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Este é o Gabinete de Guerra das manhãs 360. Eu sou a Maria João Simões. A análise é do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bom dia, bem-vindo.

Olá, bom dia. Obrigado.

Bom dia, Bruno. Donald Trump diz que está disposto a pôr fim à guerra sem reabrir o Estreito de Ormuz. A prioridade dos Estados Unidos é agora enfraquecer a Marinha iraniana e os arsenais de mísseis. Bruno, os Estados Unidos estão a baixar os objetivos para conseguir sair rapidamente do conflito e onde é que se encaixa aqui a ideia de ocupar a ilha de Khargh e ficar com o petróleo do Irão?

Um dos problemas é realmente a grande incerteza em relação àquilo que são os objetivos dos Estados Unidos, ou seja, temos Donald Trump, às vezes no mesmo dia, a mudar radicalmente de postura e discurso. Ora diz que estamos à beira da vitória, ora diz que estamos à beira de um acordo, que também são coisas um pouco diferentes. Ora diz que vai destruir toda a infraestrutura energética do Irão, por exemplo, se o Estreito de Ormuz não for reaberto. O secretário de Estado, Marco Rubio, ainda ontem, por exemplo, veio falar aparentemente como se fossem os objetivos iniciais e definitivos de coisas muito mais modestas, de atacar a Marinha iraniana, acabar com os sistemas de mísseis, mas sem falar, por exemplo, do programa nuclear, ou sem falar da mudança de regime, ou sem falar da reabertura do Estreito de Ormuz. Portanto, realmente é muito difícil perceber exatamente o que os Estados Unidos querem. E sabemos que, em última análise, isso quer dizer, no contexto político atual, o que Donald Trump quer. Isso é um fator adicional de volatilidade, além de que inclusive os próprios mercados parecem finalmente ter percebido que numa guerra, de facto, Donald Trump não pode fazer aquilo que fez noutros casos, que é criar uma crise e depois acabar ele próprio com a crise que ele criou. Fez isso em relação à questão das ameaças sobre a Gronelândia, pelo menos para já, fez isso em relação à questão das tarifas nalguns momentos, mas aqui numa guerra realmente não é assim, o inimigo tem um voto. E depois o próprio Irão também levanta alguns problemas, porque inclusive não é absolutamente claro também quem é que manda exatamente no Irão no momento atual. Portanto, tudo isso aumenta muito os elementos de incerteza ainda mais em relação a este conflito, a esta guerra, do que em relação às guerras em geral, que são sempre difíceis de prever em termos do seu desfecho.

Mas Bruno, esta posição da Casa Branca de eventualmente pôr fim à guerra contrasta com aquilo que a Associated Press avança, de que os vários aliados norte-americanos têm incentivado Trump a manter o conflito com o argumento de que Teerão ainda não foi suficientemente enfraquecido. Que leitura fazes disto? Se os Estados Unidos recuarem, há alguma hipótese destes países vizinhos do Irão continuarem o confronto, mas de outra forma?

