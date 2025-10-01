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Muito bem, aqui, Pego Longo. Tem aqui dois projectos que eu acho que são exemplo daquilo que o concelho precisa.

Muito bem. Já está a fazer campanha e ainda nem começámos.

Estou sempre. Não é fazer campanha, estou já a trabalhar para o futuro.

Ana Medeiros, bem-vinda ao "Tarde do Observador".

Olá, bom dia. Vamos a isto. Obrigada. Vamos à nossa jornada e à nossa missão.

Estamos aqui no Pego Longo. Foi uma escolha sua começarmos por aqui, porque tem aqui uma obra em construção, habitação municipal, mas é uma habitação que foi, primeiro e actualmente, porque o presidente da Câmara é Basílio Horta, projectada para ser habitação temporária, mas tem aí uma ideia de reconversão para habitação jovem. O que eu lhe pergunto, e com rendas acessíveis, é se a anterior gestão PS estava desfocada do problema central e se afinal faz falta outra coisa para aqui.

Antes de mais, começar a dizer que escolhi mesmo este sítio por ser simbólico do ponto de vista de mostrar como neste momento temos as condições de investimento em curso para responder e dar o salto que Sintra precisa. O que isto significa? Estamos aqui no Pego Longo, está aqui um investimento a acontecer, dois investimentos estruturantes. Número um, habitação, 34 apartamentos para habitação de promoção pública, portanto, habitação por parte da Câmara Municipal de Sintra, e uma creche. Já agora também dizer, a creche foi financiada por uma linha do PRR, que eu lancei enquanto ministra. Portanto, isto também me dá algum orgulho de ver no terreno acontecer e haver aqui uma creche.

Sim, acaba por ir por dois lados.

Ir por dois lados. E mostra bem o investimento estrutural que o país precisa e concretamente aqui Sintra precisa, e também esta lógica do investimento estrutural que começou a ser feito e que eu acho que é mesmo essencial dar-lhe mais ritmo. E por isso é que quando pergunta se isto é também uma lógica de continuidade, o que é que é preciso fazer mais, o que é que é o meu objetivo aqui no Pego Longo? Acho que é o exemplo de uma construção pública financiada no âmbito da estratégia local de habitação, pelo PRR, que está a ser construída e desenhada com o objetivo até de alojamento urgente e temporário.

Temporário. Uma das medidas, não é?

Exato. O meu objetivo é mesmo aproveitar este investimento que está a ser feito no âmbito do PRR e transformá-lo em arrendamento acessível para jovens. Acho que cada vez mais o que nós precisamos é de ter arrendamento que responda também, seja aos jovens, seja à classe média, e que permita uma real integração das pessoas e não criação de guetos.

E é um concelho com muitas necessidades sociais. A minha questão é se não se corre o risco de destapar essa parte, pondo o foco no arrendamento jovem, que não estou a dizer que não seja também uma emergência, mas neste concelho específico, faz sentido essa alteração?

Neste concelho é determinante encontrar respostas à habitação. É um dos grandes problemas que o concelho tem. É um problema mundial, é um problema do país, é evidente. Aqui no concelho é um problema que precisa de uma resposta de emergência. Aquilo que já está previsto e que já está em curso, como eu dizia há bocado, 1600 fogos por parte de investimento da Câmara Municipal. O meu objetivo é ter até 2030, 10 mil casas a custos e rendas acessíveis aqui no concelho. Naturalmente, envolvendo diferentes tipos de respostas. Nestas 10 mil casas, digo-lhe três grandes grupos.

Fernando Medina há uns anos, para o mesmo mandato, que é o tempo do mandato, isso que está a falar, até 2030, tinha um objetivo de 6 mil casas. Certo que houve a pandemia pelo meio, mas não conseguiu nem mil.

Os tempos mudaram e, nomeadamente, até em termos de construção, hoje em dia tem métodos de construção muito mais rápidos e tem processos de licenciamento muito mais ágeis.

Ágeis, suficientes para essa...

Nomeadamente, tem o regime do licenciamento à habitação, que permite até isenção de licenciamento e nomeadamente por parte da promoção da Câmara Municipal. Já agora dizer, 10 mil casas, qual é que é o meu objetivo? 2200 de promoção por parte da Câmara, no fundo para garantir que existe um parque habitacional público de 2%, igual à média nacional, é esse o meu objetivo. 2800 com mobilização de casas vazias neste momento que existem no concelho. Há 17 mil casas vazias no concelho, que o que eu pretendo implementar é um programa de apoio aos senhorios para realização de pequenas obras, para que as casas possam voltar a entrar no mercado de arrendamento. Um programa de apoio de até 10 mil € por cada casa, para que as casas possam entrar no mercado de arrendamento com rendas acessíveis. Terceira dimensão, 5 mil casas, aí com promoção imobiliária através de cooperativas, parcerias com cooperativas e com o setor privado, e aqui assumindo mesmo uma lógica de uma via verde para licenciamento para habitação, porque é mesmo um programa de emergência, e aqui também com compromissos e objetivos de realização em curto espaço de tempo.

Basílio Horta, se há coisa que deixa é uma situação financeira confortável. Há até críticas da oposição e de alguns sintrenses sobre essa quase obsessão com, não queria utilizar a expressão contas certas, porque é de outro contexto, mas na verdade, com pôr as contas do concelho, da autarquia em ordem, e de ter sobrado pouco para o investimento. E enfim, há queixas de faltas de infraestruturas, quando de repente se é tão bom aluno na disciplina de Finanças, se depois Não se chumba noutras disciplinas mais em matérias sociais. Isso aconteceu.

Rita, se eu hoje consigo apresentar um projeto com uma grande ambição do ponto de vista de investimento estrutural, seja na habitação, seja na higiene urbana, seja no investimento no espaço público, seja na segurança, seja também na cultura e no investimento na educação, é porque tenho as condições financeiras do ponto de vista do orçamento que o permite fazer. Não o poderia fazer há 12 anos, porque há 12 anos a câmara estava num estado com um déficit elevado que não lhe permitia sequer fazer investimento nenhum. Neste momento, esse investimento é possível e por isso é que eu também procurei ter aqui um programa muito estruturado daquelas que são as minhas respostas.

