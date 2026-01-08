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Artista plástico, fundador e vocalista de bandas como É pá 2000 e Irmãos Catita e professor universitário, anunciou a sua candidatura à Presidência da República em 2001, 2006, 2011 e 2016. Em 2026, entregou no Tribunal Constitucional mais assinaturas do que aquelas que são exigidas. Manuel João Vieira é o nosso convidado deste Explicador especial Eleições, a quem desde já agradecemos ter aceitado o nosso convite.

Bem-vindo.

Anunciou a intenção de se candidatar pela primeira vez há 25 anos. O que mudou na forma de fazer política desde então?

Em primeiro lugar, muito obrigado por me terem convidado. E boa tarde a todos os telespectadores.

E ouvintes também.

Depende. Telespectadores eu gosto muito. Já não se usa muito. O que me levou a fazer isto na primeira leva foi um projeto que estava a desenvolver com os meus colegas homeostéticos. Eu tive um grupo artístico chamado Homeostética nas Belas Artes e nós estávamos a fazer um projeto um bocado abstrato da vida de um presidente. Mas era para fazer uma série de televisão. E era um presidente que era muito como o Donald Trump, curiosamente, que nós não conhecíamos na altura de todo. Que era um egomaníaco acelerado, tinha imagens dele próprio a jogar golfe, a fazer coisas bizarras que, como é normal na política, prometia, mas prometia numa direção astronómica e que espalhava as suas promessas, algumas mais absurdas, outras mais fazíveis, em várias direções. Essa primeira tentativa foi gorada porque nós tínhamos as assinaturas, mas não tínhamos possibilidade de as confirmar das Juntas de Freguesia, porque foram recolhidas em queimas de fitas e coisas assim, de maneira que tínhamos pessoas que vinham desde São João da Madeira até Faro, até Ponta Delgada, até Bragança. E éramos três e deparámo-nos com esse pequeno pormenor.

Burocrático, digamos assim.

No qual não tínhamos pensado uma semana antes de ter que entregar as assinaturas. De maneira que fomos simpáticos, comprámos uns pica-chos, arranjámos um burro e mesmo assim entregámos as assinaturas que tínhamos.

Mas desde a primeira vez até agora, acha que mudou alguma coisa, pelo menos, ou na sua forma ou na forma como vê a política hoje em dia, mudou alguma coisa? Se tivesse que começar hoje a fazer esse processo, faria na mesma ou já não fazia sentido?

Uma coisa é como eu penso a política hoje em dia, outra coisa é como o candidato Vieira pensa a política hoje em dia. Eu acho que mudaram muitas coisas. Acho que essa coisa do candidato absurdo e a prometer coisas completamente loucas, foi confirmado pela eleição do pato Donald Trump. E nós neste momento já estamos a começar a viver num mundo de irrealidade e fantasia, só que é um mundo de irrealidade e fantasia baseado na realidade e na prática, e estamos a viver num mundo bastante perigoso. Não sei se se deram conta que isto pouco a pouco, toda a lógica das relações de força internacionais mudaram. Passámos da época do Estado de Direito pra época do: "Não há direito", como diria uma senhora na rua. E é neste momento que, perante este absurdo, perante este vociferar do absurdo, esta abundância de absurdo, que é mais difícil fazer propostas mais absurdas ainda do que a política real que existe neste momento.

E está mais fácil ou mais difícil fazer passar a mensagem?

A sua mensagem.

Eu acho que está mais fácil. A partir do momento em que se conseguiram as assinaturas, abriram-se alguns canais para que se consiga fazer passar a mensagem com M grande, como se fosse a mensagem de algum grupo neocristão. Eu acho que, de qualquer maneira, ela esteve lá sempre subjacente, isto é, houve sempre um resíduo de adeptos do candidato Vieira. Também por causa da minha atividade profissional, de músico, que não se esqueceram de 2001.

