 2001 fiz os primeiros ensaios com uvas que comprei a outros produtores e em 2002 plantei a minha primeira vinha. Foi assim que eu comecei o meu projeto e depois não parei de crescer mais até hoje.

Boa, muito bem. Tem uma história pessoal relacionada até com a fama do vinho algarvio, não é? Conte lá essa história.

Do meu casamento?

Isso.

Quem é que lhe contou? Não, é verdade. Mas era a imagem que os vinhos da região tinham. Vou ser muito rápido para não perdermos muito tempo. O meu pai e o pai da minha esposa, a Silvia, foram escolher a ementa para o nosso jantar num hotel muito conhecido na região, que era o antigo Hotel Viking, hoje é Pestana Viking.

O jantar de casamento.

De casamento, exatamente. E o diretor do hotel, que tinha o mesmo nome que o meu pai, por acaso, engraçado, disse: "Ó Coelho, não queres um vinho daqui da região?" Não vou dizer a marca. E meu pai: "No casamento do meu filho, um vinho do Algarve? Nunca!" Isso ficou-me na memória. Anos mais tarde, naquele jantar de verão, eu decidi: "Não, eu vou produzir vinho na região e vou provar que se consegue fazer bons vinhos na região." E a prova disso é que a Quinta do Barranco Longo não tem parado de crescer e hoje estamos a desenvolver um projeto espetacular para o turismo e eu acredito que vai ser o melhor enoturismo da região, à léguas, e no mesmo nível dos melhores do país.

Dos melhores do país. Acha que já mudou essa imagem que existia em relação aos vinhos?

Ainda há uma resistência. Eu penso que os vinhos do Algarve ainda têm muito por andar. A responsabilidade é de cada produtor, porque não é fácil dizermos que existe um vinho algarvio. Não, isso não existe. Existem produtores de muitas nacionalidades, muitos estilos, muitos enólogos vieram ajudar aqui na região e cada um está a procurar o seu caminho.

Perdoe-me a ignorância, há castas autóctones do Algarve?

Sim, há castas autóctones, como há castas internacionais. O que hoje em dia um produtor se preocupa mais é fazer uma agricultura adaptativa à região. Os verões têm cada vez sido mais quentes, temos o problema da seca, o problema da falta d'água, então temos que procurar castas que são resistentes a estes problemas. E isso tem sido também um caminho que muitos produtores fazem. No caso do Barranco Longo, essa tem sido a minha preocupação há 25 anos para cá. E isso faz com que nós procuremos também satisfazer aquilo que o Algarve e a gastronomia da região quer. São vinhos frescos, mais leves e principalmente os brancos têm tido um crescimento espetacular na nossa região. E essa é a minha grande aposta, é produzir brancos de excelência e satisfazer aquilo que a nossa gastronomia puxa mais.

O Algarve é um terroir que é mais dado à produção de brancos do que tintos?

Não, produz também bons tintos, mas o mercado hoje em dia, e a gente sabe a nível de consumo mundial, a procura dos brancos aumentou, enquanto a dos tintos está a decrescer muito.

E estamos aqui ao lado do mar, não é?

Estamos ao lado do mar, e as ostras que o chef falou, e toda a gastronomia algarvia puxa por um bom vinho branco.

Puxa por um bom vinho branco. Chef Hugo Nascimento, e lá em Odeceixe, no Napron, o que é que puxa em termos gastronômicos?

Bom, nós temos um menu sazonal, ou seja, é um menu surpresa, não escolhe à carta, diria assim, em que pode optar por um menu mais curto, de quatro momentos ou de sete momentos, o menu completo. E esse menu vamos mudando com a temporada, com a sazonalidade, com o peixe que temos

Portanto, serve o que a natureza dá.

Sim, com o tempo e a altura do ano.

Isso é fantástico. Dê-nos lá uns exemplos do que podemos comer no Nápro.

Uns exemplos. O que estamos a servir?

Nesta altura.

Estamos a servir melancia com gamba.

Gamba cozida?

É um tártaro de gamba. Eu não queria estar aqui a dizer muitas técnicas.

Pode dizer.

Até porque lá no restaurante não dizemos nada, é uma surpresa.

Reparou, o chefe Hugo Nascimento olhou logo para o chefe Luís Brito. São concorrentes.

Não, não somos concorrentes. Somos colegas.

Estão em zonas distintas do Algarve, não são concorrentes, são complementares, não é?

Sim, acho que sim.

É assim também que os agentes económicos hoje em dia olham uns para os outros.

Eu acho que sim, com certeza que não vão querer ir jantar todos os dias ao Nápro e nem que vão querer jantar todos os dias ao Vertavira. É bom haver mais restaurantes e haver mais diversidade para cada vez mais o Algarve se consolidar como um destino gastronómico. E quanto mais restaurantes Náprons e Vertavira houver, acho que melhor é para nós.

Melhor para a região. Há um cliente-tipo ali em Odeceixe?

Nós estamos numa região onde passa a Rota Vicentina, onde os caminhantes e o turismo de natureza é um dos turismos-chave da região. E, portanto, o tipo de turista do restaurante é turista gastronômico, que vai de propósito ao restaurante, ou então vai para Odeceixe como caminhante do norte da Europa, da América, e o passante, ou seja, o que por acaso vê que o restaurante está referenciado ou que procurou um restaurante. Mas temos turistas desde portugueses a estrangeiros, e desde os que passam e param, desde os que fazem uma viagem de propósito para ir ao restaurante.

Falou há pouco dos incêndios.

Há dois anos. Não nos estragou nada.

Abalou muito a vossa atividade económica.

Andou muito perto, mas abala sempre. Principalmente naquela altura, mais perto do acontecimento e durante aqueles tempos abalou um bocadinho, mas já está tudo resolvido.

Muito bem. Portanto, melancia com gambas. Rui Virgínia, se tivesse que sugerir um vinho lá da Quinta do Barranco Longo, em Algoz, para acompanhar aqui com a gamba e com a melancia do chefe Hugo Nascimento, o que é que recomendaria?

Um bom rosé.

Um bom rosé. Também produz rosés?

Também. Rosés, espumantes, leitão, tintos, reservas, brancos, tudo. Por acaso somos pioneiros em muitos produtos que apareceram na região em termos de vinho, porque fomos os primeiros a produzir espumante em 2005. Leitão também fomos os primeiros a produzir na região. Em muitos aspectos, somos pioneiros.

São pioneiros. É para crescer, é para continuar a plantar vinhas?

Sim, vamos plantar mais vinha. Este ano conseguimos a certificação para a sustentabilidade no setor do vinho, tanto para a produção e também para a produção das uvas, como para a produção do vinho. A nível nacional tivemos a fasquia mais alta, fomos os mais bem avaliados.

Muito bem. Chefe Hugo Nascimento, muito obrigado por ter vindo. Obrigado também ao chefe Luís Brito do Vertavira e ao Rui Virgínia. Ninguém está arrependido dos seus negócios, pois não?

Não.

Muito boa sorte a todos e muito obrigado.

Obrigado.