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Começa agora o Geração V, teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Ovoto. Eu sou o Vasco Galhardo e hoje tenho comigo a Maria Villaré, o José Paulo Soares e a Joana Zaguri. Como estão, meus caros?

Olá, Vasco.

Olá.

A Maria um bocadinho doente.

Um bocadinho, nada de especial.

Muito bem.

Mas fui ao cabeleireiro.

E tu também, Joana.

Uma coisa não impede a outra.

Exatamente, mais uma desculpa pra verem no YouTube. Muito bem, vamos avançar, porque no fim de semana passado houve uma marcha pela vida que ficou marcada por um incidente violento à frente da Assembleia da República, com um homem que lançou um coquetel Molotov contra um grupo de pessoas que participavam na marcha, mas que felizmente não fez feridos, porque o objeto não chegou a incendiar. O agressor acabou por ser detido pelas autoridades no local. Também durante o fim de semana soubemos que José Luís Carneiro visitou a Venezuela e gerou desconforto entre alguns socialistas. E pra terminar, vamos comentar a última polêmica das redes sociais, onde uma tiktoker publicou um vídeo onde afirma que as pessoas que tomam antidepressivos são fracas. Zé Paulo, começo por ti, pela visita de José Luís Carneiro à Venezuela, que levantou muito esse dilema dentro do partido. Surpreendido com esta viagem?

Sim, acho que foi uma aventura muito gira, a aventura de José Luís em terras de chavismo. Mas aquilo, efetivamente, era quase constrangedor que aquilo se viu. Os vídeos foram fracos, foram mal feitos, estavam mal gravados. Os vídeos no aeroporto com o Eurico Brilhante Dias atrás como se fosse um figurino, eram coisas impressionantes que vão ficar pra sempre na memória. Ao nível da mensagem, foram também muito bons. E portanto, aquilo parece tudo inenarrável. Ou seja, não há bem uma justificação para elogiar ministros venezuelanos, para ignorar a ditadura, pra ir lá fazer uma visita, não sei se era uma visita guiada da escola, não sei muito bem o que aquilo se passou. E depois a confusão com o PCP nos jornais locais foi quase a irônica cereja no topo do bolo. Foi giríssimo acabar o PS confundido com o PCP, porque aquilo que realmente ali foi fazer, quase parecia que se fosse o Paulo Raimundo, que acho que não chegaria a fazer aquelas tristes figuras. Ainda sobre a questão da imagem, faz lembrar um post, não sei se se lembram, de há uns meses do José Luís Carneiro nas redes sociais, pôs uma foto de um prato com salmão e um arroz com feijão-verde, dizia que era um prato simples. Alguém tira as redes sociais das mãos do José Luís Carneiro, porque aquilo não lhe está a fazer nada bem.

Fica o apelo do Zé Paulo.

Sim, é uma pena, porque até tenho respeito pelo José Luís Carneiro, não sei se é por sermos quase conterrâneos, mas a sua sina no PS parece ser mais ou menos evidente, e acho que vamos ter tempo pra falar também sobre isso, mas parece-me que se fosse o seu pior inimigo a tentar fazer aquilo, tinha tido mais calma e tinha dito: "Epá, não vamos fazer demais, senão isto vai começar a dar cana". E, portanto, no fundo agradeço ao José Luís Carneiro, porque quando um inimigo ou adversário está a fazer um erro, nós devemos deixá-lo fazer, mas a verdade é que...

Que fique lá muitos anos.

Sim, que fique lá, mas dar uma mensagem ao José Luís, que é: quem lhe deu a ideia, quem disse que aquilo estava bem feito, quem fez um sorriso amarelo quando efetivamente ele estava a publicar aquilo e não disse nada, não são amigos.

Que eu despece isso.

Por favor, tenha atenção a quem disse aquilo, quem achou que aquilo era boa ideia, não está a fazer bem à liderança.

Se eu tiver a aparecer no YouTube, por favor, eu estou me a rir porque a Maria está a rir e está a me fazer rir e isto é um jogo do sério.

Joana, qual é que foi a intenção do secretário-geral do PS ao fazer esta visita?

A intenção foi a própria intenção que o secretário-geral do PS transmitiu. São relações parlamentares. O secretário-geral tem um historial enquanto secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e foi um secretário de Estado que foi bastante ofuscado, seja por opção, não seja que visitou e fez questão de visitar quase todas as comunidades portuguesas pelo mundo.

As comunidades, agora ex-ministros dos Balcãs à África.

Assim, não foi consensual dentro do Partido Socialista e acho que isso foi tornado público. Não foi consensual, esta visita não foi consensual. Não foi consensual, não a visita em si, mas o timing, a escolha do timing.

E tu estás de que lado?

Eu não gosto dessa expressão "estou de que lado", mas eu estou do lado também de perguntar o porquê e quero acreditar que agora no congresso nos vão ser dadas essas respostas. Eu não posso discordar do Zé Paulo sobre a parte comunicacional, a parte dos vídeos, porque de fato o trabalho não foi extraordinário. E eu acho também que não tenho que ter pudor em criticar o meu partido, porque eu faço parte de um partido pluralista e por alguma razão.