De facto, para os países vizinhos do Golfo, esta é uma situação muito complicada. Ou se quisermos ainda mais complicada do que, por exemplo, para os países europeus como nós. Ou seja, por um lado, a generalidade desses países quer que a guerra acabe. Desde logo, os países do Golfo são diretamente vítimas da guerra, portanto, têm literalmente bombas, drones, milhares de drones, centenas de mísseis a cair-lhes em cima. Isso obviamente coloca em risco vidas, coloca em risco atividades econômicas, etc. Mas ao mesmo tempo, há esta questão, obviamente, também a questão da reabertura do Estreito de Ormuz e, portanto, no fundo, da normalização da exportação de petróleo e gás. Mas, além disso, há, de facto, esta questão que é, no fundo, quer-se acabar com o conflito, mas há o receio de que um Irão ainda mais radicalizado por causa deste conflito, nas mãos de elementos ainda mais duros, ainda mais guerristas, ainda mais belicistas, acabe por chegar à conclusão que sobreviveu, conseguiu sobreviver ao poder americano e, portanto, ainda aposte mais nesta dimensão de poder militar, ainda aposte mais nesta dimensão de desestabilização regional, de subversão, de apoio a grupos armados, enfim, de ações, inclusive militares contra países vizinhos. E, portanto, é aqui um dilema realmente. Por um lado, a vontade de terminar com o conflito é grande, por outro lado, o receio realmente que se o regime iraniano não for derrubado, e para já não vemos sinais disso, ou não for significamente enfraquecido, realmente pode tornar-se um vizinho ainda mais perigoso para estes países tradicionalmente aliados dos Estados Unidos ou dos países ocidentais. E, portanto, um risco também real, uma possibilidade real. Isto aumenta, em geral, a incerteza, isso é a única certeza que podemos ter, mas não é impossível que alguns destes países, por exemplo, procurem aproximar-se mais do Irão ou procurem aproximar-se mais da China ou da Rússia, que são países que supostamente têm mais influência sobre o Irão, e se afastem mais dos Estados Unidos ou dos países ocidentais para procurar lidar realmente com os riscos de um regime iraniano mais militarizado, se quisermos.

Ainda sobre o Estreito de Ormuz, o Parlamento iraniano aprovou um plano para cobrar portagens aos navios que transitam pelo Estreito. Além disto, o plano inclui também a proibição de passagem para os americanos, Israel e países que tenham imposto sanções contra o Irão. Ora, soubemos ontem que a União Europeia decidiu prolongar até abril do próximo ano as sanções contra Teerão. Bruno, o que isto nos diz sobre os próximos tempos?

Diz-nos que o regime iraniano parece achar que está numa posição de certa vantagem. Também confirma que o regime utiliza de uma forma completamente hipócrita a questão da lei internacional. Nada na lei internacional permite, pelo contrário, proíbe esse tipo de prática num estreito internacional como é o estreito de Ormuz. Não só não podem impedir a navegação, não podem atacar a navegação civil, não podem ameaçar, que é o que têm estado a fazer desde o início da guerra, como também não podem cobrar este tipo de taxas. Este regime sempre se caracterizou por apelar ao direito internacional para se defender ou quando há algum tipo de retaliação em relação às suas ações, mas depois, ao mesmo tempo, continuar a violar esse direito internacional. Vemos isso também nestes ataques completamente indiscriminados, contra alvos civis, muitas vezes contra os países vizinhos, com o argumento de que apoiariam os Estados Unidos, mas obviamente, isso também não é um argumento reconhecido como válido na lei internacional, nomeadamente, sobretudo para fazer este tipo de ataques. Independentemente dessa questão, isto mostra que o regime iraniano está convencido que está numa posição de alguma vantagem, porque é algo que também corresponde muito à crença da elite do regime, esta convicção de que os Estados Unidos podem ser muito fortes materialmente e tecnologicamente, mas o Irão é muito mais forte, se quisermos, moralmente, tem muito mais capacidade de resistência, de encaixe, de martírio, como eles dizem na linguagem do regime.

A estratégia do Irão pode passar por prolongar a guerra até se tornar insustentável para todos, não precisa sequer de vencer no terreno.

