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Vamos agora aos minutos finais do Bélgica-Senegal em Mais um Minuto 90 com Diogo Varela. Diogo Varela, conta-nos tudo, como está a ir este jogo? Muita tensão agora nestes minutos finais.

Muita tensão, Rita, até porque neste momento o árbitro está a visionar as imagens. Pode estar aqui em causa penalty a favor da Bélgica. O árbitro hondurenho, Said Martínez, a analisar neste momento as imagens, um lance a envolver Youri Tielemans, ele que foi o autor do empate 2 a 2 ao minuto 89 da Bélgica.

Vocês estão aqui a ver as imagens, já deixaram antever que é difícil perceber se é penalty ou não.

Sim, imagina, o VAR, naturalmente, para ter chamado o árbitro principal, é porque para o vídeo-árbitro, há penalty. Agora resta saber se Said Martínez, o árbitro das Honduras, está de acordo com o colega e se reverte, porque ele inicialmente não assinalou penalty e portanto terá que reverter a própria decisão. Vai agora decidir, já tem uma decisão tomada, Rita. Vamos tentar perceber qual é a indicação, numa altura em que já estamos nos 120, para que os nossos ouvintes também tenham o contexto. O árbitro vai comunicar ao estádio Lumen Field, em Seattle.

Num momento crucial em que estão 2 a 2.

Exatamente. Ele está a explicar a decisão. Para já o árbitro dá penalty para a Bélgica. Minuto 120, há penalty a favor dos belgas. A seleção belga que esteve a perder por 2 a 0, aos 86 minutos, fez o 2 a 1 aos 86, o 2 a 2 aos 89 e agora em cima do minuto 120, mesmo a acabar o prolongamento, pode consumar a reviravolta total.

Sem irmos a penalties. E neste caso, não se vai a penalties, como é óbvio. E eu estou a ver o público do Senegal extremamente decepcionado, é do gênero, não estão a acreditar que isto está a acontecer. Estão a se sentir enganados. Estou a ver pelas expressões.

A Bélgica, não, o Senegal, neste caso, Rita, estava a quatro minutos de garantir a passagem aos oitavos de final nos 90 minutos, deixou-se empatar no espaço de quatro minutos e agora em cima dos 120, tem aqui um penalty contra. A Bélgica, se marcar, praticamente garante o bilhete para a próxima fase e irá marcar confronto com o vencedor do jogo entre Estados Unidos e Bosnías-Herzegovina.

Neste momento está um jogador, não sei se é aleijado, eu acho que está só a chorar.

Sim, está ali caído o número seis do Senegal, o Paté Cisso, que eu acho que até é quem foi que cometeu o penalty.

Pois, eu acho que está a chorar mesmo de desolação. Isto é muito triste.

Ele está sobre a marca do penalty.

E vocês consideram que também cá está João Lourenço. Olá, João. Tu que vais acompanhar o jogo mais tarde, não é assim? Mas chegaste mais cedo.

É já daqui a pouco, não é verdade?

É dentro de uma hora.

Já daqui a uma hora e tem a ver com este jogo também.

Sim.

Verdade, e João há pouco estavas a dizer que não sabes se o segundo golo da Bélgica é limpinho.

Pois, a mim parece-me que há uma falta de Youri Tielemans, que até acaba por conquistar esta penalidade máxima. Eu não sei se não há ali um toque nas costas por parte do médio.

Foi o Diego Moreira, agora é que eu estava a ver as imagens.

Parece que há uma cotovelada.

O Diego Moreira, sim, que já passou na tribuna.

Não estava no chão a chorar, poderia estar de desespero, mas não.

O Diego Moreira vai cobrar para trás e acerta com o cotovelo no Paté Cisso.

Estavam certamente a tentar causar alguma interferência na marca dos 11 metros. O que é certo, Diogo, é que é Romelu Lukaku, ele que muitas vezes foi a cara da deceção da equipa da Bélgica em anteriores edições deste Campeonato do Mundo.