E lá está, não és a única a criticar.

Não sou a única a criticar meu partido. Eu compreendo as visitas parlamentares e a diplomacia parlamentar, ela existe. Não são os primeiros deputados que o fazem. O timing, principalmente o timing português, eu, de facto, também como militante do Partido Socialista, não o compreendo. E aqui relativamente ao amigo que o aconselhou. Bom, sabes que isso é sempre uma coisa muito engraçada de se dizer, mas é um fato, não foi um bom amigo, porque o timing é completamente errado, o timing é um desplexo. Agora, tu fizeste aqui uma menção aos erros dos jornais de dizerem José Luís Carneiro e Eurico Brilhante Dias do Partido Comunista Português.

Muito giro e irônico

Mas isso foi vergonhoso não pra mim e não pro PS. Desculpa, isso foi vergonha alheia dos jornalistas que não fizeram o seu trabalho.

Uma confusão.

Já sabia que ia dizer. Agora, há uma coisa que é factual: as ocorrências na Venezuela, e eu compreendo, e essa é a grande linha de argumentação e que eu consigo perceber. Acho que o timing, a antecipação do Congresso, quer dizer, foi uma semana, eles chegaram poucos dias do Congresso. Não sei se o secretário-geral poderia ter escolhido outra altura, ou após. Agora, nós temos uma comunidade portuguesa na Venezuela que é relevante.

E é importante.

Que está a ser afetada pelas mais recentes ocorrências em território venezuelano, e a incerteza e a preocupação. E eu acho que é isso, que vem de uma preocupação de enquanto secretário de Estado das Comunidades Portuguesas visitou e fazia questão, e tinha uma coisa muito interessante, José Luís Carneiro tinha uma coisa muito interessante quando visitava as comunidades, que era fazer questão de ter a parte da visita de Estado, cônsul, embaixadores, etc. Mas gostava muito de ir às associações e às comunidades, às várias instituições, inclusive, se fosse preciso, arraiais e etc, portugueses. Pra conhecer as comunidades e para se falar também de uma palavra que agora pode ter um duplo sentido, que era a portugalidade, porque nós sabemos que estas comunidades de imigrantes, que já têm imigrantes de segunda e terceira geração, a vivência portuguesa acaba por ser muito através dos pais e do tempo que vêm aqui a Portugal. E acho que era essa a ideia. E, portanto, eu estou à espera que no congresso do meu partido, que seja essa a mensagem que vá ser transmitida. Há uma mensagem interna, acima de tudo, e o partido também está muito virado pra dentro e nós já falamos sobre isso aqui. O PS precisa descansar. O PS esteve quase nove anos no governo.

E o país sabe, e lembra-se.

O país também precisa descansar.

Precisa descansar do PS, é verdade.

Já sabia que vocês iam dizer essa, mas o partido precisa. Os ciclos democráticos são algo que a mim me apraz muito. Eu gosto. Acho que os partidos que estão eternamente no poder criam vícios, e isso independentemente do partido.

Como o PS, esteve lá há muito tempo.

Qualquer partido, depende do partido. E, portanto, o partido precisa se reorganizar. E não há melhor espaço pra se reorganizar do que a oposição. É uma altura de crítica interna e de repensar. Uma coisa, por exemplo, já falei aqui com o Vasco, no Eu Explico, que foi: a esquerda precisa de se repensar. A esquerda em si precisa de um momento de reflexão e de reflexão interna. E neste congresso nós temos noções bastante interessantes nesse sentido, que são opiniões diferentes daquilo que os vários militantes querem que seja o futuro do PS. E é nisso que o partido agora tem que se centrar, porque os resultados eleitorais, e nunca o líder do partido disse o contrário, ficaram muito aquém. Portanto, se ficaram aquém, nós temos que pensar por quê. E responder. E acho que o congresso é um ótimo momento pra fazer.

Estávamos a falar sobre o congresso, mas queria perguntar, Maria, este é o PS a ser PS?

Sim, eu não sei quem é que ficou surpreendido com esta visita, mas o PS tem uma longa relação amorosa com regimes ditatoriais de esquerda, como é o caso.

Eles no Chega falam nas aulas de Ciência Política e História Política.

Não, eu relembro. Não sei se Nicolás Maduro te diz alguma coisa, Hugo Chávez te diz alguma coisa, se relações com José Sócrates dizem alguma coisa. Não. Ok.

Maria...

Bom. Há vários casos.

Uma vantagem de ser do PS e do Chega é que ela repete uma cassete, ou não?

Qual é a cassete? É a cassete que o PS sempre teve.

Não, é a minha cassete.

É a cassete.

É a cassete do PS, que tem sido bastante constante nos últimos anos, de se relacionar sempre com estes gêneros de regimes. Aliás, Carneiro, uma das coisas que disse, que deve ser visto, que é a questão das universidades, que ele foi a uma universidade e disse, e passo a citar, "que a Europa devia pôr os olhos nas universidades." Quer dizer, isto é mesmo uma APS, que é aquela velha máxima de eu gosto é de universidades onde as pessoas que dizem alguma coisa contra aquilo que eu acredito, são postas fora. Eu, a propósito disto, eu vou me desviar um bocadinho do tema, não fiquem zangados. Mas eu a propósito disto, eu queria só dar o exemplo de outra pessoa que também pensa assim como o PS, que tem muito este hábito de dizer...

