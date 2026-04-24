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Começa agora o Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador, feito em parceria com o Voto. Eu sou o Vasco Galhardo e tenho hoje de regresso o Trio Maravilha: Maria Vilarig, José Paulo Soares e Joana Zaguri. Como estão, meus caros?

Muito bem.

Já estávamos com saudades.

Parabéns, José Paulo.

Eu ia dizer, o José Paulo fez anos ontem, quinta-feira, 22 anos. Sim, ouviram bem, 22 anos.

Obrigado. Agora são 22.

Como te sentes por estares no meio de três trintões?

Sinto-me bem. Já me senti a semana passada e na anterior. Estou bem.

Nós não. Nós sentimos mal com essa revelação.

Como é que te sentes de ter herdado uma música da Taylor Swift?

Eu fazia ideia.

A Joana prometeu que ia cantar, mas eu não deixo.

Aprendi isso ontem. Eu fazia ideia que havia.

Isso é calúnia. Isto é uma declaração muito perigosa, mas eu sou anti-Swiftie, o Vasco pediu-me e eu disse que não.

Muito bem, vamos avançar porque hoje temos muito pra comentar. Esta semana vou querer saber a opinião dos meus comentadores sobre a proposta do governo de reformar o Tribunal de Contas, as dúvidas do governador do Banco de Portugal sobre se há realmente uma crise no setor da restauração em Portugal, a acusação de corrupção, branqueamento e tráfico de influências da mulher de Pedro Sánchez. E pra terminar, vamos comentar o chocante documentário da CNN Internacional que expôs, nas palavras dos jornalistas que investigaram este caso, uma academia de violação mundial, onde homens encorajam outros homens a drogar e a violar as suas mulheres e a partilhar essas imagens uns com os outros. Mas já lá vamos. Maria, começo por ti. Concordas com esta medida do governo às alterações à fiscalização prévia do Tribunal de Contas?

Para contextualizar primeiro, nós ainda não temos uma versão sequer da lei que o governo pretende aprovar. Aquilo que sabemos é que pelo menos os contratos até €950 mil vão deixar de sequer serem comunicados ao Tribunal de Contas.

Eram €750 mil até agora.

Exatamente. Portanto, aumentamos a bitola aqui, e os contratos entre os 950 mil e os 10 milhões passam a estar isentos do visto prévio do Tribunal de Contas, ou seja, não precisam do crivo do Tribunal de Contas para serem assinados, começarem a produzir efeitos, começarem a ser executados.

O que dizes desta intenção do governo?

O que dizer? Eu acho isso muito preocupante e pelo que eu tenho percebido dos vários partidos, parece que o único que acha que isto é uma coisa perfeitamente aceitável, até agora, parece-me ser o governo.

O PS também já deu indício que, em princípio, os 10 milhões podem ser um problema, mas que pode chegar a um consenso.

Mas não é só uma questão dos 10 milhões.

O CHEGA também disse que poderia chegar a um consenso da alteração.

Certo, mas isso é estamos a falar dos valores.

Exato.

Eu continuo a achar, mais uma vez, é a minha opinião pessoal, que eu venho aqui dar com muito gosto todas as semanas. Exceto a semana passada. É que mesmo que se faça aqui um acordo e se baixe de 10 milhões, por exemplo, pra oito milhões, eu continuo a achar que há um problema. O governo deu vários argumentos a favor desta reforma, diz que é uma reforma que vai melhorar a burocracia, vai facilitar a execução de contratos. Eu acho que num país como o nosso, em que nós temos tantos problemas de mau gasto dinheiros públicos, de corrupção, de contratos que às vezes são feitos com os amigos dos amigos a todos os níveis e que todos nós sabemos que acontecem.

Não é esta a solução.

Não é esta a solução. E o próprio Tribunal de Contas, estive esta semana a ler alguns dos acórdãos deste ano e do ano passado. E o Tribunal de Contas negou muitos dos contratos que lhe passaram pelas mãos com toda a legitimidade. Quer dizer, viram-se contratos, por exemplo, no Montijo, que foram negados porque eram contratos a 30 anos com a possibilidade de serem prorrogados até 50. Portanto, eu acho um perigo enorme estar-se a acabar com o visto que é, em última instância, uma garantia de legalidade e uma garantia de que não se começa a fazer, por exemplo, uma obra com vícios contratuais ou com vícios legais gravíssimos. A pergunta que eu deixo ao governo aqui é: vamos imaginar que temos um contrato de oito milhões de euros que é comunicado ao Tribunal de Contas e o governo depois diz que pode haver uma fiscalização a posteriori.

Sim, a posteriori, é portanto a sucessiva ou a concomitante, que é durante a execução.