Tem agora-

Uma oportunidade para se redimir

Uma oportunidade de ouro. Também quem se pode redimir é o guarda-redes Mendy, ele que esteve muito mal nesse golo do empate da Bélgica, na tal saída completamente em falso. Portanto, o guarda-redes senegalês, que não é o habitual titular, pode aproveitar para se redimir. Edouard Mendy, que é o habitual guarda-redes do Senegal, lesionou-se. Mendy foi chamado a jogo. O 23 está entre postes e para a bola vai partir Romelu Lukaku, o avançado belga. Pode visar na partida e também pode... aliás, é Tielemans. Há aqui uma troca no marcador. Já não é Lukaku, vai ser Youri Tielemans. Também ele pode visar. Muita atenção agora para o médio. Atirou e marca! Há golo dos Diabos Vermelhos, marca a seleção da Bélgica aos 120 mais cinco e consomam totalmente, Rita, a reviravolta no marcador.

Isto tem um gosto muito amargo para o Senegal.

De 0 a 2 para 3 a 2.

Impressionante. Portanto, acabou o jogo praticamente, não é?

Vamos ver quanto tempo dá de descontos o árbitro da partida, até porque é neste momento o minuto cinco destes descontos, ou seja, 120 mais cinco.

Sim, é que nós não temos essa indicação.

Não há indicação ainda de tempo adicional. Para além do tempo de revisão por parte da equipa de vídeo-arbitragem, há este tempo de espera.

É um penalty mesmo muito bem batido. Para quem está a ouvir-nos ter uma noção, Youri Tielemans bate para o canto superior da baliza. A bola entra junto à malha lateral e também junto a esse cruzamento do poste com a barra. O guarda-redes do Senegal foi para o outro lado Mas creio que mesmo que adivinhasse o lado não teria hipótese, porque a bola vai mesmo encostada onde mora a coruja, como se costuma dizer na gíria. E Rita, as imagens televisivas também mostram os senegaleses a chorar. Estão desolados.

Mas ainda há nova vaga de ataque para a equipe africana.

Continua a jogar-se em Seattle. Lá vem o Senegal à procura de um pequeno milagre. Nós não temos a indicação do tempo adicional mínimo. Já estamos com 120 mais seis. Está também incrédulo, um dos nomes mais sonantes do lado senegalês, Sadio Mané, ele que acaba por ser também a estrela maior da seleção africana. Agora remata para fora. Ao lado, a tentativa senegalesa.

Agora tem que ser assim.

Papu Sarr. Bem, como sofre também o selecionador Papa Thiaw.

Ainda não temos tempo de descontos.

Não temos, não. No último Campeonato do Mundo, no Qatar, em 2022, a seleção belga não foi além da fase de grupos. Foi uma desilusão, uma seleção orientada por Roberto Martínez. Caiu muito cedo. Agora aqui avançou como primeira classificada do grupo e pode ainda avançar mais para os oitavos de final. Depois de uma reviravolta completa, conseguiu consumar essa reviravolta já para lá dos 120, com um pênalti de Youri Tielemans, o médio que atua na liga inglesa, a conseguir dois gols em horas tardias.

E atenção porque Youri Tielemans e também Leandro Trossard tiveram ainda no início do tempo de hidratação da segunda parte, um pequeno desentendimento que até Rudi Garcia, o selecionador destes Diabos Vermelhos, teve que ir até mais ou menos ao terreno de jogo para tentar separá-los e creio que foi certamente um momento-chave nesta partida. Foi quase como reorganizar as tropas para aquilo que se está a ver neste momento, ou seja, uma reviravolta.

Atenção ao Senegal, continua a trocar a bola, corta a seleção belga. Já temos a indicação, foram dados quatro minutos, mas claro, quatro minutos com muitas aspas, porque nós já estamos nos 120 mais oito.

Diria 12, neste caso.