Gostava de inscrever a palavra felicidade na Constituição?

Exato. Gostava que fosse dito que os portugueses têm o direito legítimo à felicidade e que isso fosse inscrito na Constituição. Mudar a Constituição só para melhor. Agora, acho que há projetos de a mudar para pior.

Precisamente, era aí que íamos chegar, porque há quem receie uma revisão constitucional no atual quadro político. Também é um receio seu que haja uma revisão constitucional naquilo que é o atual quadro político?

Eu pergunto a mim próprio se não haverão pontos da Constituição que nunca tenham sido completamente cumpridos no capítulo dos direitos fundamentais das pessoas. Pergunto-me se terão sido todos cumpridos, como o direito à habitação, à saúde e isso tudo. Eu acho que se assiste a um desmoronar pequeno, mas certo, de todos esses direitos. Poderíamos não estar à espera que Portugal fosse invadido, neste caso, por imigrantes com dinheiro, que compram as casas das zonas mais exclusivas em Lisboa. Podemos não estar à espera disso. Eu vivo em Campo de Ourique e metade do tempo ouço falar em francês. Portanto, vivo numa zona de imigração. Se vivesse na Graça, ouviria falar mais línguas da região do Hindustão. Tudo está a mudar. Isto em relação à minha infância. O meu bairro era como a aldeia do Noddy. Tinha o polícia, tinha o Orelhas Grandes, tinha a leiteira, tinha o padeiro, tinha isso tudo. Era um bairro pequeno burguês. Em relação a isso, está completamente diferente. E para mais, no meu bairro, querem fazer uma intervenção do metropolitano no Jardim da Parada, que é o único espaço verde que existe no meu bairro. E eu vou tentar agora, nessa minha caminhada, passar por lá e tentar averiguar quais são os problemas e o que é que implica essa obra.

Vai ser um dos seus pontos de campanha.

Vai ser, sem dúvida.

Critica a forma como temos sido governados, mas o certo é que um presidente não governa e é para isso que se está a candidatar. Como é que pode garantir que aquilo que tem prometido e aquilo que vai prometendo será cumprido se for eleito presidente?

Um presidente não governa diretamente. Um presidente pode, no entanto, dar sugestões e dizer aquilo que lhe vai na alma e inclusivamente pressionar a Assembleia da República no sentido de cumprir algumas promessas, nalguns sentidos, que esse mesmo presidente ache aceitáveis, porque, por exemplo, inscrever a felicidade é um deles, mas eu tenho projetos, que são projetos de governo, e que penso que terei que persuadir o governo a iniciar estes projetos, porque eles são fundamentais para o país.

Quer dar-nos alguns exemplos?

Alguns exemplos de projetos que eu acho que são fundamentais para o país: fazer uma nova cidade. Uma nova cidade no interior do país, puxar a população que geograficamente está toda no litoral, um bocado mais para o interior, recolonizar o interior. Estamos a pensar no território como um território habitado com uma certa harmonia e não com essa discrepância que existe hoje em dia entre o litoral e o interior. Não sei se conheceram ou se leram alguma vez o Buckminster Fuller, que é um americano que nos anos 50 previu que no futuro, em 1970, 1980, com o avanço da maquinaria, da tecnologia, e ele próprio previu a inteligência artificial, que as pessoas não necessitariam mais de trabalhar. Haveria plataformas de máquinas que fariam o trabalho todo e as pessoas eram servidas num ecrã gigante, que tocavam, não sei o quê, e faziam o trabalho, sim, mas o trabalho que gostassem de fazer. E que seria essa a direção, mas essa a direção para a população global do planeta.

E é uma cidade assim que quer construir?