Mas durante a execução já se gastou dinheiro, já se fizeram coisas e como nós sabemos, no nosso país, a justiça às vezes tarda bastante. E eu pergunto: como é que uma fiscalização a posteriori vai ser mais benéfica pro Estado e vai ter menos burocracia, quando a partir do momento em que as obras já começaram, contratos já foram assinados, pessoas já foram contratadas, coisas já foram feitas. Depois é suposto o quê? Fazermos tudo pra trás, reverter-se tudo, perder-se aquilo que já se fez. Eu acho isso uma coisa completamente absurda. Já pra não falar de outras coisas que o governo propõe também, não é só esta questão dos limites do crivo do Tribunal de Contas, é também a questão dos gestores públicos só passarem a ser responsabilizados em caso de dolo ou de culpa grave em linha com os gestores privados. Eu acho isso também preocupante, porque como nós sabemos, nós somos um país em que isto é

O dia a dia. Qualquer dia que abrimos um jornal, vemos um caso de um contrato público que tem uma marosca aqui e tem uma marosca ali, portanto, isso também me preocupa.

Há outro fator, o gestor público não está a gerir o mesmo que o gestor privado. Isso parece-me evidente, está a gerir dinheiros públicos.

Exatamente. E depois outras coisas que o governo também disse que está a aproximar-se do padrão europeu.

Do padrão europeu, sim.

Eu acho que esse é um ponto importante.

É um ponto importante.

Acho que é o mais importante.

Mas é um ponto que não está muito bem explicado pelo senhor ministro Gonçalo Matias. Não está muito bem explicado, porque o que ele pretende aproximar? Porque ele dá ali alguns exemplos, por exemplo, Itália. É verdade que Itália não tem um regime igual àquele que nós temos neste momento, mas tem um regime misto.

É diferente.

Exatamente, é diferente. Portanto, o ministro acaba por usar isso como um argumento a favor de aproximar Portugal de outros países.

A maioria dos países não tem fiscalização prévia.

Sim, mas a maioria dos países do Tribunal de Contas.

Do Tribunal de Contas, isso é importante. A diferença é essa, tem fiscalização, mas não é da entidade.

Achamos que o nosso país tem mais ou menos problemas de corrupção que estes países que não têm.

Eu acho que tem mais. Eu acho que tem mais do que, por exemplo, o caso da Alemanha, que é um dos casos.

Então parece-me que a fiscalização prévia não tem resolvido nada até agora.

Mas tem evitado que tenha havido mais casos ainda.

Zé Paulo, queria te perguntar se esta reforma da administração pública é a mais importante reforma da administração pública nas últimas décadas, como disse Leitão Amaro.

Bem, se é das últimas décadas, não sei, temos duas décadas.

É verdade.

Eu acho que é uma reforma, isso é importante, já lá vamos a isso. Estamos aqui realmente a falar, por isso é que eu digo que é o ponto importante, efetivamente, a questão de aproximarmos do padrão europeu. Não me parece que possamos dizer que é completamente inadmissível que o visto prévio deixe de existir, quando, na realidade, boa parte dos países já não o tem. Isto a acontecer, deve naturalmente ser corrigido com investimento forte em fiscalização concomitante.

E como é que vai ser feita? Essa é outra questão que eu tenho para o senhor ministro.

Mas nós ainda não conhecemos a lei. Nós estamos apenas a falar do princípio de ou não passar para 10 milhões o limite e os 950 mil € dos contratos.

Eu gosto muito da conversa do padrão europeu.

Por quê?

Porque a conversa do padrão europeu já foi utilizada várias vezes na política portuguesa para desculpar e aprovar.

Deixa-me só acabar e já lá vamos então. Aqui um fator também de passagem, por exemplo, dos 750 mil € para os 950 mil €, em que também estamos a falar de quando é que foram definidos os 750 mil €, quanto é que valia um contrato de 750 mil € na altura, quanto é que vale um contrato hoje de 950 mil €. Os preços evoluem e estes valores também deviam evoluir. E portanto, o governo também fala sobre auditorias periódicas. Vamos esperar que o governo apresente a proposta, vamos esperar que os três partidos se sentem à mesa das negociações e que cheguem a um consenso. Seria benéfico que chegassem a um consenso e que a lei fosse melhorada por aquilo que o PS e o Chega naturalmente é dizer que podem ser amanhã governo. E portanto, isso é também importante, que chegamos a esse consenso.

Eu espero é que essas auditorias que são tão faladas e esses controles de compliance e de risco não sejam feitos por certas consultoras que fazem PowerPoint e cobram mais 500 mil € aos tipos.

Só lá porque eu tive uma coligação negativa.

A Assembleia da República serve para legislar. E se o PS e o Chega quiserem legislar também, também servem para isso. Agora, isto efetivamente é uma reforma estrutural que o governo está a apresentar. Aquilo que vimos da parte do Chega, logo de início, foi dizer que não a qualquer tipo de reforma. O Chega, nesta semana mostrou que as únicas reformas que percebe são pensões. Quer aumentar pensões para o salário mínimo, quer diminuir a idade das pensões. É o único tema que o Chega percebe de reformas, não quer falar de qualquer tipo de reformas estruturais para o país.

Agora estás a parecer a Joana a falar.

