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É o Gabinete de Guerra da Rádio Observador, o programa em que analisamos os principais pontos de tensão geopolítica no planeta Terra. Hoje contamos com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, muito boa tarde. Bem-vindo à Rádio Observador.

Boa tarde.

Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Eu queria começar a olhar para o encontro de hoje no Palácio do Eliseu, em Paris, entre Emmanuel Macron e a primeira-ministra da Dinamarca e o responsável pelo executivo da Gronelândia. Esta é uma prova de força de França, de Emmanuel Macron como quase representante não só de Paris, mas também de Bruxelas, nesta altura onde o controle da Gronelândia tem estado na ordem do dia?

Sim, acho que é exatamente isso. Aliás, a França tem estado, de facto, um pouco na linha da frente já há bastante tempo. Há anos desse argumento, no fundo, da ideia de que sem querer conflitos com os Estados Unidos e procurando manter uma boa relação e uma relação de aliança com os Estados Unidos, a Europa não devia alinhar automaticamente com os Estados Unidos e devia ter mais meios próprios, mais autonomia estratégica. Durante muito tempo havia alguma oposição a isso, a desconfiança de que isso tinha a ver com algum desejo de protagonismo francês, o que também é certamente verdade. Mas a questão é que, no fundo, Donald Trump, o trumpismo veio dar razão a esse tipo de argumentos. A ideia de que realmente havia aqui uma dependência excessiva, uma falta de autonomia. Aliás, o próprio Donald Trump diz que quer uma Europa mais autónoma, por exemplo, a estratégia de segurança nacional e agora a nova estratégia de defesa que seguiu na semana passada, que é um documento dependente dessa estratégia de segurança, mas direcionado especificamente para a dimensão da defesa, para a dimensão militar, vem dizer expressamente que a Europa tem capacidades, tem recursos, tem meios para fazer face, por exemplo, à Rússia. Aparentemente, de facto, o documento de defesa americana é mais crente nisso do que o próprio secretário-geral da NATO, que era suposto representar todos os membros da NATO e não apenas os Estados Unidos. Mas a verdade é que isso tem dado protagonismo, tem dado mais margem de ação a Macron, apesar de ele estar um pouco enfraquecido internamente, até por isso tem procurado, no fundo, para compensar, utilizar as prerrogativas que o presidente francês tem na dimensão de defesa, na dimensão externa. Teve muito ativo nesta questão da Gronelândia e realmente este encontro vem confirmar isso. E já agora também para sublinhar que uma outra área em que a França também tem estado muito ativa e que me parece bastante importante é esta dimensão da diplomacia das redes sociais, ou seja, foi criada uma conta francesa especificamente para contrariar notícias falsas sobre a França, muitas delas vêm de responsáveis norte-americanos. A própria embaixada francesa nos Estados Unidos também tem uma conta nas redes que tem estado a fazer esse trabalho de contrariar aquilo que muitas vezes são afirmações completamente falsas sobre o que se passa na Europa, sobre o que os países europeus contribuíram, por exemplo, na questão da defesa ou contribuem para a NATO, etc.

A primeira-ministra dinamarquesa nesta visita ao Palácio do Eliseu, à França, ao lado de Emmanuel Macron, disse que a ordem mundial tal como a conhecemos está sob pressão a mudar rapidamente ou mesmo a desaparecer e por isso precisamos de uma Europa mais forte do que nunca. A Europa está a saber responder a esta alteração da ordem mundial?

