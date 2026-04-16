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Gabinete de Guerra na Rádio Observador. Vamos hoje estar à conversa com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, boa tarde, bem-vindo. Uma análise àquilo que tem sido o confronto de palavras entre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e o Papa Leão XIV.

Sim, realmente, não sendo propriamente inédito, no sentido que há muito tempo, desde pelo menos a Primeira Guerra Mundial, que há uma tradição dos papas apelarem à paz, às negociações, quando há conflitos armados importantes com impacto global grande. Isso às vezes gera algumas tensões com líderes políticos, mas realmente este nível da acrimônia pública, sobretudo da resposta do presidente norte-americano, realmente é algo bastante inédito. Eu recordo, por exemplo, em 2013, o Papa João Paulo II também foi muito vocal na sua oposição à guerra no Iraque. Inclusive enviou um enviado especial, um antigo núncio nos Estados Unidos, para falar diretamente com o presidente George W. Bush e depois o próprio George W. Bush conta nas suas memórias que numa audiência no Vaticano, realmente o Papa deu um raspanete pela questão do conflito. Mas, obviamente, em tudo isso, o presidente norte-americano mostrou sempre grande contenção.

Bruno, recordarmos aqui aquilo que disse Donald Trump em resposta a esse apelo à paz e às críticas à intervenção militar do Irão. Disse Donald Trump: "Pensei que o significado da minha declaração esta manhã era claro, mas vou reafirmá-lo de forma mais explícita." Esta é a declaração feita pelo Papa Leão XIV, esta sim é a frase de Donald Trump: "O Papa Leão é fraco em relação ao crime e terrível para a política externa, não quero um papa que pense que é aceitável que o Irão tenha uma arma nuclear."

Sim, mas essas declarações não fazem nenhum sentido. Temos as declarações, por exemplo, do vice-presidente, que ainda por cima reclama ser católico, é um católico relativamente recente, converteu-se há poucos anos, mas o J.D. Vance veio dizer que o Papa não se devia meter na política externa. Por um lado, é extraordinário que líderes que passam o tempo todo a meter a religião na política, se há uma administração que tem recorrido constantemente à linguagem e imagens religiosas para defender as suas opções, é realmente a administração de Donald Trump. É verdade também, para ser justo e rigoroso, que a presença da religião na política é muito importante nos Estados Unidos. De facto, a tradição aí é muito diferente da maior parte dos países europeus. Há uma separação entre as igrejas e o Estado, mas não há o tipo de separação entre religião e política que existe mais na Europa. E de facto, nos Estados Unidos não é assim. Basta recordar, por exemplo, Martin Luther King era um líder religioso, era um pastor protestante batista, daquelas igrejas afro-americanas, o Jesse Jackson exatamente a mesma coisa. Portanto, isso existe à esquerda, como existe também à direita. Agora, esta administração, realmente, se alguma coisa ainda reforçou mais essa tendência. Ora, isso significa que depois não pode vir dizer quando há pronunciamentos de líderes religiosos que não lhe agradam, que a religião não se deve misturar com a política. Se funciona por um lado, tem que funcionar pro outro. Se os líderes políticos podem misturar religião na política, então os líderes religiosos têm de poder também pronunciar-se sobre isso. Além do mais, por exemplo, em relação à guerra e à paz, não há nenhuma religião que não tenha posições muito marcadas em relação a isso. A Igreja Católica, as igrejas cristãs, mas em particular a Igreja Católica, tem uma tradição milenar da chamada guerra justa. De quando é que se justifica, geralmente em situações excepcionais e procurando sempre o mais possível limitar o uso da força. Portanto, seria extraordinário que realmente o Papa, de repente, deixasse de poder pronunciar sobre esse tipo de questões. Inclusive, eu recordo que até se quisermos insistir nesse ponto, o J.D. Vance veio dizer: "O Papa não se deve meter na política externa." Bem, a diplomacia, tal como nós a conhecemos, em grande parte surge em torno do papado. A primeira cidade onde começam a existir embaixadas permanentes é precisamente em Roma, porque os diferentes Estados europeus querem ter um embaixador permanentemente junto do Papa para tratar de questões político-religiosas. Portanto, realmente nada destas críticas me parecem fazer sentido. É evidente que pode haver aqui tensões e que Donald Trump poderia manifestar que não estava de acordo, mas à partida, a forma também pouco respeitosa como isso é feito, parece-me que é um pouco excepcional e também não é muito inteligente, seja do ponto de vista da política interna nos Estados Unidos, onde o Papa, de acordo com as sondagens, é bastante mais popular do que Donald Trump, até porque é um papa americano, de Chicago, pelo menos até agora, e também em termos globais, em termos internacionais. Basta recordar, por exemplo, a primeira-ministra italiana, e obviamente o Papa também é bispo de Roma. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que é vista ideologicamente como relativamente próxima de Trump e sempre se mostrou bastante simpática para com Donald Trump até esta guerra, aliás, veio publicamente dizer que achava inaceitável o tipo de críticas que estavam a ser feitas ao Papa. Portanto, mesmo em termos de credibilidade, de imagem, prestígio externo dos Estados Unidos, não me parece que seja muito inteligente.