O Chega é um partido e tem sido algo interessante ver nas redes sociais uma foto do André Ventura, uma imagem do André Ventura vestida a PCP, porque as coisas são muito parecidas. O Ventura qualquer dia é candidato a secretário-geral da CGTP.

Se a gente falar assim, vem para este lugar que eu tenho medo.

É quase candidato a secretário-geral da CGTP. Sobre a lei laboral, o problema do Ventura, quando temos uma das leis laborais mais rígidas do país.

Não, mas vocês adoram o problema.

Temos de alterar o tema. Quero ouvir a Joana.

É a selvageria do mercado de trabalho.

Tem que ouvir a Joana ainda.

Desculpa, Joana, é que o Zé Paulo hoje veio para aqui, estiveste a pensar no Ventura durante a semana.

Acho que há um podcast muito interessante sobre este tema. O Ministério das Finanças, com António Costa e Pedro Santos Ferreira, semana passada falou de forma muito interessante sobre isto, comparou com outros países da Europa, portanto, comparou com o caso espanhol e prova que estes valores vão mais ou menos em linha com aquilo que se passa no resto dos países da Europa.

Ou isso é só depois de ouviram nós.

Exato. Pelos vistos, também fomos informados há pouco para ouvir o Justiça Cega, onde o ministro falou sobre o assunto e temos todos muito entusiasmados. Eu já tinha saudades aqui de uma coligação negativa. De vez em quando também pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Mas sobre o tema em específico, eu acho que em primeiro lugar, e nesse aspecto, isso foi aquilo que foi falado aqui pelos dois, que é: nós não temos um diploma concreto, nós temos um pacote de medidas e um discurso, e, portanto, ainda não sabemos muito bem em que terreno é que estamos a navegar aqui. Agora, o que é o balizamento que o governo apresenta e depois ainda junta o professor Rui Medeiros como moeda de enaltecimento, e que é um professor, é um jurista brilhante, mas como se fosse quem está a trabalhar no diploma em si, preocupa-me. Até porque o próprio ministro referiu que também estariam a trabalhar em conjunto com uma grande reforma do Código de Contratos Públicos. Que é aqui que eu acho que entra o diferencial, que é: se sem dúvida, nós precisamos de repensar a forma como os processos são feitos com vista à aceleraçãoPrincipalmente no que remete a contratos públicos de empreitada, é opinião geral da administração local que temos muitos entraves, e não é só da administração local, também dos próprios privados, sem dúvida. Se este é o caminho, não me parece, de todo.

Qual seria?

Se este é o caminho, não me parece, de todo. Eu compreendo o argumento do José Paulo, quando se fala sobre o que eram €750.000 a data em que foram aprovados e o que são €950.000 agora. Eu compreendo que isso se aplique, por exemplo, a empreitadas, porque a empreitadas nós estamos a falar de valores muito avultados, mas nós aqui não estamos a falar de um crivo que se extingue só em obras e portanto estamos a abrir aqui um precedente muito perigoso para contratos de outra natureza. E 10 milhões são 10 milhões, cinco milhões são cinco milhões, e é dinheiro público.

Mas sabes que o ministro também disse, já não tenho a certeza se foi o ministro Gonçalo Matias, um dos exemplos que ele dava para dizer que não era assim tão importante era o PRR e era um artigo do Expresso e ele até dizia que no PRR os desvios foram poucos.

Mas o PRR tem regras próprias de fiscalização.

Mas é isso que ele diz, mas a questão aqui é que foram poucos.

Ah, foram poucos.

Mas houve. Quer dizer, mais um milhão, menos um milhão, não interessa?

Lógico que interessa. E nesse sentido, acho que é preciso cautela. Este governo tem tido esta conduta que é: primeiro apresenta um grande pacote de medidas e diz: "Nós vamos fazer isso e isto é a grande reforma e isto é incrível." Ou quando o Luís Montenegro veio dizer que estávamos com a carga fiscal mais baixa, as pessoas pagavam menos impostos de sempre, que é uma coisa muito extraordinária em altura de IRS se ouvir, e que não corresponde à verdade. E nesse sentido preocupa-me, porque estamos a falar de 10 milhões, e 10 milhões é muito dinheiro. Se eu concordo que podemos ter esta discussão e que pode eventualmente ser discutido, esta reforma é necessária, como eu tinha dito.

Mas não é por aqui o caminho.

Não, não é por aqui o caminho. E acho que começar pelo Tribunal de Contas é o que me preocupa. Devia-se começar pelo Código de Contratos Públicos. Começar pelo Código de Contratos Públicos é o que me preocupa, porque eu acho que onde nós encontramos as maiores dificuldades é em muitas das normas do Código de Contratos Públicos, que muitas delas, e isso pode ser uma opinião impopular, foram criadas até em resposta precisamente a este tipo de situações, a este medo da corrupção que existe e que, odeio a coligação negativa, mas é um facto, as estatísticas assim indicam. Isto aqui é indiscutível. Dentro da Europa, nós temos os maiores índices de corrupção. E podemos ficar aqui um programa inteiro a discutir corrupção, não interessa.

