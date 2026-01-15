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Este é o Som do Gabinete de Guerra das Manhãs 360, esta quinta-feira com análise em estúdio do Francis Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bom dia, Francisco, bem-vindo.

Bom dia.

Bom dia. Começamos pelo Irão, já foi reaberto o espaço aéreo, o governo terá assumido, entretanto, o compromisso de não executar mais pessoas. Francisco, acredita que seja para levar a sério. Quanta situação podemos fazer nesta altura sobre o que se passa?

Não temos muita informação, até porque o Irão cortou a internet, cortou também as chamadas telefônicas, até por via terrestre. Portanto, a informação que vai chegando, chega geralmente de zonas fronteiriças, onde é possível que as pessoas apanhem redes de outros países. E, portanto, a informação é sempre muito curta. Agora, há muita especulação, fala-se de possibilidade de 12 mil mortos. Enfim, tudo isto é muito especulativo, não sabemos exatamente o que se passa. O que sabemos é que houve uma onda de repressão absolutamente brutal e essa notícia pode ser um sinal de que o regime está a conseguir conter as manifestações. E que, portanto, pretende um regresso à normalidade, o que seria, no fundo, voltar ao ciclo de repressão que temos tido nas últimas décadas.

E que levaram aos protestos.

E que levaram aos protestos, mas os protestantes não têm armas e quem tem armas são o regime, a guarda revolucionária, tem também milícias com um milhão de homens com armas e, portanto, só poderia haver um sucesso nesta tentativa de revolução se houvesse uma cisão nas forças de segurança do regime e aparentemente não houve. E, por outro lado, tem todo o interesse em regressar à normalidade, porque impende uma ameaça do uso da força por parte dos Estados Unidos.

Trump diz que não descarta a ação militar, diz que para já está a ponderar, mas quais são os riscos para a população iraniana de um ataque norte-americano? Ou seja, o regime não irá depois vingar-se ainda mais do povo, dos protestantes?

Não, já percebemos qual é a dinâmica. A dinâmica é manifestações em larga escala, até o regime ceder em alguma coisa, ou então até os manifestantes desistirem, porque arriscam a vida em quantidades cada vez maiores e a certa altura torna-se intolerável. Falei há bocado de 12 mil mortes, que era um número que era especulado ontem, mas podemos chegar às dezenas de milhares. Não sabemos. É absolutamente horrível. Agora, enquanto que em 2022 os protestos tinham a ver com a questão das mulheres e da liberdade de andarem na rua sem o véu islâmico, etc, a polícia dos costumes. O regime retirou a polícia dos costumes. Neste caso concreto, o problema era económico, isso não se resolve. É propriamente a questão das sanções, a forma como o regime governa o país. E portanto, a curto prazo, a repressão permitirá que as manifestações cessem, de certa forma, mas elas vão regressar. Agora, havia esta expectativa de uma intervenção externa. Qual é que é o problema? Que tipo de intervenção? E há o risco de, eventualmente, se a intervenção se destina a decapitar as lideranças político-militares, o país pode entrar numa espiral de caos. E isso, obviamente, guerra civil, eventualmente. Há esse risco. Por outro lado, há o risco de uma intervenção americana levar a que parte da população se una contra o invasor. Também há esse risco, bastante real. Até porque no caso do Irão, não há propriamente uma oposição. A oposição é dentro do regime. Temos alguns antigos presidentes mais moderados, mas que fazem parte da própria teocracia. Tem-se falado ultimamente no Xá, no filho do Xá, mas o filho do Xá saiu do Irão no ano em que eu nasci, 1978. É uma figura um bocadinho simbólica, que as pessoas chamam justamente para provocarem o regime. Não propriamente sejam monarquistas, nem acreditem provavelmente naquela pessoa. Estou a especular, quem é que conhece o que se passa no Irão, o que as pessoas querem, porque realmente há muito pouca informação. E por isso a situação neste momento é essa e parece que o regime está a conseguir controlar as manifestações. Salvo se existir aqui uma intervenção externa, muito possivelmente a situação vai acalmar, diria.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, dizia ontem que a União Europeia não podia ficar de braços cruzados a assistir a tudo o que se está a passar, com milhares de mortes desde os protestos que começaram no fim de dezembro. O que podem fazer os 27, neste caso? E até as Nações Unidas.

