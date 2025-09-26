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Para falarmos de educação, também de formação de massa crítica em torno de um setor que é muito importante aqui no Algarve, que é obviamente o turismo. O próximo convidado desta emissão especial é Paulo Águas, reitor da Universidade do Algarve, uma grande instituição aqui do Algarve. A universidade tem uma oferta muito variada em quase todas as áreas do saber, sociologia, línguas, comunicação, mas o turismo é aquela área onde se diferencia de todas as outras no resto do país.

É também.

É também.

É também, não exclusivamente. Nós, Universidade do Algarve, fomos criados em 1979 por uma lei da Assembleia da República. Gostamos sempre de recordar isso. Não foi vontade do governo, foi vontade dos representantes do povo, porque na altura o governo achava que não era o momento para a criação da Universidade do Algarve. Nós, em 1983, recebemos os primeiros alunos, em Gestão de Empresas, Hortofruticultura e Biologia Marinha e Pescas. No fundo, era foco pessoas, a agricultura e depois o mar, os recursos endógenos da região.

Porque era onde havia maior carência?

Era também o início. Repare, nessa altura também o turismo ainda não tinha chegado ao ensino superior público em Portugal. Nós somos pioneiros a esse nível e em 1991, 92 recebemos os primeiros alunos para os bacharelatos em Gestão Hoteleira e Turismo. E de facto, para quem nos olha de fora, o turismo e o mar, e que no fundo o mar também está muito intrinsecamente ligado à região e também ao turismo, são as nossas imagens de marca, sem obviamente pôr em causa a qualidade científica e pedagógica nas diferentes áreas que oferecemos aos nossos estudantes.

A Universidade do Algarve é a grande instituição onde se forma aqui muita massa crítica em torno do turismo, que é o tema de hoje da nossa emissão.

Sim, nós temos formação até ao nível do doutoramento. Aí não é propriamente, com todo respeito, para termos profissionais para a atividade, o que não significa que a indústria turística também não tenha nos seus quadros doutorados. Não é isso que está em causa, mas não é esse o principal propósito. Mas nós temos doutoramento em Turismo já há alguns anos, centro de investigação, até temos um centro de investigação e um polo de centro de investigação. É o centro de investigação com a melhor classificação a nível nacional pela Fundação da Ciência e Tecnologia, o CINTURS, que colabora com a região Turismo do Algarve, com CCDR, no Observatório do Turismo Sustentável do Algarve, um projeto relativamente recente, mas que em outros projetos nós temos vindo a trabalhar com e a cooperar com o Turismo do Algarve já há longa data. Dizer que, de facto, indo agora mais concretamente à sua questão, que nós temos depois formação ao nível da licenciatura em Turismo, em Gestão Hoteleira e depois mestrados, e são umas largas centenas, mesmo milhares de diplomados que estão pela região. Mas atenção, devo lhe dizer também, o turismo não tem mesmo fronteiras. Alguns deles também espalhados por esse mundo a exercer a profissão com sucesso. E é isso que nós fazemos, contribuindo para a região. E somos, de facto, no conjunto das universidades públicas portuguesas, aquela que tem uma maior porcentagem de estudantes nesta área do hotelaria e turismo.

Do hotelaria e turismo. E a taxa de empregabilidade é alta?

A taxa de empregabilidade é alta. Dizer também, contudo, que a sazonalidade também toca aos nossos diplomados. Ou seja, todos nós sabemos que isso é um desafio desta indústria. E há um indicador que tem dados para 31 de dezembro e para 30 de junho. Junho ainda não chegou aos 31 dias, é o mês seguinte, mas para esses dois momentos há, de facto, mais diplomados inscritos no IFP em dezembro do que em junho. De qualquer das formas, os valores são elevados, embora, se me permita, e aqui é um desafio que eu lanço também para a indústria. E é uma preocupação, não só da Universidade do Algarve, mas também das demais instituições de ensino superior que têm formação nesta área. Nós nos últimos anos, temos vindo a assistir a alguma redução da procura por parte dos nossos jovens para os cursos nesta área. E eu acho que isso deve nos sobressaltar, porque têm sido criadas percepções. As percepções muitas vezes são criadas em factos e isso é bom, outras vezes não são criadas em factos, o que é mau.

Que é uma saturação, é isso?

Exatamente.

Porque o discurso político da administração central e também da administração local é de apostar cada vez mais no turismo, não é?