É um programa que é mais exigente, porque houve ou não esse descurar de algumas respostas sociais a nível de infraestruturas e até de melhoria dos serviços públicos no Conselho de Sintra? É que foram 12 anos de gestão socialista, portanto também há de estar no terreno a responder por eles. Imagino que lhe façam essa reclamação também.

Tenho tudo. Eu estou diariamente no terreno e é muito interessante, aliás, estar sempre a ouvir as pessoas e as grandes preocupações que têm, os sonhos que têm, as sinalizações que me vêm dizer na rua, vêm ter comigo e dizer: "Olhe, faça isto, faça aquilo". Aliás, isso é o que me move diariamente, é mesmo este serviço às pessoas que eu adoro e que depois acabo por ter muito eco do terreno, porque dou o meu telemóvel a todas as pessoas com quem me cruzo e são as próprias pessoas que me vão sinalizando aquilo que consideram que é prioritário. Dito isto, há 12 anos-

Deve estar inundada de chamadas, ou não?

Nem por isso. Não, porque as pessoas gerem e eu acho que sentem que usam o número quando sentem mesmo que é preciso usar o número. É interessantíssima essa reação das pessoas e é uma fonte de informação extraordinária, uma grande leitura de terreno, que é aliás isso que eu gosto muito.

O orçamento para a Câmara este ano é de 400 milhões.

405 milhões de euros, sendo que 150 milhões de euros são de investimento. E 250 milhões de euros, estou a dizer de uma forma arredondada, são em termos de despesa corrente. Mas voltando atrás, quando a Rita me pergunta o que é que as pessoas me dizem e o que é que são as prioridades. Número um, a questão da habitação, já lhe disse. Número dois, a questão da mobilidade, que é decisiva e crítica. E aqui nós apostamos muito, agora estamos aqui a entrar na A16, acho que é o momento certo até para falar nisto.

Sim, para falar da mobilidade e disto vamos acabar por passar, que é por uma portagem.

Que é uma das nossas propostas.

Onde tem uma proposta que é portagem zero para residentes, empresários.

Residentes, trabalhadores no Conselho de Sintra e empresas com sede no Conselho de Sintra. Portanto, dar vantagem às empresas que estão no Conselho e eliminar-lhes um constrangimento, aliás, associado aqui ao custo das portagens. No âmbito da mobilidade, apostamos em duas dimensões. Número um, melhorar o transporte público, que é crucial, e aí em duas dimensões, ferrovia e transporte rodoviário. E número dois, que é a gratuidade da A16. A gratuidade da A16 é fundamental e é essencial se olharmos para os números. Nós temos cerca de 130 mil veículos a circular diariamente no IC19, temos 30 mil a circular na A16. E isto mostra bem que eliminarmos as portagens para os residentes, trabalhadores e para as empresas do Conselho de Sintra, pode de facto permitir desconcentrar o IC19, que é um problema gravíssimo para todos.

Como é que isso se operacionaliza? É o quê? É o registo da matrícula?

Isto operacionaliza-se através de uma parceria com a Via Verde, em que há a capacidade de identificação e associação das matrículas dos residentes, dos trabalhadores e dos veículos das empresas do Conselho de Sintra, e que permite, no fundo, depois ter uma conta-corrente que identifica as matrículas e depois o valor associado à circulação das matrículas.

Qual é que é o custo desta medida?

É uma medida com impacto orçamental fortíssimo, é um investimento fortíssimo, mas que eu assumo mesmo que é decisivo e transformador de vidas, porque as pessoas não podem-

Qual é que é o valor?

O valor que nós temos estimado para esta medida é cerca de 18 milhões de euros, portanto, até o valor limite que temos assumido.

Quanto é que se paga no máximo de portagem?

Se fizer o trajeto todo, cerca de 5 € diários. Portanto, este é o cálculo para quem faz todo o troço. Naturalmente, só estamos a pensar no troço relativo à parte abrangente pelo Conselho. Que é isso que nós assumimos, aliás, como prioridade. O objetivo é, idealmente, esta deve ser uma medida assumida pelo Orçamento de Estado e tudo faremos para que isso seja uma luta assumida pelo Orçamento de Estado, mas consideramos que é tão importante que esta deve ser um fator crítico e que deve ser assumido como prioridade total do Conselho, porque pode fazer a vida a milhares de pessoas e pode, nomeadamente, também garantir que a desconcentração e a sobrecarga que existe no IC19 pode acontecer, porque senão isto é um desperdício também até do ponto de vista de investimento público aqui nesta via da A16.

Mas não entra em contradição um pouco com a sua política e na política de mobilidade, de promoção também do transporte público.

Por isso é que eu lhe disse, nós tínhamos duas grandes apostas, promoção, transporte coletivo.

É precisamente isso, não está em nada senão o contrário com a outra política, porque no fundo está a promover o uso do transporte particular.

Isto é uma medida decisiva para a mobilidade e essa é que é a minha grande prioridade, é a mobilidade das pessoas. As pessoas não podem gastar tempos sem justificação no trânsito ou nos transportes públicos. Temos aqui 400 mil pessoas no Conselho que têm direito a ter mobilidade compatível com o século em que nós vivemos. E mobilidade que tem que ter as duas dimensões, e a dimensão do transporte Individual é uma realidade para muitas pessoas. Disse há pouco que 130 mil utilizam o IC19. A par disto, grande aposta no transporte público e coletivo. Duas grandes dimensões, como dizia há pouco. Número um, a linha de Sintra, mais de 100 anos depois de ter sido inaugurada, tem que ter a capacidade de funcionar como uma linha metropolitana. Nós temos uma base extraordinária do ponto de vista de infraestrutura. Ela tem que funcionar como uma linha metropolitana e não suburbana. O que isso significa? Ela tem que funcionar não com movimentos pendulares, mas com movimentos regulares permanentes, em que a pessoa assume a linha do comboio de Sintra como uma forma até de circulação normal dentro do conselho. O que isto implica? Tem que ter uma frequência regular, previsível, que garanta confiança às pessoas, de 10 em 10 minutos, ao longo de todo o dia.