A Europa tem um problema de base, que não é um Estado, e não é um Estado por vontade dos europeus. São múltiplos Estados, mesmo a União Europeia, que não reúne todos os países europeus, há países importantes como a Grã-Bretanha, a Noruega, a Suíça, que estão fora da União Europeia, mas mesmo a União Europeia são 27 Estados-membros e ao contrário do que dizem alguns dos críticos mais extremados da União Europeia, inclusive o próprio Elon Musk, a União Europeia não é uma espécie de super Estado ditatorial que impõe as suas decisões aos Estados-membros. Pelo contrário, é uma confederação, é um clube de Estados, em que os Estados é que têm a última palavra. Portanto, há sempre esse problema, um problema de ação coletiva, de coordenação rápida, robusta. Eu penso que tendo em conta isso, apesar de tudo, há que reconhecer que a Europa tem feito algum esforço, mesmo a União Europeia tem feito algum esforço de se adaptar, dar resposta a isso. Temos este programa REARM, por exemplo, financiamento importante para projetos conjuntos, portanto também procurar estimular que os europeus gastem mais e gastem mais em conjunto, que é um dos problemas que existe. Os europeus já são, logo a seguir aos Estados Unidos, tudo somado, quem gasta mais em defesas, estão mais ou menos ao mesmo nível da China, que aparentemente é uma grande potência militar emergente e não se pode dizer isso e depois dizer que os europeus não têm capacidades militares nenhumas. Mas a verdade é que muitas vezes gastam a duplicar, a triplicar, não da forma mais eficiente. Portanto, há aí alguma reação, esta questão de, por exemplo, o que foi feito em relação à Dinamarca e à Gronelândia, enviar algumas tropas, mesmo que esse envio fosse sobretudo para dar uma mensagem de apoio, inclusive se fosse preciso militar, mas não deixou de ser importante. Ou este acordo que agora foi assinado também com a Índia, este acordo de comércio livre, o acordo com o Mercosul, que está com problemas por causa de uma votação no Parlamento Europeu, mas que à partida, em princípio, continuará a avançar. Portanto, tudo isso são sinais de que há aqui alguma reação. Agora, é verdade que por causa destes problemas, há também uma segunda dimensão de resposta que tem a ver com este gênero de encontros em Paris, que é no fundo coligações voluntárias de países em que em muitos casos, por exemplo, a França tem tomado o papel liderante, mas por exemplo, os cinco países que mais meios de defesa têm na Europa, as cinco potências militares mais significativas da Europa, a França, a Grã-Bretanha, mas também a Polónia, a Itália e a Espanha, têm se reunido, por exemplo, e portanto temos também essa tendência para haver mais coligações ad hoc, aquilo que muitas vezes se chama minilateralismo. O próprio Mark Carney, o primeiro-ministro do Canadá, na semana passada em Davos, veio falar exatamente nisso, que era preciso criar aqui coligações em formato variável, onde houvesse convergência de interesses, convergência de vontades e meios para rapidamente se conseguir dar resposta a um mundo muito mais conflituoso e muito mais propício a crises.

Bruno, queria olhar contigo também para o que se passa no Irão, numa altura em que Donald Trump já disse que o tempo está a esgotar-se e apelou de novo a um acordo entre os dois países, sendo que tem sempre um tom de ameaça no ar. Que situação é que pode estar aqui a desenvolver-se? Que tipo de atitude está e vai continuar a ter Donald Trump para com o Irão? Uma via diplomática ou eventualmente uma via militar?

Bem, com Donald Trump nunca se sabe e eu nunca consigo afirmar, nem acho que alguém possa fazer isso de forma séria, que há aqui uma decisão definitiva de Donald Trump e que ele definitivamente vai fazer isto ou não vai fazer. Que ele claramente está disposto a usar a força em relação ao Irão, isso já não é uma dúvida, porque isso já aconteceu quer no primeiro mandato, com aquele ataque, por exemplo, contra o general Soleimani, o comandante da Guarda Revolucionária, quer agora com estes ataques contra o programa nuclear em cooperação com Israel. Aquilo que também é muito evidente, mais uma vez, é que a prioridade nunca é para Donald Trump a promoção da democracia, a defesa da democracia e dos direitos humanos, porque se fosse isso, o ataque já vai tarde. Entretanto, já tivemos um banho de sangue numa escala aparentemente nunca vista no Irão. E isso é dizer muito, porque o regime teocrático iraniano é dos mais repressivos que existem. Fica sempre em número dois nas taxas de execuções todos os anos, muitas vezes em processos sumários contra opositores. Tanto quanto percebemos, os protestos foram esmagados realmente num banho de sangue. E aquilo que Donald Trump vem dizer, aliás, neste tweet, é um acordo que seja benéfico para todos, ou seja, isso traduzido por miúdos parece querer dizer qualquer coisa do gênero acesso norte-americano ao petróleo ou gás iraniano a preços favoráveis ou algo assim. E depois a questão do programa nuclear, que é de facto aquilo que justificou também o ataque anterior. Portanto, parece ser a aposta aqui em algum tipo de pressão militar para tentar forçar este regime não a mudar de natureza, mas a mudar de atitude em relação aos Estados Unidos. Isso vamos ver se é possível, se é credível, se há suficiente pragmatismo da parte do regime para isso ser possível. Teremos de acompanhar, de facto, a evolução das coisas. Aquilo que também sabemos é que o regime iraniano também já percebeu que a forma mais eficaz de influenciar Donald Trump é através das monarquias do Golfo, por quem Donald Trump tem grande estima, admiração pelas monarquias e pela respetiva conta bancária. Por exemplo, viu-se isso no ataque de Israel ao Qatar, a reação muito dura de Donald Trump e absolutamente excecional, tendo em conta a proximidade entre ele e Netanyahu. O que o Irão está a fazer é ameaçar esses países da região, dizendo que se eles permitirem ataques, apoiarem, derem apoio logístico, cederem bases para a sério para ataques americanos, serão depois alvo de retaliação por parte do Irão. Vamos ver se isso pesa aqui alguma coisa, se condiciona a ação militar, se condiciona a decisão de Donald Trump.

