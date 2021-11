Henrique Barros: "Desde maio, a adesão à vacina em Portugal poupou 200 mil infeções e 2.300 vidas"

Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, faz o balanço de como evoluiu a pandemia em Portugal nos últimos meses. "A situação está melhor do que há um ano", aponta.