Estamos aqui a chegar à estação.

Estamos aqui na Tapada das Mercês, que é uma estação também simbólica do ponto de vista daquilo que nós queremos fazer na intervenção das estações, como lhe falei há pouco.

Imagino que foi mais um dos pontos em que foi escolha sua passar por aqui. O que eu lhe pergunto é: é o quê? Por causa da questão da reabilitação deste espaço.

Duas dimensões. A aposta na linha de Sintra, como aliás é o backbone que liga muitas das freguesias do Conselho. Aliás, uma das nossas imagens da campanha é exatamente uma imagem feita por um artista de Sintra em torno das várias estações da linha, como sendo aqui o ex-libris e esta linha que une grande parte da população, mas também a aposta na linha de Sintra para ser uma linha metropolitana, mas um programa que temos de investimento nas estações para requalificação das estações e para transformar as estações em pontos vivos, centros de vida. O que nós queremos fazer nas estações? Garantir, número um, que tenham gabinetes da Polícia Municipal na estação, portanto passam a estar na estação, de forma permanente, garantindo aqui a segurança, mas ter também gabinetes de atendimento ao munícipe nas estações onde passam cerca de 150 mil pessoas por dia nas estações de comboio, e transformá-los em espaços vivos, nomeadamente com espaços de coworking, com espaços de comércio, dar-lhes vida. Estas estações, ao longo da linha, muitas delas são desperdício. Mas são desperdícios do ponto de vista até de espaço, onde passam milhares de pessoas por dia e que têm que ser espaços vivos a serviço da comunidade. Só ia acabar. Desculpe, Rita, porque estamos aqui na Tapada das Mercês, porque também é a partir daqui da Tapada das Mercês que nós queremos ter um BRT, portanto um autocarro expresso direto a ligar ao metro da Pontinha, permitindo aqui uma alternativa também ao transporte.

Ao comboio.

Exatamente.

Ia lhe perguntar aqui sobre esta questão que estava a falar, da questão da polícia de forma permanente nas estações. Há aqui uma ligação a este conselho, uma questão relativa à insegurança. O que eu lhe pergunto é se com medidas como essa, não está a responder só a uma agenda, que é uma agenda populista, e a agenda que o Chega, por exemplo, tem seguido em alguns territórios do país e neste também. Porque, na verdade, a questão da insegurança não é um problema do Conselho de Sintra. Não está sinalizado como tendo problemas na criminalidade grave e violenta.

O investimento na segurança, acho que é mesmo decisivo. Eu ando aqui muitas vezes na rua, aliás, estamos aqui na Tapada das Mercês, e essa é uma das preocupações que me sinalizam. Aqui na Tapada das Mercês, as pessoas sinalizam imensa preocupação.

Não vive no Conselho.

Eu não vivo no Conselho, vivo em Lisboa, mas tenho desde fevereiro que todos os dias estou diariamente na rua com as pessoas, a visitar os bairros.

Mas sente essa insegurança? É que eu vou dizer-lhe que muitas pessoas sinalizam. Eu vou dizer-lhe que muitas pessoas sinalizam a responderem à percepção de insegurança. Mas a questão é se responder a uma percepção não é, no fundo, gastar recursos com uma coisa que não é real.

Não, eu considero que é mesmo prioritário investir na segurança e na segurança de proximidade, nas respostas de proximidade. Eu ando muito aqui na rua. Aliás, ainda na semana passada estava aqui na Tapada das Mercês e veio uma senhora até comigo, veio-me alertar para duas questões, que são transversais na percepção que as pessoas têm, não só percepção, mas também em termos de realidade concreta, que são a questão da higiene urbana, e as pessoas sinalizam, e cheias de razão, que é preciso encontrar formas de responder à higiene urbana e ao lixo, mas também em relação ao que me pedem de respostas em termos de investimento na segurança. O que eu identifico como investimento prioritário que assumimos aqui nas questões da segurança. Número um, como lhe disse há pouco, passarmos a ter gabinetes da Polícia Municipal nas estações, onde passam muitas pessoas, e porque nos garante que a presença é logo dissuasora de outro tipo de comportamentos. Passamos a ter duas novas quadras da Polícia Municipal no Conselho e passamos a ter equipas da Polícia Municipal com proximidade nas freguesias, que hoje em dia não existe. Eu acho que isso faz mesmo a diferença. Em temos tudo. Em termos de gestão do espaço público, em termos até dos comportamentos na gestão do lixo, dos comportamentos de utilização do espaço público, a presença permanente da polícia.

Dissuade.

Dissuade e é também um transmissor de sentimento de confiança da população, que eu acho que é mesmo fundamental. A confiança na segurança é um elemento decisivo da nossa democracia.

Mas não sente, até pelo crescimento do Chega, que há aqui uma cedência a essa agenda? E falo até nos municípios em geral, mas nesse muito em particular.

O investimento na segurança eu acho que não é.

Sentiu esse apelo?

O investimento na segurança acho que não tem nada a ver com cedências, pelo contrário, acho que é uma resposta ao reforço da confiança nos cidadãos, na segurança, que é um fator crítico e decisivo da democracia. Eu acredito mesmo, e tenho usado essa mensagem Que Sintra tem que ser o conselho que transporta e que é a porta da esperança dos cidadãos. Mas para isso temos mesmo que garantir o reforço de toda a confiança na democracia e de reforço dos valores que são essenciais para a liberdade.

É o segundo conselho do país com maior número de população imigrante.

Com o segundo maior número de população.

Sim, certo.

E de imigrantes e de jovens.

