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Este é o Som do Gabinete de Guerra das manhãs 360, esta quinta-feira com análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno. Bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

Bom dia. Começamos por Zelensky, que vai estar hoje em Bruxelas para o Conselho Europeu. Bruno, a possível utilização dos ativos russos na reconstrução da Ucrânia vai ser um dos temas fortes, mas não tem havido consenso. O que achas que pode sair do encontro de hoje, se não se prolongar até amanhã?

Acho que infelizmente, em relação a essa questão central, há sinais muito preocupantes de que realmente continua a haver divisões e, em particular, há aqui um ator de peso, que é a Itália, que apareceu agora à última hora a manifestar preocupações, a insistir nesta questão da legalidade, que me parece um argumento bastante absurdo. É evidente que se consegue sempre arranjar advogados e argumentos para justificar a legalidade deste tipo de ação. Aliás, ainda ontem foi criado um centro pelo Conselho da Europa, próximo de Bruxelas, na Haia, na capital do país vizinho, a Holanda, precisamente para a questão das reparações, para estabelecer e documentar essa necessidade de reparações por causa dos ataques russos à Ucrânia. Mas a questão absurda em que estamos é esta. Aparentemente, há muita gente na Europa que está mais preocupada em defender os direitos de um país que viola de forma grosseira a lei internacional.

Precisamente.

Portanto, usar a lei para defender os direitos da Rússia a continuar a agredir sem ter consequências, nomeadamente em termos dos seus bens para um outro país, do que propriamente preocupada em resolver esta questão, que é preciso continuar realmente a apoiar a Ucrânia, não porque nós gostemos mais ou menos da Ucrânia, ou até por a Ucrânia ser uma democracia que quer fazer parte desta comunidade de Estados Livres da Europa, mas porque é uma forma de travar esta Rússia cada vez mais agressiva, inclusive publicamente também nas declarações que são feitas de ameaça contra a Europa. Isto para não falarmos deste fato também evidente que é a Rússia também viola a lei quando, por exemplo, está claramente envolvida num crescente de ataques híbridos, portanto, todo o tipo de ações hostis contra os próprios países europeus, e não apenas contra a Ucrânia. Essa parece ser a questão fundamental e eu temo que Zelensky vá a Bruxelas para assistir a mais um impasse. Vamos ver se é um daqueles impasses que depois se resolvem ou se, neste caso, isso não irá acontecer. Se fosse assim, realmente seria muito negativo para a credibilidade da União Europeia e acho que corremos o risco, se continuarmos com este tipo de impasses, acabaremos por validar esta percepção de fraqueza da Europa, que é especialmente perigosa num mundo em que as grandes potências estão claramente com uma postura cada vez mais agressiva.

Entretanto, Bruno, Estados Unidos e Rússia deverão ter uma nova ronda de conversações em Miami, já este fim de semana. É um encontro que acontece depois de Putin garantir que vai libertar territórios históricos russos na Ucrânia, portanto continua, e de classificar os líderes europeus como porquinhos por se juntarem, diz ele, à antiga administração norte-americana para tentar ganhar com o eventual colapso da Rússia.

Sim, acho que estamos a chegar aqui a uma altura decisiva que é, aparentemente, a proposta de paz foi bastante melhorada por causa da intervenção dos países europeus e da Ucrânia. Agora, a grande questão é saber se a Rússia aceita. E todos os sinais que temos tido da Rússia é que não aceita e continua a insistir, inclusive, em cedências, em concessões ainda mais ambiciosas, ainda mais maximalistas, que aliás validam aquilo que tem sido a nossa análise desde o início da guerra, que é que a questão da Ucrânia para Putin não é simplesmente uma questão de um território ou outro, de uma população ou outra, é mesmo da existência da Ucrânia como um Estado independente, soberano, que ainda por cima, até pela proximidade histórica, cultural, linguística com a Rússia, valida esta ideia de que é possível a um Estado que vem do Império Russo e que vem da União Soviética, de facto, ter um regime democrático, com eleições em que de vez em quando o presidente muda. Essa é que parece ser a verdadeira ameaça para o regime russo. Mas o que vamos aqui perceber será se se concretiza esta postura pública russa, que aponta para a rejeição do acordo. E se isso acontecer, para que lado é que os Estados Unidos, a atual administração americana, vão pender. Todas as sondagens nos mostram que a opinião pública é muito crítica de um alinhamento com a Rússia. Continua a apoiar a aliança histórica com os países europeus, com as democracias europeias e até com a Ucrânia.

Mas será que Trump dá importância a essa opinião pública?

Exatamente. Será que Trump e os seus próximos dão importância a isso ou continuam a insistir nesta linha que parece ser uma espécie de acordo entre grandes potências, em que essas grandes potências fazem o que entendem, inclusive fazem os negócios também entre si que entendem, e ignoram aquilo que tem sido, há muitas décadas, um século, no caso da política externa americana, de acordos, de alianças, de normas. Realmente parece-me que desse ponto de vista será um encontro bastante importante, embora me surpreendesse que fosse positivo no sentido de que a Rússia mostrasse disponibilidade para chegar aqui em boa-fé a um acordo.

Em relação à Venezuela, esta noite especulou-se que Trump poderia anunciar uma ação militar no país de Nicolás Maduro, mas não aconteceu. Bruno, como é que tens acompanhado a ação e a reação de cada um dos lados, e depois da China dizer que está do lado da Venezuela?

A China disse isso, a Rússia também, mas não se vê nenhum sinal de que isso se traduza em nada de concreto que possa criar problemas a uma ação norte-americana. Portanto, não me parece que seja por aí que se possa explicar esta ausência de uma declaração mais clara ou mais agressiva de Donald Trump, como foi previsto por alguns, inclusive por Tucker Carlson, que é suposto ser alguém trumpista, próximo da administração. Realmente, Donald Trump, o que disse de relevante nos últimos dias foi esta questão. Concretizou aquilo que me parecia ser o sentido em que as coisas estavam a avançar, que era uma espécie de bloqueio à exportação de petróleo venezuelano, pelo menos exportação ilegal e mesmo condicionamento, se calhar, de exportação mais legal, mas de facto não avançou para ações mais agressivas. Isso também confirma aquela ideia que tínhamos a partir do próprio perfil das forças que estão, ou seja, os tais 15 mil soldados marinheiros parecem muito insuficientes para uma invasão em larga escala da Venezuela, que pareceu ser o que alguns, inclusive o próprio Tucker Carlson, estavam a anunciar para este discurso, porque realmente é um país enorme, são dois milhões de quilômetros quadrados e como eu tenho aqui dito várias vezes, no caso do Panamá, que é 10 vezes mais pequeno, a força tinha o dobro do tamanho, portanto, realmente há aqui alguma coisa que não bate muito certo. Mas o que parece estar em cima da mesa é esta escalada da ação em relação à exportação de petróleo, e o próprio Donald Trump vem dizer que o petróleo venezuelano, na verdade, devia ser americano e portanto parece ser essa agora a grande prioridade dos Estados Unidos, e isso pode ter aqui algum impacto, porque realmente mais de 60% do rendimento do Estado venezuelano, do dinheiro que o regime utiliza para comprar lealdades, vem dessa exportação de petróleo.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela tua análise. Bom final de semana.

Obrigado.

Obrigada, Bruno.

Bom dia.