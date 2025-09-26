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E nos próximos minutos vamos desbravar territórios algarvios que muitas vezes escapam ao chamado turismo de massas. Vamos fazê-lo através de duas vertentes, a cultural, a partir de uma cooperativa que tem sede em Aljezur, e outra vertente mais exploradora do chão que pisamos, do Geoparque Algarvensis, que une os concelhos de Loulé, Albufeira e Silves, e que até ontem aspirava ao estatuto de geoparque mundial, mas que o adquiriu. Dália Paulo é diretora municipal da Câmara Municipal de Loulé. Parabéns!

Obrigada.

É uma notícia fresquinha. O Algarve já tem um geoparque mundial, o Algarve e a região Sul, que é o único do país abaixo do Tejo.

É verdade, a seguir ao Tejo somos nós. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde e obrigada ao Observador pelo convite e pelo interesse neste maravilhoso projeto, que é um projeto não da região do Algarve, é um projeto de Portugal. As candidaturas a Geoparque Mundial da UNESCO são projetos dos países. Portanto, estamos todos de parabéns, porque conseguimos, ao fim de seis anos de trabalho, ter um aceite e somos hoje aceites como Geoparques Mundiais da UNESCO e na próxima primavera a UNESCO ratificará, certamente, esta chancela.

E o que é que isso significa para a região algarvia?

Significa muito. Significa turismo todo o ano. Estamos aqui a celebrar os 55 anos da região de turismo do Algarve e uma das marcas de um território geoparque é aquilo que nós chamamos de geoturismo. E o geoturismo trabalha tudo, trabalha ambiente, trabalha cultura, trabalha pessoas, trabalha território e trabalha aquilo que é mais identitário, que é aquilo que hoje nós todos procuramos, que é ir para sítios diferentes, onde se conheça as pessoas, as suas tradições. E nós temos 365 dias e temos o que mais com esta chancela UNESCO? Temos visibilidade mundial.

Visibilidade mundial, muito bem. Portanto, vão chegar resmas de turistas novos ao Algarve. É isso?

O nosso slogan-

Para ver o quê? Qual é?

O nosso slogan é: "Experiencie lentamente, sinta densamente".

Muito bem. Então diga lá, a partir da próxima primavera, duas ou três coisas que vamos poder experimentar.

Não é a partir.

É já.

É já.

Muito bem. Larguemos tudo e vamos. Não, temos de fazer. Diga.

Este projeto do Geoparque permite-nos ver desde as praias, aquilo que nós conhecemos nas praias, mas a partir de que história? A partir de histórias.

Ok.

Um geoparque conta histórias e conta a história da Terra. Nós temos 335 milhões de anos de história para contar aos visitantes.

Das arribas, das pedras, da estação, de tudo.

Dos arrifes de Albufeira até à mina de sal gemo em Loulé, até ao CAM, que é o Centro Magnético em Silves, ou o Castelo de Silves, por exemplo, um importantíssimo património, tudo isto é geoparque.

E isso implica adicionar conteúdos, não é?

Isso implica contar histórias.

Contar histórias, muito bem.

Que é muito mais bonito.

O Giacomo Scalisi, disse bem o nome?

Scalisi, sim.

Scalisi, muito bem. Pelo sotaque já se percebeu que é de Benzafrim. Não é nada. É italiano, está em Portugal há cerca de 25 anos e entretanto apaixonou-se pelo Algarve. Pelo Algarve ou por uma algarvia, Giacomo?

Primeiro, sempre por uma, não é uma algarvia, vamos dizer uma portuguesa.

Ok, muito bem.

Uma lisboeta, para ser mais preciso.

O Giacomo veio para o Algarve, fundou a cooperativa Lavrar o Mar em 2014, para dinamizar aquela zona ali em torno de Aljezur. O que é que faz por lá, Giacomo?

Muita coisa.

Eu já percebi que é uma formiguinha atômica, faz imensas coisas.

Tem uma companhia que chama-se Formiga Atômica, que por acaso são nossos amigos. Muita coisa nestes 10 anos ou mais, já 10 anos. No fundo, a ideia era aquela de criar um projeto com raízes no próprio território de Aljezur, Monchique. Temos também uma pequena janela em Odemira, que é outra região, mas que no fundo pertence muito a este parque natural, esta vegetação e esta cultura que existe neste território. Teatro, dança, novo circo.

E tem uma escola de artes, não é? Na Bordeira.

São os últimos projetos. Nunca tivemos casas, nunca tivemos lugares. O nosso lugar era a natureza, as praias, as destilas de medronho, onde fizemos lá um grande projeto, os vales, a floresta, mas agora temos uma escola na Bordeira. Bordeira, tem que se dizer que não é aquela que está aqui perto de Faro, mas é a Bordeira de Aljezur.

Aljezur.

