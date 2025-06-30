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"Ideias Feitas", a crônica diária do Alberto Gonçalves, que na primeira edição desta semana quer comentar as declarações de Ricardo Costa sobre Joe Biden. Boa tarde, Alberto.

Olá, Miguel. Começo por recuar algumas semanas. Há algumas semanas foi publicado nos Estados Unidos um livro cujo objetivo é denunciar o encobrimento por parte dos mídia do declínio mental de Joe Biden. Eu sei que isto parece um pouco brutal, mas não há outra maneira de pôr a coisa. O livro chama-se "Original Sin: President Biden's Decline, Its Cover-Up and Its Disastrous Choice to Run Again". Ou seja, "O Pecado Original, o Declínio de Biden, o seu Encobrimento e a sua Escolha Desastrada para Voltar a Concorrer à Presidência." Esse livro é assinado por dois jornalistas e um desses jornalistas, Jake Tapper, passou a presidência de Biden a fazer justamente aquilo de que ele acusa outros no livro, ou seja, tentar esconder do público o avanço da senilidade do ex-presidente dos Estados Unidos. O livro, portanto, é um inacreditável exercício de hipocrisia e, para cúmulo, hipocrisia razoavelmente lucrativa, já que o livro tem vendido bem. Não tem sido um fenômeno de vendas, mas tem vendido bem. Agora, para os que pensam que o sucesso da hipocrisia ou da cara de pau é uma coisa que - e continuo a falar nesta matéria da política americana - apenas funciona lá dentro da América, dos Estados Unidos, convinha que essas pessoas olhassem também para Portugal, que é um país onde há dias, salvo erro já dois dias ou três, Ricardo Costa, que é diretor-geral da informação do grupo Empresa, afirmou por ocasião do aniversário daquele famoso debate Biden contra Trump, acho que fez um ano o debate nesse dia, e Ricardo Costa disse que o encobrimento do estado do senhor Biden foi um dos mais graves momentos das democracias modernas. Estou a citá-lo: "Não pela penosa prestação de Biden, mas pela proteção política e midiática que lhe permitiu manter-se na corrida, quando as suas capacidades já se tinham degradado há muito." E acrescentou Ricardo Costa: "É uma vergonha para os jornalistas." Isto é inteiramente verdade, na minha opinião, eu não mudaria uma letra ou uma sílaba às afirmações do Ricardo Costa. Infelizmente, o próprio Ricardo Costa mudou todas as sílabas em relação àquilo que ele dizia sobre Joe Biden uns tempos antes. Em geral, ele ou não dizia nada e eu, pelo menos, nunca o ouvi denunciar a tal proteção política e midiática ao senhor Biden, embora tivesse tido inúmeras oportunidades para o fazer, inúmeras discussões em volta da política americana, das eleições que se avizinhavam, da campanha, disto e daquilo. Nunca o ouvi dizer nada sobre essa proteção política e midiática. E era evidente a qualquer um que acompanhasse o assunto que essa proteção política e midiática existia. Não era preciso acompanhar o assunto com particular atenção, não era preciso ser um especialista da matéria, qualquer cidadão aqui em Portugal que acompanhasse a política americana, mesmo que ao de leve, percebia o que se passava. O Ricardo Costa não disse nada e quando disse alguma coisa, por exemplo, por ocasião do discurso do Estado da União em 2023, ou seja, quando a degradação de Joe Biden também já era muito mais que notória, eu lembro que este livro dos jornalistas americanos relembra que a degradação do estado mental do senhor Biden já se notava em 2020. Mas em 2023, Ricardo Costa dizia a propósito do discurso do Estado da União, que o senhor Biden acabara de fazer, e vou citar outra vez: "Um discurso absolutamente extraordinário." E aqui não estou a citá-lo, mas era mais ou menos ele querendo dizer que era uma pérola de retórica quase ao nível de Barack Obama, uma coisa que nunca antes vista antigamente, uma demonstração de que Biden estava próximo do eleitorado e de que sabia analisar a realidade e identificar os problemas, etc. Ou seja, tal como o seu colega jornalista americano, o tal Jake Tapper, o Ricardo Costa vem fingir agora que não agiu conforme agiu durante anos e vem acusar outros de terem agido como ele de fato agiu. Ou também como ele agiu. Ele diz que se tratou de uma vergonha para os jornalistas e para o jornalismo, e insisto que ele tem toda a razão. O que lhe retira a razão, retira a legitimidade e retira a credibilidade é ele mesmo ter atuado dessa forma vergonhosa. A palavra é dele. O pormenor de o ter feito em Portugal, ou seja, à distância, e sem a mais vaga capacidade de influenciar o eleitorado americano, aqui ninguém nos liga muito, isso não muda o princípio ou a falta de princípios, e não relativiza a péssima prestação do jornalista Ricardo Costa, a dele e, pior ainda, a de inúmeros jornalistas e comentadores que até cinco minutos antes do debate de há um ano, ainda garantiam que Joe Biden se encontrava em excelente forma para vencer as eleições e realizar um segundo mandato tão fabuloso, tão excitante quanto o primeiro. Não sei de um único jornalista ou comentador, dos que diziam estas coisas, que tenha pedido desculpa pela tentativa de enganar o público. E Ricardo Costa, que eu saiba, também não pediu. Ou seja, mais uma vez a hipocrisia ou o que parece hipocrisia, não só sai impune como dá lucro. Ricardo Costa não escreveu o livro para ganhar dinheiro à custa da denúncia do arranjinho em que ele, de alguma maneira, e aqui na periferia, acabou por participar. Mas pelo menos continua a desempenhar funções diretivas lá na Empresa, no Expresso, Sítio de Notícias, aquelas coisas. Para terminar isto, imagino que alguns possam pôr a hipótese de, à semelhança de Joe Biden, o Ricardo Costa estar a ficar um pouco esquecido. E daí esta aparente contradição, mas não acho que essa hipótese faça algum sentido. Ricardo Costa é uma pessoa ainda nova, com certeza não sofre das mesmas doenças ou da mesma doença do senhor Biden. O mais certo é o Ricardo Costa acreditar, é menos grave do ponto de vista médico e clínico, mas é mais grave do ponto de vista jornalístico e ético. Talvez o Ricardo Costa acredite que as respetivas audiências, ou seja, as audiências dele, é que são um bocadinho esquecidas.

É óbvio o mote para esta primeira crônica do "Ideias Feitas" desta semana: as declarações de Ricardo Costa sobre Joe Biden. "Ideias Feitas" com a assinatura do Alberto Gonçalves, que está de regresso amanhã, mais ou menos por volta desta hora. Alberto, até amanhã.

Miguel, até amanhã.

O "Ideias Feitas" conta com o apoio do Azeite Talismã.