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Temos agora mais 1 minuto 90. Minuto 90 na Rádio Observador, com a Filipa Duarte e com o Diogo Varela. Diogo, boa noite.

Boa noite, Filipa.

Já estamos aqui nos minutos finais deste jogo que junta França e Espanha. E podemos dizer que os nossos vizinhos do lado estão muito bem encaminhados.

Sim, contra algumas expectativas, não vou dizer todas, porque obviamente a seleção espanhola é sempre também uma das favoritas. Mas eu acho que o favoritismo maior, num plano teórico para este jogo, daria França, até por causa de todo aquele ataque poderoso, com nomes que estão no patamar mais alto do futebol na atualidade. Com o Bola de Ouro, desde logo tem o atual Bola de Ouro, o melhor jogador do mundo, considerado assim dessa forma, Ousmane Dembélé, o próprio Kylian Mbappé, Mikael Olise, Bradley Barcola, entre outros nomes. E eu diria, está 2 x 0 para a Espanha, já agora, para quem nos ouve. Convém situar os nossos ouvintes. 2 x 0 para a Espanha, quando estamos com 92 minutos, joga-se até aos 90 mais sete, mas mais do que este 2 x 0 espanhol, Filipa, da vitória espanhola, ao que tudo indica, e a qualificação para a final, eu vou realçar mesmo o zero do lado francês, porque mais do que a vitória e a qualificação espanhola, é La Roja, a seleção espanhola, conseguir fazê-lo com a França a não marcar qualquer gol. Isso é que é verdadeiramente impressionante, deixar esta poderosa.

E depois da exibição que tem estado a fazer ao longo do campeonato todo, é estranho. Nenhum gol nesta fase.

É verdadeiramente impressionante. É verdade que a Espanha é a melhor defesa do Campeonato do Mundo. Tem apenas um gol sofrido e sofreu esse gol na última ronda, nos quartos de final, frente à Bélgica. Não mais sofreu gols em todos os jogos e nós, infelizmente, podemos também queixar-nos disso. Caímos por uma bola a zero frente aos espanhóis e a Espanha a chegar, ao que tudo indica, à final do Campeonato do Mundo. E muita atenção a esta Espanha, porque desde já, Filipa, os espanhóis só por uma vez na história foram a uma final de Campeonatos do Mundo. Foi em 2010, na edição da África do Sul, e ganharam-na. Portanto, eles estão, em termos de finais, 100% vitoriosos.

Se for para manter, não é tradição, porque foi só uma vez, mas se for para manter o que aconteceu da última vez.

Para já têm um jogo, uma vitória. A ver vamos o que é que acontece na segunda final. Quanto à França, podia aqui ter, pela terceira vez consecutiva, chegado a uma final de Campeonatos do Mundo. Assim o fez em 2018, no Mundial da Rússia, ganhou essa edição, tornou-se campeã do mundo. Na última edição, em 2022, no Qatar, também foi à final, mas aí perdeu para a Argentina, a atual campeã do mundo, numa altura em que Nico Williams quase faria o terceiro para a seleção espanhola. Agora aqui, os gauleses, Les Bleus, como são conhecidos, os azuis, falham essa possível terceira final consecutiva. Mas é curioso, Filipa, porque se olharmos aos últimos dois anos, em 2024 e em 2025, curiosamente, houve sempre um Espanha-França em meias-finais. Foi assim no Euro 2024. A Espanha venceu por 2 x 1 na meia final e o ano passado, na meia final da Liga das Nações, a Espanha venceu também.

História a repetir-se.

Por 5 x 4, a meia final frente à França, sendo que essa Liga das Nações é de boa memória para Portugal. Ganhamos aos espanhóis na final.

Isso sem dúvida.

Mas é curioso, três anos consecutivos, 24, 25 e agora 26, sempre numa meia final a dar França-Espanha e vai ser o terceiro triunfo consecutivo para os espanhóis, 2 x1 em 24, 5 x 4 em 2025 e, ao que tudo indica, 2 x 0 agora em 2026, naquela que é a competição maior, é o Campeonato do Mundo. Em termos de futebol, será a competição mais importante para qualquer jogador e naturalmente para qualquer país.

Sim, e acredito que a não ser que a França agora aqui nestes dois últimos minutos.

Teria que ser épico.

Daria aqui a volta, mas tudo indica que fica então o 2 x 0 para a Espanha. E nós vamos continuar aqui a fazer este compasso de espera para tentar perceber o que é que vai sair deste resultado.

Sim, já só faltam dois minutinhos. E também para recordar a marcha do marcador. A Espanha marcou ainda na primeira parte de pênalti por Mikel Oyarzabal, um pênalti verdadeiramente infantil por parte do lateral Lucas Digne, o lateral francês, que distraiu-se completamente e depois a tentar o corte, acertou em cheio em Lamine Yamal, este talento espanhol que ontem completou 19 anos de idade, marcou aos 22 de pênalti Oyarzabal e aos 58, um conhecido dos portugueses, mais em concreto dos sportinguistas, Pedro Porro, que passou dois anos e meio em Alcochete no Sporting, fez o 2 x 0, que para já se mantém.

E continuamos aqui, aliás, temos aqui no estúdio. A França não desiste, mas sem sucesso.

E olha, eu até estava aqui a ver todo o trajeto francês neste Campeonato do Mundo, Filipa, e França nunca tinha ficado a zeros Ganhou por 3x1 ao Senegal, 3x0 ao Iraque, 4x1 à Noruega, 3x0 à Suécia, 1x0 ao Paraguai e 2x0 a Marrocos. Portanto, ao primeiro jogo em que a seleção gaulesa fica em branco, também diz adeus ao Campeonato do Mundo. Pode parecer cruel, ainda por cima, Filipa, num dia verdadeiramente simbólico para os franceses.

Realmente era isso que eu estava precisamente a pensar, que é Dia da Bastilha.

14 de julho é o Dia Nacional de França, o Dia da Bastilha.

E não foi um dia particularmente feliz.

Está oficializada a passagem da seleção espanhola. La Roja é a primeira finalista desta edição de 2026 do Campeonato do Mundo, depois de 2010, em que triunfou, sagrou-se pela primeira vez sempre campeã do mundo. 16 anos depois, os vizinhos, Espanha, voltam a ir a uma final do Campeonato do Mundo. Agora também resta saber se contra a atual campeã Argentina ou se contra Inglaterra.

Amanhã ficamos a saber quem é que vai ser então o adversário de Espanha. Via aqui precisamente no ecrã Mbappé, muito triste. Mandou muitos remates acima da baliza.

Vamos às notas.

Diogo, vamos rapidamente às notas, que temos notícias para dar. Pérola, o que é que foi o melhor do jogo?

O melhor do jogo vou dar a Mikel Oyarzabal. Faz o gol de penalti, mas sobretudo contribui muito na manobra atacante espanhola.

Joker.

O improvável Pedro Porro aparecer numa zona em que não é muito habitual, o lateral foi à frente e marcou o gol.

Agora temos a sentença, Diogo.

Sentença é "au revoir" para os franceses, o adeus da turma gaulesa perante uma Espanha que, a surpreender devagar, já está na final.

E vamos fechar com a mentira. O que é que não deveria ter acontecido?

A mentira, já aqui o dissemos, Filipa, não só a eliminação francesa, mas sobretudo por ter ficado em branco. França não marcou nesta meia final, ficou com o valente redondo zero e é assim que se despede desta campanha de 2026.

Minuto 90 com o Diogo Varela, jogo entre França e Espanha, 2x0 para a Espanha.