Nas últimas legislativas, o Chega, com um discurso mais conservador e nacionalista, foi a primeira força política neste conselho. Neste sítio concreto ouviram-se muitas críticas à construção desta mesquita, que temos aqui ao nosso lado. Como é que justifica à população, quando contacta na rua, que haja disponibilidade financeira para investir em uma infraestrutura religiosa, quando, na verdade, há carências habitacionais e as pessoas fazem essa queixa? É uma crítica recorrente aqui nesta zona, particularmente por causa da construção da mesquita. Que resposta é que dá?

Número um: acho que legislativas e autárquicas não têm nada a ver do ponto de vista de expectativa das pessoas. Acho que as pessoas nas autárquicas votam em função também da confiança que têm nas pessoas em concreto para resolver os problemas que sentem no seu dia a dia.

Também é um desejo que tem, que não se repita o que aconteceu nas autárquicas, nas legislativas.

É o que eu ouço na rua, em termos de perceção. Aliás, é muito interessante a forma como as pessoas me incentivam, me pedem que eu seja aqui, de facto, quem luta por Sintra como este conselho da esperança. E eu acho que, Rita, já agora, só um aparte. Eu acho que a Rita está a ir atrás de uma fake news.

Não, eu sei que a mesquita não foi feita com fundos de PRR.

Pois, exatamente. Nem com financiamento público, quer dizer, portanto, há aí um equívoco. Não tem nada a ver.

Aliás, a primeira pedra foi posta por Fernando Seara.

Exatamente. A história da mesquita é uma história, aliás, com muitos anos aqui no Conselho de Sintra. A primeira pedra foi lançada em 2012 pela equipa de Fernando Seara. Mas eu acho que mostrando, aliás, desde sempre.

Mas o terreno é excedência municipal. Portanto, foi decidido nessa altura. Mas é legítima a dúvida das pessoas neste contexto, deste território, ou não? É isso que eu lhe pergunto, quando lhe fazem essa abordagem. Tem tido abordagens neste sentido ou não? Porque eu já li, inclusive, muitas reportagens.

O que eu tenho visto é TikToks a dizerem que a mesquita foi financiada por PRR e por dinheiros públicos.

Há reportagens com pessoas desta zona a falar e com esse desconforto. Minha questão é como é que se responde a isto?

A mesquita tem uma história já longa aqui no conselho, mas que também reflete o facto de ser um conselho multicultural, um conselho de tolerância, de integração, historicamente, de tolerância e de integração.

E essa percepção, Rita, está a ser aproveitada?

Evidentemente que está a ser aproveitada e neste momento nós vivemos momentos preocupantes do ponto de vista da nossa democracia, em que são criados bodes expiatórios e elementos perturbadores com informações falsas para que as pessoas fiquem com informações e percepções erradas. Como é que eu respondo às pessoas? O que eu respondo às pessoas com o que eu estou aqui para fazer. E eu respondo às pessoas exatamente porque o meu objetivo e a minha missão aqui no Conselho de Sintra é responder aos problemas reais que as pessoas me sinalizam. Eu percebo os problemas e as pessoas têm razão.

E esse não é o problema real que é sinalizado aqui, é isso que está a dizer?

O problema da habitação é um problema real. O problema da limpeza é um problema real. O problema da segurança.

A questão da multiculturalidade de Sintra está bem resolvida, é isso que me está a dizer?

O problema da necessidade de encontrarmos respostas para uma real integração das pessoas é real. E por isso é que eu assumo esta necessidade, por exemplo, de encontrarmos forma de termos resposta para as necessidades, por exemplo, de creche. É um problema real. Dou-lhe os números. Há 10 mil crianças no conselho com idade de creche, zero a três anos. Há 4 mil lugares instalados de creche. Este é um problema real. Não tem a ver com imigrantes. É um problema real de falta de capacidade para os residentes. Depois em torno disto criam-se fake news.

Mas tem conseguido explicar isso, porque de facto, e mesmo que esteja a dizer que autárquicas e legislativas não são a mesma coisa no conselho, o Chega ultrapassou PS e PSD. Com esse discurso mais centrado aí.

As pessoas têm problemas reais para os quais é preciso resposta. O que eu assumo com as pessoas, o meu pragmatismo, de não colocar a cabeça na areia, enfrentar os desafios e os problemas e responder. E sempre em duas dimensões. Eu digo que sempre estou aqui no Conselho de Sintra com a cabeça e com os dois pés completamente mergulhados. Um pé do ponto de vista de investimento estrutural nas respostas aos problemas reais que eu acho que são mesmo reais e que estou cá para lhes dar resposta, seja do ponto de vista, como disse há pouco, da higiene urbana, da segurança, da resposta às creches. Eu tenho um programa aqui para o Conselho de Sintra para garantir 6 mil novos lugares de creche. Eu sou a mulher que implementou a gratuitidade das creches no país e que consegui, enquanto ministra, em três meses, abrir 10 mil novos lugares de creche. Portanto, eu sei que é possível. Hoje em dia isso é possível, com construção modular, faz-se uma creche em nove meses. É preciso só foco e planeamento.

O seu adversário mais direto do PSD, Marco Almeida, tem falado na necessidade de uma autoridade musculada no conselho. Isto faz falta a Sintra? Eu não sei o que quer dizer à altura, à musculada. Eu sou pouca adepta de músculos. Sou mais adepta de proximidade e de racionalidade e de colocarmos o nosso corpo e alma a serviço.

Ele tem um discurso muito impositivo sobre as questões de multiculturalidade e de costumes, por vezes, e que é preciso disciplinar, por exemplo, as lojas de conveniência estarem abertas até mais tarde. Enfim, aí, sim, sinto uma cedência total ao discurso de extrema-direita. Eu acho que é mesmo esse o risco que está em causa nestas eleições aqui no Conselho de Sintra, por isso é que eu digo que nós temos que ser a porta da esperança e não deixar que essa radicalização e que essa cedência à extrema-direita, aliás, como já foi referido, que não tem linhas vermelhas com a extrema-direita, é mesmo um perigo neste momento para a nossa democracia. E eu acredito muito que é no equilíbrio, é na capacidade da sociedade acreditar em si que consegue encontrar formas de resolução. É na aposta, na gestão do bairro e no investimento do bairro que se gere e que se reforce e que se constrói a democracia.