Não podemos.

Podíamos, desculpa. Agora, Código de Contratos Públicos, acho que é mais interessante o governo, e preocupa-me que o governo não tenha começado por aí e tenha começado por aqui.

Acho que é mais importante também discutirmos o princípio que o valor dos 10 milhões, os €950.000, porque isso indo à assembleia vai ser alterado.

Eu acho que isso é conversa de amigos do Montenegro.

Muito bem, José Paulo, esta semana também tivemos Álvaro Santos Pereira, governador do Banco de Portugal, a duvidar que há uma crise na restauração em Portugal. Em que é que ficamos?

Sim, apresentou números. Parece que foi contra o rentismo da AHRESP. Ou seja, temos um país que é avesso ao risco, que é profundamente rentista, vive de dinheiro do Estado, anda sempre à procura da cobertura do risco do papá Estado.

Esta música da Taylor Swift faz-lhe mal?

Há um vício em Portugal do dinheiro fácil, do corporativismo, de andarmos sempre a tentar encontrar dinheiro com o Estado para cobrir os riscos que os privados incorrem. O governo, em primeira instância, deu sinal que daria dinheiro à restauração, que era uma coisa pateta. O mercado é privado, o mercado funciona, o mercado é automatizado, o mercado é concorrencial, é um mercado competitivo. Se efetivamente há um problema de margens, se houvesse, porque aquilo que diz o governador é que, afinal de contas, parece que nem isso parece existir.

Ó Zé Paulo, tu foste passar o fim de semana num bootcamp da Iniciativa Liberal?

Não, não fui, de todo. Acho que se o mercado está a funcionar, se o mercado efetivamente é um mercado funcional, não deve ser o Estado a intrometer-se na economia. Se há um problema de margens, então quer dizer que há excesso de empresas. Se há excesso de empresas, então quer dizer que algumas não têm condições para funcionar, por várias razões. Isso pode acontecer, pode haver ajustamentos. Se neste momento o problema é estrutural, como diz a AHRESP, de aumento de custos, então isso tem que ser refletido nos preços. Se há uma reflexão desses custos nos preços e se as pessoas vão menos aos restaurantes, é exatamente sinal que para alguns se manterem abertos, outros terão de fechar. E a eficiência deve funcionar no mercado, não deve ser um governo a intervir no mercado, que não é de forma alguma sistémico ou essencial para a economia. É um mercado muito importante na economia portuguesa, mas se algumas empresas tiverem que fechar, é o ajustamento do mercado a funcionar.

Mariana, levamos chamada à receção.

Não.

Maria, há ou não crise neste setor? E muito rápido, vamos ter que fechar a primeira parte.

Eu vou deixar as contas ali para o José Paulo, porque é o campo dele. Independentemente de haver crise no setor ou não, acho que há crise em todo lado, isso parece-me evidente para todos. A restauração não é com certeza diferente de outros setores, como a agricultura.

É isso, por que há de ser a restauração e não outra?

Mas eu não queria deixar de deixar uma nota sobre algumas pessoas da restauração. Estou-me a lembrar daquele caso daquele chef Rui Paula, que tem restaurantes com estrelas Michelin e depois vem fazer afirmações como ele fez, acho que foi há dois, três meses atrás.

Na grande entrevista.

Numa grande entrevista, que veio chorar para a televisão que a restauração estava muito má e que os portugueses não queriam trabalhar na copaE eu queria só perguntar a este senhor se ele faria a bondade de partilhar conosco as folhas de salários das pessoas que ele emprega.

Acho que várias pessoas fizeram a mesma pergunta, eu também foi o que me perguntei.

Quando eu estive na Suíça a trabalhar, eu vi muitos portugueses lá que trabalhavam na copa e não tinham problema nenhum com isso. Eu, aliás, aqui se me pagassem 10 mil € por mês pra eu ir lavar prato, eu ia, facilmente. Era uma questão de valor. Mas estas pessoas que também, eu não estou a dizer que concordo com o Zé Paulo, em absoluto, mas acho que há bastantes empresários da restauração, como há empresários na agricultura, porque este chef Rui Paula também veio dizer que as únicas pessoas que arranjava pra trabalhar eram os nepaleses e que eles eram muito bons, e eu não duvido, e acho muito bem que se forem bons trabalhadores, sejam recompensados. O problema é que na maioria das vezes não são. E estas pessoas querem dar esta aparência de que são muito inclusivos, mas aquilo, na verdade, que eles querem mesmo é mão de obra escrava e pagar-lhes ordenados que os portugueses nunca aceitariam.

Muito bem, fechamos agora a primeira parte do Geração V, vamos agora pra um curto intervalo e já voltamos pra segunda parte do nosso programa. Até já. Estamos de volta pra segunda parte do Geração V. Nos últimos dias soubemos também que a mulher do chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, vai ser processada por quatro alegados crimes: tráfico de influências, corrupção nos negócios, desvio de fundos públicos e apropriação indevida. Maria, é este caso que vai derrubar Pedro Sánchez?