Sim. Lá vem o Senegal, à procura de qualquer coisa épica. A seleção africana vai trocando a bola. O Senegal ataca, a Bélgica só defende. Ainda mais uma vaga de ataque para o Senegal. Bola para o corredor exterior. Será que vamos ter cruzamento? Alguma demora. Agora sim, a bola para a área. Atenção, ainda pinga, corta a seleção belga. O árbitro, naturalmente, está a compensar. Compensação sobre compensação, porque o pênalti esteve a ser analisado. Diego Moreira vai ver cartão amarelo, creio. Aliás, não vai? Pareceu-me. Agarrou o adversário, travou claramente o contra-ataque. E há livre para o Senegal. Pode ser um dos últimos lances da partida. Cento e vinte mais nove. Continua-se a jogar em Seattle.

Continua a acreditar, embora já sejam só réstias, réstias de esperança.

Bola batida para a área, novo corte, afasta Lukaku. Insiste o Senegal. O árbitro ainda não terminou o jogo. Vem novo chuveirinho por parte da equipe senegalesa. Os Leões de Teranga ainda acreditam frente aos Diabos Vermelhos. Bola para a área da Bélgica. Lá vem o Senegal. Muita atenção, é o bate coração. Ainda o Senegal. Bem, que momentos de sofrimento e amarra, Tibo Courtois. Consegue agarrar o guarda-redes do Real Madrid e pode ter sido, Rita, o último suspiro para os senegaleses. Que tremendo sofrimento nas bancadas. Ainda não acabou, o árbitro quer mais. Continuamos a contar.

Estão felizes com o empate.

Já estamos nos 130. Segue jogo. Agora é a Bélgica, por Diego Moreira. Lá vai ele. A fintar um, finta dois, bela jogada, agora falha o passe, contra-ataque para o Senegal, a bola para as costas da defesa. Este é Mbaye, o jogador do Paris Saint-Germain, fez o passe. Atenção, corta a Bélgica, ainda sobra. Mais um remate, novo corte da Bélgica e há o quê?

Livre.

Livre?

Ainda acho que parece.

Ui, ui, ui. É na meia-lua, que cola com a grande área. Livre para o Senegal.

Com um bocadinho de jeitinho ainda é um pênalti a favor do Senegal.

Foi por pouco, Rita.

Agora foi por pouco.

É um braço aberto, não há qualquer dúvida.

Mas é fora da área.

É fora da área, sim. É um livre já dentro daquela meia-lua que cola com a grande área belga, mas ainda fora do retângulo. É nessa meia-lua da grande área.

Deveria estar ali o treinador a perguntar ao árbitro.

Ui, este é o livre. Está lá o 17 da seleção do Senegal, Papu Sarr, jogador de 23 anos que atua no Tottenham, mais um jogador com Premier League, futebol inglês nas pernas. E este é o derradeiro livre para toda uma nação senegalesa. O povo africano vai sofrendo. Já lá está o guarda-redes e tudo.

É o tudo ou nada.

É o tudo ou nada. É muito possivelmente o último lance do jogo. Um livre a queimar a grande área belga. Uma barreira muito cerrada.

Sempre difícil.

Até aí, o remate para fora. O remate para fora falha o Senegal. Já celebra também a Bélgica Eu creio, Rita, que acabou o jogo.

Finalmente.

Venceu a Bélgica.

Venceu a Bélgica. Sinto que os senegaleses estão tristes. Amanhã vai ser um feriado ao contrário, vai ser um dia de luto.

Bem, é um ano complicadíssimo para o Senegal depois do que aconteceu na Taça Africana das Nações, em que perdem o título de campeões africanos na secretaria, falham agora a qualificação para os oitavos de final aos 125.

Nestas condições, com um penalti.

Depois de estarem a ganhar por 2 x 0.

Sim. Bom, só nos resta irmos às notas, porque não há pênaltis, resolveu-se agora mais rapidamente do que estávamos à espera. Vamos então, Diogo, à pérola, que provavelmente é um bocadinho difícil de escolher, tendo em conta que este jogo nos últimos 10 minutos deu uma grande reviravolta.