Mas isso tende a ter respostas, se calhar, a mais longo prazo, demora um bocadinho mais esse investimento, acha que não?

Não acredito que seja, não. Por isso é que eu digo.

Como é que se responde a questões muito concretas que existem e há imigrantes a chegar ao país, todos os dias e há situações, por exemplo, neste conselho como noutros, de subaluguer de apartamentos divididos em vários apartamentos para abrigarem várias famílias, que coloca questões de humanismo também para as famílias que lá estão. Mas coloca também uma questão de ilegalidade. Como é que isto se gere, Rita?

Aí, Rita, eu acho que a polícia de proximidade tem que passar mesmo a ter essa função.

A função de fiscalização deste nível de ilegalidade?

Hoje em dia, é terra de ninguém.

A polícia municipal ter essa função.

Hoje em dia é terra de ninguém a fiscalização da sobrelotação de apartamentos. E eu considero que é mesmo um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública e é acima de tudo, um problema de dignidade humana. Temos situações graves.

Mas isso também é uma intervenção musculada.

Não, é de proximidade, é o contrário. Está a ver que é mesmo exatamente de proximidade.

Não é apenas semântica?

Não. Se tiver capacidade de proximidade, tem até uma capacidade de prevenção de uma forma diferente. Musculada, eu diria que faz-me lembrar os regimes totalitários, que eu acho de má memória que ninguém quer voltar. Até me assusto só de ouvir isso. Eu não tenho medo de apostar verdadeiramente no investimento social e no investimento na capacidade de respostas dos equipamentos sociais, do espaço público às pessoas, porque é isso verdadeiramente. E também a lógica da polícia de proximidade, porque é isso também que permite, aliás, a dissuasão e a prevenção de comportamentos que sejam desconformes com as regras. E, portanto, acho que essa proximidade da polícia é fundamental nesse sentido, não na lógica persecutória, mas na lógica de prevenção. E por isso é que eu acho que a aposta total no investimento.

Deve despejar as pessoas? O que é que se deve fazer com estas situações ilegais e, por exemplo, com a questão de construção de construções ilegais?

Acho que nunca se deve deixar que elas aconteçam. Isso deve ser prevenido e deve haver uma capacidade de intervenção a priori.

Quer dizer, por vezes não há tempo para haver essa intervenção a priori.

Acho que há exemplos bons de capacidade de intervenção a priori e de encontro de soluções alternativas. O pior que nós podemos ter são situações de informalidade e de ilegalidade. Aliás, eu como ministra, apostei muito nisso. Não sei se a Rita se lembra, mas, por exemplo, apostei muito quando foi dos refugiados ucranianos, estou me a lembrar disto, sabe por quê? Porque ontem estava na rua, ali no Cacém, e veio ter comigo uma rapariga com quem eu me cruzei enquanto ministra de Trabalho e que veio ter comigo dizer-me que na altura fizemos, de facto, impossíveis em milagres, quando toda a gente dizia que era impossível, que foi, por exemplo, os refugiados ucranianos, se lembra, quando criámos um programa especial para integração e acolhimento, que eu acho que foi de um sucesso brutal, porque aquilo que nós conseguimos foi, a partir do momento em que as pessoas se inscreviam numa plataforma, garantíamos que tínhamos informação sobre as pessoas que estavam a vir para Portugal.

E nesse nível de tolerância de quem está no país com esse tipo de situações de refugiados de ucranianos da guerra é diferente com imigrantes. Por isso é que eu estou a perguntar qual é que deve ser a ação que um presidente de câmara faz a essa construção ilegal que nasce do dia para a noite.

Número um, acho que prevenção.

Sobre a questão do subaluguer, é a fiscalização da polícia, mas e depois? A partir do momento em que a polícia diz: "Aqui há um problema de subdivisão do apartamento e várias famílias estão aqui a viver", qual é que deve ser a intervenção para as pessoas?

Eu acho que muitas vezes existe a sensação de impunidade, de que não há controle sequer sobre esse tipo de situações. E esse tipo de situações são completamente indignas e têm que, mesmo por parte da sociedade, merecer uma censura. Então têm que ser criados mecanismos de real integração. Dou-lhe exemplo concreto daquilo que eu quero fazer, por exemplo, nas escolas.

Mas e às pessoas, o que é que tem que acontecer, especificamente, por exemplo, aquilo que aconteceu em Loures com o ataque racista que foi tão criticado.

Eu estou a falar concretamente das pessoas. Vou-lhe dizer um exemplo concreto. Nas escolas, o que está a acontecer, nomeadamente nas escolas? Tem uma enorme variedade e diversidade multicultural de diferentes origens que dificulta muitas vezes a própria integração das crianças nas escolas.

Até ao nível da língua, muitas vezes.

Até ao nível da língua, exatamente. Portanto, aqui o meu grande objetivo é haver aqui equipas multidisciplinares nas escolas, contratadas diretamente pela Câmara, a reforçar os quadros das escolas para garantir uma real integração. E isto é um exemplo Daquilo que eu lhe digo que é o investimento que temos que fazer e que assumir que deve ser um investimento prioritário, que pode verdadeiramente transformar a forma como olhamos a forma da integração. E naturalmente, acho que tem que haver aqui uma capacidade de uma intervenção de proximidade e por isso lhe digo, meu objetivo é ter.

O que é que faria na situação de Ricardo Leão, por exemplo, em Loures? O meu objetivo não está a responder diretamente à pergunta. O que é que se faz nessas situações? A polícia identificou, quem diz identificou.

Não existem no Conselho de Sintra situações. Não tenho conhecimento no Conselho de Sintra.

Construção ilegal, mas questão de alojamento, sim.

