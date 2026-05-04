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Começa agora o Eu Explico, o teu podcast onde todas as segundas-feiras nos focamos num tema em específico. Eu sou o Vasco Galhardo, o host, e esta semana convidei o José Paulo Soares, que é economista, para nos vir explicar como está o elevador social em Portugal. Olá, José Paulo, e obrigado por te juntares a mim hoje.

Olá, Vasco, o prazer é meu.

Muito bem, José Paulo, quiseste trazer este tema no âmbito do discurso do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, na sessão comemorativa do 25 de Abril. Por quê?

Sim, a ideia foi, ao ouvir o discurso e quando o presidente da Assembleia da República falava em como o país real podia ser uma forma de populismo e aqueles que acham que há uma casta na política. Isso, de alguma forma, lembrou-me que foram também os partidos que se fecharam em si próprios. Foram também os partidos os responsáveis por termos, ao longo destes anos, famílias repetidas, termos nomes repetidos, por termos não só no governo do PS que foi a Familygate, como todos nos lembramos, mas isto infelizmente não é um caso único do PS. Famílias onde curiosamente encontramos as pessoas mais competentes de várias áreas a partilhar leito, sem filhos, mas a partilhar genes.

Está a falar em casa própria então.

E acho que é um bocado estranho. Acho estranho que isso vá acontecendo. E aquilo que me lembrei também foi aquela ideia de que há um país real e depois há o país dos políticos. Se calhar há, porque há um país real que muitos políticos que se fecham nos seus gabinetes, que não andam de transportes públicos, que não têm os seus filhos nos colégios privados. Esse país real não é atingível para pessoas que não o conhecem. Por que não é atingível? Eu posso dar o meu caso pessoal, que semana passada, no comboio da CP, cheguei ao Porto com duas horas de atraso. Duas horas de atraso. Greves a toda hora, reuniões de trabalhadores, comboios da CP de longo curso, mas não só os de longo curso, os suburbanos também, seja em Lisboa, seja no Porto, constantemente atrasados. É uma regra, os regionais no Porto que vão para a Régua ou para o Pocinho.

E afeta a vida de toda a gente.

E afeta a vida de toda a gente. E isto é também um fator daquilo que falámos-

Que os usa, esses políticos.

Exatamente, afetam as pessoas que os usam. E quem os usa é o país trabalhador, que todos os dias se levanta de madrugada para ir trabalhar para os seus postos de trabalho. E são essas pessoas que conhecem esse sistema e que olham para a sua classe política e dizem: "Estas pessoas não fazem ideia do que eu passo no meu dia a dia." E é justo que o digam, porque na realidade não fazem ideia. A OCDE dizia que em Portugal, isto são números já um pouco antigos, de 2018, mas a realidade nos últimos oito anos não há de ter alterado muito. Dizia que uma família pobre necessita de cerca de cinco gerações. Estaremos a falar, com certeza, de mais de 100 anos, em média, para os seus descendentes atingirem um rendimento médio em Portugal. A mobilidade social está completamente estagnada. E está completamente estagnada por um conjunto de fatores, porque os serviços públicos não funcionam e especialmente porque o maior elevador social que nós conhecemos, que é a escola pública, não está a funcionar. A escola pública, seja ela no ensino básico, seja ela ensino secundário, seja a entrada no ensino superior. Porque aquilo que nós percebemos é que há uma forte desigualdade entre alunos, por exemplo, e um número que eu gosto de usar quando falo deste tema, quando olhamos para alunos bolseiros. Em princípio, alunos bolseiros são alunos que têm necessidades económicas e, portanto, é uma boa forma, é um bom proxy para analisarmos os alunos que têm necessidades em determinados sistemas de ensino. O estudo que uso é da Fundação Belmiro de Azevedo, devo fazer aqui o disclaimer que sou bolseiro há sete anos da fundação. E este estudo é de 2019, em que olha exatamente para a percentagem de bolseiros em vários sistemas ou subsistemas de ensino superior, ou também para a percentagem de alunos que frequentam esse sistema de ensino ou esse subsistema de ensino com pai ou mãe com ensino superior. Também é uma forma de olharmos para o elevador social. Se olharmos para o sistema universitário público, 43% dos alunos têm mãe com ensino superior. Se olharmos para o politécnico público também, este número é de apenas 24%.

Pois é, uma grande descida.