Vamos lá ver. Eu diria que o discurso político central e mesmo local, pelo menos aqui no local, eu não vou dizer que é apostar cada vez mais no turismo. E com isto tudo, eu não quero diminuir o turismo. Nada disso. Agora, repare, já agora e depois, e sem querer fugir daquilo que me compete, que é ao nível do ensino, dizer, por exemplo, entre 2019 e tendo aqui como marco o que aconteceu o ano pré-pandemia em 2024, o turismo no Algarve, naquele que é o principal indicador, as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, nós estamos ao mesmo nível. E sinceramente, esta é a minha opinião, espero que também seja a opinião dos responsáveis, não preocupa. Nós temos uma intensidade turística por Bastante interessante. Temos que diversificar a economia, sendo que o turismo é o nosso motor, foi o turismo que nos trouxe até aqui. Uma região que há 60 anos era pobre, deprimida, que não conseguia alimentar os seus filhos. Eu costumo dizer isto e às vezes as pessoas não sabem. Sabe qual era a porcentagem da população residente no Algarve em 1900? 5%. Sabe qual era a porcentagem da população residente no Algarve em 1960? 3%. E durante muito tempo, ainda nos anos 80, nós falávamos: "É a região dos 3%". A região hoje contribui com 4,92% para o PIB do país. Temos quase 5% da população. E isso deve-se muito ao turismo. Agora, eu não vou dizer que quero menos turismo, eu quero melhor turismo, eu quero turismo que depois também há aquele desafio de gerir as capacidades, mas o que é certo é que junto dos jovens, para além desse discurso, que é um discurso correto dos nossos responsáveis, há depois muita informação que chega que é depreciativa em relação ao turismo. Parece que o turismo é uma coisa má. E o turismo não é má, o turismo tem oportunidades e também cabe aí depois ao setor mostrar que há oportunidades de emprego, há carreiras, para quê? Para que os jovens possam escolher ainda mais estas formações, para que a prazo, o turismo tenha recursos humanos cada vez mais competentes, o que irá alavancar a indústria.

E é para isso que conta também o Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve?

O Observatório do Turismo Sustentável do Algarve também contribui para isso. No fundo, contribui para monitorizar e de facto o nosso país tem feito progressos imensos e o turismo de Portugal tem feito um trabalho excecional no sentido de nós termos cada vez mais dados e nós conhecermos a realidade do turismo. Agora, as preocupações do turismo hoje não são as mesmas dos anos 80. Nós nos anos 80 andávamos preocupados era com os charters e preocupados com os no-shows e com os overbookings, etc. A realidade hoje mudou. O cidadão dos anos 2025 é diferente do cidadão da década de 80 e o observatório ajuda a medir essas alterações que são, no fundo, criar informação e conhecimento para que o decisor político possa depois agir.

Esse observatório já funciona desde 2020, creio?

Creio que sim. Admito que sim.

Grandes conclusões a que já se consegue tirar do trabalho deste observatório.

Aí está-me a colocar uma questão difícil, porque não sei se já percebeu ou não, para além de ser reitor, eu em tempos, se fazer perguntas sobre Física, eu tinha mais dificuldades. A minha formação de base é de Economia e sempre pelo turismo. Agora, não acompanho de perto o observatório, os resultados. Admito que o senhor presidente da Região de Turismo é capaz de estar bem mais preparado do que eu para dizer o que esse observatório tem vindo a produzir.

Mas, no entanto, tem sido uma boa experiência pôr a academia a trabalhar com a economia e vice-versa.

Sim. Há claramente essa predisposição da nossa parte e espero que também, em particular, a Região de Turismo e toda a indústria, possa dizer o mesmo da academia.

Senhor reitor, muito obrigado por ter estado aqui conosco nesta emissão especial. Paulo Águas.

Águas, é muito difícil. O senhor sabe, às vezes me chamam-

Não sou o único, pois não? Obrigado.

Não sabe, às vezes me chamam Paulo Alves. Já agora uma brincadeira, foi por isso que eu aos meus filhos pus o primeiro nome com a til

Silabatótica.

Silabatótica, na última. Para não haver aqui esta ligação com o Águas, que depois é Paulo Águas, é Paulo Alves. Mas pronto, é Paulo Águas, é um gosto, foi um prazer estar aqui.

Muito obrigado. Tirou um peso de cima de mim. Vamos continuar a falar de massa crítica, o que o Algarve pode ensinar ao resto do país, já a seguir, numa conversa com o presidente do Turismo de Portugal. Até já!