E é uma cidade assim que eu quero construir, exatamente. Que será uma plataforma que no subterrâneo terá toda a maquinaria e que será servida também pela agricultura circundante e será uma cidade simultaneamente ecológica e de ficção científica. De certa maneira. E eu acho que temos que começar a olhar para aquilo que a técnica pode fazer para nos ajudar. E também que nós podemos ter dinheiro para esse investimento. Portugal tem as 14º reservas de ouro do mundo e, portanto, Portugal não é um país tão pobre tanas como isso. É só poupar dinho. E Portugal ainda tem muita prata também para desbravar no seu terreno. Mas eu acho que isto é mais uma questão de vontade. Algumas das mensagens são metafóricas, mas eu acho que se nós não dermos um pulo em frente, nós estamos neste momento numa estrada descendente que vai ter a um buraco cheio de cadáveres, num miasma tétrico e lamacento, onde se afunda a nossa história e a história da Europa. E eu quero dar o salto para o outro lado da estrada, que está limpinho e que é a estrada certa. Não me quero enganar na estrada E acho que temos que ir em frente nessa estrada.

Por que estamos nessa fase tão descendente, nesse lamaçal?

Eu acho que uma das primeiras causas é a baixa natalidade da Europa. O encostar ao amigo americano que depois se desencosta. Temos várias razões. A baixa que existe naquilo que é a força industrial. Temos várias baixas. A Europa cresce a um ritmo desolador em relação a outros países como a China, e é um país subserviente dos Estados Unidos. A NATO é subserviente dos Estados Unidos. Se a NATO agora resolver invadir a Groenlândia, que é uma coisa que eu não admito, porque eu gosto muito do bacalhau da Groenlândia e acho que isso poderia ter efeitos nocivos quanto à qualidade do bacalhau. Dito isto, seria um país do próprio pacto que temos. Já não estamos na NATO, agora estamos no Pacto de Varsóvia. Eles vêm impor as regras. Eles que são donos de todo um continente, de todo um hemisfério, e que podem fazer o que quiserem lá, e na Groenlândia, e porque não qualquer dia os Açores, têm uma base na Ilha Terceira. Eu acho isto muito perigoso e por isso dispus-me com alguns amigos, que são cientistas, a procurar meios bélicos que não sejam caros, porque nós estamos a gastar cerca de cinco milhões por mês em armamento e segundo a União Europeia e o Trump teríamos que gastar 15 milhões. Eu acho que nós devemos ir por outro caminho, devemos ir por forças espalhadas no terreno para impedir qualquer invasão terrestre.

Tropas portuguesas?

E acho que devíamos, sobretudo, investir na bomba V e no raio V, que são duas armas que estão em preparação e que podem atingir qualquer ponto do planeta em alguns minutos com uma precisão notável. É este o caminho também de outros países. Os próprios Estados Unidos estão a tentar fazer um raio com essas qualidades. Isto não é ficção científica, isto é o que se está a passar. Eu acho que nós temos que ultrapassar porque nós somos um país muito pequeno, e se não tivermos um poder de dissuasão marcante, corremos muitos riscos.

Manuel João Vieira, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos a seguir. Estamos de regresso a este Explicador especial Eleições com o Manuel João Vieira, que nos falava de um raio especial que permitia atingir de qualquer ponto do planeta o alvo.