Não quero aqui, naturalmente, estigmatizar o politécnico de forma alguma, e vamos ter agora uma revisão do RJIES em breve e vamos também perceber o que vai acontecer aos politécnicos. Mas efetivamente, isto significa que há jovens que à partida vêm de condições socioeconômicas mais desfavorecidas, não têm capacidade de entrar nos cursos com notas mais altas. Não é porque sejam menos capazes à partida, é porque têm um conjunto de limitações em casa, familiares, de várias formas, nos transportes públicos, que afetam a sua performance acadêmica, isso é evidente. Quando olhamos, por exemplo, agora só para o sistema universitário. Se olharmos, por exemplo, para a Universidade Nova de Lisboa, 75% dos alunos que frequentam a Nova de Lisboa, onde eu hoje estudo, têm mãe licenciada. Quando olhamos para a Universidade da Beira Interior, é apenas 20%. A disparidade é muito grande. Eu aqui estou a pegar em ambos os extremos, mas se olharmos, por exemplo, para a Universidade de Lisboa, é 68%. Se olharmos para a Universidade do Porto, nas faculdades de medicina ICBAS ou Faculdade de Medicina, 67 e 64%, respetivamente.Mas isto não se fica só por aqui, porque podemos olhar, como dizia há bocadinho, para os bolseiros. Nas universidades, a porcentagem de bolseiros, mais uma vez em 2019, 28,14%. Nos politécnicos, 37,4%. Há fatores de disparidade. E agora vamos olhar pra cursos similares, Direito e Solicitadoria. Não querendo ofender ninguém, não querendo ofender solicitadores, não deve ser uma grande porcentagem de pessoas que tenham ido para Solicitadoria com a hipótese de ter ido para Direito. Portanto, temos 28,33% de bolseiros a estudar Direito, enquanto em Solicitadoria são 50%. O mesmo acontece, por exemplo, em Medicina e Enfermagem, com Medicina com 15% de bolseiros e Enfermagem 40% de bolseiros. Os fatores de desigualdade são muitos. Podemos ir à escola pública, podemos ir às aplicações, podemos ir a um conjunto de fatores. O que é facto é que o elevador social não está a funcionar, porque o que vemos é que filhos de mães, e pais também, mas a mãe é o fator mais importante. Filhos de mães sem ensino superior têm mais dificuldade a ir para as melhores universidades. Pessoas que precisem de bolsa têm mais dificuldade em ir para as melhores universidades. E se o país não é capaz de reverter isso, está também a falhar. E isto é sintoma de um país que está a entrincheirar a si mesmo. Parte da responsabilidade é parte de um sistema que não funciona. A outra parte é de um sistema político que se fechou a si próprio, de partidos que fecharam a si próprio e que continuaram a convidar os mesmos para os mesmos cargos.

Que não conhecem o país real, como estavas a dizer. Agora, em relação às desigualdades regionais no acesso a cargos de poder, o que é que tens a dizer sobre este assunto?

Eu acho que a questão é interessante, porque aquilo que nós percebemos é que, por exemplo, quando olhamos para a Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, em todos os ramos são universidades similares.

Já tinhas dito que-

Já falei desses números aqui em outros programas. Mas temos uma predominância muito grande de políticos a estudar em Lisboa. Não só na Universidade de Lisboa, também em universidades privadas em Lisboa.

Mas na cidade de Lisboa.

Na cidade de Lisboa. E eu aqui não digo serem da cidade de Lisboa ou serem dos arredores de Lisboa. Não vou por aí, mas sim por estudar. Por uma questão de que se criam relações e essas relações mais tarde vão ser proveitosas para quando nos lembrarmos de quem vamos convidar para determinados cargos.

E faz-se grandes amigos na faculdade.

Isso faz parte, é perfeitamente normal.

Claro, e bem, ainda bem.

E bem. Montenegro é o primeiro primeiro-ministro, desde 1979, desde Mota Pinto, a não estudar, a não licenciar-se na cidade de Lisboa.

Sá Carneiro licencia-se de Lisboa também?