Bom, apesar de tudo, Rita, acho que vai ser incontornável. A pérola é Youri Tielemans, faz os dois gols. Primeiro, o gol do empate aos 89 e depois o gol da vitória aos 120 mais cinco. Está nos dois gols que não só levam a Bélgica para prolongamento, como também evitam que a Bélgica vá para pênaltis e colocam a Bélgica também nos oitavos de final da competição.

Já agora, recorda-me aquele jogador que vai ser pai.

Já é.

Já é pai? Já foi pai?

Sim, Jeremy Doku.

Nasceu quando?

A semana passada.

Ah, então pronto, por isso é que podia. Bem, agora no pós-Porto se calhar dava jeito.

Sim. Ele falhou o último jogo, supostamente. A Federação Bélica alegou problemas de saúde, mas ao que tudo indica, deslocou-se mesmo à Inglaterra para assistir.

Eram problemas de vida.

Ao nascimento do primeiro filho, foi um tema também naturalmente sensível.

compromissos inadiáveis.

Inadiáveis, pois. Então para ti, Rita, que tu até foste mãe há tão pouco tempo.

Verdade, há um ano e meio. Vamos então à pérola, já disseste. E agora o joker, o improvável.

É sim, o improvável. Tendo em conta que o joker também é aqui um bocadinho o vilão, de certa forma, eu vou dizer que o vilão acaba por ser o próprio Senegal na forma como não aguenta a vantagem.

Mas por que o vilão não é a Bélgica? Que ali nos últimos minutos...

A Bélgica vestiu um bocadinho o fato de vilão, mas o Senegal tem claras responsabilidades. No cartório, estava a ganhar aos 86. Ainda sofreu o 2 x 1, mas depois não soube segurar nem dois, nem um de vantagem e depois acaba também por perder aos 125. Portanto, aqui o herói improvável acaba por ser a própria Bélgica na forma como, contra muitas expectativas, já toda a gente estava a sentenciar a Bélgica, a dizer adeus Bélgica, e se calhar seria o choque depois da Alemanha e talvez dos Países Baixos. A Bélgica contrariou tudo isso e disse: "Sim, estamos presentes."

Ora aí está. E agora vamos à sentença.

É isso, é a sentença. Sentença para o Senegal, que cai de forma muito inglória pela porta pequena. A Bélgica conseguiu uma valente reviravolta e está nos oitavos de final da competição. Fica agora de cadeirinha para o jogo que principia já dentro de uma hora entre Estados Unidos e Bósnia. É daí que sai o adversário da Bélgica nos oitavos de final.

Vamos conhecer então o adversário da Bélgica de madrugada, lá pelas 3 h.

3 h da manhã.

E agora vamos então à mentira.

A mentira, como diria João Pedro Pais, acaba por ser a forma muito tirada a ferros como a Bélgica avançou.

Podia ser um verso isso.

Para os oitavos de final. Porque se é verdade que em termos teóricos, a Bélgica como primeira classificada do grupo e o Senegal como terceiro classificado na fase de grupos, era expectável uma vitória belga. Assim aconteceu, efetivamente aconteceu, mas acredito que não neste contexto. Tudo e mais alguma coisa. A Bélgica aos 86 perdia por dois, aos 120 estava empatada e no fim acabou a ganhar por 3 x 2. Portanto, a mentira, Rita, vai para esta vitória muitíssimo suada para a Bélgica, a forma como a Bélgica conseguiu bater os Leões de Teranga.

É isso mesmo. E foi o minuto 90 com Diogo Varela aqui a acompanhar os minutos finais de Bélgica e Senegal com mais um prolongamento. E daqui a pouco temos o jornal normalmente à meia-noite e já estávamos a pensar que não ia ser.

Já pensávamos que poderíamos ter que atropelar o jornal por causa dos pênaltis.

Mas não, afinal...

Youri Tielemans não deixou.

Ora.