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Continuamos no Aeroporto de Faro, que este ano celebra 60 anos e que serve muito a região do turismo do Algarve, que este ano também celebra 55 anos de atividade. O Algarve que é todos os anos palco de grandes eventos desportivos, uns de nicho, outros de massas, enfim, há para todos os gostos e é do impacto dos grandes eventos que vamos falar nos próximos minutos. Temos vários convidados aqui no painel conosco, aqui no Aeroporto de Faro. O Ricardo Rodrigues, que é presidente da Associação de Ciclismo do Algarve, está aqui em representação da Federação Portuguesa de Ciclismo, porque eles estão em África, onde vão recolher o caneco da seleção. Era bom, não era?

Era bom.

Estão a decorrer os Campeonatos do Mundo de Ciclismo e está lá toda a comitiva da federação. Mas ainda bem que temos aqui o Ricardo Rodrigues conosco, que é da Associação de Ciclismo do Algarve, conhece bem esta região. Ricardo, está medido o impacto da Volta ao Algarve, que é o nosso grande evento ciclístico português. Está medido o seu impacto aqui na região?

Antes de mais, obrigado pelo convite e boa tarde. Sim, essa medição é feita todos os anos. É feito um estudo que depois é apresentado às entidades competentes. Eu não tenho os números comigo, mas o impacto é realmente muito elevado no mês de fevereiro. A palavra Algarve surge com um pico muito grande no mês de fevereiro, mais ou menos ao mesmo nível do mês de julho e de agosto.

Portanto, há uma grande projeção internacional da marca Algarve com a Volta ao Algarve.

Sim, sem dúvida nenhuma. A Volta ao Algarve, que se realiza sempre no mês de fevereiro, traz uma visibilidade brutal à nossa região, que é esta do Algarve.

Porque toda a gente quer acompanhar através das redes sociais, através dos sites de notícias, através das transmissões televisivas que vão para todo o mundo.

E querem saber o que é que os grandes ciclistas que vêm sempre cá estão a fazer. Estão a preparar-se para as grandes voltas que vêm depois, na primavera e no verão.

Tem essa particularidade a Volta ao Algarve, que para muitos ciclistas é o início da época. Eles começam aqui verdadeiramente a época de corridas que depois há de terminar nesta altura, em setembro, com os Campeonatos do Mundo, não é?

Sim, normalmente os grandes ciclistas optam sempre por colocar a Volta ao Algarve na agenda deles, porque coincide com uma boa altura para testarem a sua performance. As características da prova são semelhantes a nível de etapas, distâncias e tudo mais, com aquilo que depois apanham nas grandes voltas e inclusive o próprio contrarrelógio é sempre desenhado um percurso mais ou menos semelhante com aquilo que os ciclistas apanham nas grandes voltas, nomeadamente na Volta à França, Volta à Espanha, Volta à Itália. Faz com que esta prova seja mesmo muito apetecível aos grandes nomes como o Pogačar, o Vingegaard e outros por aí fora. O Remco também já cá esteve.

Remco Evenepoel, o belga. Já por cá todos passaram. Somos um bom talismã, não somos?

E noutros tempos, o Alberto Contador. Isto vem de há muitos anos para cá.

Muito bem. Corre tudo bem então sobre rodas no que diz respeito à Volta ao Algarve. Já vamos falar mais à frente, Ricardo, sobre outros aspetos relacionados com o potencial que o Algarve pode ter, não só na promoção do ciclismo, mas usar o ciclismo para potenciar a região algarvia. José Matias é o presidente da Algarve Golf. José Matias, obrigado por estar aqui conosco também. E o golfe também projeta o Algarve?

Boa tarde. A puxar a brasa à nossa sardinha, obviamente, eu acho que há muitas modalidades no Algarve que projetam o nome do Algarve, mas maior do que o golfe no Algarve, acho que não existe nenhuma outra modalidade. Somos todos iguais, mas o Algarve, definitivamente, e golfe já é uma palavra conjunta. Hoje em dia, se abrir qualquer site de golfe no mundo, você vai ter a palavra Algarve. E como já foi distinto como o melhor destino de golfe do mundo, eu acho que vai voltar a ser, especialmente com grandes grupos, como este evento que vamos ter no Algarve, e o investimento que grandes grupos estão a ter no Algarve, só vai continuar a projetar o nome do Algarve como nenhum outro evento. Estou a falar dos eventos como o golfe. Não se esqueça, o golfe é no inverno e são muitos meses que atrai. Temos o golfe na boca das pessoas por muitos meses.

Muitos meses. Dizia que ia haver um grande evento, que evento é esse?

É um dos maiores eventos que vamos ter, se calhar, em Portugal. O Group Arrow com o Turismo de Portugal e o Turismo do Algarve e com um grande jogador de golfe sul-africano, Ernie Els, vão ter em 2026 um dos maiores eventos de golfe que tivemos em Portugal, com grandes vedetas do mundo de golfe e estou convicto que ainda vai projetar o nome do Algarve e Portugal ainda mais. Deve ser um dos maiores eventos, com € 3 milhões só em prize money. Por isso, o Group Arrow, que está à frente deste projeto e os seus campos de golfe, investiu muito dinheiro com Ernie Els, com este grande jogador

Eu acho que estamos perante um grande evento no Algarve ou em Portugal.