Sá Carneiro licenciou-se em Lisboa, ao que julgo saber. Apesar de ser do Porto. O atual presidente da Assembleia da República também é do Porto, não estudou na Universidade do Porto, também estudou em Coimbra. E portanto, faz com que o Augusto Santos Silva seja o único presidente da Assembleia da República que tenha estudado na Universidade do Porto. Presidentes da República também julgo eu que todos estudaram em Lisboa. Isto é sintomático de um país que está a cair sobre Lisboa e quem paga mais o custo disto é Lisboa. E eu lanço a questão. Eu acho que não é interessante falarmos sobre os extremos, ou seja, não é interessante falar sobre os melhores. Os melhores, venham eles de que zona do país vierem, em princípio, vão sempre singrar ou vão sempre chegar aos lugares. A questão é se pensarmos num jovem mediano de Freixo de Espada à Cinta ou de Vinhais ou do concelho que nos queiramos lembrar, de Montalegre, e se pensarmos nesse mesmo jovem mediano, muito similar, que tenha nascido e que tenha tido a sorte de nascer no Parque das Nações. Acho que ambos podemos concordar que estas duas pessoas não vão ter as mesmas oportunidades, por um conjunto de razões. Mas simboliza um país que não dá as mesmas oportunidades a pessoas similares. A distância ao centro dos poderes e ao centro da decisão, por relações pessoais, etc. Toma sempre o seu lugar, é perfeitamente normal que o tome. O que não acho que seja normal é uma classe política que tenta atirar aos portugueses areia à cara. A dizer: "Não, isto não acontece, é só impressão vossa." Não é. Acontece. Acontece todos os dias e as pessoas quando ligam as televisões e quando veem os telejornais, sabem que isso acontece todos os dias. E portanto, é importante que tenhamos uma classe política que lute por uma escola pública mais igual, que lute por uma escola pública mais capaz de funcionar como elevador social que o país precisa também pra ele se desenvolver. Porque um país que está maioritariamente estagnado, e agora podemos estar a crescer e a convergir um bocadinho mais, mas um país que está maioritariamente estagnado há quase 30 anos, não é válido, não faz sentido que deite boa parte do seu capital humano a perder, não só em imigração, não só em desperdício de cérebros, mesmo internamente, com pessoas que podiam estar a fazer algo mais, estarem a fazer menos. O país não pode dar-se esse luxo. Todos têm que estar incluídos para que de hoje em diante o país possa continuar a crescer mais e que o país possa cumprir o desígnio que achávamos que cumpriríamos sempre, que era que as futuras gerações vão viver melhor que as gerações dos seus pais. E talvez a nossa geração esteja a chegar a este limbo, que é descobrir que afinal, no fim das contas, podemos terminar a viver pior que os nossos pais.

Para terminar, era uma pergunta que eu te queria fazer. Achas que este atual governo está a fazer alguma coisa pra mitigar estas disparidades? Vês algum sinal positivo?

Acho que tem havido, por parte do ministro da Educação, alguns sinais positivos neste sentido e alguma vontade de o fazer. Sei que não é fácil.

Não é de um dia pra o outro.

Não é de um dia pra o outro. O governo está há dois anos em exercício de funções. Se chegar ao fim desta legislatura, já não terá desculpas. Mesmo neste momento já não tem grande desculpa, mas não terá desculpa pra não ter resultados. Vamos esperar que as políticas que estão a ser implementadas, não só ao nível da carreira docente, mas também a alteração de currículos, a alteração no acesso ao ensino superior, agora o novo REGIES, que possam ter algum tipo de impacto na vida dos jovens portugueses e que isso a prazo, porque isto vai demorar, possa significar algo para os portugueses. É preciso lembrarmos sempre que Portugal é o segundo país da EuropaCom menos pessoas com ensino secundário. Só atrás de Malta, julgo eu. Malta ou Espanha, mas julgo que é Malta.

Não sabia disso.

Os valores são bastante elevados, simbolizam um passado onde o ensino secundário não era obrigatório e não era a prioridade. O que é normal num país onde ter filhos era uma forma de mão de obra. E é importante percebermos que este processo de qualificação vai demorar, mas também há um gráfico que gosto sempre de lembrar, onde olhamos para a curva das qualificações e para a curva dos rendimentos. E até a passagem do milênio, ambas acompanham-se uma à outra, ou seja, uma cresce, as qualificações crescem e, de forma contemporânea, o rendimento cresce.

E agora?

Aquilo que temos visto é que as qualificações nos últimos 25 anos continuaram a crescer, mas os salários reais não têm crescido e não têm acompanhado as qualificações. A economia está atrofiada de alguma forma. Aquilo que os portugueses achavam que estavam a fazer aos seus filhos, que era qualificá-los para eles terem oportunidades.

Não está a resultar.

Está a resultar, mas não resulta como as pessoas achavam que resultaria. Há o fator normal de que há mais pessoas qualificadas e havendo mais oferta de mão de obra, o prémio salarial diminui. E aqui o prémio salarial é o prémio salarial real, não é aquilo que o PS chamou com aquela devolução pateta de € 700 por ano. Não é isso. É perfeitamente normal que o prémio salarial diminua. O que não é normal é que os portugueses continuem sem esperança e continuem, depois destes 25 anos de estagnação, a achar que o país vai continuar assim. E isso é sintoma de uma classe política que foi incapaz de dar esperança, que foi incapaz de mostrar que era possível aspirar com mais. Esperemos que daqui em diante seja diferente.

Muito bem, vamos esperar que isso aconteça. Muito obrigado por teres vindo, Zé Paulo. Um abraço e até breve. O Explico volta na próxima segunda-feira com outro tema. Boa semana para todos.

Boa semana.