Nova edição, mais papéis.

Mais papéis.

Mais papéis, vocês gostam dos meus papéis.

Ela hoje trouxe um papel que não está em papel reciclado.

Vocês que gostam dos meus papéis, eu faço-vos à vontade.

Pra quem não nos está a ver, a Maria está a mostrar um papel.

Ainda não mostrei.

Ou vai mostrar, é o Público.

Mas eu ainda não mostrei.

É o Público mais uma vez.

É o Público, mas por acaso desta vez não é pra criticar o Público, é só pra criticar. Não, podia ser. É só pra criticar esta coerência que eu vejo do PS de ter sempre uma certa amizade com pessoas que não gostam muito de ser contrariadas. Esta senhora aqui, vocês conhecem esta senhora, que é a senhora Isabel Rodrigues, do PS, já foi secretária de Estado e agora é a presidente da Comissão pra Igualdade e contra a Discriminação Racial. Não sei se já ouviram falar desta senhora. Se não ouviram, há uma razão: é que ela é presidente desde dezembro de 2024, mas não fez nada. Mas, no entanto, continua a receber o ordenado, mais concretamente 4.900 € por mês. Por que eu estou a falar desta senhora? Esta senhora não gosta muito do Chega. O Chega diz-lhe algumas verdades e ela não gosta. E esta senhora, como boa militante do Partido Socialista, a primeira decisão que tomou enquanto presidente, que foi esta semana, na primeira reunião que fez em quase três anos de não fazer nada, foi não deixar um deputado do Chega assistir à reunião da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação. Portanto, eu vejo aqui uma certa coerência dentro da incoerência do Partido Socialista, e por isso é que vejo que José Luís Carneiro Fez esta viagem e disse: "Ponham os olhos, Europa, nestas universidades onde as pessoas que dizem alguma coisa contra o regime são mortas e presas."

Alguém do Chega falar sobre regimes ditatoriais é sempre muito engraçado. Voltamos aos três Salazares, mas enfim, Zé Paulo.

Eu não seria tão cínico quanto a Maria, acho que foi só zelice mesmo, porque pareceu muito a zelice e espero mesmo que não tenha sido o Zé Luís Carneiro a pensar naquilo.

Mas vocês viram ou não esse comentário sobre as universidades?

Sim, e à porta da universidade estava a elogiar um ex-ministro que era lá professor, acho que era de engenharias.

Zé Paulo, queria perguntar, ias falar sobre o congresso?

Sim, exatamente.

O que estás à espera que aconteça?

O PS está nas ruas de dá amargura, é perfeitamente normal, teve um resultado terrível e ainda está a reorganizar-se, é normal. Mas está num estado quase calamitoso, comatoso, e é normal. O José Luís Carneiro tem um ano de liderança, um ano e pouco, vai agora começar o seu primeiro mandato, que se espera que seja inteiro.

Sim, no fundo, é um ano, um ano e pouco. Sim.

O partido ainda está a reorganizar-se, é perfeitamente normal. Acho um bocadinho mais feio, ainda faltam dois anos para as próximas eleições, no primeiro congresso que José Luís vai, já começaram a vir todos os abutres do costismo, que não tiveram coragem para seguir o Pedro Nuno, aparecerem, começam a aparecer todos agora a dar entrevistas.

Tais como?

Medina também já falou sobre isso esta semana. Mariana Vieira da Silva tem sido cada vez mais crítica com o passar das semanas. Ana Catarina Mendes deu uma entrevista aqui ao Observador à Vivix Suaze. Duarte Cordeiro também tem estado cada vez mais claro a falar sobre questões internas dentro do PS, também no canal Now, e o sempre omnipresente Mário Centeno, que em cada momento que se fala de um possível líder do PS, se fala de Mário Centeno, que não é militante, mas que um dia pode vir a ser. E parece que José Luís Carneiro está a sentir esta pressão, é perfeitamente normal que a sinta. Esteve com o Seguro em 2014 e, portanto, certamente lembra-se daquilo que se passou na altura, depois passou para o lado de Costa, mas certamente se lembra disso. Agora, também me parece que se no final deste ano, por causa daquilo que aparentemente vai acontecer com a eleição dos juízes conselheiros do Constitucional, se começar com uma política de afastamento ao governo e de chumbar já o próximo orçamento, acho que os portugueses, espero, como já disse semana passada, que tirem consequências políticas disso nas próximas eleições, sejam elas em 2029, sejam elas mais cedo. E aquilo que me parece, José Luís, ninguém lhe conhece ainda muito bem as ideias, vamos ver se vamos ter tempo para isso, mas qualquer outro líder do PS que espeta a faca ao José Luís não tarda, é que apresente uma ideia de país, porque durante os oito anos de Costa, aquilo que nós conhecemos foi uma ideia de país que é o mesmo: estar como está, manter o status quo, manter tudo como as coisas podem ficar.

