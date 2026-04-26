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"Fora do Baralho", edição de resposta às perguntas dos ouvintes. Quem nos escreve para foradobaralho@observador.pt. Hoje com o Luís Aguiar-Conraria. Olá, Luís.

Olá, bom dia.

Bom dia. Vamos a isso. Temos aqui duas perguntas. Aliás, uma delas é uma crítica em relação ao programa da semana passada, em que estivemos a falar do conflito entre Donald Trump e o Papa Leão XIV, mas já lá vamos. Vamos começar aqui com a primeira, que é da Margarida Travassos: a poucos dias do 25 de abril, o deputado do PSD Gonçalo Capitão começou uma série de crônicas nas redes sociais, vai ser uma crônica semanal para combater o populismo, nomeadamente do CHEGA, é uma crônica em vídeo. Pode ser uma fórmula eficaz? Há alguma fórmula eficaz?

Muito obrigada à Margarida pela pergunta e na verdade, obrigado até por me ter mostrado, isso tinha passado despercebido, portanto, até é bom e assim vou seguir e vou ver a performance do Gonçalo Capitão ao longo dos próximos tempos. E até para o público que nos está a ouvir, o meu ponto de partida é que é mau alguém como o André Ventura e como o Chega chegar ao poder, e toda a minha resposta é nesta perspectiva. Aquilo que se passa na Europa, e na verdade não é na Europa, é no mundo, também já vimos isso no Brasil e nos Estados Unidos e em outras partes, é que ninguém sabe verdadeiramente como lidar com estes populismos de direita que agora surgiram. Não é agora, surgiram já há alguns anos. E andamos todos um bocadinho às apalpadelas a saber como é que se lida. Quando uma pessoa fica calada, há críticos que dizem é por estarmos calados que-

Que damos palco

...os outros passam a mensagem sem contestar. Quando pessoas como a Pacheco Pereira ou outras aceitam ir ao palco debater, depois outros como eu criticam porque está a dar palco.

É ser preso por ter cão e por não ter.

Dá a impressão que qualquer coisa que se faça beneficia sempre André Ventura e o Chega. Aquilo que algumas pessoas dizem, e isso é um risco, é aquela ideia de que só quando verdadeiramente chegarem ao poder e depois disso as pessoas verem que obviamente os problemas não vão ser resolvidos e que na verdade aquelas políticas simplistas e populistas apenas têm efeitos perversos, que só nessa altura é que esses partidos e estes líderes começarão a descer nas intenções de voto. Eu espero que não se chegue ao ponto de chegar ao poder, mas acho que é provável que tenham razão. Este caso do Gonçalo Capitão, eu não acredito que a fórmula seja eficaz. A fórmula de ridicularizar com humor o líder do Chega ou o Chega, nós todas as semanas temos isso, por exemplo, com o Ricardo Araújo Pereira. Não me parece que tenha impacto.

Algumas intervenções dos deputados na Assembleia da República tiveram algum impacto.

E foram virais e foram engraçadas, e de fato foram, mas depois disso o André Ventura teve uma performance extraordinária nas presidenciais. A segunda volta correu pior do que ele esperaria, mas a primeira volta foi muito boa. Não foram essas intervenções, que até se tornaram virais e que tiveram piada, e eu também gostei muito de as ouvir, que acabam por ter impacto e eu duvido muito desses efeitos. Agora, claro, desejo-lhe a melhor das sortes e se der resultado, ótimo, fico muito contente. Aqui diria que a minha análise é de que duvido que isso tenha efeito, mas o meu desejo é obviamente que seja muito bem-sucedido e espero que finalmente tenha chegado alguém que nos mostre como é que se combate Ventura.

E se tivesses de apostar, o Chega ainda tem margem para crescer e André Ventura ser primeiro-ministro? É o que pergunta também a Margarida.

Tem. Não tenho grandes dúvidas disso. Não quer dizer que suba nas próximas eleições, é normal que haja oscilações. Não tem de estar sempre a subir. Pode perfeitamente descer nas próximas, mas enquanto houver algum descontentamento larvar na sociedade, e vai haver, e vai se manter, não há nenhum motivo para um fenômeno como o Chega desaparecer. E depois é uma questão de conjuntura. Há de haver alguma eleição em que a conjuntura é perfeita para Ventura ou para o Chega, e sim, possivelmente poderão vir a ganhar as eleições. Agora, aquilo que eu já não tenho a certeza é se algum dia terão condições para governar, o que é diferente. Se tivessem maioria absoluta, claro, tinham condições pra governar. Não tendo maioria absoluta, tudo dependerá de como o Partido Social-Democrata reagir a uma situação em que é o segundo ou terceiro partido da direita e se está disponível para apoiar um governo do Chega. Isso eu não sei, não consigo prever. E se o PSD não estiver disponível para apoiar um governo do Chega, então o efeito será um governo do Chega, mas com muito poucas capacidades para governar e andaremos aqui num pântano com eleições sucessivas durante algum tempo.