Portanto, quando dizemos que o Algarve é muito procurado devido à qualidade dos seus campos de golfe, já não é só pelos amantes da modalidade, já é mesmo por profissionais que reconhecem o Algarve como um bom local para a prática da modalidade, é isso?

Voltando a este grande evento para 2026 pelo grupo Arrow, eles pela primeira vez vão apostar em julho e agosto também, onde há muitas famílias e onde usualmente não é tradição para jogar-se golfe. Por isso, o golfe, como se vê, já não é só no inverno que se joga, já também no verão se joga. E estas famílias destes profissionais, muitos deles investem em Portugal, gostam, vêm com os jogadores, vêm ver os jogos com as suas famílias e muitos deles ficam por cá, vivem por cá, por esta zona.

E atrai também público?

Eu acredito que vai atrair, se calhar, o recorde este ano. Estou convicto da organização que estão a ter com o Turismo de Portugal e o grupo que está a organizar isto, pode ser o nosso maior evento de golfe. Estou a falar no golfe para atrair público. Deve ser um dos maiores que o golfe alguma vez teve no Algarve, acredito eu.

Muito bem. Ricardo Rodrigues, era bom que houvesse prize money de três milhões no ciclismo, não era?

Pois, esse é daqueles grandes problemas que o ciclismo atravessa.

Atravessa. Mas ainda assim, a Volta ao Algarve atrai ciclistas da elite, do chamado World Tour. Portanto, os melhores atletas de ciclismo começam aqui, como dizia há pouco, a sua temporada. E o Algarve no resto do ano é uma boa região para as equipas de elite virem treinar, virem estagiar, virem desenvolver treinos ou não? Temos um grande concorrente, que é o sul de Espanha e Mônaco.

Exatamente. A região do Algarve é uma região perfeita para as equipas virem cá treinar e começar a fazer os seus estágios e a sua preparação. Infelizmente, temos um grande concorrente já há muitos anos com peso, que são as Ilhas Baleares e o sul de Espanha. Para conseguirmos dar a volta a esta situação, tem que haver mais investimento. Mais investimento, tentar convencer as equipas, eventualmente pagar para elas cá estarem. E penso que se não for dessa forma, vai ser difícil de conseguirmos realmente concorrer com estes grandes destinos. Porque depois, a seguir a isso, vem toda a outra parte que nos interessa economicamente, que são os utilizadores de bicicleta amadores, que acabam por vir para cá para pedalar nas estradas onde o Renk anda a treinar, onde o Vingegaard esteve a estagiar, onde o Pogačar esteve a treinar com a equipa. Esses depois é que dão a sustentabilidade à região naqueles tais meses fora de época, fora de sol e praia, e que dão essa sustentabilidade e depois também ao negócio do ciclismo.

Por exemplo, em França, já há empresas que desenvolvem produtos turísticos montados em cima das etapas do Tour. Isso já existe também cá no Algarve, já há empresas que começam a vender ou comercializar a experiência, como por exemplo, subir ao Alto da Fóia?

Sim, existe. Existem empresas no Algarve que o fazem, empresas ligadas aos cycling holidays. Têm vários pacotes de férias com tudo incluído, onde depois também têm normalmente na altura da Volta ao Algarve, um pacote de três, quatro dias. Isso depois cada empresa estrutura-

O seu produto

...o seu produto à sua maneira, porque não existe também realmente um conceito criado. Mas sim, existe, porque depois também temos o Algarve Gran Fondo, que é a outra prova que, a par da Volta ao Algarve, serve um pouco para promover.

Essa é do dia, não é?

Apenas num dia, normalmente é sempre ao sábado e costuma coincidir com uma chegada da Volta ao Algarve numa cidade local para trazer os amadores junto dos profissionais.

Temos também connosco a Joana Melo, que é diretora de marketing do Autódromo do Algarve. Olá, Joana.

Olá.

Bem-vinda. No Autódromo há atividades o ano inteiro?

O ano inteiro. Sempre.

Todos os fins de semana há sempre algo a acontecer no Autódromo.

Todos os dias.

Todos os dias?

Todos os dias.

Isso é uma coisa que eu não fazia a mínima ideia.

Sim.

Mas provas ou preparações de provas, estágios. Conte-nos.

Nós temos de tudo um pouco. Temos desde corridas, as provas, que é o mais conhecido, sendo que este ano tivemos o maior calendário de todos os tempos, com 25 corridas, entre corridas no Autódromo, mas também no Cartódromo, porque faz parte do complexo o nosso Cartódromo, que é um dos melhores da Europa.

Ok. Isso dá uma prova de 15 em 15 dias.

Chega a dar duas provas em simultâneo, uma no Cartódromo e outra-

E outra no Autódromo.

Exatamente, sim.

Que grande dor de cabeça.