Eu já não digo nada, é que ele tem uma lista interminável. Eu até trouxe aqui uma, eu só fiz uma escolha, não vou a todos, porque não tínhamos chegado aqui numa semana.

São quantas páginas?

São ainda umas três de coisas que ele fez, desde a tese de doutoramento plagiada.

Frente e verso?

Receber a Delcy Rodríguez, que na altura estava sob sanções da União Europeia, os indultos que ele deu aos líderes catalães.

Pra conseguir formar o governo.

Depois aquela lei, que até podemos falar dela quando falarmos no próximo tema, da lei do só sim é sim, que depois deu origem que montes de violadores saíssem mais cedo porque ele fez pra lá uma trapalhada com a aplicação da lei.

Isso foi um problema jurídico complexo.

É um problema jurídico complexo de uma lei mal feita.

Mas foi uma lei mal feita.

Mas eu, em relação aqui ao nosso vizinho, Pedro Sánchez, normalmente não se ouve muito falar aqui em Portugal das trapalhadas que ele faz, vai só vindo assim, baixinho.

Normalmente fala-se das coisas boas.

Baixinho, porque ele é aquilo que o Pedro Nuno gostaria de ser e então cala-se ali um bocadinho. E depois vemos artigos fenomenais. Vocês já tinham saudade, eu já vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês estão todos ansiosos.

Já tínhamos saudade dos papéis da Maria.

Dos papéis do Público.

Ah, do Público.

Ah, não, só queria.

O Público é uma caixinha de surpresas que me dá ânimo. Eu leio isto e fico mesmo... E então este aqui o título chama-se: "Há um Churchill na Europa, chama-se Pedro Sánchez."

Da Ana Sá Lopes.

Da Ana Sá Lopes. Isto foi a propósito, pra eu ser justa, do Sánchez se ter oposto à guerra no Irão. Então a Ana Sá Lopes chama-lhe o Churchill da Europa. Eu estou à espera do próximo artigo da Ana Sá Lopes sobre o Pedro Sánchez, porque como no Churchill, por detrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Neste caso, é a mulher dele que está a ser investigada por estes crimes todos. Portanto, eu acho que o próximo título dela devia ser: "Novo Churchill na Europa, por detrás de um homem está uma grande mulher." E depois falar das coisas que ele faz, porque ela isso já não gosta. E pronto, eu acho que Pedro Sánchez se vai manter, vai continuar a ser considerado um progressista.

Pra rolar nas eleições, não é? Portanto, já não há de faltar muito tempo.

Um progressista. Ah, e depois, outra coisa que eu queria dizer, que é por detrás de um grande homem não está só uma grande mulher, está também ao lado um grande irmão.

Também em Badajoz, não é?

Em Badajoz. Ele nem sabe bem onde é que ele anda.

Ele ainda não sabia muito bem.

Ele não sabia sequer onde é que ficava.

Andou a comer muitos caramelos, deve ter ficado perdido com o açúcar.

E depois ao lado do irmão também anda sempre um português, que neste caso era o Vito Oscaria. Não sei se se lembram do Vito Oscaria, eu sempre faço esta pergunta, vocês lembram-se sempre, mas nunca querem dizer que se lembram. Era aquele senhor que foi apanhado com umas caixas de vinhos cheias de notas lá dentro.

Isto não lhe demos férias outra vez, que ela não volta a faltar.

E este senhor, aparentemente...

Tinha ótimas leituras também.

Era, era uma pessoa fenomenal. E este senhor fez uma parceria cultural com o irmão do Sánchez pra ele ir pra lá pra Badajoz, que ele não sabia sequer onde é que ficava. Ele nem sequer sabia o que é que andava lá a fazer. Aquilo era de tal modo real que ele não sabia onde é que parava. E, portanto, eu acho que o Pedro Sánchez vai sair disso ainda mais fortalecido, ainda mais progressista, ainda mais de esquerda, ainda mais aliado com partidos que têm ligações à ETA e que são sucessores da ETA. Portanto, eu acho que ele é um tipo porreiro.

É um grande exemplo, como diz o Zé Luís.

Acho que o Zé Luís devia pôr os olhos nele como pôs na Venezuela, porque isto é realmente um grande exemplo.

Joana, como fica o teu camarada espanhol na fotografia?

O meu camarada espanhol , tu és muito engraçado. Vocês são todos muito engraçados.

Eu acho que há um Churchill na Europa. Aqui uma coisa que eu gostava só de dizer, que é comparar Churchill a um socialista, acho que é uma coisa que é altamente preocupante e a Ana Sá Lopes devia rever as suas referências. Porque eu compreendo o que é o ângulo que a Ana Sá Lopes tenta apresentar. Churchill, aqui no espectro político, acho que não almoçaria com Pedro Sánchez, portanto não seria por aí. Agora, acho que Pedro Sánchez tem sido um líder espanhol que tem aguentado sucessivas crises e que nos dá um exemplo de um tipo de política que o CHEGA não gosta muito, que é uma política de conversa, de consensos, e são coisas que o CHEGA não gosta muito.