Bruno, precisamente ainda sobre o Irão, apesar de ter aqui uma pergunta sobre a NATO que te quero ainda fazer. Donald Trump já disse há uns dias que havia uma armada militar a caminho do Irão. Esta informação chegou a confirmar-se. É uma questão de tempo até as tensões escalarem ainda mais nesta zona do mundo?

Sim, aparentemente há uma força-tarefa, um conjunto de meios navais que se estão a deslocar para a região. Os Estados Unidos já têm lá meios, mas aparentemente há de facto essa deslocação. É interessante também comparar isso com aquilo que foi o ataque ao Irão, ao lado de Israel contra o programa nuclear, em que Donald Trump entrou aparentemente numa manobra deliberada de desinformação, ou seja, tentar dar a ideia de que iria demorar algum tempo até decidir alguma coisa, umas duas semanas, e depois o ataque foi daí a muito pouco tempo. No fundo criando aqui um efeito surpresa que é importante obviamente para reforçar a eficácia deste tipo de ataques. Aquilo que parece estar a acontecer é um pouco aquilo que aconteceu na Venezuela, ou seja, é pelo menos para já haver aqui uma espécie de pressão militar, diplomacia de canhoneira, neste sentido que é publicamente colocar-se meios militares muito significativos na região para sinalizar que há aqui um risco de ataque, mas sem que isso seja escondido para tentar pressionar o regime. Parece ser isso que está a acontecer neste momento, parece ser essa a diferença em relação ao ataque anterior. Vamos ver se é isso, mas lá está, eu volto a dizer que com Donald Trump eu nunca me atrevo a fazer previsões muito firmes. E acho que ninguém pode fazer isso com rigor, porque aquilo que também percebemos é que atualmente nos Estados Unidos, os limites institucionais, o processo de consulta que existia tradicionalmente na presidência americana envolvendo os vários ministérios, o Conselho de Segurança Nacional, etc, tudo isso está muito desestruturado, é muito os impulsos e as decisões do momento de Donald Trump.

Só mais uma pergunta, Bruno, aqui a propósito da NATO, porque Kaiya Callas, líder da diplomacia da União Europeia, defendeu hoje que a NATO deve tornar-se mais europeia e eu queria perguntar-te o que significa tornar a Aliança Atlântica mais europeia, Bruno.

Bem, isso é uma das alternativas ou uma das respostas que está a ser discutida. Do meu ponto de vista, eu percebo, mas acho que é a ideia errada. Ou seja, é a ideia de que como os Estados Unidos vão retirar mais, vamos continuar a beneficiar da estrutura de comando integrado de comandos que existe. A NATO não é apenas uma aliança, é uma organização também política e militar, neste caso militar, e vamos utilizar isso com mais controle europeu. Qual é que é o problema? É que em todo caso, toda essa estrutura e a sua utilização está sempre dependente dos órgãos políticos máximos da NATO, em que cada país tem um voto e tem um veto. Isso significava que os europeus continuavam a estar vulneráveis potencialmente a um veto, por exemplo, americano ou inclusive, de um país como a Turquia, se precisassem de utilizar isso numa determinada crise. Eu acho que infelizmente isso não me parece ser uma boa alternativa. Realmente, o que se tem de pensar é em criar uma estrutura europeia de comando integrado autónoma, paralela à da NATO. Enfim, é uma duplicação, mas que me parece inevitável.

Bruno Cardoso Reis no Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Muito obrigado, Bruno. Uma boa tarde. Está de regresso amanhã o Gabinete de Guerra à antena da Rádio Observador.