Sim, a partir de satélite. Não sei se viram uma banda desenhada que era o Blake e Mortimer, que tinha o raio V e tinha o SOS Meteoros, que era ficção científica. É que nós estamos a começar, vocês hão de reparar que isto que se está a passar na realidade parecem sempre sucedâneos de filmes de Hollywood. Quer dizer, e de comic strips como Os Simpsons, que preveram uma eleição do Donald Trump. Portanto, a realidade, a ficção científica, se nós não tomarmos conta dela, ela toma conta de nós. Nesse sentido, acho que pôr um satélite português no espaço que tenha esse poder, é uma vantagem para Portugal. E fazê-lo pela calada. Da mesma forma que toda a gente sabe que os israelitas têm a bomba atómica, mas não se fala sobre isso. Já agora gostava de falar sobre a chacina, que eu acho muito curioso, este Holocausto parte dois em Gaza, porque acho que do ponto de vista da psicologia social, é interessante. Um povo que sofreu o que sofreu o povo judaico em Auschwitz, na Europa, repete alguns procedimentos que aprendeu com os melhores. Os nazis eram os melhores nisso. Repete alguns procedimentos que aprendeu com os seus raptores e assassinos, agora ali ao lado, no país que está a colonizar. E eu acho que isso é muito interessante do ponto de vista de psicologia social. Devíamos pensar que os países têm todos particularidades diferentes daquilo que diz respeito àquilo que é a sua psicologia social. Entretanto, em relação ao Maduro, o Trump colheu o Maduro. Não esperou que ele ficasse podre, porque antes estava verde. Portanto, isto é uma questão de fruta. E a fruta, como toda a gente sabe, é cocaína. Cocaína é fruta. Mas a questão: e o que é o petróleo? Petróleo é uma substância viscosa, não muito animadora, mas a verdadeira razão, obviamente, é que há muitos ditadores. Alguns deles têm acesso a matérias-primas interessantes para os Estados Unidos, mas não são todos os ditadores que interessam. Interessam os ditadores que não seguem os mandamentos dos Estados Unidos e este estava muito perto da China e vendia o petróleo e preparava-se para vender o petróleo na moeda chinesa. Isso é inaceitável para os Estados Unidos, que têm uma dívida pública colossal. E, portanto, a ligação do dólar às transações em petróleo é fundamental para que não desmorone todo aquele sistema, todo aquele castelo, aquele bolo de noiva. Eu tenho uma proposta que era a criptonota de Santo António. Vocês não são do tempo em que havia as notazinhas de Santo António de 20 escudos?

Não me recordo. Talvez, mas não me recordo.

Notinhas de Santo António com o cabelo carequinha, não sei o quê, e eram assim pequeninas. A criptonota de Santo António e ligar realmente as transações em petróleo à criptonota de Santo António seria muito bom para o nosso país. Como fazê-lo? Não sei, porque ainda não sou presidente, mas todas estas observações ou conselhos que eu, como presidente da República, nas minhas reuniões com os membros da Assembleia da República, tentaria pacientemente levar a cabo.

Deixe-me colocar-lhe aqui uma outra questão mais de política interna, se quisermos assim. Temos tido, a nível daquilo que são as votações nas últimas eleições nacionais, uma maior tendência de votação à direita em Portugal. Temos também nestas sondagens que temos visto maior votação em candidatos que à partida estão mais ligados a partidos da direita ou à área política de direita. É preocupante para si, de alguma forma, esta viragem mais à direita de Portugal, esta mudança ideológica?

Eu acho que os bacorinhos seguem hoje a Vale Grande. Isto é, a partir do momento em que há um Trump, estabelece-se uma zona de influência, e isso já aconteceu da primeira vez que o Trump foi eleito, em que todos os pequenos bacorinhos começam a surgir pela Europa também para quererem um bocado do fruto que se quer comer. E depois têm uma grande vantagem, que é ter havido alguma stupidificação das massas na comunicação social em alguns programas. Nós temos programas de televisão que são confrangedores e que as donas de casa e que os senhores veem, os portugueses e as portuguesas. Acho que não houve uma tentativa, realmente, de subir o nível da cultura, efetivamente, desde o 25 de Abril. Acho que existiram esforços um bocado patéticos. Eu lembro-me que o meu pai foi com um grupo de teatro e militares a Trás-os-Montes em 1977 ou 1976, 1975, não sei, que era um grupo brasileiro de teatro em que estavam todos nus. E apareceu lá o padre: "Vade retro, Satanás!" Portanto, há que ter também um pouco de bom senso e saber com quem é que estamos a comunicar. Mas qual era a pergunta?

A pergunta é se o preocupa esta viragem mais à direita que Portugal tem registado.