Consensos com loucos, paratistas, terroristas.

Está bem, fala o partido que tem consensos com o 1143.

Não, espera aí.

Eu não te interrompi hoje, tu não me interrompes.

Não, mas é porque tu estás a dizer uma coisa que é completamente mentira. Qual é o consenso que existe com o 1143? Diz lá.

Existe um que sim.

Não, qual é o consenso?

Vocês tinham um deputado a cantar as muquinhas com ele.

Cita as tuas fontes, 1143 e o CHEGA, onde é que está a ligação?

Onde é que está a ligação? O deputado? Nós estamos a faltar ao flagrante.

Não, entre o partido e entre o 1143.

Desculpa, não há ligação?

Não. Uma ligação oficial entre o partido e o 1143 não há.

Mas há uma ligação não oficial.

Gosto que pegues no Pedro Sánchez.

Não vamos estar a perder aqui.

Gosto que pegues no Pedro Sánchez.

O Pedro Sánchez apresentou uma perspectiva diplomática nesta guerra e que falou precisamente sobre a frase dele que mais me impactou foi precisamente: "A força bruta está a falhar." Agora não sei se estou a citar de forma correta, mas foi: "A força bruta falhou e está a destruir o mundo." E é um facto que as taxas de popularidade da guerra e do Donald Trump e de Netanyahu desta guerra e os impactos que estão a ter na economia europeia falam por si.

Ele também não é muito popular em Espanha e as últimas eleições regionais têm sido não diplomáticas.

Não vamos estar aqui a fazer futurologia, mas é bem provável que seja o seu último governo e que estas medidas sejam uma forma de o salvar. Agora, apresentou também à União Europeia uma perspectiva e uma forma diferente de agir perante esta guerra. E isso é um facto muito importante, que era uma discussão que já estava a ser tida à esquerda e à direita, que é nós temos que deixar de ser, agora vou aqui usar uma expressão à CHEGA, subsídio dependentes dos Estados Unidos da América. E passar essa mensagem. Há uma mensagem aqui que é política e diplomática, e eu gosto dessa posição. Depois há toda a questão do controle inflacionário que Pedro Sánchez fez, que depois foi sancionado pela própria União Europeia, por ter descido os impostos sobre os produtos petrolíferos. Sim, podemos falar sobre isso. Acho que vamos ter que guardar para outro programa, senão não vamos conseguir falar sobre o tema da CNN. E nesse sentido, não me revejo na íntegra, até porque são dois partidos completamente diferentes e são trajetórias completamente diferentes. Agora, não vou aqui conspurcar questões.

Calculei.

Se houver ligações de Pedro Sánchez aos esquemas da mulher, voltaremos a abordar o tema e será falado de uma forma diferente.

Zé Paulo, como é que a direita espanhola está a reagir a este caso?

Não é só a mulher. É a mulher, são ex-aliados do governo, ex-aliados do partido, são amigos, é família, é o sogro.

É uma festa.

É uma festa. O José Eduardo Martins chamava-lhe o Sócrates espanhol. Efetivamente, pela proximidade ao chavismo. Aliás, a Maria Carolina Machado esteve caído.

Guarda-redes, vais para a esquerda, para a direita.

E não quis falar com o Sócrates, nada, com o Sánchez. Tem governado naquilo que chamava o governo Frankenstein. Governa com toda a gente, ninguém sabe muito bem como é que aquilo se mantém, sem aprovar orçamentos, mas vai se mantendo. Governa com o terrorismo da ETA, agora politicamente no Bildu, fez uma conferência internacional com Petro, com Lula, com Boric. É exatamente este tipo de pessoas que Pedro Sánchez quer que a Europa olhe. É para este tipo de líderes da esquerda latino-americana que Pedro Sánchez quer que a Europa olhe. E depois esta forma também de controlar as instituições, também através, por exemplo, do CIS, que dá sondagens sempre impressionantes. Nós comparamos as sondagens todas em Espanha e depois as sondagens do CIS, do seu próprio amigo, que dão sempre resultados tão bonitos que depois, na realidade, não existem.

Parecem aquelas sondagens do PS desta semana passada.

Estas sondagens parecem-se muito com as do Órban, também na Hungria. Essas do PS podíamos falar também à distância.

Eu acho que nós na Europa temos um problema que não sabemos o que é a diferença entre sondagens, barômetros e tracking polls.

As sondagens do Órban e do PSOE podiam ser muito idênticas e por isso é que Pedro Sánchez parece o Órban espanhol e parece o Órban da esquerda. Aqui em Portugal, isto acaba por se esquecer um bocadinho.

Órban da esquerda é uma expressão divertida.

E o PS e José Luís Carneiro acham que é o exemplo a seguir. Se este é o exemplo a seguir, Pedro Nuno tentou, não correu bem. Se este é o exemplo a seguir, eu acho que o PSD tem a agradecer e pode ser que tenha uns anos a mais de governo.