De construção ilegal, porque tem havido capacidade de detecção e de impedimento que surjam situações destas. Tem havido situações, e sim, de sobrelotação e ocupação ilegal. Aliás, como sabe, que a Câmara tem encontrado soluções alternativas de alojamento temporário das pessoas. Voltando à minha conversa inicial, até quando começámos no Pego Longo. O que eu acho que tem a ver é esta capacidade de integração das pessoas com mecanismos de acompanhamento personalizados, mas não de criação de guetos. Por isso é que eu acho que não devemos ter grandes espaços de alojamento urgente e temporário. Devemos ter, sim, capacidade de integração em soluções que sejam integradas, mas não guetizadas.

Certo, estamos aqui a chegar ao Hospital de Sintra, uma construção recente, uma inauguração também ou funcionamento recente. A obra já estava até feita há algum tempo. Foi uma obra muito desejada pelo ainda presidente da Câmara, Basílio Horta. Foi uma obra com um custo também elevado.

Eu diria que muito desejada pela população.

Já lá vamos.

Certo. E também o presidente Basílio Horta, claro que foi ele que assumiu a coragem de o fazer.

Porque ao contrário do que às vezes é costume nestas situações de construção de hospitais, aqui há críticas. Há críticas, nomeadamente dos seus adversários da oposição.

Críticas há sempre. Só não há críticas quem não faz.

Que têm a ver com a falta de necessidade disto. Isto veio criar um problema, porque, por exemplo, no Amadora-Sintra, que era o hospital que até agora, até à construção deste, servia este concelho, há algumas queixas sobre a pressão que isto colocou sobre as equipas. A manta não estica, não chega a todo o lado, destapou-se equipas lá para compor aqui. Isto veio resolver ou veio criar problema?

Antes de mais, dizer que este investimento no Hospital de Sintra, aliás, só foi possível graças à capacidade de gestão orçamental, nomeadamente de conseguir afetar cerca de 70 milhões neste investimento.

Certo.

É o único hospital do país construído por um município que o entrega ao Estado central precisamente para garantir a resposta à população. É um investimento desejado há décadas. Basta consultar nas notícias, muitos dos que agora dizem que adesso são contra, foram dos que defenderam este investimento neste hospital. Certamente, mudam muito de ideias ao longo das circunstâncias, talvez às vezes até de uma forma muito populista, mas eu acho que é um investimento estratégico, determinante e fundamental para o Conselho. Se fosse no meu tempo, teria tido a mesma decisão.

Teria tido um projeto igual. Certo.

Acho que foi de uma grande coragem do presidente Basílio, acho que é um grande orgulho para a população e é fundamental. Agora, naturalmente, é verdade e é crítico garantir que têm médicos e enfermeiros, e isso é um problema nacional, como todos sabemos. Do meu lado, tudo farei enquanto autarca, nomeadamente para ter aqui um programa de captação e de fixação de profissionais de saúde, nomeadamente com programa especial, dentro das 10 mil casas, ter aqui 200 casas para profissionais de saúde, para garantir exatamente que esse é um elemento também de atração e de fixação de profissionais de saúde aqui para o hospital. Infelizmente, no cenário em que vivemos, tivemos por várias promessas eleitorais por parte do governo de que resolveria em seis meses o problema da saúde como problemas de emergência. Já se viu que verdadeiramente é um problema estrutural.

Sempre. Marco Almeida diz que mais valia ter investido, se calhar, que ele não teria feito este projeto, ao contrário do que Ana Mendes Godinho está aqui a defender que faria se tivesse no lugar de Basílio Horta.

Ainda bem, que as pessoas saibam que ele não faria.

No caso dele, não faria, que investiria mais em unidades de saúde locais. A questão é se, de facto, havia aqui outro caminho.

E o que eu lhe posso dizer só é que a história já mostra o que fizeram e o que não fizeram. Teve que ser, e nos últimos 12 anos, estava tudo para fazer do ponto de vista de investimento nos centros de saúde, portanto, até é curioso ouvir isso. E a requalificação dos centros de saúde foi feita exatamente nos últimos 12 anos, porque estavam num estado calamitoso, tal como estavam as escolas públicas. Dito isto, eu considero que além do hospital, é muito importante desenvolver outro tipo de respostas de proximidade à população, nomeadamente na área da saúde. E a proposta que eu tenho é, nomeadamente, lançar um programa de médico ao domicílio para as pessoas mais velhas, que eu acho que é mesmo fundamental, até porque permite responder, mais uma vez, nesta lógica de proximidade, sem que as pessoas tenham que sair de casa e garantindo, aliás, uma maior capacidade de personalização da resposta.

Temos falado aqui no crescimento do Chega, e isso assusta de alguma maneira, porque faz esse desligamento entre eleições locais e eleições nacionais. Mas esse crescimento, que está por provar que nas autárquicas possa ter o mesmo relevo que teve em eleições nacionais. Mas lá está, isso está para os dois lados, está para provar que não tem, como pode provar que tem. A minha questão é se isto a deixa alerta neste momento.

Bem, Rita, naturalmente. Mas o que me deixa alerta e que aliás me move para esta missão, essa é uma das causas que me move para esta missão, é as causas da insatisfação das pessoas. E é sobre essas causas que eu, e assumi muito nesta minha função de vida.

Foi essa insatisfação, na sua leitura, que fez com que o Chega

Bem, nós vivemos tempos em que a democracia está em risco a nível mundial. Basta olhar para todo o enquadramento mundial e percebemos que isto é um fenômeno internacional e mundial, para o qual todos fomos convocados e todos temos que dar a nossa voz e não deixar que retrocessos aconteçam, nem que velhos dogmas voltem a imperar, nomeadamente 50 anos depois.

Mas o Chega vem impor aqui um certo e determinado ritmo também, uma dinâmica diferente na abordagem que os políticos fazem dos territórios e do problema das pessoas.