Vamos agora à crítica feita pelo Flausino Silva. Escreveu-nos para foradobaralho@observador.pt. Diz que é ouvinte diário da Rádio Observador, sobretudo durante a manhã e quando anda de carro, e que ao ouvir o Fora do Baralho, ouviu provavelmente à tarde ou no fim de semana de manhã, um dos intervenientes, diz aqui o Flausino, ao referir-se aos deslates do presidente Donald Trump em relação ao Papa Leão XIV, desvalorizou a importância do efeito negativo nos católicos americanos, que são uma minoria. Este ouvinte foi consultar os dados existentes e publicados. A porcentagem de católicos é superior a 20%, 53 milhões de pessoas.

Portanto, confirma que é uma minoria.

E no fundo, a observação que deixa aqui é que considera que se tentou nesse programa diminuir o efeito negativo interno dos ataques de Donald Trump ao líder da Igreja Católica. Embora faça esta observação, diz que em nada diminui o grau de importância e de relevância que se deve reconhecer à Rádio Observador. Enfim, acaba por dizer também aqui e elogiar, diz que é a melhor e a mais completa estação de rádio a operar. Mas 20%, como dizias, é uma minoria.

Em primeiro lugar, quero agradecer imenso ao Flausino por estar aqui a interagir conosco. E eu enfiei o barrete. Eu acho que era a mim que ele se estava a dirigir. Na altura, penso sobre este tema, falou o Nuno Garoupa e a Susana Prado. Já não me lembro se o Jorge falou ou não, mas claramente quem teve uma atitude de desvalorizar o impacto fui eu. E portanto, enfio o barrete. Eu vivi nos Estados Unidos alguns anos. E claro que essas vivências podem nos levar a conclusões erradas. Mas aquilo que passou para mim é que os americanos não ligam muito ao Papa. Quer dizer, poderão estar a ligar agora um bocadinho mais porque é americano, mas a Igreja Católica nos Estados Unidos não só não tem grande poder, como nos últimos anos, e bem, isto ainda era mais verdade quando eu lá estava no início dos anos 2000, quando aparece nas notícias é por más razões, era aqueles casos de pedofilia e portanto até ouvimos com isso. Aliás, na altura em que lá estive, fiquei um bocado com a sensação de que nunca podíamos contar anedotas que envolvessem religiões. Aliás, uma vez consegui deixar uma sala em silêncio por causa de uma anedota que eu fiz que envolvia judeus. E portanto, percebi logo que não se podia fazer anedotas que envolvessem religiões, a não ser católicos. Quando era catolicismo, sim, com católicos podíamos gozar à vontade, com todas as outras, não. E portanto, eu duvido que realmente o americano esteja preocupado com as desavenças entre o Papa e o Trump ou entre o Trump e o Papa. Poderão achar ridículo, e é normal que achem ridículo, porque toda esta situação é ridícula. Aquelas declarações do J.D. Vance a dizer que o Papa tem que ter cuidado quando fala de teologia, são todas elas absurdas e dá para largar umas grandes gargalhadas. Mas quer dizer, o Trump está farto de dizer coisas absurdas, inclusivamente sobre religião. E portanto, não vejo que isso o tenha afetado e o venha agora a afetar. E de fato, os Estados Unidos até agora tiveram dois presidentes católicos, ainda por cima ambos democratas. Foi o Kennedy e agora o Biden. E os Estados Unidos já tiveram muitos presidentes. O ser católico nos Estados Unidos não é nada que me pareça que tenha uma grande influência da Igreja Católica nos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. E depois, mesmo assim, quando olhamos para estes 20% que são católicos, como o Garoupa explicou no nosso programa, já agora, a explicação dele, ele preparou bem a intervenção e portanto é mais bem argumentada e mais bem fundamentada do que estas coisas que eu estou a dizer. Dentro dos católicos, também há quem ache mal que o Papa se meta nesses assuntos e que o Papa esteja a discutir isto com os Estados Unidos. E portanto, entre aqueles que simplesmente não ligam, entre aqueles que acham que o Papa não se devia meter nisso, os que sobram, que depois venham a penalizar o Trump e não pessoas que já de si eram contra o Trump. Porque não esquecer, pois destes 20% católicos, se calhar a maioria já eram democratas. Portanto, aqueles que poderão afetar a popularidade de Trump é uma minoria dentro desta minoria. Portanto, subtraindo isto tudo, filtrando estes efeitos todos, sinceramente, não acho que Trump fique afetado por isto.

Agradecemos.

Mas ó Flausino, é aproveitar para rir. Pronto.

É, terminamos contigo.

É um bocadinho a perspectiva do Gonçalo Capitão, que falámos na entrevista anterior. É rirmos. Olha, é aproveitarmos para rir. Se isto afetar negativamente a popularidade de Trump, ótimo, melhor ainda. Portanto, além dos risos, ainda tivemos este efeito colateral positivo.

É, terminamos aqui com esta nota de humor. Obrigada, Luís Aguiar-Conraria. Obrigada também aos nossos ouvintes que nos escrevem para foradobaralho@observador.pt. Estaremos de regresso, como sempre, à sexta-feira depois das 19h. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.