Um pouquinho de trabalho, mas quando se faz por gosto... Mas sim, nós temos, para além das provas, que é o mais divulgado. Para além disso, nós temos também os amadores que nos procuram para alugueres de pista, eventos corporativos, apresentações de marcas, ou seja, de tudo um pouco.

Portanto, o mercado ou a ocupação do Autódromo não se restringe apenas às provas-

Às corridas.

Às corridas. Há toda uma panóplia de atividades a desenvolver. Sendo que a maior todas, claro, é o MotoGP, não é?

Correto. É a maior.

Tem ideia do impacto, isso está medido, o impacto da região do MotoGP?

Sim, em 2024 o impacto econômico foi de 80 milhões. Tivemos cerca de 170 mil espetadores. Estamos a trabalhar, porque a próxima prova vai ser agora em novembro.

É verdade.

É para baixo.

De 3 a 15?

Não, de 7 a 9.

7 a 9.

7 a 9 de novembro. Estamos a trabalhar para conseguir aumentar estes números, que é sempre esse o nosso objetivo. Temos vindo a aumentar desde 2020, que foi o primeiro ano que recebemos, em época Covid, sem público, mas tem sido a nossa batalha.

Tem existido uma trajetória de crescimento desde 2020?

Sim, sem dúvida.

Há investidores que vos procuram ou não, Joana?

Sim. Com este tipo de provas mundiais, há sempre uma maior procura por parte das marcas, por parte de investidores. Sem dúvida, há sempre, porque a divulgação do autódromo, apesar de nós sermos um autódromo reconhecido mundialmente, antes de termos Fórmula 1, inclusive MotoGP, devido ao nosso trabalho e à técnica da pista, pela especificidade da pista, temos muitas equipes e muitas marcas a nos procurarem. Com estas provas, como é óbvio, ainda temos um maior destaque, o que faz com que a divulgação seja maior e as marcas queiram estar todas associadas a nós, consequentemente nos procuram.

E sobre o autódromo, tem esta coisa fantástica, que é este fantástico céu azul, não é?

Exatamente, sim.

Que não há em muitos autódromos ou há?

Não há.

Isso é uma vantagem.

É uma vantagem. O facto da nossa região, não só o clima, mas também os portugueses, a forma de receber, a nossa hospitalidade, é um fator muito importante. E também porque nós temos algo que é característico da nossa equipa e do nosso fundador, que nós nunca dizemos que não. Estamos lá sempre prontos para tudo o que é um serviço chave na mão, o cliente pede, nós tentamos sempre conseguir, até ao último minuto, fazer o que nos procuram.

José Matias, quem procura o golfe, depois também procura o autódromo?

Claramente.

É?

Porque eu acho que é um mercado muito parecido.

A Joana vai na cabeça dizer que sim.

É verdade, porque vêm jogar golfe e depois precisam de ir ao autódromo para fazer alguma brincadeira. E certamente, falar de números, que estamos a falar há bocado, o golfe neste ano deve chegar a 1 milhão e 300 mil jogadas, só este ano. Estamos a falar de grandes números, que influencia todas as atividades.

Só aqui no Algarve.

Só no Algarve. Todas as pessoas que vêm para o Algarve, vão ao autódromo, de certeza absoluta, vão andar de bicicleta, alugam bicicletas no Algarve, por isso essa é a beleza do golfe, que a pessoa não vem, só joga a sua volta de golfe e utiliza todos os outros grandes eventos que existem no Algarve, eles são participantes também neles.

Muito bem. Joana, o primeiro-ministro anunciou aqui no Algarve que vai fazer tudo para que a Fórmula 1 regresse à região algarvia.

Correto.

E vocês ficaram felizes, foi?

Sempre. Como eu dizia há pouco, desde que nós inauguramos em 2008, que sempre foi o objetivo de criar um autódromo, como é óbvio, é sempre conseguir alcançar o máximo possível, que são as provas mundiais, as mais importantes. E sempre foi o nosso principal objetivo e do nosso fundador, sempre foi o sonho dele. E nós, cá continuamos a trabalhar nesse sentido e faremos de tudo e continuamos a trabalhar.

Depende do quê a decisão de trazer a Fórmula 1 para Portugal?

Há muitos circuitos, há muita procura. Como o próprio CEO da Fórmula 1 também veio dar uma entrevista e também indicou, há alguns circuitos que estão a sair porque já não têm capacidade. A estrutura de Fórmula 1 aumentou bastante nos últimos anos. É uma dimensão que nem todos os circuitos hoje em dia na Europa conseguem alcançar. Nós conseguimos. A nível de dimensão e de espaço, nós temos competência para isso. Mas depois há outros fatores e há muita concorrência em cima da mesa. Claro que nós tentamos.

Muito bem. Joana Melo, agradeço lhe ter estado aqui connosco.

Muito obrigada.

José Matias, também agradeço.

Um prazer.

Boas tacadas e boas pedaladas, Ricardo Rodrigues.

Muito obrigado.

Muito obrigado aos três por terem estado aqui na emissão da Rádio Observador, feita a partir do Aeroporto de Faro. Daqui a minutos vamos descobrir os encantos da Via Algarviana. Até já.