Achas que ele é só um líder de transição e não um líder para candidato a primeiro-ministro?

Não, isso o próprio declarou logo a seguir às diretas. Agora, sim, tem legitimidade para ser candidato a primeiro-ministro, fazendo questão de ressalvar.

Agora sim, que é depois do congresso?

Agora sim, eleito, tem legitimidade, porque considerava o próprio que durante aquela fase. Portanto, agora sim, agora fui legitimado pelos militantes.

Achas que agora é que vai acordar, então?

Eu acho que agora e eu acho que desde congresso. Eu não gosto das expressões das facadas, etc. Eu acho que faz parte da vivência partidária e nos partidos.

Mas não foi em 2014?

O quê? A facada?

Sim, de Costa ao Seguro.

Mas tu chamas aquilo uma facada?

Não, foi uma festinha.

Foi uma festinha. Faz parte da vida política ou partidária.

Mas eu não digo que as facadas não estão a acertar.

São partidos por defeito. Os congressos são, eu acho que este é o problema dos congressos, e é o problema dos congressos na era atual, os congressos acima de tudo e em primeiro lugar, são momentos internos dos partidos.

Certo.

E como tu disseste, e bem, é um partido que precisa, e como eu também tinha dito há pouco, é um partido que precisa de se reorganizar. É um partido que precisa de se reorganizar e, portanto, estas moções, e são várias, vamos ter vários momentos ao longo deste fim de semana e principalmente amanhã.

Amanhã é sábado.

Amanhã é sábado. Portanto, amanhã sábado, vários momentos de várias pessoas a apresentar aquilo que é a sua ideia do futuro do Partido Socialista e a sua visão de país e a sua visão para o país. Primeiro, a visão do Partido Socialista, porque o Partido Socialista precisa de falar consigo próprio. E depois a visão, por essa visão, é quem é o Partido Socialista que nós queremos para Portugal, qual é a nossa visão para Portugal.

Achas que é do congresso que vai sair essa...

Acho que do congresso vai sair, ninguém pode dizer, quer dizer, não é de um congresso que não sai uma Bíblia nem um programa de governo, não é? Portanto, não vai sair um programa eleitoral nem um programa de governo, mas vão sair claras as linhas que o partido vai seguir. O partido, como todos os partidos pluralistas, tem várias linhas e elas não são contraditórias entre si.

Mas vai sair mais unido, achas?

O partido vai sair mais unido. Eu acho que é normal que deste congresso se note quem é que é e quem é que são estas novas, até porque entra uma nova geração de políticos, que se vai afirmar neste congresso.

Nova geração?

Sim, há uma nova geração de políticos que se vai afirmar neste congresso e que vai fazer a sua primeira intervenção afirmando-se como nova geração.

Queres dizer já quem?

Isso deixo. O Observador fez um excelente artigo sobre a abertura do congresso e apresenta as moções que vão ser apresentadas. Aliás, à Rita Tavares dou-lhe os parabéns, porque o artigo está espetacular. Chama-se "Quem é quem no primeiro congresso de Carneiro", e tem a imagenzinha do quem é quem, não sei, para quem se lembra do jogo. E os congressos são, e é isso que eu estava a dizer, para concluir, é um momento interno E é um momento interno com o holofote em cima. O PS vai se definir e vai nos dizer, não só a nós militantes, como vai dizer a nós portugueses, o que podem esperar de nós. O que nós queremos dar ao país. Portanto, se passar a semana, eu acho que vamos ter hoje, sábado e domingo e vamos poder comentar o congresso do PS.

Só antes de passar pra Maria, ainda sobre a questão das facadas.

Tenho que fechar o meu programa.

A Pílula Gold facadas no PSD.

Claro que houve, a questão é não querer ir quando o momento é difícil e depois quando chegamos a eleições, como é que começam a aparecer todos.

Está feita a primeira parte do "Geração V", vamos agora pra um curto intervalo e já voltamos pra segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta pra segunda parte do "Geração V". Maria, passando agora pro tema da Marcha pela Vida, o PSD, CHEGA e CDS classificaram o ataque na marcha como um ato terrorista. Concordas?

Concordo.

Tens a dizer do que aconteceu também?

Eu queria começar por dizer que eu acho que o aborto é uma questão muito complexa e as pessoas tendem a esquecer-se disso. É daquelas questões que não é nem preto no branco e nós devemos ter sempre a capacidade de deixar as pessoas, mesmo quando não concordam conosco, de terem direito às suas opiniões. Dito isto, este grupo que organizou esta marcha nem sequer é só sobre a questão do aborto. Eles também têm lá no programa deles variadas coisas sobre o suicídio, sobre o caso de pessoas com deficiência, eutanásia, etc. Portanto, não são só um grupo exclusivamente antiaborto. Mas mesmo que fossem, e eu volto a dizer, mesmo que uma pessoa não considere que a opinião deles está certa, eu acho absolutamente surreal como é que foi possível esta semana eu ter visto as notícias que vi sobre este acontecimento. Eu vi objeto incendiário, foi um coquetel molotov. Suspeito/pessoa, foi um homem, estava identificado. Vi outros artigos que era que não tinha antecedentes criminais. Eu também trouxe mais um, desculpem lá.