É interessante, porque boa parte das manifestações são resultado da atuação da própria União Europeia, porque a União Europeia reintroduziu sanções ao Irão, que juntamente com as sanções americanas, tiveram na origem da tal desvalorização da moeda. Porque, como eu referi, se em 2022 tudo isto resultou do assassinato de Mahsa Amini, por causa da questão do véu, da polícia dos costumes, aqui resultou de uma desvalorização da moeda. E o Palau Katz estava a falar da moeda. Quando acontece uma situação desta, significa que as poupanças de toda a população se evaporam. E, portanto, nós tivemos aqui, eles chamam os negociantes do bazar, das pessoas que estão envolvidas no comércio, a classe média, que tem algumas poupanças, que ficou numa situação de completa pobreza. Tivemos aqui uma situação social muito complicada para o próprio regime, que resultou também no facto da União Europeia, no contexto daquele acordo nuclear, ter começado a sancionar o Irão. Eu diria, há aqui uma saída para o regime, que é basicamente olhar para a Venezuela e perceber que Donald Trump não tem nenhum problema em fazer pactos com ditadores ou delfins de ditadores, desde que tenha alguma coisa em troca. Agora, no caso do Irão, sendo uma teocracia que foi constituída em 1979, com base nesta ideia de combater o imperialismo americano e exportar a revolução islâmica para todo o lado, isso significa basicamente fazer um acordo com eles, com os Estados Unidos, desistir daquela ideia de ter energia nuclear, que os americanos consideram que é para construir uma bomba, aliarem-se aos americanos Será que o regime está disposto a fazer um pacto com o diabo? Porque se estiver, então teria aí uma saída, porque os Estados Unidos retirariam as sanções e o regime poderia dar à população aquilo que ela necessita, que é prosperidade econômica, que neste momento não consegue. E a União Europeia também iria logo a seguir. O regime conseguirá, possivelmente, a curto prazo, suster as manifestações com uma imensa repressão, com milhares de mortos, mas a longo prazo não tem saída possível.

Sobre a Gronelândia, não houve acordo na reunião entre J.D. Vance, Marco Rubio e representantes da Dinamarca e Gronelândia, que repetem que o território não está à venda. Trump insiste que será dos Estados Unidos a bem ou a mal, e que é uma questão de segurança nacional por causa da ameaça da Rússia e da China. Francisco, só pra Trump é que faz sentido essa narrativa, alguém que o consiga demover?

Não, neste caso não há mesmo.

É a resposta certa, não há outra.

Não há mesmo, porque ele disse ao New York Times que isto era uma questão psicológica. Há relatos que ele olha para o mapa, naqueles mapas planos, e olha para a Gronelândia, que parece muito maior do que é, e diz: "Bom, eu preciso disto, por uma razão psicológica". Ele quer ser o presidente que quer expandir o território dos Estados Unidos.

Quer deixar essa marca na história.

Quer. Aliás, eu creio que na Sala Oval tem lá retratos do Jefferson, que comprou a Louisiana no início do século XIX, do McKinley, que expandiu imenso o território dos Estados Unidos no final do século XIX. O Alasca foi comprado à Rússia pelo Seward, o secretário de Estado, e portanto ele quer ser o presidente que quer expandir o território dos Estados Unidos. Por isso é que ele insiste muito nesta questão, que é absurda e ridícula, de comprar a Gronelândia, como se estivéssemos no século XIX. É verdade que ele regressou à doutrina Monroe, que ele chama de Dunroe, que no fundo das Américas para os americanos, um espaço de influência americana. E no século XIX havia essa possibilidade de comprar território, porque esses territórios não estavam ocupados. Os franceses venderam a Louisiana em 1803, mas não havia lá franceses. Da mesma maneira que os russos venderam o Alasca, não havia praticamente russos no Alasca. Não havia efetividade. Tudo isto só acontece depois no século XX.

Mas Trump não sabe assim tanto de história para fazer essas comparações. Aliás, sabe muito pouco.

Ele sabe que isto aconteceu e que outros presidentes compraram. Mas esta questão da compra é mesmo verdade, porque ontem havia notícias que o Marco Rubio está a preparar-se para fazer uma proposta de 600 mil milhões. É que o problema aqui é que não é um objeto que seja vendável, porque isto não pertence sequer à Dinamarca, isto não é uma colônia dinamarquesa. Já foi no passado. A discussão que houve, inclusivamente com o Truman, de comprar a Gronelândia no final da Segunda Guerra podia eventualmente ainda fazer sentido, porque isto foi no final dos anos 40. Portugal ainda tinha colônias, ainda podíamos discutir, mas há um momento em que isto deixa de ser possível, que é o momento a partir do qual nós reconhecemos a autodeterminação do povo da Gronelândia. A partir desse momento, eu não sei que tipo de discussões existiram ontem, mas os dinamarqueses disseram: "Estamos preocupados, não se avançou muito. Por quê? Porque eles insistem que querem comprar." E nós dizemos: "Mas isto não está à venda. Por quê? Porque nós nem sequer podemos vender. Não queremos vender, nem podemos vender." Este é o ponto da situação.

O que é que lhe parece que vai acontecer? Alemanha, Suécia e Noruega confirmaram que vão enviar ainda hoje um reforço de tropas.

Exatamente para criar aqui uma espécie de dissuasão, mostrar aos Estados Unidos que existirão custos graves se avançar com isto. O presidente americano disse outra coisa, que eu acho que é extraordinário, que ele disse: "Vejam o que aconteceu na Venezuela, vejam o sucesso militar que nós tivemos". Ele ameaça mesmo a possibilidade da utilização da força. Eu duvido que ele o faça, mas neste momento, o blefe de Donald Trump já é encarado por toda a gente. Em 2026, o ano está a começar de uma forma diferente do que nós olhamos para aquele em 2025.

Vamos ver. Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela análise.

Obrigado.

Bom final de semana。