Assim, a viragem à direita não me preocupa. Eu tinha um problema com o meu Ford Capri quando me deram, que era o volante estava sempre a tender para a direita e tinha que fazer imenso esforço para a esquerda, para aquilo ir ao centro.

E é o que se passa em Portugal?

Eu acho que o que se passa em Portugal é que há um seguidismo daquilo que são tendências internacionais da direita, que se observa também na Alemanha e em muitos países da União Europeia, que são, aliás, seguidistas da política norte-americana. Acho que a invasão da Ucrânia também pode ter contribuído para isso.

Mas esta eleição presidencial pode ser a forma de conseguir puxar o volante um bocadinho mais para o centro ou mais para a esquerda?

Eu acho que a minha eleição seria extremo centro, seria que o carro realmente andasse por todos os caminhos que precisa de andar. Um carro não pode estar a andar só para a direita, nem só para a esquerda, tem que andar também no centro e tem que ter a agilidade de fazer políticas de esquerda quando é preciso, de direita quando é preciso e de ir em frente quando é preciso. E o que se passa neste momento é que as pessoas estão atarrachadas a uma maneira única de ver as coisas. São como aquele carro que só anda para a direita ou só anda para a esquerda. Agora, de facto, há divergências que são insanáveis entre vários candidatos, mas isso já se sabe.

Consigo seria diferente.

Eu não tenho divergências insanáveis porque considero que muito do que dizem os vários candidatos está certo. Algumas coisas não concordo. Mas até tive alguma surpresa ontem no debate da TVI11, que parecia uma seleção de futebol. Tive algumas surpresas em relação aos argumentos dos meus adversários.

Como por exemplo?

Como por exemplo, aquele rapaz que é sindicalista.

André Pestana.

O André Pestana, que acho que teve um discurso muito articulado e muito interessante. Está reservado a uma parte só das direções que o volante tem que ter. Gostei muito, mas isto já é uma parte cômica, quando perguntaram ao Ventura se um primo dele se quisesse casar com uma pessoa do Bangladesh, se ele acharia bem. Ele disse: "Bem, bem, bem." Ficou assim um bocado: "O amor não tem limites, mas se fosse com uma portuguesa eu preferia." Essa também achei engraçada. Tendo em conta que eu tinha um plano para as pessoas ficarem todas da mesma cor, os mais negros serem pintados para ficarem com uma cor mais clara e os escandinavos e franceses serem pintados para ficar com uma cor mais escura, ficarem todos iguais. Assim não haveria problema, haveria também equipes de futebol mistas com homens, mulheres e trans. De maneira de fazer uma coisa igualitária, justa e woke. Fazer uma experiência woke. Agora, eu penso que nós temos um saldo natal que é ridículo e acho que nós temos que subvencionar as famílias portuguesas com estes 14 milhões para terem mais bebês. Acho que é preciso fazer mais bebês e vamos ver todas as maneiras pelas quais é possível fazê-los. Com amor, de preferência.

Claro.

Está taco a taco com o candidato Jorge Pinto. Isso pra si seria um bom resultado?

Eu gosto muito do discurso do Jorge Pinto. Achei que ele falou bem. Isso pra mim seria um resultado. Aí é que está. Eu confesso a minha ignorância. Eu não sei qual será o melhor resultado para mim.

Ficar perto de um candidato que tenha o apoio de um partido.

Sim, não é um mau resultado. Eu queria pensar, como sou o candidato Vieira, queria pensar em passar à segunda volta , dar o pulo pelo tal poço, mas parece-me que realmente com o dinheiro que eu tenho pra gastar na campanha, a minha mensagem não vai poder chegar talvez tão longe como aqueles que já estão cá há muito tempo e já têm uma estrutura e uma máquina por trás.

E precisamente em relação a esse ponto, qual é a sua estrutura? Qual é a sua máquina para esta campanha?