É do Público ou não?

Não, este é do Expresso.

Pronto, é só pra variar.

Porque este aqui então é surrealmente bom. O título é: "Autoridades identificam radicais de esquerda e direita na Marcha pela Vida". Por quê? Porque eu andei à procura de um artigo que dissesse que esta pessoa, porque já me parece que está bastante bem documentado, que esta pessoa era um radical de esquerda, e eu não encontrei nenhum artigo que dissesse isso. O único que encontrei é um do Expresso.

Não, porque a maior parte dos artigos diz que é anarca.

Não, pois, mas é um anarca de quê? É a antifa. A antifa não é um anarca que é completamente contra a esquerda ou a direita. É um movimento de esquerda, pura e simplesmente. Pronto. Dizem que são anarquistas, mas também não sabem o que são. E depois, este artigo fantástico do Expresso, tem este título que eu disse, fala durante um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parágrafos sobre as pessoas de extrema-direita que estavam neste curso e nesta marcha. Estas pessoas que o Expresso, desculpem, eu até já me engano, porque às vezes até me confundo se é o Público ou se é o Expresso.

Estou a te dizer, mal dizes do Público, tu tens que escolher uma, Maria.

Não, não tenho. Um dia podemos falar só do Público e da censura que eles fazem às pessoas nas caixas de comentários, que é uma coisa surreal. Mas pra concluir.

Eu acho que é pros dois lados.

Pra concluir, não é pros dois lados. Eu desafio-te a ires à caixa de comentários do Público e encontrares uma opinião dissonante no meio daquela caixa de comentários. É tudo pro mesmo lado. Por quê? Porque eles têm umas equipes de moderadores que censuram as pessoas que dizem alguma coisa que não vai de acordo com a carneirada.

Também não é exceção.

Atenção, o Público eu acho que tem uma ideologia própria, que é diferente. Fica pra um episódio.

Eu não vi aqui referências nos jornais às afiliações desta pessoa. Não vi medo dos problemas que a extrema-esquerda tem vindo a causar e da violência que a extrema-esquerda causa e causou já há várias situações na Europa. Estou me a lembrar daquele caso em Berlim, que deram cabo de uma central elétrica, que Berlim ficou às escuras durante não sei quanto tempo, no meio do inverno. E portanto, eu acho que o Público, o Expresso e variados outros jornais, a Agência Lusa também. A Agência Lusa tinha um título que era só: "Marcha pela Vida termina apenas com incidente sem feridos". Foi isso que eles tiveram pra dizer sobre este assunto. Eu só queria que as pessoas pensassem se isso tivesse acontecido numa marcha pelos direitos dos homossexuais.

Já aconteceu.

E o que aconteceu nesse caso? Qual é que foi a resposta dos meios de comunicação social? Foi esta? De passividade?

Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te desde já uma coisa, antes de a Paula falar. Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te uma coisa.

Isso não aconteceu.

As fontes, pra começar é assim, em primeiro lugar, dizer uma coisa e é a mais importante de todas. Independentemente de concordar ou não, e eu concordo com a Maria neste aspecto, o aborto e mesmo a eutanásia são temas altamente controversos. Aliás, e é sabido que há vários elementos, por exemplo, do Partido Socialista, que não são a favor do aborto, nomeadamente o atual secretário-geral da ONU. Portanto, não acho que seja um tema minimamente consensual. Acho que é um tema que naturalmente vai estar ligado à religião e, portanto, ao sítio onde vivemos.

Não necessariamente.

Por natureza pode estar, não estou a dizer que seja obrigatoriamente.

Na maioria dos casos, sim.

Mas em muitos casos, sim. Portanto, eu acho que é mais complexo do que esquerda e direita. E na Marcha pela Vida estavam pessoas de esquerda e direita, estavam pessoas que acreditam que a vida é um valor, que defendem uma determinada linha, uma determinada conduta pra sociedade, que podemos também vir a ter esse debate aqui sobre o aborto, sobre o pró-escolha e o pró-vida, como entendermos. Em circunstância alguma, e era uma marcha pacífica, eu posso ou qualquer democrata pode apoiar o que se passou e a iniciativa desta-

Não é apoiar, é compactuar ou não. Chama de boi pelo nome.

Agora, a questão foi: começou logo nas redes sociais, vários membros. Uma das confusões que foi gerada é que vários membros da organização ou ligados à organização que disseram: "Não está a ser falado nas notícias o que se passou na Marcha Pró-Vida", porque ainda não se sabia.

Mas soube-se depois pela agência Lusa que deu este lindo título.

Depois soube-se pela agência Lusa, mas no momento estas pessoas estavam dentro da marcha e não estava a imprensa atrás, portanto não tinham forma de dizer, as pessoas estavam a filmar com os seus telefones.