Muito bem, para terminar, um tema complicado, mas que deve ser falado, ainda por cima quando vimos pouca ou quase nenhuma comunicação social a falar disto. Joana, o que dizer deste horror a que assistimos no documentário da CNN Internacional?

A CNN Internacional, dia 26 de março, publicou aquilo que é a terceira parte de uma sequência de artigos, documentários, para as pessoas não ficarem com uma perspectiva errada, não é um documentárioEm vídeo, é um documentário em escrito, é uma reportagem por escrito. Uma reportagem que eu faço já uma nota pessoal. Eu demorei três dias a ler. Eu não conseguia digerir a informação que era ali prestada de uma só vez. Não é que a forma do crime nos seja nova. O caso da Gisèle Pelicot. Dominique Pelicot, na verdade, o caso não é da Gisèle, o caso é do Dominique. Chocou a Europa. Agora, a CNN denuncia um site que só em fevereiro teve 62 milhões de visitantes, chamado Motherless, onde milhões de homens-

62 milhões.

Milhões de homens, e aqui nós podemos confirmar que provavelmente esta generalização não está errada.

Sim, 99%.

99%, até porque os vídeos são quase todos de mulheres a dormir, que drogavam as mulheres, trocavam impressões sobre-

As próprias mulheres

...as próprias mulheres, sobre como drogar. Namoradas, parceiras. Ainda se está na dúvida, e isso era uma das menções do artigo, era se havia filhas ou não.

Ai, meu Deus!

E temos aqui vídeos com milhares e milhares de visualizações.

Milhões, nalguns casos.

Nalguns casos com milhões. Estamos a falar de lives. O artigo fala sobre lives.

Depois eles trocavam sugestões entre eles.

Troca de sugestões tanto em fóruns próprios do Motherless, como também depois no Telegram, de como drogar, etc. Redes de tráfico de droga, porque isto são redes de tráfico de droga, é mencionado especialmente um líquido inodoro, incolor.

Para meter as mulheres a dormir.

Sim, para meter as mulheres a dormir. A primeira coisa, e eu acho que é o mais importante se dizer, é: isto é abjeto. E abjeto não chega. Não há palavras que descrevam isto. Porque se com o caso Dominique Pelicot nós começamos a duvidar, neste momento é quem é que eu tenho ao meu lado. Nós não estamos a falar de homens-

Desconhecidos

...desconhecidos. Nós não estamos a falar de homens em que haja algo que se consiga ver, que seja palpável, que se veja que vão ter este comportamento. É o nosso marido, é o nosso companheiro, o nosso parceiro. E só quando, de repente, nós casamos, temos filhos, nós, mulheres, e aqui eu falo de nós, mulheres, e de repente começamos a ter umas dores de cabeça passado uns anos ou umas tonturas e descobrimos que fomos violadas a dormir. E isto é assustador. Tem que se discutir aqui, na minha opinião, três temas. O primeiro, é evidente, é as penas e a punição. E nessa senda de falar sobre o impacto do digital e da publicação e da replicação destes conteúdos online.

Tem que ser punido.

Sim, e que acresce à gravidade do crime, porque não estamos a falar só desta mulher. Estas mulheres não são só violadas na sua intimidade, ou seja, não é só o ato da violação em si, mas também a disseminação. E temos que falar sobre um tema que eu acho que é o que é mais perigoso de se dizer sem se correr o risco, e peço que se houver algum corte, que isto seja muito bem feito, que é: nós temos aqui uma comunidade. E isto é um fato. Há uma comunidade de homens que têm uma predileção, não sei.

Que acham isto ok.

Um comportamento, uma doença, eventualmente, uma alteração genética, eu não sei, mas eu acho que nós precisamos saber. O que leva estes homens a violar aquilo que são instintos sexuais básicos, porque atenção, há aqui uma contradição, há algo de contranatura em praticar relações sexuais com alguém que está inanimado. E nós temos que perceber o que é que leva, porque há aqui uma identificação clara, há uma comunidade e um padrão. Eu não posso dizer que é comportamental, eu não sei. Pode ser multifatorial, eu não sei. E eu digo isto por quê? Não é para os desculpar. Eu não quero que haja uma patologia para desculpar o ato. Eu quero é que se criem medidas de prevenção.

Sim.

Só para terminar, da mesma forma que nós hoje sabemos, por exemplo, que em determinados casos de pedofilia, há uma grande maioria de abusadores sexuais de menores que foram abusados na infância, nós sabemos que pode contribuir, e portanto, quando alguém é abusado sexualmente na infância, o acompanhamento é essencial para que não venha a desenvolver a replicação do comportamento, nós aqui temos que perceber o que é que leva esta comunidade a praticar este ato profundamente abjeto.

Muito bem. Maria, este domingo vai sair no voto um texto teu sobre este caso.