Essa é uma estratégia típica dos actores mais fracos, mas que consideram ter realmente uma grande capacidade de resistência neste tipo de guerras assimétricas. No fundo, guerras assimétricas, uma espécie de sinónimo será guerras de guerrilha, mas não é exatamente a mesma coisa. O exemplo clássico em termos da estratégia é o Mao Tsé-Tung, o líder comunista chinês, que dirigiu aquela guerra de guerrilha contra os japoneses e depois contra os nacionalistas com muito sucesso. No fundo, o tipo de doutrina que ele recomenda, uma das bases é precisamente esta questão de prolongar o conflito, de como ele dizia, uma famosa máxima do Mao era: "O inimigo irá de vitória em vitória até à derrota final". Ou seja, esta ideia de que a superioridade material do outro lado não se traduz depois, na prática, nos resultados esperados. Os Estados Unidos experimentaram isso também no Vietname, ou seja, milhares e milhares de alvos a serem atingidos e destruídos. Ninguém questiona isso. Isso aconteceu no Vietname, como está a acontecer aqui no Irão. Mas o problema é se o inimigo não se rende como resultado disso, não aceita a derrota, não aceita as condições políticas que os Estados Unidos querem, os Estados Unidos têm que continuar a fazer estes bombardeamentos, a fazer estes ataques e a sofrer os custos económicos, neste caso, mas eventualmente também de baixas de um conflito mais prolongado. Há um sector duro do regime que aposta claramente nessa estratégia. Vamos ver se é assim para o conjunto do regime, se isso é realmente assim em termos do conjunto da sociedade e da economia iraniana, se tem realmente esta capacidade de encaixe. Mas é realmente um país muito vasto, com uma grande população, 1.600.000 km quadrados, mais de 90 milhões de pessoas e portanto, tudo isso torna muito difícil, por exemplo, pensar-se numa coisa como ações militares terrestres. Os iranianos, como nós, também leem as notícias, acompanham o que é que diz Donald Trump e sabem que ele prometeu aos seus eleitores que não voltaria a haver tropas norte-americanas no terreno em grande quantidade a sofrerem baixas no Médio Oriente e portanto, eles apostam também nisso.

Bruno, a terminar, temos também de falar da NATO, que confirmou a intercepção de mais um míssil iraniano que se dirigia para a Turquia, o quarto desde o início da guerra. O Irão está deliberadamente a testar os limites da NATO? E se o míssil falhar a intercepção, o que é que muda? A NATO entra automaticamente na guerra?

Não, aí terá sempre dependente da decisão da Turquia. A Turquia até aqui tem adotado esta postura que é: não quer o alargamento, não quer a continuação do conflito, que obviamente é também negativa para ela, como país vizinho, e portanto tem procurado mostrar aqui o máximo de contenção e evitou evocar o artigo quarto ou artigo quinto do Tratado de Washington, que cria a NATO. À partida, é o país que é atacado que tem que decidir se isso é uma espécie de acidente ou incidente isolado, ou se é realmente uma agressão armada que justifique evocar essas cláusulas de ajuda mútua. Mas obviamente, quanto mais vezes isso acontecer, maior é o risco.

Mas sendo o quarto, parece ser um incidente, depois.

Para já, a Turquia parece estar cada vez mais irritada com estes factos e cada vez menos disposta a adotar essa postura. Aqui a interpretação pode ser, para já, apesar de tudo, não estamos a falar das centenas de mísseis ou dos milhares de drones que estamos a ver sobre os países do Golfo, portanto, parece ser uma coisa relativamente limitada. Pode ser um teste, pode ser este sistema para os militares iranianos continuarem a conseguir combater, tiveram de apostar numa doutrina de missão de comando delegado, ou se quisermos, de comando fragmentado. Os diferentes comandos regionais têm grande autonomia para tomar decisões e isso também pode significar que estão a fazer ataques que à partida não era suposto, mas não há ninguém nos níveis superiores para impedir isso, como seria em circunstâncias mais normais. Isso aumenta realmente o risco de escalada no sentido de alargamento do conflito e intensificar o conflito. É difícil saber, para já, o que podemos dizer objetivamente é que é numa escala muito diferente, como eu dizia, dos países do Golfo. Mas vamos ver, se os incidentes se multiplicarem, isso torna-se mais difícil de acreditar e portanto, acho que aí torna-se mais provável que a Turquia realmente venha a evocar eventualmente o artigo quinto e isso aí já alterava as coisas para os países, nomeadamente para os países europeus membros da NATO, que muitos deles têm sido muito críticos da guerra e têm recusado até ajudar os Estados Unidos nas suas ações militares. Isso realmente pode mudar com a questão da Turquia.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigada pela análise. Boa semana.

Obrigado, bom dia.

Obrigada, Bruno. Bom dia.