Havia um vídeo a ver.

Havia um vídeo, há um vídeo inclusivamente do homem a ser detido, um dele no chão, havia vários vídeos. E criaram uma confusão noticiosa que atrasou a própria Lusa a poder dar a notícia, porque já ninguém sabia o que era o quê, se tinham sido identificados. A uma determinada altura, nas redes sociais, estavas a ver que eram dois ou três.

Então a culpa é das redes sociais, da Lusa não conseguir dar a notícia corretamente.

Não, eu estou a dizer que é a origem. A Lusa depois anuncia que era uma pessoa do grupo Antifa e diz que é anarca, porque é isto que a pessoa se afirma.

A pessoa afirma-se anarca? Imagina, se é uma pessoa que diz que é anarca.

Antifascista e anarca.

Antifascista e anarca, mas estão sempre ligados a certos tipos de atividades da esquerda.

Esse vitimismo. Caso este vitimismo é sempre o Chega. Quando é alguém de esquerda, ninguém diz nada. Quando é alguém de direita, conta.

Eu sei que tu dormes a pensar no Chega, mas eu nem sequer falei no Chega.

Eu não dorme nada a pensar no Chega, credo.

É que tu pões-me palavras na boca. Eu agradeço que tu estejas sempre a trazer o Chega para o debate. Eu acho que é saudável e mostra uma certa abertura.

É sempre a direita. Estão sempre a dizer mal da direita, porque, Maria, tu não tens redes sociais e, portanto, não segues as pessoas que fazem comentários parecidos com os teus, que é sempre: "Quando é a direita, ninguém diz." Não é verdade.

Não é?

Não é verdade. Quer dizer, porque és mais do que Antifa.

Eu vou te deixar aqui esta pilha de artigos que eu tenho aqui, tu vais me encontrar aqui uma referência a movimentos de esquerda.

Vocês vão passar a imprimi-los para mim.

Tenho aqui vários. A leitura para hoje à noite.

Depois deixas-me os papéis. Dizer só, é evidente que não se concorda minimamente com o ataque, mas acho preocupante que esteja mais preocupada em identificar se a notícia noticiou da forma correta ou errada. E depois, mais tarde, este artigo do Expresso, que se tu fores ler, e os outros subsequentes que foram identificados pela polícia, não foi identificados por fotografia, vários elementos de extrema esquerda e de extrema-direita, na marcha.

Mas quem andou a atirar coquetéis Molotov, quem é que foi?

Quem tirou um coquetel Molotov foi um anarca.

Ai, um anarca.

Foi um anarca Antifa. E desculpa, tu queres falar, por exemplo, da necessidade que houve nos 50 anos do 25 de abril, porque o 1143 decidiu nesse dia, nos 50 anos, na descida da avenida.

Mas como é que tu pegas numa pessoa que atira um coquetel Molotov numa manifestação destas e vens me falar do 1143?

Eu pego no fato que o 1143 atravessou a avenida cobertos de polícias de intervenção, precisamente para evitar que isto acontecesse. Porque as ameaças que eram feitas online era coquetéis Molotov e o contrário. E o seu contrário não, e ainda mais. E portanto, passam um grupo de 40 gatos pingados, cobertinhos de polícia de intervenção, que aquilo parecia ridículo. Por quê? Porque fizeram tantas ameaças, pelos vistos precisavam, mas desculpa dizer, o 1143 é de extrema o quê, Maria?

Mas o que é que eu não digo.

A Maria aqui também não diz. É extrema o quê?

É extrema-direita, mas eu digo. Mas a mim não vais apanhar com essa conversa. O 1143 é uma extrema.

Então eu aqui critico uma coisa.

O teu problema é que tu dizes que o Antifa é um movimento anarca.

Não, eu digo que esta pessoa se identificou. Os Antifas são de extrema-esquerda. É isso que tu queres que eu diga? São de extrema-esquerda? É isso que tu queres que eu diga? Os antifas são de extrema-esquerda? E são de extrema-esquerda. A extrema-esquerda e a extrema-direita existem.

Passar aqui para o Zé Paulo.

Já discutimos se é de esquerda, se é direita. Eu acho que estando aqui no centro, posso dizer que me identifico.

A voz da razão.

Se é de esquerda, se é de direita, se é cor-de-rosa, se é roxo, se é amarelo, é igual.

Zé, ia te perguntar se a violência política está a aumentar em Portugal, na tua opinião.

Não sei, se haverá dados que dirão sim ou não. Os últimos dados que apareceram, aparentemente sim. A atitude é hedionda, é ignóbil, estavam crianças, estavam famílias, não faz sentido nenhum. E espero que a pessoa seja bastante punida por isso. Acho que é isso que no meio disto tem que se dizer. Agora, quanto ao ato em si, quanto à manifestação, o aborto não é uma questão simples. Estou à vontade, sou a favor do aborto. Não é uma questão simples. Nunca se pode reagir com violência face a uma manifestação pacífica. Agora, naquilo que dizia a Maria, parece-me que há uns double standards aqui. Se tivesse sido uma manifestação de esquerda.