A minha máquina é: tenho uma pessoa que escreve discursos que eu às vezes leio, mas outras vezes improviso. Essa pessoa também me ajudou com alguns vídeos de inteligência artificial. Tenho uma outra pessoa que é atenta àquilo que são os prazos legislativos para a entrega.

As questões mais burocráticas, digamos assim.

Exatamente. E tenho o meu mandatário, que é o David. E tenho alguns conselheiros, tenho um attachê de imprensa, que me vai dando uma ajuda. Mas nós somos ao todo quatro, cinco pessoas.

E onde é que vai buscar ou foi buscar o dinheiro para fazer campanha para estas duas semanas que são sempre de supostamente de agenda intensa dos candidatos?

Não tenho dinheiro pra campanha, é muito simples.

Não vai fazer aquelas habituais arruadas?

Vou, sim, senhor, vou fazer, mas exatamente por não ter dinheiro pra campanha, vou fazer uma arruada no meu próprio bairro, que é Campo de Ourique.

Já tem data marcada?

Ainda não marquei, tenho que ver com o attachê de imprensa exatamente qual é a data, mas quero fazer uma arruada, quero ir ao mercado. E queria expor o problema do Jardim da Parada, que eu acho que é um problema muito grave pro bairro. Acho que ver um bairro em todas as suas dimensões, ver um bairro português que sofre todos os sintomas daquilo que é hoje em dia a despersonalização, a desportuguesação dos bairros, é muito interessante.

Se for eleito presidente da República, em que medida irá usar o poder de dissolver o Parlamento?

Eu acho que eu terei umas sugestões a fazer à Assembleia da República, uma das quais será a inscrição do direito à felicidade. E no caso de a Assembleia da República não estar interessada em seguir esse meu conselho, que é um conselho inocente e feliz, terei que usar a bomba atômica do presidente da República, que é dissolver a Assembleia da República em bagaço Mas bagaço de qualidade. Em princípio, a Assembleia da República terá as suas próprias vinhas e terá o seu próprio circuito interno de vinho canalizado.

É que aconteceu nestes mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa o Parlamento ser dissolvido quando havia uma maioria absoluta. É algo que também poderia fazer?

Eu acho que é contra a lógica. É contra toda a lógica. O que se passou não foi por causa de uma vontade do presidente da República de que as coisas fossem melhor, como pôr na Constituição o direito à felicidade e à paisagem dos portugueses, mas sim, houve uma campanha que durou vários meses pela imprensa dos tais casos e casinhos. E isso levou ou ao António Costa dizer "basta", se fartou desse tipo de situações, ou achou que a sua honra estava em jogo numa situação dessas. Eu acho que nessa situação, o presidente da República não devia ter dissolvido a Assembleia.

Devia ter encontrado uma alternativa para chefiar o Governo.

E devia ter encontrado no Carneiro, que é um homem de centro, por exemplo, uma outra solução.

Noutra questão também mais política, daria posse a uma geringonça, como aconteceu, por exemplo, em 2015, a um conjunto de partidos, não necessariamente àquele que ganhou a eleição?

Eu não estaria contra uma coligação, contra qualquer coligação, com qualquer partido.

Ou seja, havendo maioria, o que interessa é haver maioria e não necessariamente quem ganhou a eleição.

Não, isso com certeza, o jogo democrático é assim. O jogo democrático não é haver um partido ditador, é haver diálogo entre os vários partidos que estão na Assembleia da República.

E isso aconteceu durante os anos da geringonça.

Há quem diga que correram melhor os anos da geringonça do que os anos a seguir, onde se verificou haver um partido único com maioria absoluta. Portanto, não sei.

E daria posse a um governo liderado por André Ventura?

Se fosse obrigado, com uma pistola encostada à têmpora, sim.

Manuel João Vieira, muito obrigada pelo seu tempo neste explicador especial de eleições.

Muito obrigado.

O programa fica por aqui e voltamos com mais um candidato em breve.