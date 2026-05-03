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Senhoras e senhores, com vocês, o novo campeonato de futebol do Porto.

A época portista arranca com a esperança, mas sobretudo com a certeza de que muita coisa teria de ser diferente. Sem ninguém esperar, Luuk de Jong sobe ao relvado do Dragão com a camisola 26. O goleador neerlandês durou quatro meses até se lesionar, mas ainda foi a tempo de fazer o que melhor sabe.

Aí vem o Porto, cruzamento, golo! É Dragão!

E logo na casa do bicampeão nacional, onde William Gomes, que tinha chegado em janeiro do ano passado, começou finalmente a mostrar a melhor faceta.

Rematou. Que golo!

25/26 teria de ser sempre o inverso da tragédia que foi a época anterior. E isso começou a ser pensado com antecedência, antes sequer de Farioli aterrar na Invicta.

Um jogador que a maior parte dos clubes europeus ambicionava ter nos seus planteis, não só agora, mas também quando saiu do Celta de Vigo.

Pré-Mundial de Clubes, Anselmi era ainda o treinador e chegava Gabri Veiga, que no verão anterior tinha arrumado para a Arábia a troco de 30 milhões de euros. Chegou a Portugal por metade. Pode ainda melhorar os números, mas o espanhol já contribuiu com seis gols e 11 assistências. Menos fulgurante foi o compatriota Borja Sáinz, também espanhol, começou bem, mas foi abrandando o ritmo à medida que a época avançou. Ainda assim, ultrapassa a dezena de contribuições para gol, alguns importantes.

Está no cara a cara, bateu, golo! Já lá canta Porto, é tua, Borja.

O campeonato não se ganha só no ataque. Vilas-Boas percebeu isso com os quase 60 gols sofridos na temporada passada. Problema identificado e resolvido em polaco. Nemanja Péres não dava total confiança e por isso os Dragões foram à Premier League resgatar uma dupla com experiência. Bednarek para patrão, Kiwior para subir o nível. O futebol clube do Porto construiu aqui uma verdadeira muralha defensiva. De Itália veio ainda um português, Alberto Costa, por troca com João Mário. Os Dragões anteciparam-se ao Sporting e com isso ganharam pelo menos um gol e oito assistências. Pripic também veio para ajudar. O croata contribuiu com uma assistência em 11 jogos. E se na defesa correu bem, o que dizer do meio-campo?

Um box de box, digamos assim, mas que este Froddh tem uma qualidade e uma leitura de jogo extraordinária.

Acho que o Froddh tem tudo para ser um dos melhores jogadores do campeonato.

Dezenove anos e vindo do Copenhaga, quem não conhecia, já não esquece. Viktor Froddh.

He's a very good player. I think his progression since the beginning of the season has been fantastic. And yeah, Viktor tonight, I think he did once again a top match. What surprised me has been the speed of adaptation and definitely the impact. To be fair, what I saw live has been way better than what the images proves. It was one of the first names that they proposed me to analyze and to check. And we agreed that he's a player that can help the team.

Oito gols, nove assistências e muitos quilômetros percorridos. Pablo Rosário também chegou. E para ser uma espécie de bombeiro a médio, a lateral e a central, o dominicano foi essencial para Francesco Farioli. O mercado de verão fechava com a Karamoh. O francês entrou em campo duas vezes e ainda procura novo clube. Em janeiro, os Dragões seguiam invictos, mas havia a sensação de que faltavam pernas para todas as competições. E aí o Porto de André Vilas-Boas voltou a acertar.

Atenção, Pietrzewski vai um para um com Otamendi. Ainda Pietrzewski vai tentar passar pelo capitão. Pietrzewski, Pietrzewski, golooo! Porto, Porto, Porto!

E ainda tem 17 anos. Talvez tivesse dado jeito a Farioli na Liga Europa. O escolhido para a lista europeia foi outro.

Estou aqui para anunciar o meu retorno aos Dragões e dizer o quanto eu estou feliz e lisonjeado com essa oportunidade.

Thiago Silva, o central brasileiro de 41 anos, regressou a um dos pontos de partida na carreira para voltar a festejar um campeonato seis anos depois e a dias de fechar novo mercado.

Não, em princípio, não. Nós estamos atentos a possibilidades que possam surgir de última hora. Não esperamos surpresas, queremos manter a equipa como ela está.

Mas afinal, não. Veio o avançado Mofi e o médio Fofana, os dois por empréstimo, mas com impactos bastante diferentes. Ao Sporting e ao Sporting Braga, Fofana foi importante.

Marca! Golooo! Porto, Porto.

Importância prontamente reconhecida pelos adeptos portistas.

Vence por nós. Bora, Fofana.

Resta agora saber se o costa-marfinense fica na Invicta ou regressa a França.

Bora! Oh, Fofana. Vence por nós.