Estava a abrir os telejornais.

Tinha aberto os telejornais, com certeza. E aquilo que a Joana diz de que porque não estava lá as televisões. Também há aqui double standards. Se fosse uma manifestação com aquele número de pessoas, se calhar, com outra inclinação partidária em frente à Assembleia da República, estavam lá as televisões. E, portanto, isso parece-me relevante podermos dizer.

A Marcha pela Vida acontece todos os anos, atenção, com esta dimensão. Com esta dimensão e com a organização que teve, foi a primeira vez.

Não há interesse.

Não, normalmente a Marcha pela Vida, esta foi a maior Marcha pela Vida que eu vi nos últimos 10 anos, em termos de números de pessoas. Era muito mais gente do que alguma vez eu vi, e a organização, portanto. Aliás, durante muitos anos esteve a cargo do PPV e eu acho que se calhar isso falava por si. E agora tens uma organização por si só.

Quando foi da questão dos transgêneros, houve pouquíssimas pessoas a manifestar-se em frente à Assembleia e estava cheio de câmaras.

Mais uma vez, a organização trabalhou nesse sentido.

Ai, a organização.

Mas é verdade, houve uma organização.

Não é uma questão de contacto.

Ai, deve ser.

Os jornalistas não sabiam que aquilo ia acontecer e não sabiam quantas pessoas iam lá estar.

Não, e a agência lida com os estudantes todos os dias.

Não se esperava, acho, que tivesse esta adesão de forma alguma. E eu acho que é um sinal para o país.

A Helena Matos ainda hoje no Observador dizia uma coisa interessante que era: ao mesmo tempo em que estava a acontecer aquela manifestação com aquelas pessoas todas, aquilo que passava na comunicação social era que se esperava uma manifestação enorme dos estudantes por todo o país contra as propinas.

Não, e também havia uma manifestação pelo direito à habitação.

E ainda bem que os estudantes não vieram para a rua contra as propinas. Acho que é um tema que podemos trazer aqui e quero saudar os estudantes que não vieram para a rua para que possamos discutir o que realmente importa e não a patetice das propinas constantemente.

Nos últimos dias chegou-nos um vídeo de uma tiktoker que nem vou dizer o nome para não lhe dar mais palco, em que basicamente destrata quem sofre de doença mental dizendo que são fracos. Joana, este tema foi uma sugestão tua, avança com o que queres dizer sobre isto.

Como tu dizes, e bem, não se vai estar a dizer o nome para não estar a dar mais palco. Como pelo que eu percebi, a rapariga está em cursos de educação financeira, de educação para o investimento.

É licenciada em FEUP, infelizmente.

Exato. O Zé Paulo ficou muito triste por ser licenciada.

Vende estes cursos online.

Vende estes cursos online. Pelo que percebi, tem uma história de vida complexa. Acho que os pais morreram.

Isso eu não sabia.

Os pais morreram e, portanto, fala da sua história de superação da morte dos seus pais, com a qual eu empatizo bastante, como podem imaginar, até porque eu também tenho a morte do meu pai cedo na vida. Mas de repente diz a frase: "Os antidepressivos são para fracos. Os antidepressivos não servem para nada, são para fracos, as pessoas não devem tomá-los, devem, sim, enfrentar o problema e fazer terapia." Ora, isto é uma demonstração, acima de tudo, de uma ignorância científica brutal.

Ela não ter dito para irem apanhar sol já foi um erro seu.

Sim, não ter dito para irem apanhar sol era o que faltava. Muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, quando são prescritos antidepressivos, a psicoterapia e a psiquiatria andam de mão dada por alguma razão. Ela diz uma frase que isolada faz sentido: o antidepressivo por si só não cura a depressão. 100% de acordo. E por isso é que a saúde mental é tão complexa. Mas depois faz comparações. Um verdadeiro problema é ter um câncer. Ter uma depressão não é um problema. Ora, aqui entramos no outro terreno, que é o terreno perigoso. Não só diz que quem toma antidepressivos é fraco, como também que ter uma depressão, que é uma doença, não é um problema. Não é um problema, não é uma questão. Ora, uma depressão é uma doença que tem vários tipos de tratamento, como nem para todos os cancros o tratamento é quimioterapia diretamente. Radioterapia, outro tipo de terapias, e a seguir há sessões de quimioterapia, pode haver uma intercalação, outro tipo de medicamentos, intervenção cirúrgica. Para a depressão, há especialistas, psiquiatras e psicólogos que acompanham as pessoas, como para todas as outras patologias de saúde mental. Agora, termos uma rapariga que usa inclusivamente a sua própria história pessoal para dizer: "Tu és um fraco porque decidiste tomar um comprimido, em vez de ires enfrentar os teus problemas", a uma pessoa que se calhar está deitada na cama.

Exato. Que não consegue sair da cama.

