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Minuto 90 na Rádio Observador. Hoje comigo, Filipa Duarte, e com o Diogo Varela. Diogo, boa noite.

Boa noite.

Hoje estamos a acompanhar estes últimos minutos do Espanha-Áustria. Estamos em tempo de compensação, foram dados seis minutos, já passaram três. E por falar em três, são três gols para a Espanha a zero para a Áustria.

E se formos a números, Filipa, até podemos adaptar este Minuto 90 já olhando de forma otimista para os oitavos de final, em que iríamos ter duelo ibérico, Espanha-Portugal. Isto, claro, acreditando que Portugal daqui a poucas horas bata a Croácia. Mas a Espanha vence por 3 x 0, um bis de Mikel Oyarzabal e um gol do conhecido dos portugueses, Pedro Porro, que representa o Sporting, o lateral direito. Sendo que, olhando à estatística, Filipa, 66% de posse de bola para a Espanha, com 24 remates no total, 9 x 0 em pontapé de canto e já mais de 600 passes para 300 e poucos da Áustria. É o dobro dos passes efetuados por Espanha. Portanto, isto já deixa aqui um sério aviso para o que poderá acontecer nesses oitavos de final no dia 6 de julho, ou seja, é na próxima segunda-feira às 20h, joga-se em Arlington, no Texas, o duelo entre a Espanha e, esperemos nós, Portugal. Falta um minuto para acabar este jogo, mas que não teve efetivamente grande história, Filipa. Desde o início, La Roja, a seleção de Luis de la Fuente, foi sempre muito superior, dominou em todas as instâncias do jogo e justifica claramente a passagem.

Este 3 x 0 para a Espanha. Como disseste, Diogo, estamos aqui já na reta final, falta apenas um minuto. Nós vamos ter tempo também para fazer os nossos destaques. Não querendo antecipar, mas se calhar já podemos dar quase como garantido este 3 x 0. E por isso pergunto-te quem é que foi a pérola deste jogo, quem ou o que se destacou?

A pérola e efetivamente quem se destacou foi o avançado Mikel Oyarzabal. Dois gols marcados por parte deste avançado basco, que vai cada vez tendo melhores números neste Campeonato do Mundo. Já vai com quatro jogos e quatro gols, mais uma assistência. Portanto, Oyarzabal fica aqui com a pérola.

Sentença: o que fica do jogo para o futuro?

É uma Espanha que terá pela frente ou Portugal ou Croácia, mas é uma Espanha que não vem de todo para brincar. Se na fase de grupos havia ali um bocado aquela dúvida, o que os espanhóis poderiam trazer para esta edição do Campeonato do Mundo, eu acho que hoje, já na fase a doer, mostraram para o que vêm.

Vamos passar à mentira. O que aconteceu e não deveria ter acontecido? Diogo, desculpa, acaba.

Acaba o jogo e a Espanha confirma a vitória por 3 x 0 e também está nos oitavos de final da próxima fase. A mentira vai para o lado austríaco. A Áustria pareceu-me aqui uma seleção demasiado fácil de bater, não tirando mérito, claro, à Espanha, mas pareceu-me que a Áustria poderia e deveria ter feito algo melhor. Acaba este jogo sem qualquer remate enquadrado. Fez zero remates à baliza. Teve cinco remates, mas nenhum deles foi à baliza espanhola.

Pedinhos. Bom, vamos fechar com a mentira, Diogo, o que aconteceu e não deveria ter acontecido.

A mentira, bem, a Espanha vence por 3 x 0 e eu até disse, é um resultado justíssimo, mas poderia ter tido outros números. Se a Áustria não fez qualquer remate à baliza, zero, a Espanha fez 10. Conseguiu enquadrar 10 remates, portanto marcou três e o guarda-redes austríaco ainda defendeu sete. Ou houve até cortes na linha, enfim, houve tudo e mais alguma coisa. Portanto, Filipa, este resultado de 3 x 0 até é generoso para a seleção austríaca.

Nisto penso que já fizemos os nossos quatro.

Só faltava o joker.

Faltava o joker, é isso. Estava aqui a faltar, eu esbaralhei outra vez aqui nas nossas contas. O joker, e não é provável.

Marc Cucurella, com duas assistências, o lateral esquerdo.

Merece ser o joker deste Minuto 90 com o Diogo Varela. Está feito.