São duas Bordeiras. É uma escola do centenário, aquelas escolas que estão em todo o país, que recuperamos com dois projetos, um da Câmara Municipal de Aljezur e outro é com os Bairros Saudáveis. Era um projeto que financiou uma parte desta reestruturação e a escola agora está maravilhosa.

O que é que se pode aprender na escola, Giacomo? Na Escola de Artes da Bordeira.

Na Escola de Artes da Bordeira tem residências artísticas de companhias, tem espetáculos que são apresentados, tem grupos diferentes que vêm e que propõem os próprios espetáculos. Na próxima semana temos um coro internacional de Aljezur que vai apresentar o seu repertório.

Portanto, a ideia é dar vida a uma zona do Algarve através de uma programação cultural constante.

Sim, a nossa ideia como cooperativa Lavrar o Mar foi sempre aquela de não fazer um festival, um a mais, mas criar um projeto com raízes. Então estruturar uma programação ao longo de todo o ano que possa, com temas diferentes e com iniciativas diferentes, mostrar o que é este território. E como, no fundo, ligar a arte e a cultura ao próprio território, que é maravilhoso.

Como é que foi a aceitação dos habitantes de Aljezur, de Monchique e também dessa janelinha em Odemira? Em 2014 olharam com bastante desconfiança, porque isso é típico do português.

É evidente. No início, todos dizem: "Mas eles vêm fazer o quê? Vêm de longe, um italiano."

Deve haver ouro por aqui. Por descobrir.

Mas tem histórias bastante bonitas. Por exemplo, em Monchique nós temos um projeto que se chama Ano Novo Novo Circo. Cada Natal e passagem de ano tem uma companhia, das grandes companhias de novo circo, francesas e não, que põe as tendas e que apresenta um espetáculo. No início, as pessoas de Monchique não vinham, mas quando viram que o espetáculo estava bastante cheio, estava esgotado, praticamente, alguém começou a ir e disse: "Ah, bonito". Os outros vieram todos, mas já não tinham bilhetes. E ficaram muito chateados a dizer: "Mas como? Temos o circo e não temos bilhetes para ir ver." No segundo ano, foram os primeiros a comprar bilhetes. E agora conquistamos, fazemos um caminho com a própria população de Monchique e do Algarve inteiro, porque temos públicos que vêm de todo o Algarve por esta iniciativa. Fazemos um caminho de como conhecer e apreciar o novo circo. Tanto que agora os próprios habitantes de Monchique fazem comparações entre espetáculos. Diz: "Ah, mas quando o do ano passado estava melhor, este agora está com uma outra dinâmica, etc."

Isso é muito engraçado. Muito giro. Dália, Paulo, a ideia subjacente à criação do Geoparque Mundial, do Geoparque Algarvensis, também era esta, não era?

É, continua a ser.

Não direi aproveitar, mas rentabilizar ou tirar partido.

Valorizar.

Valorizar.

Valorizar aquilo que é o nosso território e as nossas pessoas. O Geoparque faz-se com pessoas, faz-se com os nossos parceiros, desde a Penina, São Bartolomeu de Messines, aos Arrifes, aos Olhos de Água. Nós temos a população conosco. Nós temos aquelas comunidades que viram ali uma oportunidade de ter maior orgulho naquilo que são. E o maior orgulho faz o quê? Faz com que quando os turistas chegam, sejam melhor recebidos e percebam que há ali uma identidade especial, que há ali pessoas especiais, histórias especiais para contar. E o que é que nós queremos com este Geoparque? Queremos que as pessoas circulem mais entre o litoral e interior, porque o Geoparque abrange os três concelhos na sua totalidade, vai do mar ao Alentejo. E portanto, o nosso objectivo com as três rotas que já estão criadas, já podem visitar essas três rotas no terreno, temos a informação toda no terreno disponível, elas fazem mesmo essa ligação litoral-interior. Tratam da água, tratam de como é que surgiu aqui, tratam de uma coisa fabulosa, que é a separação dos continentes. Vocês podem ver no Geoparque Algarvensis, nos nossos sítios, como é que aconteceu a Pangeia? Como é que nós temos metade da nossa Pangeia no Canadá e outra aqui no território Algarvensis? E por isso vamos ter, assinámos no Chile, um protocolo com o Geoparque do Canadá, onde vamos trabalhar com as nossas pessoas para elas perceberem que um pé está no Canadá e outro pé está no Algarve.

Isso é fantástico. Portanto, uma aula de ciência ao vivo e a cores.

Nós temos um projecto que se chama "O território Geoparque é a minha sala de aula."

Fantástico. Dália, Paulo, muito obrigado. Giacomo Scalidzi, muito obrigado também a si. Obrigado aos dois por terem vindo aqui ao Aeroporto de Faro, onde estamos a fazer esta emissão especial dedicada à região algarvia. Até já!