O que também mereceu uma crítica por parte de Donald Trump, dirigida à primeira-ministra italiana. Diz Trump que ficou surpreendido. Invocavas há pouco o exemplo de João Paulo II. Comparando com esse caso, surpreende alguma forma a firmeza, diria eu, com que o Papa Leão XIV tem gerido esta contenda verbal. Depois desta declaração de Donald Trump, disse o Papa: "Não tenho medo nem da administração Trump, nem de falar em voz alta sobre a mensagem do Evangelho, que é o objetivo da Igreja." E hoje, durante uma visita aos Camarões, voltou a criticar aqueles que define como os senhores da guerra.

Sim, mas por exemplo, esta viagem e estas idas aos Camarões, vale a pena destacar esse aspecto, que é o Papa não está aqui a comprar uma guerra com Donald Trump. Por um lado, parece ser mais o contrário, até porque as declarações do Papa tipicamente são genéricas. Foram os Estados Unidos que decidiram enfiar o barrete e contra-atacar, começar a fazer críticas também muito direcionadas ao Papa. Mas, por exemplo, nos Camarões, o Papa falou contra a corrupção, que é um problema gravíssimo em muitos países africanos, onde os presidentes se arrastam há décadas no poder, como é o caso dos Camarões, e falou também da paz e dos líderes políticos não deverem usar a religião pra tentar justificar guerras numa região dos Camarões onde há uma guerra. Portanto, ele não deveria pronunciar-se nesses termos nessa região, quer dizer, claramente não é apenas uma questão de uma guerra pessoal com o Donald Trump. Agora, também para ser claro, e aí a comparação com João Paulo II parece-me interessante, até aqui nos comentários que eu fui fazendo, eu fui dizendo: "Bem, é pouco provável." Uma das regras é que os papas não são de grandes potências da época, pra evitar a ideia de que estão de alguma forma alinhados com uma das grandes potências e não com outras. Acabou por se provar que não era assim, ou seja, o Papa Prevost foi eleito. Eu diria, apesar de tudo, e disse na altura, era o menos americano dos cardeais americanos, porque inclusive tinha nacionalidade também peruana, ou se quisermos, menos norte-americano. Mas apesar de tudo, há aqui uma questão que há um paralelo com João Paulo II, que a mim parece-me cada vez mais que a eleição dele, tendo em conta também o perfil anterior já dele, em que ele também já tinha feito algumas críticas ao uso da religião ou abuso da religião por responsáveis da administração Trump, nomeadamente por J.D. Vance. No fundo, foi um pouco a mesma ideia da eleição de João Paulo II, que era um papa polaco, que tinha uma autoridade e uma capacidade de influência dos acontecimentos na Europa de Leste, ainda sob o jugo soviético, que nenhum outro papa conseguia ter. Declarações como ele faz na visita à Polônia: "Não tenham medo." E portanto, no fundo, aqui o Papa Prevost também consegue ter uma capacidade, no fundo, parece ter sido essa um pouco também a ideia dos cardeais, uma capacidade de contrariar este abuso da religião pela administração Trump, que já se estava a desenhar, de uma forma muito mais eficaz, precisamente porque é um papa americano, porque fala fluentemente inglês, porque conhece muito bem, obviamente, a realidade religiosa e política dos Estados Unidos. Agora vamos ver qual é aqui o impacto. À partida, penso que isto é mais contraproducente para Donald Trump do que propriamente pro papa, mas vamos ver como é que isto se desenvolve.

Ainda antes do faz deste gabinete de guerra, uma informação revelada há pouco pelo jornal israelita Haaretz, dá conta de um cessar-fogo entre Israel e o Líbano e com hora marcada a partir das 17h hora de Lisboa, 19h locais, sendo que até agora não houve qualquer confirmação, nem por parte de Israel, nem por parte do Líbano, de que de fato haverá um cessar-fogo. Pergunto, Bruno Cardoso Reis, que sentido faz um cessar-fogo quando não há propriamente uma troca de ataques entre o regime libanês e o regime israelita, mas antes entre o regime israelita e o movimento Hezbollah?

Vamos ver quais os detalhes desse cessar-fogo. E como em todos os cessar-fogos, aqui já temos muita experiência, os ouvintes já me ouviram dizer isto muitas vezes, mas eu insisto sempre que é preciso ver, como dizias, que as duas partes confirmem, não apenas uma, de preferência que o mediador também confirme, e depois ver se começa realmente a ser implementado na prática e no terreno. Mas aí uma questão crucial é exatamente essa: isto é um cessar-fogo mesmo, ou seja, não inclui esta exceção que Israel procura sempre insistir, que é: posso continuar a atacar o Hezbollah. Ora, o problema é que o Hezbollah está misturado no meio do Líbano, das populações libanesas, das infraestruturas libanesas e, portanto, vamos ver se é um real cessar-fogo. Isso, do meu ponto de vista, significaria que teria havido aqui uma forte pressão americana sobre Israel e que terá resultado esta estratégia do Líbano insistir, do governo libanês insistir que só aceita falar com Israel havendo um cessar-fogo, não aceita falar enquanto continuarem a cair bombas sobre o território libanês, potencialmente sobre civis libaneses também, embora Israel alegue sempre que procura atingir essencialmente alvos que são importantes pro Hezbollah, mas ainda agora o último grande ataque destrói uma grande ponte que une o norte ao sul do Líbano. Ora, obviamente, essa ponte não é usada só por combatentes do Hezbollah. É usada por toda a população libanesa.

Bruno Cardoso Reis, obrigado pela tua presença neste gabinete de guerra.

Obrigado.

Hoje dedicado boa parte a esta relação tensa entre o Papa Leão XIV e o presidente norte-americano Donald Trump.