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Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional, é o nosso convidado para o "Gabinete de Guerra" desta manhã. Francisco, muito bom dia. Obrigado pela disponibilidade para estar conosco. Vamos analisar a situação nos conflitos na Ucrânia e também a situação no Médio Oriente. Começaria pela Ucrânia, com as notícias ao final do dia de Zelenskyy a substituir o comandante-chefe das Forças Armadas. De resto, pelo que se percebeu, depois de algumas manifestações, pressão popular sobre o presidente da Ucrânia para mudar o comandante-chefe das Forças Armadas. Não é a primeira vez que há movimentações dessas no aparelho de guerra da Ucrânia. O que isso nos pode dizer sobre uma nova fase desta guerra e que pressão popular também foi esta para demitir Oleksandr Syrskyi?

Muito bom dia. Eu acho que isso diz-nos mais sobre a Ucrânia do que propriamente sobre a guerra, até porque este é o momento em que, para usar a expressão inglesa, está do lado ucraniano e, portanto, isso diz-nos muito sobre a natureza do regime ucraniano, que é um regime democrático. Isto apesar de não existirem eleições. E aqui é que está o grande paradoxo. Por quê? Porque há uma semana houve um conflito entre o ministro da Defesa, Fedorov, que é um jovem aliado de Zelenskyy, que tem uma abordagem muito inovadora ao conflito, muito baseada na tecnologia, e o comandante supremo das Forças Armadas, Syrskyi, que é um general de formação soviética mais tradicional. Houve um conflito e esse conflito foi sanado por Zelenskyy, que entretanto disse publicamente que os dois tinham relações muito tensas e que por ele despedia os dois e disse que acabou por optar por despedir Fedorov. O povo ucraniano não concordou. Considerou que esta solução não era uma boa solução para a Ucrânia e manifestou-se. Tivemos várias manifestações ao longo da última semana e essas manifestações tiveram resultado, porque Zelenskyy foi forçado a demitir Syrskyi e a escolher um novo comandante supremo, Drapaty, que é justamente um general muito inovador, e que aliás tinha criticado a demissão de Fedorov e, portanto, temos aqui o resultado de uma grande pressão popular, uma espécie de democracia direta na Ucrânia. Basta pensar que isto teria sido completamente impossível na Rússia, que é uma autocracia onde não existe liberdade de manifestação, nem sequer de expressão. Eu acho que isto é um aspecto interessante que nos diz muito sobre como a Ucrânia funciona e por que a Ucrânia ainda sobrevive. Porque uma das coisas que nós percebemos em 2022 é que os ucranianos saíram para proteger o seu Estado, a sua soberania e para repelir a agressão e estão muito focados neste conflito. Aliás, viu-se nisto. E Zelenskyy não é um autocrata e em muitas circunstâncias tem mesmo que seguir aquilo que vê e que resulta das ruas. Isto já tinha acontecido também há um ano, quando ele decidiu desmantelar as agências anticorrupção e foi forçado a recuar. E mais uma vez isso acontece. Ainda não se sabe exatamente qual vai ser o destino de Fedorov, o antigo ministro da Defesa, porque entretanto Zelenskyy nomeou um militar para o substituir. Mas eu acho que o resultado prático desta situação, que é uma situação grave, porque estamos no conflito armado e este tipo de mudanças nunca é boa, acaba por ser bastante positiva para o futuro da Ucrânia.

Francisco Pereira Coutinho, mudemos para o Médio Oriente e para a situação no Irão, que tem estado a retaliar esses ataques dos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos chegam as notícias com os gastos desta guerra. Mais de 30 mil milhões já foram gastos, segundo a Reuters, que esteve aqui a fazer contas também devido a declarações de Pete Hegseth, o secretário da Defesa norte-americano, que, ao que parece ontem, foi ao Congresso pedir mais 1,3 milhões de euros para este conflito. A falta de solução de via diplomática aberta, pelo menos de forma mais clara, e esta questão dos gastos com a guerra poderão influenciar na brevidade da sua resolução ou nem por isso? Será internamente que Trump terá de resolver este problema para não ter este problema também com o Pentágono e com o Congresso?

Não foi um milhão, foi um bilião.

1,3 mil milhões.

Não, um bilião mesmo. É trilhão. É um número impressionante.

Havia aqui alguma confusão entre os euros e os dólares, que variam sempre.

Sim, trilhão, bilião em português. Mas em todo caso, um número absolutamente inaudito. Em relação aos custos da guerra, isso são os custos diretos que Hegseth reconhece. Estima-se que os custos indiretos poderão ir para as ordens das centenas de milhões de dólares. Isto é uma guerra que neste momento é um pântano. E estamos a entrar em eleições nos Estados Unidos. Trump tinha prometido que nunca colocaria os Estados Unidos numa guerra interminável, como a guerra do Afeganistão ou do Iraque. Mas a verdade é que parece ser para aí que caminhamos, porque não há uma estratégia de saída muito clara, apesar de se discutir neste momento a possibilidade de uma escalada de um eventual ataque americano novamente em instalações nucleares, eventualmente uma operação terrestre. Agora, para tudo isso, é necessário dinheiro, muito dinheiro. E de acordo com a Constituição americana, cabe ao Congresso financiar a administração, financiar as guerras. E neste momento não existe sequer uma maioria no Congresso favorável a isso, até porque estamos a entrar em eleições E esta era uma das bases eleitorais do próprio trumpismo. Portanto, há aqui uma série de contradições que Trump e etc, não conseguem explicar. É pouco provável que o Congresso recuse à administração novos fundos, pelo menos nesta fase, mas isto mostra os limites até onde pode ir Donald Trump, porque realmente precisa do apoio do Congresso a certa altura para conseguir financiar o esforço de guerra e não é certo que isso aconteça. Tudo vai depender daquilo que pretenderem fazer daqui pra frente, porque se é para manter este tipo de operação, para abrir o estreito por via aérea, é uma coisa. Se de fato Trump vai escalar e vai cumprir as ameaças que tem feito, designadamente de tomar o estreito ou tomar a ilha de Khark, que é a ilha a partir da qual o Irão exporta o seu petróleo, então isso implicaria custos quase descontrolados e aí precisaria mesmo de um trilhão de dólares para financiar este conflito. Vamos ver o que o Congresso faz, embora infelizmente, no último ano e meio não temos visto grande oposição no Congresso a Donald Trump. Neste momento existe alguma, imagine de quem? Daqueles senadores e congressistas que perderam as primárias para candidatos apoiados pelo próprio Trump e que até janeiro já não têm nada a perder e portanto podem votar contra esta administração.

Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional no Gabinete de Guerra desta manhã. Deixamos para outra ocasião a análise a essa notícia do New York Post, que dá conta que Gianni Infantino poderá ser o preferido de Donald Trump, o presidente da FIFA, para suceder António Guterres.

É de certeza.

Mas deixamos isso para um outro Gabinete de Guerra. Francisco, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade.

Obrigado.