Eu posso dizer, Rita, a minha forma de ser e de agir. Não sou política profissional, sou uma política de passagem e de missão, mas sempre pautei a minha intervenção política como de proximidade e de grande leitura permanente junto das pessoas. É a minha forma de vida. Aliás, só me faz sentido estar neste momento, nesta missão, porque acredito mesmo que a vida é muito curta e todos os dias têm que contar. E todos os dias têm que fazer a diferença e têm que se justificar. Confesso-lhe, agora de uma forma já um bocadinho pessoal, mudei muito. Esta minha inquietude acelerou-se muito com a morte da minha mãe. Minha mãe morreu em 2010 e isso levou-me a valorizar cada dia das nossas vidas como um dia em que temos que fazer a diferença na vida dos outros nesta missão de serviço. E eu acho que neste momento nós somos todos convocados para uma missão de serviço, em que, de facto, questões essenciais, que são determinantes para nos sentirmos livres e em que a liberdade pode ser exercida, podem estar em causa.

E convoca também os políticos para uma abordagem diferente.

Nós temos essa obrigação de conseguir responder realmente às necessidades das pessoas. Às vezes é responder e também conseguir explicar às pessoas e desmontar, muitas vezes, os bodes expiatórios ou as conversas mais demagógicas ou populistas que se construam. Dito isto, há problemas reais nas vidas das pessoas e há alertas reais que as pessoas nos dão através dos seus votos e nós temos a obrigação, como sociedade, de responder.

E é mais fácil falar com elas através do TikTok, descobriu isso? Ou é para fazer concorrência à sua também adversária nesta corrida, Rita Matias, que tem essa presença muito assídua?

Rita, eu sempre fiz. Aliás, eu não sei se a Rita acompanha as minhas redes sociais. Mas eu estou presente nas redes sociais há muitos anos. Aliás, comecei por uma presença muito forte no LinkedIn.

Isso é uma rede social diferente, não é nessa que o Chega tem mais penetração. Por exemplo, os TikToks, os Instagrams. Isso é algo mais direto com as pessoas.

O que eu estou a dizer é isso, porque mesmo no LinkedIn, desde sempre assumi este diálogo mais direto com as pessoas, porque senti que era uma forma, um canal de chegar às pessoas de uma forma diferente, até para dar conta e mostrar o meu dia a dia.

Está a dizer que não está a competir com a Rita Matias. Pronto.

Era o que mais faltava. Não tenho que competir, nem quero competir com ninguém. Eu estou aqui por uma missão que assumi e acredito que as pessoas olham para mim por mim, não é pelos outros.

E o que aconteceu ao PS na gestão da coligação, ao PS local? Assustou-se com essa presença mais forte do Chega no território e não quis, rejeitou a coligação de esquerda, uma coligação mais alargada de esquerda e depois até com o Livre. O que é que aconteceu?

Rita, qualquer partido democrático tem liberdade e vive, aliás, da diversidade das suas opiniões. E houve claramente aqui diferenças de opiniões sobre a estratégia que teríamos seguir do ponto de vista de autárquicas. Agora, isso está completamente ultrapassado. Neste momento, eu acho que é interessantíssimo ver as equipas compostas por elementos do Partido Socialista e do Livre. Nós temos candidatos em todas as juntas, que são compostos por candidatos do Partido Socialista e do Livre, em todas as juntas de freguesia. Aliás, com imenso entusiasmo. Só para lhe contar, Rita, aliás, diariamente, nós temos grupos do WhatsApp, naturalmente, onde vão partilhando a colocação dos outdoors por parte das equipas. E é engraçadíssimo ver as equipas mistas neste momento no terreno. Acho que, neste momento, é evidente que somos muito mais do que a soma de duas partes. Somos mesmo uma proposta que acrescenta muito valor pela riqueza, da diversidade, do tipo de pessoas até que nos juntamos.

Se não tivesse sido assim com esta estratégia, o PS não poderia contar consigo como candidata. É verdade que chegou a ponderar não estar nesta corrida?

Eu tenho uma coisa na minha vida que é: todos os dias faço reset.

Já fez reset no episódio em que quis desistir da candidatura. Não estás mentindo.

Não, eu defini objetivos muito claros.

Isto tinha que ser uma coligação de esquerda ou então não era.

Eu sou muito determinada nos meus caminhos e muito focada. E tenho regras. E as regras eram claras, as regras foram cumpridas, cá estamos cheios de entusiasmo.

Foram cumpridas com a ajuda da federação, porque teve que ser um processo afocado para ser a outro nível.

Rita, só mostra até mais força desta grande frente.

Mostra aí uma força.

Grande força desta frente, de entusiasmo, que está ao serviço do conselho. Rita, é extraordinário. A mobilização das pessoas.

O PS está disponível para coligações, por exemplo, com o PSD, para travar Possíveis investidas do Chega na gestão camarária. Isto no futuro, após a eleição.

Naturalmente, Rita, a minha história também fala por mim. Sempre fui mulher de diálogo e de construção de soluções partilhadas para chegarmos a caminhos comuns, quando os caminhos são comuns e os objetivos são comuns.

E há que se perguntar o que fazer com Marco Almeida, por exemplo.

Tenho uma preocupação enorme, a partir do momento em que o candidato do PSD diz que não tem linhas vermelhas com a extrema-direita, é alerta total pra todos nós, que me preocupa imenso. E, portanto, o que eu lhe digo é a minha preocupação e a minha capacidade de construir pontes.

Essa postura que Marco Almeida fala ter linhas vermelhas com a candidatura do PSD, ou não?

Não percebi.