Que não consegue sair da cama, porque uma depressão, e eu não posso julgar a depressão que esta rapariga sentiu. A própria diz que já teve uma depressão, eu não posso julgar, não sei, não estava lá. Uma depressão bloqueia-nos. A depressão bloqueia. Bloqueia a vontade de viver, por isso é que é uma das causas de suicídio. Precisamente dizer isto a rir quase que é assustador. A depressão bloqueia, tira-nos a vontade. E já para não falar que a depressão, isto pelos vistos é necessário dizer, para concluir, a depressão não é meramente metafísica. Não é uns pózinhos que nos aparecem no cérebro.

É químico.

É químico. Dopamina, serotonina, vários neurotransmissores, e cada vez há mais evidência neste sentido. E preocupa-me que uma jovem de 27 anos tenha este discurso.

E o diga abertamente.

E o diga abertamente e que atira à cara das pessoas.

Sim, muito mal. Maria, tu que não tens redes sociais, a estupidez humana está a aumentar cada vez mais?

Não, eu acho que ela sempre existiu, só que era dentro de portas e agora toda a gente que tem uma opinião, a começar por nós que estamos aqui sentados, estamos a dar a nossa opinião, mas hoje em dia toda a gente que tem uma opinião acha que tem que ter uma rede social. Eu agora se calhar vou cometer algum erro das redes sociais, porque eu pareço uma pessoa de outra geração, porque eu não sei muito bem como é que aquilo funciona.

Para quem não sabe, a Maria tem um ótimo cirurgião plástico, ela tem 75 anos, na verdade.

Daí a razão pela qual ela não tem redes sociais.

Mas eu, o que eu sugeri às pessoas era que não fossem lá, porque eu só soube deste vídeo porque tu me mandaste. E eu tinha sido bastante mais feliz se nunca tivesse visto a cara desta rapariga.

Desculpa, Maria.

E portanto, eu acho que a resposta a pessoas que dizem coisas desta parvoíce, com esta leveza de dizer ao outro: "Tu és um fraco, tu não sabes fazer, tu não precisas." Sem sequer saber o que aconteceu àquela pessoa, o historial clínico que ela tem, o que ela passou na sua vida, se ela toma medicamentos ou não. Isto é só uma pessoa

Sinceramente, eu não percebo vocês dizerem que esta pessoa tem muitos seguidores.

A questão nem foi ter muitos seguidores, foi a forma como o vídeo viralizou.

Eu não percebo é quem é que tem paciência para ouvir estas pessoas.

Zé Paulo, eu ia-te perguntar como explicar que nesta era em que vivemos, em que podemos ter toda a informação nas nossas mãos, ainda haja pessoas a espalhar este tipo de desinformação.

Sim, isto é uma idiotice. É uma patetice. Acho que vivemos numa altura em que todos achamos que as nossas opiniões são todas igualmente válidas sobre tudo, mas não são.

Por acaso eu não acho que sejam válidas. Acho que as opiniões são todas válidas. Acho que nós vivemos numa altura em que temos todos o direito de dar a nossa opinião no nosso telefone para o mundo inteiro ouvir.

Somos tudólogos.

Somos todos tudólogos.

Nós até podemos ter esse direito. Podemos também reconhecer que é uma patetice e no caso essa rapariga foi e ela depois ainda reincidiu, ainda voltou a dizer.

Seria patético eu falar de futebol, por exemplo.

Sim, é isso. Era por aí que eu ia. Eu falar sobre o sistema tático do Porto contra o Farioli, ele tem razão e Deus queira que quem mais.

Mas podemos falar sobre isso, se quiseres. Eu estou habilitada para falar.

E eu falo sobre basquetebol, então, não sei nada. Também não sei, estou a brincar.

Eu só acho que esta vontade, principalmente desde a pandemia, de fugir à ciência, este arrepio à ciência.

Isso é que é assustador.

Agora há uma tendência contra a especialização.

Tu aliás falaste numa resposta do outro ser, que o Gustavo Santos fez uma resposta.

Sim, já lá ia. Há gente que é quase contra a especialização. Cada um tem que ser especialista em tudo, tem que ser um tudólogo, porque nós não podemos confiar nos outros. Toda a sociedade se baseia em relações de confiança. Nós confiamos no médico, no advogado, no contabilista, porque não nos compensa especializarmos. Estas vantagens comparativas que nós adquirimos a realizar as nossas tarefas são muito benéficas para as sociedades. É uma patetice.

É porque não temos aptidão, não temos vocação para uma determinada profissão.

Eu não acho que seja essa a questão. Eu acho que a questão é que estas pessoas têm uma certa ideia narcísica de si próprias, querem estar na ribalta, querem ter aquela atenção.

E esta senhora particularmente parece ser este caso.

Como é que uma pessoa de vocação financeira está a falar sobre profissão?

É só mesmo o parvoído do Gustavo Santos, depois reagiu, vejam se puderem, também é engraçado. E sobram-nos pessoas como a Joana Marques para apontar para esta gente e dizer: "Isto é uma parvoíce, vamos rir sobre isso."

Muito bem, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado aos meus comentadores, Joana Zaguri, Zé Paulo Soares e Maria Vilarêdo. Até para a semana.

Obrigado.

Obrigada.

Obrigada.

O "Geração V" é uma parceria entre o Vote e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.