Sim, este foi um tema que até fui eu que quis trazer hoje, porque eu fiquei muito perturbada com a falta de disseminação que houve em Portugal deste caso.

Completamente. Não foi só em Portugal, Maria.

Sim, mas eu já vi. Aparentemente, nós temos tantas feministas que falam tanto sobre os direitos das mulheres, falam tanto sobre as questões de risco para as mulheres.

Mesmo.

E eu não ouvi ninguém a falar sobre isto.

A Lei da Paridade falou.

Sim, eu sei, é verdade, eu vi, mas houve muito pouco foco.

Não está nas notícias.

Nos grandes órgãos de comunicação social.

A mim o que mais me chocou foi a quantidade de homens que há que acham que isto é aceitável e isto assusta-me profundamente.E uma coisa que também me chamou a atenção particularmente, que está na reportagem, é o fato de como estes homens eram próximos dessas mulheres, eram maridos, eram namorados. Isso foi até usado pelas pessoas à volta dessas mulheres, quando elas finalmente percebiam o que estava acontecendo e se queixavam ou às autoridades, ou à família, ou colegas, etc., foi quase um fator de desculpabilização, no sentido de: "Mas isso não é assim tão mau, porque não foi um tipo qualquer num beco, era o teu marido, portanto, quer dizer, estás a queixar do quê?" E isto é muito preocupante, porque eu gostava de dizer aqui que a figura da violação dentro do matrimônio existe, mas existe há muito pouco tempo.

É verdade.

E existe ainda em muitos países no mundo, a maioria deles muçulmanos, que o marido é dono e senhor das relações sexuais, sejam elas de que forma for, se for casado com aquela mulher. Portanto, nem sequer existe a figura da violação em muitos sítios do nosso mundo, dentro do matrimônio. Estamos todos chocados, acho eu, com isto. Acho que não estamos chocados o suficiente e acho que devíamos fazer uma profunda reflexão e cobrir-nos a todos de vergonha. Não é só os homens, é os homens e as mulheres que acham que isto não é um problema ou que acham que isto não deveria ser falado. Acho que nós todos, enquanto sociedade, devíamos ter vergonha de termos 62 milhões de pessoas assim.

Num mês.

Num mês.

62 milhões de visualizações. Nós não sabemos se há 62 milhões de visualizações num mês.

Mas não interessa.

Não acho que seja estranho que haja 70 milhões a praticar.

Eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que é importante nós percebermos as razões que levam a que isto se dissemine desta forma. Acho que é importante alertarmos as mulheres para os riscos daquilo que lhes pode acontecer, até dos que lhes são mais próximos.

Exato.

E acho que este debate tem que ser feito e não pode ser entre acusações só entre homens e mulheres e de questões partidárias políticas. Isto é uma questão social profundamente impactante e que tem que ser discutida.

Eventualmente, até de saúde pública, Maria.

Zé Paulo, 30 segundos.

Sim, isto tinha passado ao lado, foi porque me disseram e fui ler. Li hoje de manhã.

Passou-te ao lado, não passou a lado nenhum.

Sim, foi perturbante, angustiante e foi outra vez agora quando a Joana relatou, me estava aqui a acontecer na cadeira. É doloroso pensar e talvez para nós homens é diferente, mas também é difícil pensar que outras pessoas possam fazer aquilo. E é preciso apertar o cerco, é preciso adaptar os sistemas legais para que isto não possa passar de qualquer forma impune.

Muito bem, só para dizer, noviar agora o ambiente, uma palavra final para o 25 de Abril, que é amanhã, sábado. Joana? O que é que estás a dizer muito rápido? Vais à avenida? Vão poder ver-te na avenida?

Vão poder ver-me na avenida. Não sei porque é que vão querer vir falar comigo, mas se quiserem lá estarei em família. Quem quiser vir dizer olá. Dizer só feliz 25 de Abril. Hoje quem quiser ir ao Carmo, eu infelizmente não poderei estar presente. Feliz 25 de Abril, celebramos a liberdade numa altura complexa, numa altura diferente, em que o debate sobre o 25 de Abril, a quesília 25 de Abril, 25 de Novembro, dava um programa.

Sim, podemos pensar nisso.

Devíamos pensar nisso.

Maria.

E feliz dia da liberdade a todos.

Muito bem. Maria, uma palavra.

Claro. Feliz 25 de Abril. Que continuemos no caminho para a liberdade e que não nos esqueçamos dos erros do passado e dos erros do presente e evitemos os do futuro.

Muito bem. Zé Paulo.

Viva a liberdade, viva o 25 de Abril, 76, 82 e a Constituição democrática e de liberdade que se sucedeu e que continua até os dias de hoje. É um ato contínuo.

Muito bem, está feito o programa de hoje. Obrigado aos meus comentadores, Zé Paulo Soares, Maria Vilara e Joana Daguri. Até à próxima.

Até à próxima.

O Geração V é uma parceria entre o Ó Voto e a Rádio Observador. Podes ouvir-nos na rádio, em podcast e ver-nos em vídeo no YouTube. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.