Essa postura de Marco Almeida face ao Chega, fala ter, assim, linhas vermelhas, porque, na verdade, ele está a ser-

As minhas linhas vermelhas são com movimentos extremistas e com movimentos que põem em causa a democracia e que põem em causa os valores que nos unem como sociedade, os valores da extrema-direita. Tenho linhas vermelhas, principalmente, quando fica em causa a dignidade das pessoas. Vou lhe dar um exemplo concreto. Uma linha vermelha que eu acho inconcebível. Como é que nós temos, neste momento, regras que impedem uma pessoa em caso de necessidade, aceder a um hospital? Como é que nós temos pessoas que defendem, neste momento, que uma criança, por ser filha de um imigrante, não tem direito a refeições nas escolas? Imagine uma criança que tem o processo pendente, à espera, e neste momento não tem acesso a refeições escolares. Eu diria que isto é criminoso e viola a dignidade humana. Os meus princípios, os princípios da coligação que eu represento, são os valores do humanismo, e os valores de uma sociedade que encontra soluções, que não põe a cabeça na areia, que não vive em bolhas da areia da praia. E que encontra soluções concretas, focadas, mas também com rapidez. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do Estado social.

Estamos aqui precisamente a chegar a uma zona que é o centro histórico de Sintra. Aqui há uma natural procura turística, mas quem é de Sintra queixa-se muito que isto já é uma espécie de Disneylândia turística, ainda por cima com poucos proveitos, porque é um turismo maioritariamente com pouca duração aqui. Portanto, são turistas que vêm a Lisboa e que não se estabelecem propriamente aqui, portanto, até trazem pouco proveito pra economia ou trazem algum, mas não tudo. A questão é se esta descaracterização também dos espaços e dos centros históricos, com esta saturação de turismo, não acaba por ser contraproducente.

Eu acho, Rita, eu enquanto aliás Secretária de Estado do Turismo, a Rita já não se lembra, não tem que lembrar, mas lancei na altura uma estratégia pro turismo baseada na sustentabilidade do turismo nas várias dimensões, ao longo do ano, ao longo do território, portanto, abrir e desconcentrar a procura e também ao nível da sustentabilidade social. Ou seja, o turismo só interessa se interessar a população. E eu acho que é evidente que nós temos que ter a capacidade de gerir as cargas do território. E eu acho que aqui no caso de Sintra, e essa é a minha proposta, nós temos que ter a capacidade de medir a carga e de gerir a sobrecarga.

Medir a carga pra fazer o quê?

Para avaliar a carga, qual é a carga deste território.

Ou pra pôr ali uma portagem à entrada e isto tem outro limite.

Não, para avaliar a carga e gerir a sobrecarga, ou seja, as duas dimensões. A carga, hoje em dia, há indicadores objetivos que permitem.

O que é gerir a sobrecarga? É fazer o quê?

É criar medidas, implementar medidas, nomeadamente que permitam, por exemplo-

Ter menos turistas aqui por hora? Não sei. Qual é a sua intenção.

Implementar medidas que tenham a ver com gestão, seja de turistas, seja da própria mobilidade e do trânsito. Exemplo concreto, o que eu acho que nós precisamos? Precisamos, por exemplo, de ter aqui uma imposição, de alguma forma, de, por exemplo, as pessoas só visitarem o Palácio da Pena, se reservarem previamente online, fizerem a compra online. Hoje em dia já acontece no mundo inteiro, nos sítios que estão de alguma forma com alguma questão.

E assim gerir o número de pessoas.

No fundo, o que está a gerir é a própria expectativa das pessoas. As pessoas sabem que se não tiverem marcada a visita ao Palácio da Pena.

No fundo, é o que? Limitar o número de pessoas que entram no sítio.

É uma gestão racional dos sítios e eu acho que isso é mesmo importante dar esse passo.

Vou acabar com uma provocação. Se não correrem as coisas como deseja no dia 12 de outubro, ou seja, se não vencer as eleições, acha que só volta a Sintra em turismo?

Rita, eu tenho um plano A, que é ganhar a Câmara de Sintra nesta missão que eu assumi.

Pensei que vai dizer que não vai falar do plano B.

Não, eu não vou lhe dizer.

Assume o lugar de vereadora ou não?

Rita, eu, por opção, deixei a Assembleia da República, era deputada da Assembleia da República, e assumi esta minha missão porque acredito mesmo, 360 graus, que Sintra precisa mesmo, neste momento, de uma pessoa com as minhas características para dar o salto Que Sintra precisa. De corpo e alma, todos os dias, desde janeiro deste ano, diariamente converso, estou com as pessoas do Conselho de Sintra nas 15 freguesias, construindo este programa em conjunto. E eu estou cá de corpo e alma para fazer. Se não ganhar as eleições, uma pessoa vai ocupar o seu cargo de vereador e pronto. Eu tenho o plano A, que é ganhar as eleições e tudo farei, porque acredito que essa é a minha missão neste momento. Assumi que esta é a minha missão, por isso é que também abdiquei da Assembleia da República, porque achei que a minha missão era me entregar de corpo e alma. É isso que eu estou a fazer, corpo e alma, nesta missão em que eu acredito e que estou mesmo convencida que é o momento determinante em que Sintra precisa de uma pessoa com experiência nas várias dimensões, com pragmatismo, com capacidade de construção e, acima de tudo, com uma entrega total, que é isso que eu, neste momento, assumo aqui com as 400 mil pessoas que têm direito a que Sintra se afirme pela sua centralidade e não pela periferia. A centralidade tem que ser aqui em Sintra que acontece. Foi isso que eu fui fazendo na minha vida, seja no turismo, de colocar Portugal no mapa do mundo, seja no trabalho, de colocar as pessoas sempre no centro da minha intervenção, por exemplo, na pandemia, e a forma como assumi a resposta às pessoas como minha missão de vida. A vida é mesmo muito curta e tem que ser vivida com intensidade máxima. Na minha vida aprendi um lema que me acompanha sempre, que é: com calma e com alma tudo se consegue, mas acima de tudo com uma entrega total.

Eu vou lhe agradecer. Vai ser um carpool que vai acabar quase em andamento, mas eu acho que não há forma mais real do que mostrar o que se passa no centro histórico de Sintra, que é impossível parar e estacionar o carro. Gostava de deixar ao pé do Palácio Nacional, mas ficamos por aqui. Obrigada.

Rita, muito obrigada.